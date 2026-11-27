Coppa Davis semifinale – ITALIA-Repubblica Ceca
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Semifinale
|ITALIA-REP.CECA
|1-0
|1° Sing.
|Musetti (ITA)-Mensik (CZE)
|6-3; 6-4
|2° Sing.
|Cobolli (ITA)-Lehecka (CZE)
|Doppio
Coppa Davis semifinale – ITALIA-Repubblica Ceca
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Semifinale
|ITALIA-REP.CECA
|1-0
|1° Sing.
|Musetti (ITA)-Mensik (CZE)
|6-3; 6-4
|2° Sing.
|Cobolli (ITA)-Lehecka (CZE)
|Doppio
Il prossimo match in programma in questa semifinale vedrà fronteggiarsi Flavio Cobolli contro Jirí Lehečka. Una breve pausa tra i due incontri prima di procedere con il programma della sfida tra Italia e Cechia.
Game, set, match! Un Lorenzo semplicemente perfetto, supera Mensik in due set e regala il primo punto all’Italia sulla Repubblica Ceca. Tra pochi minuti toccherà a Flavio Cobolli, numero uno azzurro, sfidare Lehecka nella seconda partita di giornata.
Lungo linea vincente di Mensik. Jakub trova poi il tredicesimo ace della sua partita, lascia Lorenzo a zero e rimane aggrappato al match. Nel prossimo game, l’italiano ha l’occasione per chiudere la pratica.
Inizia con un doppio fallo Lorenzo. Lungo e impreciso il lob in recupero di Mensik. Jakub torna avanti con una bellissima smorzata a rete; il numero quindici al mondo trova poi diritto vincente e si procura una doppia palla del contro break, la quale viene cancellata da Musetti. Ai vantaggi, passante micidiale dell’azzurro, che dà seguito con la seconda di servizio e consolida il break! L’Italia si porta a un game da vincere la prima sfida contro la Repubblica Ceca.
In rete il diritto di Mensik. Il ceco poi forza la seconda e commette doppio fallo. Il numero quindici al mondo dimezza lo svantaggio con lo smash, ma il toscano vince uno scambio titanico e si procura una doppia palla break, la quale viene finalizzata (doppio errore alla battuta di Jakub). Alè Lorenzooooooo!!
Saggio di classe di Lorenzo con la palla corta e delicata. L’italiano fa tutto bene, lascia Mensik a distanza di sicurezza e tiene la battuta. Regge l’equilibrio in questo secondo set, la partita entra in una fase decisiva.
Risposta vincente di Mensik, il ceco, però, è impreciso col diritto subito dopo. Il numero quindici al mondo spedisce anche l’accelerazione fuori dal rettangolo di gioco. Jakub, però, mette due ace consecutivi e prima vincente e riesce a tenere la battuta.
Sbaglia la volèe Mensik, ma rimedia prontamente col diritto vincente. Poi prodezza in contro balzo di Lorenzo, l’azzurro sbaglia, però, l’accelerazione. In una situazione pericolosa di punteggio, Musetti forza la seconda e rimette la testa avanti. Game chiuso con personalità (cross col diritto) del carrarino.
Turno di battuta agevole e a quindici per Mensik che arriva anche in doppia cifra di ace. Poco margine di manovra, in questo caso, per l’azzurro.
Legge bene la palla corte Mensik e va avanti. Va fuori ritmo con la risposta il ceco sulla seconda di servizio dell’azzurro. Lorenzo commette, però, doppio fallo da destra a sinistra; il carrarino, però, rimedia prontamente con tre prime consecutive e tiene la battuta.
Punto in diagonale vincente di Mensik. Resta in campo la risposta pazzesca di Lorenzo. Va fuori giri col diritto il numero quindici al mondo, ma rimedia con una buonissima prima esterna. Sul pari trenta, Jakub alza ulteriormente il rendimento al servizio e rimette la testa avanti, ma continua a faticare sulla traiettoria bassa, spedendo il diritto contro la rete. Ai vantaggi, il ceco non sbaglia più niente e comincia col piede giusto il secondo set.
Prima vincente di Lorenzo, sbaglia la risposta Mensik e il carrarino va sul più due. In una situazione favorevole di punteggio, l’azzurro trova un’altra preziosissima prima, si procura tre set point, i quali vengono finalizzati nel migliore dei modi. Inizio dirompente! Italia avanti.
Funziona il back di Lorenzo che manda fuori giri l’avversario. L’azzurro forza però la risposta col diritto e Mensik pareggia. Il tennista carrarino trova ritmo e rimette la testa avanti col rovescio lungo linea. Dall’altra parte termina in corridoio il lungo linea di Jakub, il quale concede doppia palla break a Musetti. Lorenzo sfrutta l’occasione nel migliore dei modi e si prende il break!
Bellissima palla corta di Mensik per chiudere lo scambio a suo favore. Il ceco intuisce le intenzioni di Lorenzo e col diritto in diagonale va avanti di due. Il toscano piazza l’ace esterno, largo il passante di Jakub e Musetti ringrazia. Sul pari trenta, l’azzurro trova un’ottima soluzione col servizio alla “T”, allunga e tiene la battuta.
Errore in costruzione di Mensik, impreciso il back col rovescio di Lorenzo. Jakub senza peso spedisce il diritto contro la rete, ma rimedia con la prima al centro. In una situazione di equilibrio, il ceco sbaglia ancora e concede palla break al carrarino, la quale viene cancellata dal numero quindici al mondo con l’ace. Ai vantaggi, altri due ace uno dietro l’altro di Mensik che scappa via e tiene la battuta.
Primo doppio fallo per Lorenzo. piazza quindi la prima di servizio, ma sbaglia subito dopo il diritto. Poi rovescio clamoroso del toscano che riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Jakub spedisce in rete il lungo linea, Musetti ringrazia e rimette la testa avanti.
Quarto ace della partita per il ceco, Lorenzo, però, pareggia con la soluzione in back che mette in difficoltà la risposta dell’avversario. Mensik sbaglia quindi col diritto, ma rimedia con quinti e sesto ace. Jakub tiene la battuta.
Termina contro la rete il diritto del carrarino, Mensik fa malissimo con la risposta e va avanti di due. Lorenzo, invece, strappa in accelerazione e concede tre palle break al ceco. L’azzurro, però, con determinazione le annulla tutte, trovando anche un ace al centro. Ai vantaggi, Jakub sbaglia col diritto, Musetti ringrazia e riesce a superare indenne il primo game velenoso di giornata.
Comincia con l’ace Jakub (tornato in campo dopo un mese di stop). Il ceco replica con la prima vincente, Lorenzo fa partire lo scambio e provoca l’errore col diritto del numero quindici al mondo, dimezzando lo svantaggio. Mensik, però, punge con la seconda e riesce a tenere agevolmente la battuta con un altro ace.
Prima al centro vincente per l’azzurro, Mensik va lungo col diritto. Il carrarino accelera, scappa via, tiene il ceco a zero punti e inizia col piede giusto la sua partita.
Iniziata la prima partita della giornata, valevole per la semifinale tra Italia-Repubblica Ceca. Musetti al servizio; in risposta Mensik.
Terminati, adesso, i due inni nazionali. Lorenzo Musetti e Jakub Mensik in campo. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Le scelte dei due allenatori. Volandri conferma Musetti e Cobolli; esordio in Davis per Mensik contro Lorenzo; Lehecka, invece, sfiderà Flavio.
La posta in palio è altissima. Dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025, l’Italia vuole continuare a scrivere la propria storia nella competizione a squadre più prestigiosa del tennis. Raggiungere la finale significherebbe avvicinarsi ulteriormente a un’impresa straordinaria: conquistare quattro Insalatiere consecutive. Prima, però, c’è da superare l’ostacolo ceco, una formazione che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i campioni in carica. A Bologna è il momento della verità.
La formula della semifinale prevede un massimo di tre incontri: due singolari e un eventuale doppio. Si comincia con il confronto tra i numeri due delle rispettive nazionali, per poi passare alla sfida tra i primi singolaristi. In caso di parità sull’1-1, sarà il doppio a decidere quale squadra accederà alla finale. Per l’Italia potrebbe ripresentarsi la coppia Berrettini-Vavassori, protagonista del successo contro i sudcoreani. L’obiettivo è chiudere la pratica prima possibile, evitando ulteriori rischi.
Dall’altra parte della rete ci sarà una Repubblica Ceca particolarmente competitiva, guidata in panchina da Tomas Berdych. I cechi hanno raggiunto la semifinale eliminando il Canada con un netto 2-0, senza concedere spazio agli avversari. Il principale punto di forza è rappresentato da un reparto di singolaristi di assoluto valore: Jiri Lehecka, numero 14 del ranking ATP, Jakub Mensik, numero 15, e Tomas Machac, attualmente nella top 60 mondiale. Tre profili differenti, ma tutti capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
La qualificazione alla semifinale è arrivata al termine di una sfida tutt’altro che semplice. L’Italia ha dovuto sudare contro la Corea del Sud, riuscendo a staccare il pass soltanto al termine del doppio decisivo. A risultare determinante è stata la coppia formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, capace di imporsi in due tie-break e regalare a Volandri il successo per 2-1. Una vittoria sofferta, che ha permesso alla squadra di restare in corsa per il quarto titolo consecutivo, ma che ha anche evidenziato la necessità di alzare il livello contro un’avversaria più attrezzata.
Il calendario della Coppa Davis non concede pause e per l’Italia è già arrivato il momento di un nuovo esame. La semifinale contro la Repubblica Ceca è in programma venerdì 27 novembre 2026, con il primo incontro fissato alle ore 16. Si gioca alla BolognaFiere Arena, sul cemento indoor che ospita l’atto conclusivo della competizione. Gli azzurri potranno contare anche sul sostegno del pubblico di casa, chiamato a spingere la squadra verso un’altra giornata da ricordare.
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