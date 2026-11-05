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Diretta LIVE Musetti-Van Assche Parigi ottavi di finale: Lorenzo per la storia, sfida il beniamino di casa

Il tennista carrarino sfida il francese in una sfida che mette sul vassoio d'argento un biglietto per i quarti di finale del circuito

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Parigi, Ottavi di finale – cemento – Ore 14.40

Campo centrale, Grande Arche de La Défense

Musetti (ITA)
Van Assche (FRA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Musetti a caccia dei quarti di finale

    L’obiettivo per il tennista toscano è conquistare un’altra vittoria importante e continuare il proprio cammino nel prestigioso torneo francese. In palio c’è infatti un posto nei quarti di finale, dove il vincitore del confronto troverà uno tra l’australiano Rinky Hijikata e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

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  2. Pre
    I precedenti

    La sfida si preannuncia equilibrata anche guardando ai precedenti. Musetti, attualmente numero 24 del ranking ATP, se la vedrà con il 22enne francese, numero 47 della classifica mondiale. I due giocatori hanno vinto una partita a testa nei confronti diretti: Van Assche si era imposto al quinto set al secondo turno degli Australian Open 2024, mentre Musetti ha conquistato il successo più recente nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione, disputato un paio di settimane fa e poi vinto proprio dall’italiano.

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  4. Pre
    Van Assche, avversario da non sottovalutare

    Sulla strada dell’azzurro ci sarà un avversario particolarmente motivato, che potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa. Van Assche ha conquistato l’accesso agli ottavi superando lo statunitense Learner Tien, testa di serie numero 15 del tabellone, confermando di poter rappresentare un ostacolo insidioso sul cemento indoor della capitale francese.

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  6. Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Parigi. Il tennista azzurro scende in campo giovedì 5 novembre per affrontare il francese Luca Van Assche negli ottavi di finale del torneo parigino. Un appuntamento importante per il carrarino, reduce da una vittoria di prestigio contro Alexander Zverev, sconfitto nella sua prima uscita da numero uno del mondo.

Diretta LIVE Musetti-Van Assche Parigi ottavi di finale: Lorenzo per la storia, sfida il beniamino di casa Fonte: Getty

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