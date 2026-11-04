Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Diretta LIVE Musetti-Zverev Parigi 2° turno: Lorenzo a caccia dell'impresa contro il numero uno al mondo

Il carrarino affronta Sascha, per la prima volta nella sua carriera ai vertici del tennis mondiale. Per Lorenzo questo è il penultimo torneo, prima delle Finals

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Masters 1000 Parigi, 2°turno – cemento – Ore 13.30

Campo centrale, Grande Arche de La Défense

Musetti (ITA)
Zverev (GER)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Parigi come banco di prova per il finale di stagione

    Il Masters 1000 francese rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di grande prestigio prima delle ATP Finals di Torino. Per Musetti, ogni vittoria in questa fase dell’anno può contribuire a consolidare il percorso di crescita e a ritrovare continuità ad alto livello. Un risultato positivo contro il numero uno avrebbe un peso significativo anche sul piano della fiducia.

    12:24
  2. Pre
    Variazioni e talento per mettere in difficoltà Zverev

    La chiave della partita potrebbe essere nella capacità di Musetti di spezzare il ritmo imposto dall’avversario. Il toscano dovrà alternare accelerazioni, palle corte e variazioni di traiettoria, evitando di concedere a Zverev il controllo degli scambi. La potenza del servizio tedesco rappresenta un’insidia importante, ma la qualità tecnica dell’azzurro può diventare un’arma preziosa.

    12:24
  4. Pre
    Precedenti che fanno sperare

    La storia degli scontri diretti offre motivi di ottimismo al tennista italiano. Musetti conduce infatti 3-2 nei confronti precedenti, un bilancio che dimostra come il suo tennis possa creare problemi al rivale tedesco. Tra i risultati più significativi spicca il successo ottenuto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando Lorenzo riuscì a imporsi in due set, conquistando una storica semifinale.

    12:24
  5. Pre
    L’azzurro vuole confermare i progressi

    Musetti ha ritrovato sensazioni positive nelle ultime settimane, tornando anche a sollevare un trofeo ATP a Lione. Il successo contro Hubert Hurkacz all’esordio a Parigi ha rappresentato un’altra iniezione di fiducia, soprattutto per la capacità di gestire i momenti più delicati. Adesso serve un ulteriore salto di qualità per provare a sorprendere uno dei principali protagonisti della stagione.

    12:23
  6. Pre
    Il tedesco arriva da numero uno

    Alexander Zverev si presenta all’appuntamento parigino con una responsabilità in più sulle spalle. Il sorpasso in vetta alla classifica ATP ha cambiato lo scenario del torneo e lo ha trasformato nell’uomo da battere. Il tedesco dispone di un servizio particolarmente incisivo, grande solidità da fondo campo e un’esperienza internazionale che lo rende un avversario estremamente complicato.

    12:23

  8. Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Parigi con una sfida che mette in palio molto più di un semplice passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è Alexander Zverev, nuovo numero uno del ranking ATP. Per il carrarino si tratta di un’occasione importante per misurare il proprio livello contro il giocatore che attualmente guida il tennis mondiale.

Diretta LIVE Musetti-Zverev Parigi 2° turno: Lorenzo a caccia dell'impresa contro il numero uno al mondo Fonte: Getty

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio