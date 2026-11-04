Masters 1000 Parigi, 2°turno – cemento – Ore 13.30
Campo centrale, Grande Arche de La Défense
|Musetti (ITA)
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|Zverev (GER)
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Masters 1000 Parigi, 2°turno – cemento – Ore 13.30
Campo centrale, Grande Arche de La Défense
|Musetti (ITA)
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|Zverev (GER)
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Il Masters 1000 francese rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di grande prestigio prima delle ATP Finals di Torino. Per Musetti, ogni vittoria in questa fase dell’anno può contribuire a consolidare il percorso di crescita e a ritrovare continuità ad alto livello. Un risultato positivo contro il numero uno avrebbe un peso significativo anche sul piano della fiducia.
La chiave della partita potrebbe essere nella capacità di Musetti di spezzare il ritmo imposto dall’avversario. Il toscano dovrà alternare accelerazioni, palle corte e variazioni di traiettoria, evitando di concedere a Zverev il controllo degli scambi. La potenza del servizio tedesco rappresenta un’insidia importante, ma la qualità tecnica dell’azzurro può diventare un’arma preziosa.
La storia degli scontri diretti offre motivi di ottimismo al tennista italiano. Musetti conduce infatti 3-2 nei confronti precedenti, un bilancio che dimostra come il suo tennis possa creare problemi al rivale tedesco. Tra i risultati più significativi spicca il successo ottenuto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando Lorenzo riuscì a imporsi in due set, conquistando una storica semifinale.
Musetti ha ritrovato sensazioni positive nelle ultime settimane, tornando anche a sollevare un trofeo ATP a Lione. Il successo contro Hubert Hurkacz all’esordio a Parigi ha rappresentato un’altra iniezione di fiducia, soprattutto per la capacità di gestire i momenti più delicati. Adesso serve un ulteriore salto di qualità per provare a sorprendere uno dei principali protagonisti della stagione.
Alexander Zverev si presenta all’appuntamento parigino con una responsabilità in più sulle spalle. Il sorpasso in vetta alla classifica ATP ha cambiato lo scenario del torneo e lo ha trasformato nell’uomo da battere. Il tedesco dispone di un servizio particolarmente incisivo, grande solidità da fondo campo e un’esperienza internazionale che lo rende un avversario estremamente complicato.
Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Parigi con una sfida che mette in palio molto più di un semplice passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è Alexander Zverev, nuovo numero uno del ranking ATP. Per il carrarino si tratta di un’occasione importante per misurare il proprio livello contro il giocatore che attualmente guida il tennis mondiale.
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