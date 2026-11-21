Oggi Marc Marquez dovrà fare il possibile per ottenere la prima fila se vuole portarsi a casa nel pomeriggio il decimo titolo della sua carriera del Motomondiale. Una vittoria nella Sprint basterebbe, a prescindere dal risultato che farà il suo rivale e connazionale: ma in ogni caso per il pilota Ducati sarà sufficiente guadagnare 2 punti sull’avversario Aprilia (qui tutte le combinazioni). Ottenere quindi la prima fila oggi è necessario per evitare bagarre su una pista, quella di Portimao, dove Marquez non ha mai vinto.