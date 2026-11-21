A Portimão ci si gioca oggi una griglia che potenzialmente potrebbe fornire a Marc Marquez l’assist per chiudere definitivamente i conti con la sua corsa al titolo, il decimo in carriera se consideriamo anche le categorie cadette del Motomondiale. Matematicamente restano in corsa Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ma è più realistico lottare per la classifica costruttori, dove è ancora tutto aperto tra Ducati ed Aprilia.
La sessione di stamattina si apre con le Prove Libere 2 alle 11:10, seguite poi dalla Q1 alle 11:50 e dalla decisiva Q2 alle 12:15.