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Diretta Qualifiche GP Messico LIVE: zampata finale di Hamilton, è sua la pole. Leclerc in prima fila dietro a Russell, Antonelli solo decimo

La diretta delle qualifiche del Gran Premio del Messico: mentre Antonelli è ad un passo dal titolo mondiale, la Ferrari prova a confermare le buone sensazioni delle libere, in particolare per Leclerc

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Il sabato del GP del Messico si chiude con le qualifiche che determineranno una griglia da cui potrebbe scaturire domani il campione del mondo 2026 di F1: ad Andrea Kimi Antonelli bastano solo 2 punti, e quindi un nono posto in gara, per conquistare il titolo. Aiuterà quindi una posizione quanto più possibile avanzata per evitare bagarre pericolose domani, in particolare nei primi giri. Dall’altra parte le Ferrari, dopo i buoni riscontri nelle libere, proveranno a conquistare la prima fila puntando all’obiettivo più urgente, ovvero la vittoria nei GP, più che la lotta nella classifica costruttori. Le qualifiche inizieranno alle ore 20:00 italiane.

Cronaca in diretta

  1. Q3
    La top ten finale della Q3: Antonelli solo decimo
    Pos. Pilota Distacco Tempo
    1 Lewis Hamilton 1:16.514
    2 George Russell +0.009 1:16.523
    3 Charles Leclerc +0.119 1:16.633
    4 Max Verstappen +0.178 1:16.692
    5 Lando Norris +0.310 1:16.824
    6 Isack Hadjar +0.386 1:16.900
    7 Liam Lawson +0.515 1:17.029
    8 Arvid Lindblad +0.603 1:17.117
    9 Pierre Gasly +0.639 1:17.153
    10 Andrea Kimi Antonelli +0.825 1:17.339
    23:14
  2. Q3
    Termina la Q3: pole per Hamilton

    Russell vola in testa con un tempo pari a 1:16.523, ma Hamilton a stretto giro gli strappa via la pole con un tempo pari a 1:16.514.

     

    23:12
  4. Q3
    Aggiornamento su Antonelli

    Antonelli ora è settimo a 692 millesimi da Leclerc. Iniziano ora gli ultimi tentativi.

    23:04
  5. Q3
    Verstappen insidia il tempo di Leclerc

    Si avvicina Verstappen nei tempi, portandosi a 45 millesimi da Leclerc.

    23:03
  6. Q3
    Parte subito forte Leclerc, Hamilton alle spalle

    Leclerc firma per ora il miglior tempo con 1:16.647. A 422 millesimi Hamilton, che sta sfruttando i treni di gomme nuove. Russell è quarto a 12 secondi, Antonelli quinto con 15 secondi di ritardo.

    23:01
  7. Q3
    Inizia la Q3: si decide la pole
    22:57
  8. Q2
    Gli eliminati dalla Q2

    Fuori dalla Q2 Hulkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman e Sainz.

    22:52
  10. Q2
    Termina Q2: luci ed ombre per McLaren

    Sul finire della Q2 arriva una buona e una cattiva notizia per McLaren: la buona è che passa il turno con il miglior tempo Norris (1:16.728). La cattiva è che viene eliminato Oscar Piastri, 13esimo a 9 decimi dal compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen a 148 millesimi, terzo per Leclerc a 216 millesimi e quarto Hamilton a 225 millesimi. Antonelli è settimo a 4 decimi.

    22:51
  11. Q2
    Leclerc e Norris si avvicinano a Verstappen

    Mentre Verstappen resta primo, Leclerc si porta al secondo posto a 68 millesimi. Terzo a 172 millesimi Norris, che sta giovando delle gomme soft nuove appena montate.

    22:48
  12. Q2
    Verstappen sale in testa

    Ritocca leggermente il tempo di Leclerc Verstappen, che con 1:16.876 balza per ora al comando.

    22:41
  13. Q2
    Iniziano le Q2: Leclerc primo, problema per Hamilton

    Leclerc sigla per ora il miglior tempo, 1:16.944, su gomma soft nuova. Hamilton deve cancellare il suo giro per un bloccaggio. Intanto, alle spalle del monegasco si posiziona Lindblad a 191 millesimi e poi Antonelli a 259.

    22:39
  14. Q1
    Termina la Q1: miglior tempo per Hamilton

    La Q1 si chiude con il miglior tempo per Hamilton, con 44 millesimi di vantaggio su Hadjar e 165 su Leclerc. Al momento eliminati Albon, Alonso, il sostituto di Ocon Hirakawa, Stroll, Perez e Bottas. Salvato per il rotto della cuffia Sainz.

    22:30
  16. Q1
    Hamilton passa in testa

    Hamilton spodesta il compagno di squadra con un crono di 1:17.341.

    22:26
  17. Q1
    Leclerc va al comando

    Ecco Leclerc, che scende sotto l’1:18 e si porta in testa con 1:17.532. A 2 decimi Norris, a a 3 Antonelli.

    22:21
  18. Q1
    Riparte la sessione

    Attendiamo ancora i primi riscontri sulla pista messicana di Antonelli, Leclerc e Verstappen.

    22:18
  19. Q1
    Hamilton intanto aveva preso il comando dei tempi

    Nel frattempo, Hamilton si era proiettato in testa con 1:18.249 su gomma soft, seguito a 340 millesimi da Oscar Piastri.

    22:14
  20. Q1
    Bandiera rossa, problemi per Alonso

    Alonso è costretto a parcheggiare la sua Aston Martin: lo spagnolo, con somma frustrazione da parte sua, deve fare i conti con un problema al motore. Sessione per il momento sospesa.

    22:12
  22. Q1
    I primi riferimenti

    Il primo riferimento è di Hulkenberg con 1:19.502. Alonso però migliora nettamente con il suo 1:18.908. A 127 millesimi Hadjar.

    22:07
  23. Q1
    Inizia la Q1

    La gloria locale Sergio Perez è il primo ad affrontare la qualifica odierna.

    22:01
  24. Pre
    Il format delle qualifiche, in breve

    Ricordiamo che le qualifiche di F1 si basano su tre turni con eliminazione diretta. Nella Q1, di 18 minuti, scendono in pista tutte e 22 le vetture in gara: vengono eliminate le 6 con il peggior tempo, andando quindi a comporre le parti basse della griglia. La soglia massima di tollerabilità è del 107% del miglior tempo fatto segnare in questo turno: se un pilota va fuori questa soglia, potrebbe essere escluso direttamente dalla gara.

    La Q2 dura 15 minuti, e le 16 vetture approdate in questo turno partono da zero (non vengono considerati i tempi della Q1) e anche in questo caso le 6 più lente non passano alla fase successiva. Nella Q3 i 10 piloti rimasti lottano ovviamente per la pole.

    21:54
  25. Pre
    Qualifiche all'insegna dell'incertezza (ma il meteo sarà clemente)

    Come abbiamo detto, le prove libere (che sono comunque un discorso avulso rispetto alle qualifiche e al resto del fine settimana) ci hanno restituito un quadro bilanciato e quindi incerto tra McLaren (che pare un pochino avvantaggiata), Mercedes, Ferrari e Red Bull. Di sicuro oggi ci saranno delle condizioni ideali in termini di grip sulla pista, giacché il meteo in quel di Città del Messico è soleggiato (e un po’ ventoso), con massime che si aggirano sui 27 gradi. Scongiurato il rischio pioggia anche per domani.

     

    21:48
  26. Pre
    Sta succedendo un po' di tutto nel fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez

    In questo fine settimana del GP del Messico è intanto successo un po’ di tutto, al di là della battaglia per il titolo (o meglio, soliloquio ormai): la notizia più eclatante è stata l’esclusione de facto di Estaban Ocon da Haas, portando così alle estreme conseguenze un rapporto a quanto pare logoro tra il pilota e il team (al suo posto Ryo Hirakawa).

    Ancora, durante le FP2 Max Verstappen e Liam Lawson sono venuti in contatto troppo ravvicinato, rimediando entrambi la penalizzazione di una casella in griglia per la gara di domani (e il pluricampione del mondo ha anche lanciato una stilettata polemica nei confronti del rivale di Racing Bulls). Stando in casa Red Bull, Isack Hadjar è stato ripreso dalla FIA per aver spinto un tifoso forse troppo pressante per un selfie.

    21:41
  28. Pre
    Come sono andate le sessioni di prove libere

    Charles Leclerc ha svettato nelle prime due sessioni di libere, Lando Norris nelle FP3 ma al tempo stesso tallonato per un millesimo da Andrea Kimi Antonelli: i nostri resoconti delle FP1, FP2 e FP3.

    21:33
  29. Pre
    Benvenuti alla diretta delle Qualifiche del GP del Messico
    21:32

  31. Dalle tre prove libere non abbiamo avuto una scuderia dominatrice rispetto ad un’altra, ma un sostanziale equilibrio tra Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. Con questo riscontro di massima ci approcciamo alle qualifiche del GP del Messico, dove potrebbero essere gettate le basi per la chiusura dei conti da parte di Andrea Kimi Antonelli con il Mondiale 2026. Reduce da una improvvida influenza, il pilota Mercedes si è ristabilito e nelle FP3 si è portato ad un solo millesimo dall’autore del miglior tempo, ovvero Lando Norris. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha dominato le prime due sessioni, con la SF-26 che ha dimostrato di poter dire la sua sia nel giro secco che nella simulazione gara. Lewis Hamilton ha dovuto invece fare i conti con un guasto alla power unit nelle FP2. Infine, sul fronte Red Bull, Max Verstappen a prescindere da come andranno oggi le qualifiche sconterà una posizione sulla griglia di gara, dopo il contatto avvenuto nel giro di formazione con Liam Lawson (e anche il pilota della Racing Bulls è incappato nella medesima sanzione).

Diretta Qualifiche GP Messico LIVE: zampata finale di Hamilton, è sua la pole. Leclerc in prima fila dietro a Russell, Antonelli solo decimo Fonte: ANSA

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