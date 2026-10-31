Il sabato del GP del Messico si chiude con le qualifiche che determineranno una griglia da cui potrebbe scaturire domani il campione del mondo 2026 di F1: ad Andrea Kimi Antonelli bastano solo 2 punti, e quindi un nono posto in gara, per conquistare il titolo. Aiuterà quindi una posizione quanto più possibile avanzata per evitare bagarre pericolose domani, in particolare nei primi giri. Dall’altra parte le Ferrari, dopo i buoni riscontri nelle libere, proveranno a conquistare la prima fila puntando all’obiettivo più urgente, ovvero la vittoria nei GP, più che la lotta nella classifica costruttori. Le qualifiche inizieranno alle ore 20:00 italiane.
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