Come abbiamo detto, le prove libere (che sono comunque un discorso avulso rispetto alle qualifiche e al resto del fine settimana) ci hanno restituito un quadro bilanciato e quindi incerto tra McLaren (che pare un pochino avvantaggiata), Mercedes, Ferrari e Red Bull. Di sicuro oggi ci saranno delle condizioni ideali in termini di grip sulla pista, giacché il meteo in quel di Città del Messico è soleggiato (e un po’ ventoso), con massime che si aggirano sui 27 gradi. Scongiurato il rischio pioggia anche per domani.