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Diretta Serie C Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho LIVE: il fuoriclasse brasiliano parte da titolare

Oggi è il giorno del ritorno in campo dopo un decennio di Ronaldinho, titolare col Ravenna nel match di Serie C, valido per la 14esima giornata, contro il Forlì: attesa alle stelle per il debutto del 46enne Pallone d'Oro

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Serie C, Girone B, 14esima giornata

Ravenna-Forlì

Domenica 15 Novembre 2026 – Stadio Bruno Benelli, ore 17:30

Ravenna-Forlì

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Il ritorno di Ronaldinho al calcio giocato (e in Italia)

    Era il 26 settembre 2015 quando Ronaldinho disputò la sua ultima partita da giocatore professionista. Si trattava del 28esimo turno del campionato brasiliano, allora il Pallone d’Oro vestiva la maglia del Fluminense e il match era contro il Goiás. La sua partita durò 45 minuti, poi nel giro di qualche giorno ci fu la rescissione. Undici anni dopo, il brasiliano torna in quella Italia dove fu protagonista ai tempi del Milan e, grazie al lavoro e all’ambizione del patron Cipriani, giocherà con il Ravenna nel derby contro il Forlì, in Serie C. E lo farà dal primo minuto.

    16:36
  2. Pre
    Benvenuti alla diretta del ritorno in campo di Ronaldinho
    10:46

  5. Non era una boutade, è tutto reale: Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho, torna a giocare una partita – da titolare, sia ben chiaro – dalla sua ultima volta in campo, e parliamo del 2015. Il fuoriclasse 46enne, già Pallone d’Oro, sarà oggi la punta (di diamante) del Ravenna del patron Ignazio Cipriani e di mister Mandorlini. Il brasiliano sarà impegnato nel match in casa contro il Forlì, valido per la 14esima giornata del girone B di Serie C. Intorno a questa partita si è creato un clima da grande evento, che ha travalicato i confini non solo del ravennate, ma ha catalizzato l’attenzione anche fuori dall’Italia con richiedeste d’accredito per il match da tutto il mondo.

Diretta Serie C Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho LIVE: il fuoriclasse brasiliano parte da titolare Fonte: Getty

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