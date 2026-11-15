Diretta Serie C Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho LIVE: il fuoriclasse brasiliano parte da titolare

Serie C, Girone B, 14esima giornata
Ravenna-Forlì
Domenica 15 Novembre 2026 – Stadio Bruno Benelli, ore 17:30
|Ravenna-Forlì
Serie C, Girone B, 14esima giornata
Ravenna-Forlì
Domenica 15 Novembre 2026 – Stadio Bruno Benelli, ore 17:30
|Ravenna-Forlì
Era il 26 settembre 2015 quando Ronaldinho disputò la sua ultima partita da giocatore professionista. Si trattava del 28esimo turno del campionato brasiliano, allora il Pallone d’Oro vestiva la maglia del Fluminense e il match era contro il Goiás. La sua partita durò 45 minuti, poi nel giro di qualche giorno ci fu la rescissione. Undici anni dopo, il brasiliano torna in quella Italia dove fu protagonista ai tempi del Milan e, grazie al lavoro e all’ambizione del patron Cipriani, giocherà con il Ravenna nel derby contro il Forlì, in Serie C. E lo farà dal primo minuto.
Non era una boutade, è tutto reale: Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho, torna a giocare una partita – da titolare, sia ben chiaro – dalla sua ultima volta in campo, e parliamo del 2015. Il fuoriclasse 46enne, già Pallone d’Oro, sarà oggi la punta (di diamante) del Ravenna del patron Ignazio Cipriani e di mister Mandorlini. Il brasiliano sarà impegnato nel match in casa contro il Forlì, valido per la 14esima giornata del girone B di Serie C. Intorno a questa partita si è creato un clima da grande evento, che ha travalicato i confini non solo del ravennate, ma ha catalizzato l’attenzione anche fuori dall’Italia con richiedeste d’accredito per il match da tutto il mondo.
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