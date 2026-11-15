Diretta Serie C Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho LIVE: il fuoriclasse brasiliano parte da titolare

Era il 26 settembre 2015 quando Ronaldinho disputò la sua ultima partita da giocatore professionista. Si trattava del 28esimo turno del campionato brasiliano, allora il Pallone d’Oro vestiva la maglia del Fluminense e il match era contro il Goiás. La sua partita durò 45 minuti, poi nel giro di qualche giorno ci fu la rescissione. Undici anni dopo, il brasiliano torna in quella Italia dove fu protagonista ai tempi del Milan e, grazie al lavoro e all’ambizione del patron Cipriani, giocherà con il Ravenna nel derby contro il Forlì, in Serie C. E lo farà dal primo minuto.