UFC Fight Night 294: Procházka vs. Stirling (Pesi Massimi Leggeri) – Main Card dalle ore 19:00
Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha (Qatar)
|Round 1
|Round 2
|Round 3
|Round 4
|Round 5
|Jirí Procházka
|Navajo Stirling
UFC Fight Night 294: Procházka vs. Stirling (Pesi Massimi Leggeri) – Main Card dalle ore 19:00
Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha (Qatar)
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|Round 2
|Round 3
|Round 4
|Round 5
|Jirí Procházka
|Navajo Stirling
Si eleva il volume dei colpi, con Hooker che non fa fatica a trovare la via per il volto di Ortega che, come suo costume, incassa parecchio. Ma lo statunitense, con il volto sempre più insanguinato, tira fuori il carattere e prova il tutto per tutto (se non finalizza ha perso, visto che negli altri due round ha avuto la meglio ai punti Hooker). Ortega prova anche il takedown portando il rivale alla parete, e poi lo proietta a terra tentando la triangolazione. Ma Hooker non si scompone minimamente.
Nel secondo round Ortega inizia a mandare a segno qualche colpo, senza però far vacillare Hooker. Lo statunitense comincia tuttavia a sanguinare leggermente dal viso, mentre il pubblico rumoreggia aspettandosi forse più spettacolo (in effetti non è stato un secondo round esattamente pirotecnico, anche quando Ortega sul finale ha portato a parete Hooker, senza riuscire nel takedown). Persino il suo angolo striglia, senza alzare i toni, Ortega, accusandolo di dare l’impressione di non voler neanche combattere questo match.
Molti calf kick da parte di Hooker sulla gamba sinistra di Ortega, con quest’ultimo che accenna, senza successo, un takedown. Ma lo statunitense ci riprova ancora, mentre l’avversario continua ad andare a segno con i suoi colpi, forte anche dei suoi allunghi.
Una curiosità: in questa UFC Fight Night in Qatar mancano le Octagon Girls, ovvero le ragazze che segnalano i round. Assenti anche nelle cerimonie di peso, le ragazze immagine avevano già mancato la loro presenza in un evento in Medio Oriente, ovvero nella card tenutasi nel 2024 in Arabia Saudita, e poi ancora in Qatar. Probabilmente questa assenza è dovuta alle norme sul pudore pubblico che vigono nel regno qatariota, dove non sono ammessi neanche incontri femminili (sebbene all’inizio si pensava di inserire il match tra Jacqueline Cavalcanti e Michelle Montague, per poi essere rinviato in occasione di UFC 335).
Dan Hooker deve difendere il proprio ranking e tornare agli antichi splendori affrontando adesso, nei pesi leggeri, l’altro veterano Brian Ortega, per l’occasione salito di categoria. Entrambi devono riscattarsi: il primo ha incassato tre sconfitte di fila negli ultimi tempi, tutte prima del limite e con fighter della nomea di Tsarukyan, Saint Denis e Parnasse, e l’altro lo stesso arriva da due sconfitte una dietro l’altra. E negli ultimi cinque anni ha solo una vittoria all’attivo (contro Yair Rodriguez nel 2024: va detto che negli ultimi sette anni ha combattuto solo sette volte). Il neozelandese ha dalla sua un allungo di 15 cm superiore rispetto all’avversario, incline ad incassare molto vista la sua difesa non proprio inespugnabile. A sua volta Ortega potrebbe rispondere con le proiezioni, sebbene Hooker abbia ottime statistiche di difesa contro takedown e tentativi di sottomissioni.
Kyoji Horiguchi batte (come doveva essere visto l’andamento del match) Asu Almabayev per decisione unanime dei giudici (30–27, 30–27, 29–28).
Con un double leg all’inizio del terzo round Almabayev prova di nuovo a portare il match a terra, ma Horiguchi ribalta brillantemente la situazione di sfavore. Da lì il giapponese conduce un match all’arma bianca, facendo sanguinare il rivale alla tempia. Quest’ultimo insiste con i suoi takedown infruttosi e inconcludenti, e allora il nipponico riprova con un’altra ghigliottina mentre il sangue del rivale gli copre buona parte del corpo.
In questo round Almabayev ha messo in difficoltà Horiguchi, nel senso che ha frustrato il giapponese con i suoi takedown. Si è ripetuto il copione del primo round, con Horiguchi che ha provato la ghigliottina, oltre a tentare di rialzarsi trovando l’opposizione del tenace kazako.
Interessante l’andamento di Horiguchi vs. Almabayev: il kazako ha provato a sorprendere il giapponese con una proiezione delle sue, ma il rivale ha mantenuto sangue freddo e si è avvicinato all’ennesima vittoria prima del limite con una ghigliottina da cui Almabayev si è liberato a fatica negli ultimi secondi del primo round.
Nel prossimo match avremo, per i pesi piuma, da una parte Kyoji Horiguchi, reduce da una sconfitta per TKO rimediata lo scorso giugno da Manel Kape (e che intende conservare un piazzamento nella top 10 della divisione). A sfidare il giapponese che in carriera vanta 21 vittorie prima del limite il kazako Asu Almabayev, che come scuola asiatica insegna se la cava davvero bene nel grappling di cui è specialista. Almabayev arriva da tre vittorie di fila e vuole continuare a scalare le posizioni tra i piuma.
Pesi mosca: Kyoji Horiguchi vs. Asu Almabayev
Pesi leggeri: Dan Hooker vs. Brian Ortega
Pesi piuma: Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos
Pesi massimi leggeri: Jirí Procházka vs. Navajo Stirling
Ikram Aliskerov vince per decisione unanime (30-27) su Jared Cannonier. Il russo è a quattro vittorie di fila nei pesi medi.
Intanto facciamo un passo indietro nella card preliminare, dove segnaliamo un Santiago Luna vs Aleksandre Topuria, con quest’ultimo che è il fratello del più noto Ilia. E che è stato sconfitto per decisione non unanime dei giudici (29-28, 30-27, 28-29), interrompendo una striscia di cinque successi di fila dal 2021 ad oggi. Questo match ha anche rappresentato il ritorno in pubblico di El Matador, dopo la gragnuola di legnate ricevute da Justin Gaethje all’UFC Freedom 250 dello scorso giugno.
La main card, dove combatteranno per ultimi Prochazka e Stirling, è iniziata da poco con il primo dei cinque match in programma (valido per i pesi medi), ovvero Jared Cannonier contro Ikram Aliskerov.
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