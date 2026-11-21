Dan Hooker deve difendere il proprio ranking e tornare agli antichi splendori affrontando adesso, nei pesi leggeri, l’altro veterano Brian Ortega, per l’occasione salito di categoria. Entrambi devono riscattarsi: il primo ha incassato tre sconfitte di fila negli ultimi tempi, tutte prima del limite e con fighter della nomea di Tsarukyan, Saint Denis e Parnasse, e l’altro lo stesso arriva da due sconfitte una dietro l’altra. E negli ultimi cinque anni ha solo una vittoria all’attivo (contro Yair Rodriguez nel 2024: va detto che negli ultimi sette anni ha combattuto solo sette volte). Il neozelandese ha dalla sua un allungo di 15 cm superiore rispetto all’avversario, incline ad incassare molto vista la sua difesa non proprio inespugnabile. A sua volta Ortega potrebbe rispondere con le proiezioni, sebbene Hooker abbia ottime statistiche di difesa contro takedown e tentativi di sottomissioni.