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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva).18:46
Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tiro parato. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Zlatanovic.18:47
Tiro parato. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:47
Fallo di Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva).18:47
Ilhan Fakılı (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dogan Alemdar (Besiktas).18:49
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Fallo di Taylan Bulut (Besiktas).18:50
Fallo di Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva).18:51
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tiro parato. Salih Özcan (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:53
Tiro parato. Wilfred Ndidi (Besiktas) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Václav Cerny.18:54
Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Zlatanovic con suggerimento di testa.18:57
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dogan Alemdar (Besiktas).18:57
Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di Tiago Djaló (Besiktas).18:59
Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Salih Özcan (Besiktas).19:00
Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Muhammad Abu Rumi con passaggio filtrante.19:01
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).19:02
Tiro respinto. Ilhan Fakılı (Besiktas) un tiro di destro da centro area. Assist di Orkun Kökçü.19:03
Fuorigioco. Ilhan Fakılı(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.19:03
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Taylan Bulut (Besiktas).19:04
Tiro parato. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Orkun Kökçü.19:05
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito.19:07
Salih Özcan (Besiktas) e' ammonito.19:07
Fallo di Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).19:08
Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).19:46
Ilhan Fakılı (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46
Tiro respinto. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Orkun Kökçü con passaggio filtrante.19:47
Tiro respinto. Ilhan Fakılı (Besiktas) un tiro di destro da fuori area. Assist di Václav Cerny.19:47
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).19:47
Tiro parato. Wilfred Ndidi (Besiktas) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü con cross.19:48
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).19:48
Gara momentaneamente sospesa, Emirhan Topçu (Besiktas) per infortunio.19:49
Gara riprende.19:51
Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amankwah Forson.19:54
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dogan Alemdar (Besiktas).19:54
Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:57
Salih Özcan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tiro respinto. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di destro da centro area. Assist di Kassoum Ouattara.19:58
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).19:58
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).19:59
Tiro parato. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jonas Malede.20:00
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dogan Alemdar (Besiktas).20:00
Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zahi Ahmed.20:01
Fallo di Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva).20:01
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:04
Tiro respinto. Wilfred Ndidi (Besiktas) un tiro di destro da centro area.20:05
Rigore concesso da Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) per un fallo di mano in area.20:05
Rigore parato! Orkun Kökçü (Besiktas) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:07
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Marco Wolff (Hapoel Beer Sheva).20:07
Tiro respinto. Kassoum Ouattara (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area.20:07
Primo tempo terminato, Besiktas 0, Hapoel Beer Sheva 0.20:08
Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Batumi Arena (Adjarabet Arena) di Batumi.
Arbitra Morten Krogh, con gli assistenti Victor Skytte e Steffen Bramsen; quarto ufficiale Jacob Karlsen. Al VAR Jakob Kehlet, assistito da Sandi Putros.
Il Beşiktaş è 8° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 11 gol fatti e 8 subiti.
Il Hapoel Be'er Sheva è 33° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 1 gol fatti e 8 subiti.
In casa il Beşiktaş ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Hapoel Be'er Sheva ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Beşiktaş in Europa League (dalla più recente): Celtic-Beşiktaş 3-2, Beşiktaş-Crystal Palace 2-2, Hoffenheim-Beşiktaş 2-3, Beşiktaş-Marsiglia 4-1 (P-N-V-V).
Le ultime 4 partite del Hapoel Be'er Sheva in Europa League (dalla più recente): Hapoel Be'er Sheva-OFI 0-2, Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva 4-0, AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva 2-1, Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 (P-P-P-N).
I migliori marcatori del Beşiktaş in Europa League: Amir Murillo, Oh Hyeon-Gyu e Junior Olaïtan con 2 gol.
Il miglior marcatore del Hapoel Be'er Sheva in Europa League: Amankwah Forson con 1 gol.
In panchina Vincenzo Italiano per il Beşiktaş e Ran Kozuch per il Hapoel Be'er Sheva.
In Europa League Beşiktaş e Hapoel Be'er Sheva si sono affrontate 2 volte: 2 vittorie del Beşiktaş, 0 vittorie del Hapoel Be'er Sheva e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva 2-1 del 23 febbraio 2017 (Europa League).
Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Beşiktaş
|Hapoel Be'er Sheva
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|11
|1
|Gol subiti
|8
|8
|Gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Possesso palla (%)
|55.5
|54.7
|Passaggi
|2100
|2173
|Passaggi riusciti
|1765
|1841
|Precisione nei passaggi (%)
|84.0
|84.7
|Tiri
|43
|27
|Tiri in porta
|18
|14
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.9
|51.9
|Cross
|64
|50
|Cross riusciti
|11
|11
|Duelli vinti
|190
|191
|Duelli persi
|205
|210
|Calci d'angolo a favore
|16
|11
|Calci d'angolo contro
|18
|13
|Falli subiti
|54
|42
|Falli commessi
|41
|55
|Contrasti
|61
|77
|Contrasti vinti (%)
|65.6
|51.9
|Fuorigioco
|3
|5
|Ammonizioni
|7
|10
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva in diretta tv e streaming
Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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