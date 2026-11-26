Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Batumi Arena (Adjarabet Arena) di Batumi.

Arbitra Morten Krogh, con gli assistenti Victor Skytte e Steffen Bramsen; quarto ufficiale Jacob Karlsen. Al VAR Jakob Kehlet, assistito da Sandi Putros.

Il Beşiktaş è 8° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 11 gol fatti e 8 subiti.

Il Hapoel Be'er Sheva è 33° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 1 gol fatti e 8 subiti.

In casa il Beşiktaş ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Hapoel Be'er Sheva ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Beşiktaş in Europa League (dalla più recente): Celtic-Beşiktaş 3-2, Beşiktaş-Crystal Palace 2-2, Hoffenheim-Beşiktaş 2-3, Beşiktaş-Marsiglia 4-1 (P-N-V-V).

Le ultime 4 partite del Hapoel Be'er Sheva in Europa League (dalla più recente): Hapoel Be'er Sheva-OFI 0-2, Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva 4-0, AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva 2-1, Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 (P-P-P-N).

I migliori marcatori del Beşiktaş in Europa League: Amir Murillo, Oh Hyeon-Gyu e Junior Olaïtan con 2 gol.

Il miglior marcatore del Hapoel Be'er Sheva in Europa League: Amankwah Forson con 1 gol.

In panchina Vincenzo Italiano per il Beşiktaş e Ran Kozuch per il Hapoel Be'er Sheva.

In Europa League Beşiktaş e Hapoel Be'er Sheva si sono affrontate 2 volte: 2 vittorie del Beşiktaş, 0 vittorie del Hapoel Be'er Sheva e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva 2-1 del 23 febbraio 2017 (Europa League).

Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Beşiktaş ha vinto entrambi i precedenti incontri di UEFA Europa League contro l'Hapoel Be'er Sheva, imponendosi 3-1 in trasferta e 2-1 in casa nei sedicesimi di finale della stagione 2016/17.

Dalla vittoria del Beşiktaş contro l'Hapoel Be'er Sheva nel febbraio 2017, tutti e tre gli incontri di UEFA Europa League tra squadre turche e israeliane sono stati vinti da queste ultime - il più recente è stato il successo esterno per 3-1 del Maccabi Tel Aviv sul campo del Beşiktaş nel novembre 2024.

Le partite del Beşiktaş sono quelle che hanno fatto registrare il maggior numero di gol in questa edizione di UEFA Europa League (19, con 11 reti segnate e 8 subite). Il club turco ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 31 gare nella competizione e mai nelle ultime 15 partite casalinghe.

L'Hapoel Be'er Sheva ha vinto la sua prima trasferta di UEFA Europa League nel settembre 2016 contro l'Inter (2-0), ma da allora ha perso nove delle successive 11 gare esterne (2N), incluse le ultime sei consecutive.

Junior Olaïtan ha segnato o fornito un assist in tutte le sue quattro presenze in UEFA Europa League con il Beşiktaş (2G+3A). L'unico giocatore africano capace di andare a segno o servire un assist in ciascuna delle sue prime cinque presenze nella competizione dalla stagione 2009/10 è stato Georges-Kévin N'Koudou con il Marsiglia nel 2015.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Beşiktaş Hapoel Be'er Sheva Partite giocate 4 4 Vittorie 2 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 3 Gol segnati 11 1 Gol subiti 8 8 Gol subiti per partita 2.0 2.0 Possesso palla (%) 55.5 54.7 Passaggi 2100 2173 Passaggi riusciti 1765 1841 Precisione nei passaggi (%) 84.0 84.7 Tiri 43 27 Tiri in porta 18 14 Tiri in porta sul totale (%) 41.9 51.9 Cross 64 50 Cross riusciti 11 11 Duelli vinti 190 191 Duelli persi 205 210 Calci d'angolo a favore 16 11 Calci d'angolo contro 18 13 Falli subiti 54 42 Falli commessi 41 55 Contrasti 61 77 Contrasti vinti (%) 65.6 51.9 Fuorigioco 3 5 Ammonizioni 7 10 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva in diretta tv e streaming

Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.