PREPARTITA

Celta de Vigo-Bournemouth è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo Estadio Abanca-Balaídos di Vigo (24.791 posti).

Arbitra Harm Osmers, con gli assistenti Christian Gittelmann e Christian Dietz; quarto ufficiale Florian Exner. Al VAR Pascal Müller, assistito da Patrick Hanslbauer.

Il Celta de Vigo è 27° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 7 subiti.

Il Bournemouth è 1° con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 3 subiti.

In casa il Celta de Vigo ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa il Bournemouth ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Celta de Vigo in Europa League (dalla più recente): Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise 1-2, Celtic-Celta de Vigo 1-2, Celta de Vigo-Juventus 1-2, Omonia Nicosia-Celta de Vigo 1-0 (P-V-P-P).

Le ultime 4 partite del Bournemouth in Europa League (dalla più recente): Sparta Prague-Bournemouth 1-3, Bournemouth-Milan 3-0, Bournemouth-Sturm Graz 3-0, Real Sociedad-Bournemouth 1-2 (V-V-V-V).

Il miglior marcatore del Celta de Vigo in Europa League: Javi Rodríguez con 2 gol.

Il miglior marcatore del Bournemouth in Europa League: Rayan con 3 gol.

In panchina Claudio Giráldez per il Celta de Vigo e Marco Rose per il Bournemouth.

È il primo incontro fra Celta de Vigo e Bournemouth in Europa League.

Celta de Vigo-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima partita europea del Celta Vigo contro un'avversaria inglese dalla semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2016/17 contro il Manchester United, terminata 1-1. Il club spagnolo non vince da cinque incontri contro squadre inglesi (1N, 4P), ossia dal successo per 1-0 contro il Liverpool nel dicembre 1998.

Il Bournemouth ha già vinto 2-1 in casa della Real Sociedad in questa stagione di UEFA Europa League. Il Celta Vigo, invece, ha perso tre delle quattro partite casalinghe contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee, vincendo l'altra per 3-1 contro il Liverpool nel novembre 1998.

Il Celta Vigo ha perso cinque delle ultime sei partite di UEFA Europa League, appena una in meno di quante ne avesse perse nelle prime 26 gare disputate nella competizione dal 2009/10 (13V, 7N, 6P).

Il Bournemouth potrebbe diventare la prima squadra inglese nella storia delle principali competizioni europee a vincere tutte le prime cinque partite disputate in assoluto in questi tornei.

Rayan ha segnato in tre delle sue quattro presenze in UEFA Europa League con il Bournemouth in questa stagione, realizzando tre gol. L'unico brasiliano ad aver segnato più reti in una singola stagione di UEL prima di compiere 21 anni è stato William Gomes, che ne ha realizzate quattro con il Porto nella scorsa stagione.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Celta de Vigo Bournemouth Partite giocate 4 4 Vittorie 1 4 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 0 Gol segnati 4 11 Gol subiti 6 2 Gol subiti per partita 1.5 0.5 Possesso palla (%) 54.2 55.7 Passaggi 2299 1885 Passaggi riusciti 2039 1581 Precisione nei passaggi (%) 88.7 83.9 Tiri 37 58 Tiri in porta 15 26 Tiri in porta sul totale (%) 40.5 44.8 Cross 77 87 Cross riusciti 21 26 Duelli vinti 149 210 Duelli persi 163 201 Calci d'angolo a favore 31 26 Calci d'angolo contro 13 20 Falli subiti 40 54 Falli commessi 49 53 Contrasti 50 72 Contrasti vinti (%) 62.0 55.6 Fuorigioco 5 8 Ammonizioni 4 10 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Celta de Vigo-Bournemouth in diretta tv e streaming

Celta de Vigo-Bournemouth si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.