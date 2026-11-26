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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
Città: Vigo
Capienza: 24791 spettatori17:41
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).18:45
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45
Couhaib Driouech (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).18:46
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).18:47
Julio Soler (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Javi Rueda.18:52
Tiro parato. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergio Carreira.18:55
Fuorigioco. Couhaib Driouech(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.18:55
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).18:58
Amine Adli (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Julio Soler (Bournemouth).18:59
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di António Silva (Bournemouth).19:00
Hugo Burcio (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Gioco pericoloso di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).19:02
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Couhaib Driouech con cross.19:03
Gol! Celta Vigo 1, Bournemouth 0. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Rueda.19:03
Couhaib Driouech (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).19:06
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Bafodé Diakité (Bournemouth).19:07
Bafodé Diakité (Bournemouth) e' stato espulso.19:07
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:08
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Amine Adli (Bournemouth).19:09
Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sergio Carreira.19:12
Fuorigioco. Couhaib Driouech(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Sergio Carreira e' colto in fuorigioco.19:13
Fuorigioco. Hugo Burcio(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.19:13
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).19:14
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) e' ammonito per fallo.19:14
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Couhaib Driouech.19:16
Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).19:16
Amine Adli (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Yoel Lago (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Alex Scott (Bournemouth).19:17
Alex Scott (Bournemouth) e' ammonito.19:17
Tentativo fallito. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Couhaib Driouech con cross.19:19
Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleix Febas.19:20
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marcos Alonso.19:20
Tiro parato. Justin Kluivert (Bournemouth) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Brooks.19:21
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).19:21
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Iago Aspas (Celta Vigo).19:22
Fuorigioco. Ionut Radu(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.19:23
Tentativo fallito. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Justin Kluivert con cross.19:24
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).19:25
Tiro parato. Amine Adli (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:25
António Silva (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Javi Rodríguez.19:31
Fallo di Alex Scott (Bournemouth).19:32
Hugo Burcio (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Javi Rodríguez.19:33
António Silva (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).19:33
Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, Bournemouth 0.19:34
Sostituzione, Bournemouth. Tyler Adams sostituisce Justin Kluivert.19:48
Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, Bournemouth 0.19:49
David Brooks (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).19:50
Gol! Celta Vigo 1, Bournemouth 1. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amine Adli con cross in seguito a un calcio da fermo.19:50
David Brooks (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).19:53
Tyler Adams (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:54
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).19:55
Fuorigioco. António Silva(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Amine Adli e' colto in fuorigioco.19:57
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da James Hill (Bournemouth).19:58
Fuorigioco. Aleix Febas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Javi Rueda e' colto in fuorigioco.19:59
Julio Soler (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).20:01
Javi Rodríguez (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:01
Tiro parato. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:02
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).20:03
Javi Rueda (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:03
Tiro respinto. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area.20:04
Tiro parato. James Hill (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:04
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).20:04
Fallo di Alex Scott (Bournemouth).20:05
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lewis Cook (Bournemouth).20:07
Tiro respinto. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.20:07
Amine Adli (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).20:07
Sostituzione, Bournemouth. Ryan Christie sostituisce Alex Scott.20:08
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleix Febas.20:10
Sostituzione, Celta Vigo. Álvaro Núñez sostituisce Couhaib Driouech.20:10
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Javi Rueda.20:11
Sostituzione, Bournemouth. Adrien Truffert sostituisce Julio Soler.20:11
Sostituzione, Bournemouth. Rayan sostituisce Amine Adli.20:11
Sostituzione, Bournemouth. Marcus Tavernier sostituisce David Brooks.20:11
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Tyler Adams (Bournemouth).20:12
Tiro respinto. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.20:14
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).20:14
Celta de Vigo-Bournemouth è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo Estadio Abanca-Balaídos di Vigo (24.791 posti).
Arbitra Harm Osmers, con gli assistenti Christian Gittelmann e Christian Dietz; quarto ufficiale Florian Exner. Al VAR Pascal Müller, assistito da Patrick Hanslbauer.
Il Celta de Vigo è 27° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 7 subiti.
Il Bournemouth è 1° con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 3 subiti.
In casa il Celta de Vigo ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa il Bournemouth ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Celta de Vigo in Europa League (dalla più recente): Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise 1-2, Celtic-Celta de Vigo 1-2, Celta de Vigo-Juventus 1-2, Omonia Nicosia-Celta de Vigo 1-0 (P-V-P-P).
Le ultime 4 partite del Bournemouth in Europa League (dalla più recente): Sparta Prague-Bournemouth 1-3, Bournemouth-Milan 3-0, Bournemouth-Sturm Graz 3-0, Real Sociedad-Bournemouth 1-2 (V-V-V-V).
Il miglior marcatore del Celta de Vigo in Europa League: Javi Rodríguez con 2 gol.
Il miglior marcatore del Bournemouth in Europa League: Rayan con 3 gol.
In panchina Claudio Giráldez per il Celta de Vigo e Marco Rose per il Bournemouth.
È il primo incontro fra Celta de Vigo e Bournemouth in Europa League.
Celta de Vigo-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Celta de Vigo
|Bournemouth
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|4
|11
|Gol subiti
|6
|2
|Gol subiti per partita
|1.5
|0.5
|Possesso palla (%)
|54.2
|55.7
|Passaggi
|2299
|1885
|Passaggi riusciti
|2039
|1581
|Precisione nei passaggi (%)
|88.7
|83.9
|Tiri
|37
|58
|Tiri in porta
|15
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.5
|44.8
|Cross
|77
|87
|Cross riusciti
|21
|26
|Duelli vinti
|149
|210
|Duelli persi
|163
|201
|Calci d'angolo a favore
|31
|26
|Calci d'angolo contro
|13
|20
|Falli subiti
|40
|54
|Falli commessi
|49
|53
|Contrasti
|50
|72
|Contrasti vinti (%)
|62.0
|55.6
|Fuorigioco
|5
|8
|Ammonizioni
|4
|10
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Celta de Vigo-Bournemouth in diretta tv e streaming
Celta de Vigo-Bournemouth si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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