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Dove si gioca la partita:
Stadio: Selhurst Park
Città: Londra
Capienza: 25486 spettatori19:56
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).21:00
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Tentativo fallito. Mamadou Sarr (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arsen Zakharyan con cross in seguito a un calcio da fermo.21:01
Tentativo fallito. Will Hughes (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:02
Fallo di Héctor Fort (Real Sociedad).21:03
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Beñat Turrientes (Real Sociedad).21:07
Ben Chilwell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Gonçalo Guedes (Real Sociedad).21:09
Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Mamadou Sarr (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:10
Tiro parato. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gonçalo Guedes.21:11
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Aihen Muñoz (Real Sociedad).21:15
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Will Hughes con cross da calcio d'angolo.21:16
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arsen Zakharyan.21:19
Fallo di Ben Chilwell (Crystal Palace).21:21
Héctor Fort (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tiro respinto. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Job Ochieng.21:23
Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Job Ochieng.21:25
Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).21:31
Arsen Zakharyan (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Axel Disasi (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:31
Tiro respinto. Arsen Zakharyan (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area.21:32
Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arsen Zakharyan.21:34
Tentativo fallito. Quinten Timber (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:36
Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:37
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).21:37
Tiro respinto. Job Ochieng (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gonçalo Guedes.21:38
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).21:40
Héctor Fort (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Tentativo fallito. Héctor Fort (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:41
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Axel Disasi con suggerimento di testa.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Crystal Palace 0, Real Sociedad 0.21:45
Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 0, Real Sociedad 0.22:01
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).22:03
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Jaydee Canvot (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Arsen Zakharyan (Real Sociedad).22:05
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Guedes.22:07
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).22:07
Tiro parato. Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Beñat Turrientes.22:08
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:08
Tiro respinto. Arsen Zakharyan (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area. Assist di Gonçalo Guedes.22:09
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).22:09
Tentativo fallito. Jon Martín (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arsen Zakharyan con cross da calcio d'angolo.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Jon Martín (Real Sociedad) per infortunio.22:10
Gara riprende.22:12
Sostituzione, Crystal Palace. Dwight McNeil sostituisce Eddie Nketiah.22:13
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Axel Disasi (Crystal Palace).22:16
Will Hughes (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).22:18
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:19
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Jon Martín (Real Sociedad).22:20
Jon Martín (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.22:20
Tentativo fallito. Ben Chilwell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:21
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).22:21
Gol! Crystal Palace 0, Real Sociedad 1. Mamadou Sarr (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Job Ochieng.22:22
Sostituzione, Real Sociedad. Carlos Soler sostituisce Beñat Turrientes.22:23
Sostituzione, Real Sociedad. Orri Óskarsson sostituisce Gonçalo Guedes.22:23
Crystal Palace-Real Sociedad è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Selhurst Park di London (25.486 posti).
Arbitra Rohit Saggi, con gli assistenti Anders Dale e Morten Jensen; quarto ufficiale Marius Hansen Grotta. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Daniele Chiffi.
Il Crystal Palace è 27° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 9 gol fatti e 7 subiti.
Il Real Sociedad è 10° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 4 subiti.
In casa il Crystal Palace ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Real Sociedad ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Crystal Palace in Europa League (dalla più recente): Crystal Palace-Hoffenheim 1-1, Beşiktaş-Crystal Palace 2-2, Lione-Crystal Palace 3-2, Crystal Palace-Lech Poznań 4-0 (N-N-P-V).
Le ultime 4 partite del Real Sociedad in Europa League (dalla più recente): Real Sociedad-Lione 1-1, Lillestrøm-Real Sociedad 0-6, Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1, Real Sociedad-Bournemouth 1-2 (N-V-N-P).
Il miglior marcatore del Crystal Palace in Europa League: Yéremy Pino con 3 gol.
Il miglior marcatore del Real Sociedad in Europa League: Sergio Gómez con 3 gol.
In panchina Thomas Frank per il Crystal Palace e Pellegrino Matarazzo per il Real Sociedad.
È il primo incontro fra Crystal Palace e Real Sociedad in Europa League.
Crystal Palace-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Crystal Palace
|Real Sociedad
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|1
|1
|Gol segnati
|9
|9
|Gol subiti
|6
|4
|Gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Possesso palla (%)
|49.5
|55.2
|Passaggi
|1901
|2202
|Passaggi riusciti
|1576
|1875
|Precisione nei passaggi (%)
|82.9
|85.1
|Tiri
|37
|38
|Tiri in porta
|18
|18
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.6
|47.4
|Cross
|69
|59
|Cross riusciti
|14
|10
|Duelli vinti
|186
|195
|Duelli persi
|170
|193
|Calci d'angolo a favore
|17
|21
|Calci d'angolo contro
|16
|16
|Falli subiti
|36
|45
|Falli commessi
|48
|56
|Contrasti
|70
|64
|Contrasti vinti (%)
|65.7
|54.7
|Fuorigioco
|8
|4
|Ammonizioni
|8
|9
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Crystal Palace-Real Sociedad in diretta tv e streaming
Crystal Palace-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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