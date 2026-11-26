PREPARTITA

Crystal Palace-Real Sociedad è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Selhurst Park di London (25.486 posti).

Arbitra Rohit Saggi, con gli assistenti Anders Dale e Morten Jensen; quarto ufficiale Marius Hansen Grotta. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Daniele Chiffi.

Il Crystal Palace è 27° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 9 gol fatti e 7 subiti.

Il Real Sociedad è 10° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 4 subiti.

In casa il Crystal Palace ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Real Sociedad ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Crystal Palace in Europa League (dalla più recente): Crystal Palace-Hoffenheim 1-1, Beşiktaş-Crystal Palace 2-2, Lione-Crystal Palace 3-2, Crystal Palace-Lech Poznań 4-0 (N-N-P-V).

Le ultime 4 partite del Real Sociedad in Europa League (dalla più recente): Real Sociedad-Lione 1-1, Lillestrøm-Real Sociedad 0-6, Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1, Real Sociedad-Bournemouth 1-2 (N-V-N-P).

Il miglior marcatore del Crystal Palace in Europa League: Yéremy Pino con 3 gol.

Il miglior marcatore del Real Sociedad in Europa League: Sergio Gómez con 3 gol.

In panchina Thomas Frank per il Crystal Palace e Pellegrino Matarazzo per il Real Sociedad.

È il primo incontro fra Crystal Palace e Real Sociedad in Europa League.

Crystal Palace-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo del Crystal Palace contro una squadra spagnola risale alla finale di Conference League 2025/26, vinta per 1-0 contro il Rayo Vallecano.

La Real Sociedad ha ottenuto una sola vittoria nelle 11 sfide europee contro squadre inglesi (3N, 7P), imponendosi per 1-0 in trasferta contro il Manchester United nel settembre 2022.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'AEK Larnaca nell'ottobre 2025 in Conference League, il Crystal Palace è rimasto imbattuto in tutte le successive otto partite europee disputate a Selhurst Park (5V, 3N).

Tutti i nove gol della Real Sociedad in questa edizione di UEFA Europa League sono stati segnati su azione: si tratta del massimo numero di reti realizzate da una squadra nel torneo senza aver mai segnato da situazioni di palla inattiva nel 2026/27.

Daichi Kamada ha partecipato a 16 gol nelle sue ultime 25 presenze in UEFA Europa League (13G+3A), andando a segno in due delle sue ultime tre partite con il Crystal Palace.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Crystal Palace Real Sociedad Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 1 1 Gol segnati 9 9 Gol subiti 6 4 Gol subiti per partita 1.5 1.0 Possesso palla (%) 49.5 55.2 Passaggi 1901 2202 Passaggi riusciti 1576 1875 Precisione nei passaggi (%) 82.9 85.1 Tiri 37 38 Tiri in porta 18 18 Tiri in porta sul totale (%) 48.6 47.4 Cross 69 59 Cross riusciti 14 10 Duelli vinti 186 195 Duelli persi 170 193 Calci d'angolo a favore 17 21 Calci d'angolo contro 16 16 Falli subiti 36 45 Falli commessi 48 56 Contrasti 70 64 Contrasti vinti (%) 65.7 54.7 Fuorigioco 8 4 Ammonizioni 8 9 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Crystal Palace-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Crystal Palace-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.