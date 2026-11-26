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Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori17:35
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Inizia il Primo tempo.18:46
Tiro parato. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dion Beljo.18:46
Bruno Goda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).18:49
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).18:50
Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tentativo fallito. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.18:51
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).18:51
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).18:52
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).18:54
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).18:55
Gol! Dinamo Zagabria 0, Bayer Leverkusen 1. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.18:55
Gara momentaneamente sospesa, Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) per infortunio.18:58
Gara riprende.18:58
Tiro respinto. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:59
Tentativo fallito. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateo Lisica con cross.19:01
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Aleix García (Bayer Leverkusen).19:05
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Malik Tillman (Bayer Leverkusen).19:05
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:07
Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleix García con cross.19:08
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).19:08
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).19:11
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:14
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Loïc Badé con suggerimento di testa.19:16
Tiro respinto. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luka Stojkovic.19:16
Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).19:17
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza con suggerimento di testa.19:18
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:19
Mark Flekken (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).19:22
Tentativo fallito. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:22
Gioco pericoloso di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).19:22
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Mislav Orsic (Dinamo Zagabria).19:23
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Facundo Medina (Bayer Leverkusen).19:26
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moussa Diaby.19:27
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:27
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:30
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Gol! Dinamo Zagabria 0, Bayer Leverkusen 2. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moussa Diaby.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Bayer Leverkusen 2.19:32
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Arbër Hoxha sostituisce Mateo Lisica.19:48
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Bayer Leverkusen 2.19:49
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:50
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) e' ammonito.19:51
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:52
Tiro respinto. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luka Stojkovic.19:59
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).19:59
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:59
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).20:00
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Malik Tillman.20:01
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arbër Hoxha.20:01
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).20:01
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Mislav Orsic (Dinamo Zagabria).20:05
Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Ibrahim Maza.20:05
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Patrik Schick.20:06
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Kirill Kravtsov sostituisce Lukas Kacavenda.20:07
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Ivanusec sostituisce Josip Misic.20:07
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dani Rodríguez sostituisce Mislav Orsic.20:07
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Moussa Diaby.20:10
Fallo di Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria).20:12
Nathan Tella (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fuorigioco. Facundo Medina(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Moussa Diaby e' colto in fuorigioco.20:14
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb (40.000 posti).
Arbitra Mykola Balakin, con gli assistenti Aleksandr Berkut e Viktor Matiash; quarto ufficiale Klym Zabroda. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Viktor Kopievskiy.
Il Dinamo Zagabria è 13° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.
Il Bayer Leverkusen è 2° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Dinamo Zagabria ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Bayer Leverkusen ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Dinamo Zagabria in Europa League (dalla più recente): Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2, Dinamo Zagabria-NEC 2-4, Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0, Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 (V-P-V-N).
Le ultime 4 partite del Bayer Leverkusen in Europa League (dalla più recente): Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1, OFI-Bayer Leverkusen 0-2, Lech Poznań-Bayer Leverkusen 0-4, Bayer Leverkusen-Celje 2-0 (P-V-V-V).
Il miglior marcatore del Dinamo Zagabria in Europa League: Dion Beljo con 4 gol.
I migliori marcatori del Bayer Leverkusen in Europa League: Jonas Hofmann e Patrik Schick con 2 gol.
In panchina Jerko Leko per il Dinamo Zagabria e Carles Martínez per il Bayer Leverkusen.
È il primo incontro fra Dinamo Zagabria e Bayer Leverkusen in Europa League.
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Dinamo Zagabria
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol segnati
|5
|8
|Gol subiti
|4
|1
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.2
|Possesso palla (%)
|43.8
|59.5
|Passaggi
|1620
|2589
|Passaggi riusciti
|1309
|2331
|Precisione nei passaggi (%)
|80.8
|90.0
|Tiri
|40
|65
|Tiri in porta
|18
|36
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.0
|55.4
|Cross
|50
|97
|Cross riusciti
|8
|28
|Duelli vinti
|175
|148
|Duelli persi
|202
|144
|Calci d'angolo a favore
|16
|27
|Calci d'angolo contro
|15
|13
|Falli subiti
|46
|30
|Falli commessi
|62
|60
|Contrasti
|68
|53
|Contrasti vinti (%)
|67.6
|62.3
|Fuorigioco
|2
|7
|Ammonizioni
|5
|6
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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