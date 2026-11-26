PREPARTITA

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb (40.000 posti).

Arbitra Mykola Balakin, con gli assistenti Aleksandr Berkut e Viktor Matiash; quarto ufficiale Klym Zabroda. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Viktor Kopievskiy.

Il Dinamo Zagabria è 13° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.

Il Bayer Leverkusen è 2° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Dinamo Zagabria ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Bayer Leverkusen ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Dinamo Zagabria in Europa League (dalla più recente): Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2, Dinamo Zagabria-NEC 2-4, Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0, Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 (V-P-V-N).

Le ultime 4 partite del Bayer Leverkusen in Europa League (dalla più recente): Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1, OFI-Bayer Leverkusen 0-2, Lech Poznań-Bayer Leverkusen 0-4, Bayer Leverkusen-Celje 2-0 (P-V-V-V).

Il miglior marcatore del Dinamo Zagabria in Europa League: Dion Beljo con 4 gol.

I migliori marcatori del Bayer Leverkusen in Europa League: Jonas Hofmann e Patrik Schick con 2 gol.

In panchina Jerko Leko per il Dinamo Zagabria e Carles Martínez per il Bayer Leverkusen.

È il primo incontro fra Dinamo Zagabria e Bayer Leverkusen in Europa League.

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto nelle competizioni europee tra Dinamo Zagabria e Bayer Leverkusen; i croati hanno perso le ultime otto partite europee contro avversarie tedesche (inclusi i turni di qualificazione).

Le squadre croate non vincono da 13 partite nelle principali competizioni europee contro formazioni tedesche (3N, 10P), dal successo per 3-1 dell'Hajduk Spalato sullo Stoccarda nel settembre 1981.

La Dinamo Zagabria ha mantenuto la porta inviolata in tre delle quattro partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione, tante quante ne aveva registrate nelle precedenti 21 gare nelle principali competizioni europee.

Aleix Garcia del Bayer Leverkusen è il giocatore che vanta più passaggi riusciti sia in totale (338) che nell'ultimo terzo di campo (105) in questa UEFA Europa League e solo Chiquinho dell'Olympiakos (12) conta più cross riusciti di lui (10).

Nelle ultime due stagioni, Dion Beljo della Dinamo Zagabria ha segnato più gol di chiunque altro in UEFA Europa League (nove). Con nove reti in 11 presenze nelle principali competizioni europee con la maglia della Dinamo, punta a diventare il quinto giocatore a raggiungere quota 10 o più gol con i croati, dopo Bruno Petkovic (20), Mislav Orsic (19), Slaven Zambata (16) e Marijan Novak (10).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Dinamo Zagabria Bayer Leverkusen Partite giocate 4 4 Vittorie 2 3 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 1 Gol segnati 5 8 Gol subiti 4 1 Gol subiti per partita 1.0 0.2 Possesso palla (%) 43.8 59.5 Passaggi 1620 2589 Passaggi riusciti 1309 2331 Precisione nei passaggi (%) 80.8 90.0 Tiri 40 65 Tiri in porta 18 36 Tiri in porta sul totale (%) 45.0 55.4 Cross 50 97 Cross riusciti 8 28 Duelli vinti 175 148 Duelli persi 202 144 Calci d'angolo a favore 16 27 Calci d'angolo contro 15 13 Falli subiti 46 30 Falli commessi 62 60 Contrasti 68 53 Contrasti vinti (%) 67.6 62.3 Fuorigioco 2 7 Ammonizioni 5 6 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.