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Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori19:57
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Veton Tusha (Celje).21:04
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Tiro parato. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Tiro respinto. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Svit Seslar.21:05
Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.21:06
Tiro respinto. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Márius Corbu.21:08
Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Arzani con cross.21:09
Tentativo fallito. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Attila Osváth.21:09
Tiro respinto. Blaz Kramer (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Svit Seslar.21:10
Tiro parato. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Kvesic.21:10
Matic Ivansek (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).21:11
Tiro respinto. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cadu.21:12
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Mark Zabukovnik (Celje).21:12
Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.21:13
Fallo di mano di Mariano Gómez (Ferencváros).21:13
Tentativo fallito. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Márius Corbu.21:14
Fallo di Matic Ivansek (Celje).21:15
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).21:19
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Matús Bero (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:23
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Daniel Arzani (Ferencváros).21:27
Fallo di Ádám Nagy (Ferencváros).21:29
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tentativo fallito. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Cadu.21:31
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:31
Tiro respinto. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di destro da centro area. Assist di Attila Osváth.21:32
Fuorigioco. Svit Seslar(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.21:34
Tentativo fallito. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Benjamin Verbic con cross.21:36
Tiro respinto. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cadu.21:36
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Mario Kvesic (Celje).21:37
Tentativo fallito. Mariano Gómez (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.21:37
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Mariano Gómez da calcio d'angolo.21:37
Attila Osváth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:38
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Matic Ivansek (Celje).21:39
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:42
Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.21:42
Tiro parato. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cadu.21:42
Tentativo fallito. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:42
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Blaz Kramer (Celje).21:43
Tentativo fallito. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Lukasz Bejger (Celje) per infortunio.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gara riprende.21:46
Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).21:46
Matic Ivansek (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Celje 0.21:47
Sostituzione, Celje. Zan Zuzek sostituisce Lukasz Bejger per infortunio.22:03
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Celje 0.22:03
Fallo di Matús Bero (Ferencváros).22:04
Mark Zabukovnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Matic Ivansek (Celje).22:06
Tentativo fallito. Mariano Gómez (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.22:06
Tentativo fallito. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Cadu.22:07
Tiro respinto. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.22:07
Tiro parato. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:07
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:08
Márius Corbu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).22:09
Attila Osváth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).22:12
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Svit Seslar (Celje).22:13
Tiro parato. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19
Fuorigioco. Attila Osváth(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.22:19
Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Blaz Kramer.22:19
Fallo di Veton Tusha (Celje).22:21
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tiro respinto. Matús Bero (Ferencváros) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Daniel Arzani.22:21
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:22
Fallo di Svit Seslar (Celje).22:22
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Tiro respinto. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ádám Nagy.22:24
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Svit Seslar (Celje).22:24
Sostituzione, Ferencváros. Krisztián Lisztes sostituisce Lenny Joseph.22:25
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).22:25
Ferencváros-Celje è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest (23.698 posti).
Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Alessio Berti e Davide Imperiale; quarto ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Valerio Marini.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|95
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|15
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|3.4
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 3-2
|19-09-2026
|Serie A
|Venezia-Lazio 0-2
|25-10-2026
|Serie A
|Genoa-Venezia 1-0
|01-11-2026
|Serie A
|Juventus-Napoli 2-0
|21-11-2026
|Serie A
|Parma-Roma 1-5
Il Ferencváros è 3° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 3 subiti.
Il Celje è 28° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Ferencváros ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Celje ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Ferencváros in Europa League (dalla più recente): Milan-Ferencváros 0-2, Ferencváros-Torreense 4-1, Ferencváros-Viktoria Plzen 2-1, Celtic-Ferencváros 1-3 (V-V-V-V).
Le ultime 4 partite del Celje in Europa League (dalla più recente): Sturm Graz-Celje 2-3, Celje-Salisburgo 2-2, Celje-Omonia Nicosia 0-3, Bayer Leverkusen-Celje 2-0 (V-N-P-P).
Il miglior marcatore del Ferencváros in Europa League: Kristoffer Zachariassen con 3 gol.
Il miglior marcatore del Celje in Europa League: Svit Seslar con 2 gol.
In panchina Balázs Borbély per il Ferencváros e Zoran Zeljkovic per il Celje.
È il primo incontro fra Ferencváros e Celje in Europa League.
Ferencváros-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Ferencváros
|Celje
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|11
|5
|Gol subiti
|3
|9
|Gol subiti per partita
|0.8
|2.2
|Possesso palla (%)
|44.6
|48.5
|Passaggi
|1520
|2014
|Passaggi riusciti
|1199
|1718
|Precisione nei passaggi (%)
|78.9
|85.3
|Tiri
|43
|28
|Tiri in porta
|25
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|58.1
|53.6
|Cross
|82
|53
|Cross riusciti
|18
|13
|Duelli vinti
|178
|183
|Duelli persi
|190
|168
|Calci d'angolo a favore
|21
|9
|Calci d'angolo contro
|20
|27
|Falli subiti
|53
|50
|Falli commessi
|56
|46
|Contrasti
|55
|67
|Contrasti vinti (%)
|67.3
|55.2
|Fuorigioco
|5
|5
|Ammonizioni
|10
|8
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Ferencváros-Celje in diretta tv e streaming
Ferencváros-Celje si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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