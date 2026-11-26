PREPARTITA

Ferencváros-Celje è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest (23.698 posti).

Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Alessio Berti e Davide Imperiale; quarto ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Valerio Marini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 95 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2 25-10-2026 Serie A Genoa-Venezia 1-0 01-11-2026 Serie A Juventus-Napoli 2-0 21-11-2026 Serie A Parma-Roma 1-5

Il Ferencváros è 3° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 3 subiti.

Il Celje è 28° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Ferencváros ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Celje ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Ferencváros in Europa League (dalla più recente): Milan-Ferencváros 0-2, Ferencváros-Torreense 4-1, Ferencváros-Viktoria Plzen 2-1, Celtic-Ferencváros 1-3 (V-V-V-V).

Le ultime 4 partite del Celje in Europa League (dalla più recente): Sturm Graz-Celje 2-3, Celje-Salisburgo 2-2, Celje-Omonia Nicosia 0-3, Bayer Leverkusen-Celje 2-0 (V-N-P-P).

Il miglior marcatore del Ferencváros in Europa League: Kristoffer Zachariassen con 3 gol.

Il miglior marcatore del Celje in Europa League: Svit Seslar con 2 gol.

In panchina Balázs Borbély per il Ferencváros e Zoran Zeljkovic per il Celje.

È il primo incontro fra Ferencváros e Celje in Europa League.

Ferencváros-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo del Ferencváros contro una squadra slovena risale alla Coppa delle Fiere 1966/67, quando vinse con un punteggio aggregato di 6-3 contro l'Olimpija Lubiana (3-3 in trasferta, 3-0 in casa).

Dopo aver vinto solo due delle prime 10 trasferte nelle principali competizioni europee (1N, 7P), il Celje ha vinto tre delle ultime quattro gare giocate fuori casa in questi tornei (1P).

Il Ferencváros ha vinto tutte e quattro le partite di UEFA Europa League in questa stagione; gli ungheresi potrebbero ottenere cinque vittorie consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dal maggio 1968 (quando arrivarono a sei).

Solo quattro squadre hanno subito più tiri del Celje (76) in questa edizione di UEFA Europa League; il club sloveno ha incassato almeno due gol in tutte e quattro le partite disputate.

Kristoffer Zachariassen è il giocatore che ha partecipato a più gol in questa UEFA Europa League (sei - 3G+3A). L'unico giocatore del Ferencváros ad aver fatto meglio in una singola stagione della competizione è stato Barnabás Varga nel 2024/25 (6G+1A).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Ferencváros Celje Partite giocate 4 4 Vittorie 4 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 11 5 Gol subiti 3 9 Gol subiti per partita 0.8 2.2 Possesso palla (%) 44.6 48.5 Passaggi 1520 2014 Passaggi riusciti 1199 1718 Precisione nei passaggi (%) 78.9 85.3 Tiri 43 28 Tiri in porta 25 15 Tiri in porta sul totale (%) 58.1 53.6 Cross 82 53 Cross riusciti 18 13 Duelli vinti 178 183 Duelli persi 190 168 Calci d'angolo a favore 21 9 Calci d'angolo contro 20 27 Falli subiti 53 50 Falli commessi 56 46 Contrasti 55 67 Contrasti vinti (%) 67.3 55.2 Fuorigioco 5 5 Ammonizioni 10 8 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Ferencváros-Celje in diretta tv e streaming

Ferencváros-Celje si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.