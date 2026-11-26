PREPARTITA

Hoffenheim-Sturm Graz è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim (30.150 posti).

Arbitra Luís Miguel Branco Godinho, con gli assistenti Pedro Nuno de Sá Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire; quarto ufficiale Fábio José Costa Veríssimo. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da Carlos del Cerro Grande.

Il Hoffenheim è 29° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 7 subiti.

Lo Sturm Graz è 19° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 6 subiti.

In casa il Hoffenheim ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa lo Sturm Graz ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Hoffenheim in Europa League (dalla più recente): Crystal Palace-Hoffenheim 1-1, Hoffenheim-Lione 3-0, Hoffenheim-Beşiktaş 2-3, OFI-Hoffenheim 2-0 (N-V-P-P).

Le ultime 4 partite dello Sturm Graz in Europa League (dalla più recente): Sturm Graz-Celje 2-3, Sturm Graz-Marsiglia 1-0, Bournemouth-Sturm Graz 3-0, Sturm Graz-Rennes 0-0 (P-V-P-N).

Il miglior marcatore dello Sturm Graz in Europa League: Oumar Diakité con 3 gol.

In panchina Christian Ilzer per il Hoffenheim e Fabio Ingolitsch per lo Sturm Graz.

È il primo incontro fra Hoffenheim e Sturm Graz in Europa League.

Hoffenheim-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hoffenheim non ha mai affrontato lo Sturm Graz in nessuna competizione, né ha mai incontrato un club austriaco in una competizione europea.

In tutte le competizioni europee, lo Sturm Graz non ha mai vinto nelle cinque trasferte contro club tedeschi (1N, 4P); l'ultima gara esterna del genere risale alla sconfitta per 1-0 contro il Borussia Dortmund in UEFA Champions League nel novembre 2024.

Questa partita vedrà contrapposti due allenatori austriaci in un match di UEFA Europa League per la prima volta, con Christian Ilzer dell'Hoffenheim che sfiderà Fabio Ingolitsch dello Sturm Graz. Ilzer è il primo tecnico austriaco ad affrontare una squadra austriaca dai tempi di Adi Hütter, che con l'Eintracht Francoforte sfidò il Salisburgo nei sedicesimi di finale della stagione 2019/20 (vittoria per 4-1 in casa e pareggio per 2-2 in trasferta).

Lo Sturm Graz ha schierato formazioni titolari con un'età media di soli 23 anni e 194 giorni in questa UEFA Europa League, la più bassa tra tutte le squadre. Solo due giocatori di 30 o più anni sono apparsi nelle loro formazioni in questa stagione: Albert Vallci (una volta) e Jon Gorenc Stankovic (tre volte).

Nessun giocatore ha creato più chiare occasioni da gol in questa UEFA Europa League di Simon Seidl dello Sturm Graz (quattro), sebbene solo Sebastian Szymanski del Rennes abbia creato più occasioni totali (12) senza registrare un assist rispetto a Seidl (11).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Hoffenheim Sturm Graz Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 6 3 Gol subiti 6 6 Gol subiti per partita 1.5 1.5 Possesso palla (%) 52.3 41.4 Passaggi 1821 1343 Passaggi riusciti 1484 974 Precisione nei passaggi (%) 81.5 72.5 Tiri 52 41 Tiri in porta 21 17 Tiri in porta sul totale (%) 40.4 41.5 Cross 84 69 Cross riusciti 30 12 Duelli vinti 199 192 Duelli persi 215 241 Calci d'angolo a favore 31 22 Calci d'angolo contro 23 17 Falli subiti 35 35 Falli commessi 76 69 Contrasti 75 60 Contrasti vinti (%) 61.3 75.0 Fuorigioco 6 6 Ammonizioni 14 9 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Hoffenheim-Sturm Graz in diretta tv e streaming

Hoffenheim-Sturm Graz si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.