Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: SNP Arena
Città: Sinsheim
Capienza: 30150 spettatori20:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jacob Hödl.21:02
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Hoffenheim).21:02
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:03
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Valmir Matoshi (Sturm Graz).21:03
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Wouter Burger da calcio d'angolo.21:04
Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).21:04
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).21:05
Luís Balbo (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:05
Tiro respinto. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alexander Prass.21:06
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Luís Balbo (Sturm Graz).21:06
Fallo di Valmir Matoshi (Sturm Graz).21:10
Mats Rots (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:12
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.21:13
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).21:14
Tiro respinto. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Daghim.21:15
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).21:15
Tentativo fallito. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:16
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luca Weinhandl.21:16
Tiro parato. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Seedy Jatta.21:17
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:18
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).21:18
Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Luca Weinhandl (Sturm Graz) per infortunio.21:20
Gara riprende.21:21
Fallo di mano di Seedy Jatta (Sturm Graz).21:21
Tiro parato. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladimír Coufal.21:22
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Adam Stejskal (Sturm Graz).21:22
Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area. Assist di Vladimír Coufal con cross.21:22
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Valmir Matoshi (Sturm Graz).21:22
Tentativo fallito. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.21:22
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:24
Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:26
Tiro parato. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valmir Matoshi.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Wouter Burger (Hoffenheim) per infortunio.21:30
Sostituzione, Hoffenheim. Tim Lemperle sostituisce Wouter Burger per infortunio.21:32
Gara riprende.21:32
Tentativo fallito. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:33
Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area.21:33
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:35
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).21:38
Vladimír Coufal (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tentativo fallito. Adam Daghim (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Hlozek.21:38
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Vladimír Coufal (Hoffenheim).21:40
Oumar Diakité (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).21:41
Fuorigioco. Adam Hlozek(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Adam Daghim e' colto in fuorigioco.21:41
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).21:43
Tiro respinto. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area. Assist di Valmir Matoshi con cross.21:43
Gol! Hoffenheim 0, Sturm Graz 1. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:43
Albert Vallci (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Daghim con cross.21:46
Primo tempo terminato, Hoffenheim 0, Sturm Graz 1.21:49
Inizia il Secondo tempo Hoffenheim 0, Sturm Graz 1.22:04
Fallo di Valmir Matoshi (Sturm Graz).22:06
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Fisnik Asllani.22:06
Oumar Diakité (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).22:08
Fallo di mano di Oumar Diakité (Sturm Graz).22:09
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Adam Daghim.22:10
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:11
Tim Lemperle (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area.22:12
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Albert Vallci (Sturm Graz).22:12
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:12
Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Seedy Jatta.22:13
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).22:13
Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Albert Vallci.22:14
Fallo di Albert Vallci (Sturm Graz).22:15
Tim Lemperle (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Albert Vallci (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:15
Jacob Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).22:16
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).22:18
Adam Hlozek (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Hoffenheim. Patrick Wimmer sostituisce Adam Daghim.22:19
Sostituzione, Hoffenheim. Bambasé Conté sostituisce Mats Rots.22:20
Sostituzione, Hoffenheim. Andrej Kramaric sostituisce Fisnik Asllani.22:20
Tiro respinto. Vladimír Coufal (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Adam Hlozek.22:23
Fallo di mano di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:24
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Hoffenheim).22:24
Sostituzione, Sturm Graz. Simon Seidl sostituisce Seedy Jatta.22:25
Tiro respinto. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bambasé Conté.22:26
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Luca Weinhandl (Sturm Graz).22:26
Hoffenheim-Sturm Graz è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim (30.150 posti).
Arbitra Luís Miguel Branco Godinho, con gli assistenti Pedro Nuno de Sá Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire; quarto ufficiale Fábio José Costa Veríssimo. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da Carlos del Cerro Grande.
Il Hoffenheim è 29° nella classifica della fase campionato con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 7 subiti.
Lo Sturm Graz è 19° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Hoffenheim ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa lo Sturm Graz ne ha fatti 3 in 2 (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Hoffenheim in Europa League (dalla più recente): Crystal Palace-Hoffenheim 1-1, Hoffenheim-Lione 3-0, Hoffenheim-Beşiktaş 2-3, OFI-Hoffenheim 2-0 (N-V-P-P).
Le ultime 4 partite dello Sturm Graz in Europa League (dalla più recente): Sturm Graz-Celje 2-3, Sturm Graz-Marsiglia 1-0, Bournemouth-Sturm Graz 3-0, Sturm Graz-Rennes 0-0 (P-V-P-N).
Il miglior marcatore dello Sturm Graz in Europa League: Oumar Diakité con 3 gol.
In panchina Christian Ilzer per il Hoffenheim e Fabio Ingolitsch per lo Sturm Graz.
È il primo incontro fra Hoffenheim e Sturm Graz in Europa League.
Hoffenheim-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Hoffenheim
|Sturm Graz
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|6
|3
|Gol subiti
|6
|6
|Gol subiti per partita
|1.5
|1.5
|Possesso palla (%)
|52.3
|41.4
|Passaggi
|1821
|1343
|Passaggi riusciti
|1484
|974
|Precisione nei passaggi (%)
|81.5
|72.5
|Tiri
|52
|41
|Tiri in porta
|21
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.4
|41.5
|Cross
|84
|69
|Cross riusciti
|30
|12
|Duelli vinti
|199
|192
|Duelli persi
|215
|241
|Calci d'angolo a favore
|31
|22
|Calci d'angolo contro
|23
|17
|Falli subiti
|35
|35
|Falli commessi
|76
|69
|Contrasti
|75
|60
|Contrasti vinti (%)
|61.3
|75.0
|Fuorigioco
|6
|6
|Ammonizioni
|14
|9
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Hoffenheim-Sturm Graz in diretta tv e streaming
Hoffenheim-Sturm Graz si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI