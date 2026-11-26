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Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium
Città: Torino
Capienza: 41689 spettatori19:52
Benvenuti alla diretta di Juventus-Omonia, gara valida per la 5' giornata della fase a campionato dell'Europa League!19:52
10 punti in quattro partite fin qui per i bianconeri, che questa sera hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta. La squadra di Spalletti ha ottenuto tre vittorie pareggiando solamente qui all'Allianz Stadium contro il Rennes19:53
Può ancora sperare di rientrare tra le prime otto l'Omonia, che in questi quattro incontri ha collezionato sei punti frutto di due vittorie e due sconfitte. I ciprioti sono usciti vincenti dalle prime due gare contro Celta Vigo e Celje, perdendo in seguito contro NEC e Benfica19:56
La direzione di gara è affidata al fischietto inglese Samuel Barrot19:57
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-3: Neto - Gatti, Lucumì, Kelly - Cambiaso - Sarr, Douglas Luiz, Cabal - Conceicao, Ekhator, Boga20:05
FORMAZIONE UFFICIALE OMONIA: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Kaminski - Duverne, Nego, Satka, Coulibaly - Maric, Andreou - Tankovic, Tanase, Montnor - Kakauolis20:07
Le scelte di Spalletti: il tecnico bianconero sceglie la difesa a tre con Gatti, Lucumì e Kelly davanti a Neto, pronto all'esordio in bianconero. Sugli esterni ci sono Cabal e Cambiaso con Sarr e Douglas Luiz al centro. In attacco chance per Ekhator con Conceicao e Boga ai suoi lati20:09
Le scelte di Berg: davanti a Kaminski tocca a Duverne, Nego, Satka, e Coulibaly. In mediana ci sono Maric e Andreou con Tankovic, Tanase e Montnor alle spalle di Kakoullis20:10
SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-OMONIA!21:01
Ha già guadagnato il primo corner la Juve, nulla di fatto dalla bandierina21:03
CONCEICAO! Il portoghese riceve corto da corner e si libera al tiro, respinge Kaminski!21:05
Kelly prova l'imbucata sulla sinistra verso Boga, suggerimento impreciso21:09
Ammonito Tanase, intervento in ritardo su Gatti21:12
Tanase cerca sul secondo palo Montnor, il suo cross è troppo lungo 21:14
GOL! Juventus-OMONIA 0-1! Rete di Satka! Colpo di testa vincente sul corner di Tankovic, decisiva l'uscita a vuoto di Neto!21:17
Prova a reagire la Juve, la squadra di Spalletti attacca a testa bassa21:19
Cross di Boga dalla sinistra, Ekhator anticipato in corner21:21
Qualche problema per il portiere ospite Kaminski, che comunque dovrebbe poter continuare21:23
Conceicao carica il mancino da fuori, tentativo respinto21:28
CABAL! Botta improvvisa da fuori, attento Kaminski a respingere!21:29
Ripartenza dell'Omonia, dopo un'azione prolungata la conclusione di Andreou viene respinta da Kelly21:31
OCCASIONE OMONIA! Montnor libera Tanase sfruttando una Juve scoperta, la sua conclusione sfiora il palo!21:33
Ammonito Lucumí, fallo su Duverne21:35
Ancora pericoloso l'Omonia, sugli sviluppi di una punizione una carambola favorisce Tankovic che in girata manda a lato21:36
GOL! JUVENTUS-Omonia 1-1! Rete di Cambiaso! Grandissimo gol dell'esterno bianconero! Conceicao appoggia verso Cambiaso che si gira e lascia partire un gran mancino dal limite insaccando la sfera all'incrocio dei pali!
Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso21:39
Insiste la Juve, doppio dribbling di Conceicao che viene murato al momento della conclusione21:42
GOL! JUVENTUS-Omonia 2-1! Rete di Ekhator! Gran recupero di Gatti, Conceicao strappa centralmente e imbuca splendidamente per Ekhator, il quale di prima intenzione fulmina Kaminski!
Guarda la scheda del giocatore Jeff Ekhator21:45
Primo gol in bianconero per Jeff Ekhator, che fino a questo momento non aveva particolarmente brillato21:46
OCCASIONE JUVE! Altra accelerazione di Conceicao che penetra in area dalla destra e appoggia al centro per Gatti, la cui conclusione viene respinta con il piede da Kaminski!21:47
Due minuti di recupero21:47
FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!21:49
I bianconeri chiudono in vantaggio i primi 45 minuti. Parte male la squadra di Spalletti, che passa in svantaggio a causa di un'errata uscita di Neto sugli sviluppi di un corner. È Satka ad insaccare di testa e a portare avanti l'Omonia. La fiammata che riaccende il match arriva da Cambiaso, che si inventa un gran gol dal limite e riporta la sfida in parità. La Juve accelera e, trascinata in particolare da Gatti e Conceicao, trova anche la rete che completa la rimonta: proprio il portoghese parte in velocità e confeziona il suo secondo assist di serata regalando ad Ekhator il pallone del suo primo gol in maglia bianconera21:52
Primo cambio nella Juventus: esce Cabal, entra Çelik22:04
Primo cambio nell'Omonia: esce Kakoullis, entra Diony22:04
Secondo cambio nell'Omonia: esce Tanase, entra Ewandro22:05
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!22:05
JUVE SUBITO PERICOLOSA! Cambiaso arriva all'ingresso dell'area e conclude trovando la respinta approssimativa di Kaminski, Conceicao non riesce a ribadire in rete sulla ribattuta! 22:07
Colpo di testa di Boga che impatta sul cross di Ekhator, palla alta22:09
ANCORA JUVE VICINA AL GOL! Combinazione tra Cambiaso e Boga, l'ex Sassuolo conclude sul primo palo mancando di poco lo specchio!22:12
Ancora Boga! Mancino a giro dal limite fuori di poco!22:12
Colpito duro Diony, che necessita dell'intervento dello staff medico dell'Omonia22:16
Buona azione della Juve, Cabal si inserisce in area e pesca al centro Conceicao, che di testa manda alto22:18
Terzo cambio nell'Omonia: esce Andreou, entra Brouwers22:19
Quarto cambio nell'Omonia: esce Négo, entra Balkovec22:19
Gestisce il possesso la Juve, non pervenuto l'Omonia nella ripresa22:21
Erano pronti a entrare nella Juve sia McKennie che Koopmeiners, ma Spalletti ha bloccato tutto 22:24
OCCASIONE JUVE! Ekhator ruba il tempo a Coulibaly e si invola verso la porta, la sua conclusione termina però alta!22:25
Ecco i cambi della Juve: esce Douglas Luiz, entra Koopmeiners22:26
Esce Ekhator, entra Woltemade22:26
Fuori anche Lucumí, al suo posto McKennie22:26
Juventus-Omonia Nicosia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino (41.689 posti).
Arbitra Samuel Barrott, con gli assistenti Adam Nunn e Wade Smith; quarto ufficiale Farai Hallam. Al VAR Darren England, assistito da Stuart Attwell.
La Juventus è 2° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 13 gol fatti e 5 subiti.
L'Omonia Nicosia è 25° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 9 subiti.
In casa la Juventus ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Omonia Nicosia ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Juventus in Europa League (dalla più recente): AZ Alkmaar-Juventus 1-2, Juventus-Rennes 2-2, Celta de Vigo-Juventus 1-2, Juventus-NEC 5-0 (V-N-V-V).
Le ultime 4 partite dell'Omonia Nicosia in Europa League (dalla più recente): NEC-Omonia Nicosia 3-1, Omonia Nicosia-Benfica 1-4, Celje-Omonia Nicosia 0-3, Omonia Nicosia-Celta de Vigo 1-0 (P-P-V-V).
I migliori marcatori della Juventus in Europa League: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade con 3 gol.
In panchina Luciano Spalletti per la Juventus e Henning Berg per l'Omonia Nicosia.
In Europa League Juventus e Omonia Nicosia si sono affrontate 2 volte: 2 vittorie della Juventus, 0 vittorie dell'Omonia Nicosia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Juventus-Omonia Nicosia 5-0 del 30 settembre 1999 (Europa League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Juventus-Omonia Nicosia 2-0 del 28 settembre 1977.
Juventus-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Juventus
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|11
|6
|Gol subiti
|4
|7
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Possesso palla (%)
|49.6
|39.3
|Passaggi
|2011
|1653
|Passaggi riusciti
|1748
|1349
|Precisione nei passaggi (%)
|86.9
|81.6
|Tiri
|38
|33
|Tiri in porta
|20
|18
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.6
|54.5
|Cross
|60
|47
|Cross riusciti
|17
|6
|Duelli vinti
|188
|143
|Duelli persi
|176
|148
|Calci d'angolo a favore
|16
|15
|Calci d'angolo contro
|12
|25
|Falli subiti
|50
|42
|Falli commessi
|62
|37
|Contrasti
|72
|56
|Contrasti vinti (%)
|55.6
|58.9
|Fuorigioco
|4
|5
|Ammonizioni
|7
|3
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Juventus-Omonia Nicosia in diretta tv e streaming
Juventus-Omonia Nicosia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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