Erano pronti a entrare nella Juve sia McKennie che Koopmeiners, ma Spalletti ha bloccato tutto 22:24

I bianconeri chiudono in vantaggio i primi 45 minuti. Parte male la squadra di Spalletti, che passa in svantaggio a causa di un'errata uscita di Neto sugli sviluppi di un corner. È Satka ad insaccare di testa e a portare avanti l'Omonia. La fiammata che riaccende il match arriva da Cambiaso, che si inventa un gran gol dal limite e riporta la sfida in parità. La Juve accelera e, trascinata in particolare da Gatti e Conceicao, trova anche la rete che completa la rimonta: proprio il portoghese parte in velocità e confeziona il suo secondo assist di serata regalando ad Ekhator il pallone del suo primo gol in maglia bianconera21:52

Le scelte di Berg: davanti a Kaminski tocca a Duverne, Nego, Satka, e Coulibaly. In mediana ci sono Maric e Andreou con Tankovic, Tanase e Montnor alle spalle di Kakoullis20:10

Le scelte di Spalletti: il tecnico bianconero sceglie la difesa a tre con Gatti, Lucumì e Kelly davanti a Neto, pronto all'esordio in bianconero. Sugli esterni ci sono Cabal e Cambiaso con Sarr e Douglas Luiz al centro. In attacco chance per Ekhator con Conceicao e Boga ai suoi lati20:09

Può ancora sperare di rientrare tra le prime otto l'Omonia, che in questi quattro incontri ha collezionato sei punti frutto di due vittorie e due sconfitte. I ciprioti sono usciti vincenti dalle prime due gare contro Celta Vigo e Celje, perdendo in seguito contro NEC e Benfica19:56

PREPARTITA

Juventus-Omonia Nicosia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino (41.689 posti).

Arbitra Samuel Barrott, con gli assistenti Adam Nunn e Wade Smith; quarto ufficiale Farai Hallam. Al VAR Darren England, assistito da Stuart Attwell.

La Juventus è 2° nella classifica della fase campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 13 gol fatti e 5 subiti.

L'Omonia Nicosia è 25° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 9 subiti.

In casa la Juventus ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Omonia Nicosia ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Juventus in Europa League (dalla più recente): AZ Alkmaar-Juventus 1-2, Juventus-Rennes 2-2, Celta de Vigo-Juventus 1-2, Juventus-NEC 5-0 (V-N-V-V).

Le ultime 4 partite dell'Omonia Nicosia in Europa League (dalla più recente): NEC-Omonia Nicosia 3-1, Omonia Nicosia-Benfica 1-4, Celje-Omonia Nicosia 0-3, Omonia Nicosia-Celta de Vigo 1-0 (P-P-V-V).

I migliori marcatori della Juventus in Europa League: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade con 3 gol.

In panchina Luciano Spalletti per la Juventus e Henning Berg per l'Omonia Nicosia.

In Europa League Juventus e Omonia Nicosia si sono affrontate 2 volte: 2 vittorie della Juventus, 0 vittorie dell'Omonia Nicosia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Juventus-Omonia Nicosia 5-0 del 30 settembre 1999 (Europa League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Juventus-Omonia Nicosia 2-0 del 28 settembre 1977.

Juventus-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti europei contro l'Omonia Nicosia: due volte nella Coppa dei Campioni 1977/78 e due volte nella Coppa UEFA 1999/00. Inoltre, i bianconeri vantano una percentuale di vittorie del 100% contro le squadre cipriote, avendo vinto sette partite su sette.

L'Omonia Nicosia ha perso tutti e sei i confronti europei contro squadre italiane; i più recenti risalgono alla Coppa UEFA 1999/00, quando i ciprioti furono sconfitti 5-2 in casa e 5-0 in trasferta proprio dalla Juventus nel primo turno.

Nelle ultime cinque stagioni (dal 2022/23), la Juventus ha perso solo una delle 12 gare disputate in UEFA Europa League (7V, 4N), trovando sempre la rete in questo parziale per una media realizzativa di 1.8 gol a partita.

La Juventus non ha mai perso una partita casalinga in UEFA Europa League (6V, 9N - dal 2009/10); solo il Benfica ha disputato più gare interne senza mai perdere nella competizione (31).

L'Omonia Nicosia ha perso sei delle otto trasferte disputate in UEFA Europa League nella fase gironi/campionato (1V, 1N), subendo più di una rete nella metà di queste partite, inclusa la più recente, sconfitta per 3-1 contro il NEC alla quarta giornata.

L'Omonia Nicosia ha schierato in media gli undici titolari più anziani in questa edizione di UEFA Europa League (29 anni e 347 giorni), con almeno sei giocatori di 30 o più anni in tutte le quattro formazioni iniziali finora scese in campo.

L'Omonia Nicosia è riuscito solo in due occasioni a tentare un tiro o giocare una palla in area di rigore avversaria al termine di una sequenza di almeno 10 passaggi di fila in questa UEFA Europa League, soltanto lo Sturm Graz (una) ha fatto peggio - a due anche il Jagiellonia Białystok.

Nick Woltemade ha segnato o fornito un assist in tutte le sue quattro presenze stagionali in UEFA Europa League con la Juventus (3G+2A). Solo Jota Silva (17) ha effettuato più tiri di lui (14, al pari di Gianluca Prestianni) nel torneo in corso, con il bianconero che vanta il valore di xG più alto (3.13) ed è secondo a pari merito per occasioni create su azione (12, come Clement Bischoff del NEC e dietro solo alle 14 di Relebohile Mofokeng dell'Union Saint-Gilloise).

Nessun giocatore in questa edizione della UEFA Europa League ha effettuato più line-braking passes che hanno portato ad un gol rispetto a Jhon Lucumí della Juventus: tre, al pari di Ewandro, avversario di giornata dell'Omonia Nicosia.

Ci sono quattro giocatori che in questa edizione della UEFA Europa League hanno preso parte ad almeno cinque reti, la metà di questi militano nella Juventus: Nick Woltemade (3G+2A) e Randal Kolo Muani (3G+2A) - assieme a Kristoffer Zachariassen (sei) e Junior Olaïtan (cinque).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Juventus Omonia Nicosia Partite giocate 4 4 Vittorie 3 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 2 Gol segnati 11 6 Gol subiti 4 7 Gol subiti per partita 1.0 1.8 Possesso palla (%) 49.6 39.3 Passaggi 2011 1653 Passaggi riusciti 1748 1349 Precisione nei passaggi (%) 86.9 81.6 Tiri 38 33 Tiri in porta 20 18 Tiri in porta sul totale (%) 52.6 54.5 Cross 60 47 Cross riusciti 17 6 Duelli vinti 188 143 Duelli persi 176 148 Calci d'angolo a favore 16 15 Calci d'angolo contro 12 25 Falli subiti 50 42 Falli commessi 62 37 Contrasti 72 56 Contrasti vinti (%) 55.6 58.9 Fuorigioco 4 5 Ammonizioni 7 3 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Juventus-Omonia Nicosia in diretta tv e streaming

Juventus-Omonia Nicosia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.