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Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Décines-Charpieu
Capienza: 59500 spettatori20:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Henrik Melland (Lillestrøm).21:01
Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).21:02
Julien Duranville (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Khalis Merah.21:03
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Gustav Nyheim (Lillestrøm).21:03
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Steeve Kango (Lione).21:08
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).21:09
Julien Duranville (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da centro area.21:11
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Nartey.21:16
Stian Kristiansen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Steeve Kango (Lione).21:18
Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).21:18
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).21:19
Fallo di Eric Kitolano (Lillestrøm).21:20
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Pontus Dahlberg (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:20
Fallo di Frederik Elkær (Lillestrøm).21:22
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di mano di Lars Ranger (Lillestrøm).21:25
Tiro respinto. Noah Nartey (Lione) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rémi Himbert.21:26
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).21:26
Tentativo fallito. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:29
Fallo di Frederik Elkær (Lillestrøm).21:29
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Tiro respinto. Felix Bacher (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khalis Merah.21:31
Tiro respinto. Noah Nartey (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rémi Himbert.21:33
Tentativo fallito. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Camil Jebara.21:37
Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Khalis Merah.21:38
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).21:38
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Filip Ottosson (Lillestrøm).21:39
Tiro parato. Rémi Himbert (Lione) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kaïl Boudache con cross.21:39
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).21:39
Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Corentin Tolisso da calcio d'angolo.21:40
Fallo di Vá (Lillestrøm).21:42
Steeve Kango (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Vá (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.21:42
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Julien Duranville (Lione).21:44
Tentativo fallito. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lars Ranger con cross da calcio d'angolo.21:45
Tentativo fallito. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Lione 0, Lillestrøm 0.21:45
Inizia il Secondo tempo Lione 0, Lillestrøm 0.22:02
Sostituzione, Lione. Keito Nakamura sostituisce Julien Duranville.22:02
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Noah Nartey (Lione).22:03
Tiro respinto. Vá (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eric Kitolano.22:05
Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).22:05
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Gustav Nyheim (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.22:05
Stian Kristiansen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Kaïl Boudache (Lione).22:06
Fallo di Eric Kitolano (Lillestrøm).22:08
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Frederik Elkær (Lillestrøm).22:09
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Keito Nakamura da calcio d'angolo.22:09
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Steeve Kango (Lione).22:10
Steeve Kango (Lione) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Henrik Melland (Lillestrøm).22:12
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Felix Bacher (Lione).22:14
Tiro respinto. Frederik Elkær (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area.22:14
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).22:14
Tentativo fallito. Stian Kristiansen (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Filip Ottosson con cross da calcio d'angolo.22:15
Tentativo fallito. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Stian Kristiansen da calcio d'angolo.22:15
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Steeve Kango (Lione).22:16
Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rémi Himbert con suggerimento di testa.22:17
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Khalis Merah (Lione).22:17
Henrik Melland (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).22:18
Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Corentin Tolisso.22:19
Sostituzione, Lione. Ernest Nuamah sostituisce Rémi Himbert.22:19
Sostituzione, Lione. Zachary Athekame sostituisce Steeve Kango.22:19
Tiro parato. Henrik Melland (Lillestrøm) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19
Tentativo fallito. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Khalis Merah.22:21
Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:23
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).22:23
Tiro parato. Zachary Athekame (Lione) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:24
Tentativo fallito. Ernest Nuamah (Lione) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicolás Tagliafico con cross da calcio d'angolo.22:24
Sostituzione, Lillestrøm. Gustav Nordh sostituisce Camil Jebara.22:25
Sostituzione, Lillestrøm. Ylldren Ibrahimaj sostituisce Henrik Melland.22:25
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Lione).22:25
Lione-Lillestrøm è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu (59.500 posti).
Arbitra Sebastian Gishamer, con gli assistenti Santino Schreiner e Alexander Borucki; quarto ufficiale Walter Altmann. Al VAR Alan Kijas, assistito da Bastian Dankert.
Il Lione è 13° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 7 subiti.
Il Lillestrøm è 33° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 10 subiti.
In casa il Lione ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lillestrøm ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Lione in Europa League (dalla più recente): Real Sociedad-Lione 1-1, Hoffenheim-Lione 3-0, Lione-Crystal Palace 3-2, Anderlecht-Lione 1-2 (N-P-V-V).
Le ultime 4 partite del Lillestrøm in Europa League (dalla più recente): Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1, Lillestrøm-Real Sociedad 0-6, Sparta Prague-Lillestrøm 1-1, Lillestrøm-Torreense 1-2 (P-P-N-P).
Il miglior marcatore del Lione in Europa League: Corentin Tolisso con 2 gol.
Il miglior marcatore del Lillestrøm in Europa League: Thomas Lehne Olsen con 2 gol.
In panchina Carlos Vicens per il Lione e Hans Erik Ødegaard per il Lillestrøm.
È il primo incontro fra Lione e Lillestrøm in Europa League.
Lione-Lillestrøm ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Lione
|Lillestrøm
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|6
|2
|Gol subiti
|7
|10
|Gol subiti per partita
|1.8
|2.5
|Possesso palla (%)
|50.6
|55.5
|Passaggi
|1861
|2069
|Passaggi riusciti
|1558
|1753
|Precisione nei passaggi (%)
|83.7
|84.7
|Tiri
|28
|39
|Tiri in porta
|20
|14
|Tiri in porta sul totale (%)
|71.4
|35.9
|Cross
|56
|49
|Cross riusciti
|15
|8
|Duelli vinti
|178
|179
|Duelli persi
|185
|188
|Calci d'angolo a favore
|24
|18
|Calci d'angolo contro
|25
|18
|Falli subiti
|63
|41
|Falli commessi
|32
|38
|Contrasti
|49
|72
|Contrasti vinti (%)
|71.4
|48.6
|Fuorigioco
|10
|7
|Ammonizioni
|8
|6
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Lione-Lillestrøm in diretta tv e streaming
Lione-Lillestrøm si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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