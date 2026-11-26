PREPARTITA

Lione-Lillestrøm è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu (59.500 posti).

Arbitra Sebastian Gishamer, con gli assistenti Santino Schreiner e Alexander Borucki; quarto ufficiale Walter Altmann. Al VAR Alan Kijas, assistito da Bastian Dankert.

Il Lione è 13° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 7 subiti.

Il Lillestrøm è 33° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 10 subiti.

In casa il Lione ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lillestrøm ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Lione in Europa League (dalla più recente): Real Sociedad-Lione 1-1, Hoffenheim-Lione 3-0, Lione-Crystal Palace 3-2, Anderlecht-Lione 1-2 (N-P-V-V).

Le ultime 4 partite del Lillestrøm in Europa League (dalla più recente): Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1, Lillestrøm-Real Sociedad 0-6, Sparta Prague-Lillestrøm 1-1, Lillestrøm-Torreense 1-2 (P-P-N-P).

Il miglior marcatore del Lione in Europa League: Corentin Tolisso con 2 gol.

Il miglior marcatore del Lillestrøm in Europa League: Thomas Lehne Olsen con 2 gol.

In panchina Carlos Vicens per il Lione e Hans Erik Ødegaard per il Lillestrøm.

È il primo incontro fra Lione e Lillestrøm in Europa League.

Lione-Lillestrøm ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lione e Lillestrøm non si sono mai affrontate in competizioni europee; il Lione è imbattuto in tutti e quattro i precedenti europei contro squadre norvegesi, tutti disputati contro il Rosenborg in UEFA Champions League nelle stagioni 2002/03 (1V, 1N) e 2005/06 (2V).

Il Lillestrøm non ha mai vinto in cinque partite europee contro squadre francesi (1N, 4P); questo è il primo incontro contro queste avversarie dal luglio 1996, quando perse 3-2 contro il Nantes in Coppa Intertoto.

Il Lione ha vinto 16 delle 21 partite casalinghe disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League (4N, 1P), incluse le ultime cinque consecutive.

Solo il Lech Poznań (311 minuti e 44 secondi) ha trascorso più tempo in svantaggio in questa edizione di UEFA Europa League rispetto al Lillestrøm, che è stato sotto nel punteggio per 264 minuti e 47 secondi.

Solo due giocatori (Relebohile Mofokeng dell'Union Saint-Gilloise con 15 e Chiquinho dell'Olympiakos con 13) hanno creato più occasioni di Keito Nakamura del Lione (12) in questa UEFA Europa League; il giapponese è inoltre il primo per occasioni create a seguito di un movimento palla al piede (sette).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Lione Lillestrøm Partite giocate 4 4 Vittorie 2 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 3 Gol segnati 6 2 Gol subiti 7 10 Gol subiti per partita 1.8 2.5 Possesso palla (%) 50.6 55.5 Passaggi 1861 2069 Passaggi riusciti 1558 1753 Precisione nei passaggi (%) 83.7 84.7 Tiri 28 39 Tiri in porta 20 14 Tiri in porta sul totale (%) 71.4 35.9 Cross 56 49 Cross riusciti 15 8 Duelli vinti 178 179 Duelli persi 185 188 Calci d'angolo a favore 24 18 Calci d'angolo contro 25 18 Falli subiti 63 41 Falli commessi 32 38 Contrasti 49 72 Contrasti vinti (%) 71.4 48.6 Fuorigioco 10 7 Ammonizioni 8 6 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Lione-Lillestrøm in diretta tv e streaming

Lione-Lillestrøm si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.