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Dove si gioca la partita:
Stadio: Orange Vélodrome
Città: Marsiglia
Capienza: 67354 spettatori17:42
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).18:52
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52
Tentativo fallito. Marko Grujic (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Centelles con cross in seguito a un calcio da fermo.18:53
Gara momentaneamente sospesa, Angel Gomes (Marsiglia) per infortunio.18:55
Gara riprende.18:55
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).18:58
CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Reinaldo (Levski Sofia).19:01
Tiro respinto. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Amine Gouiri.19:02
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Kelyann Bezahaf (Marsiglia).19:03
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).19:06
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).19:07
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keyliane Abdallah.19:07
Fallo di Álex Centelles (Levski Sofia).19:07
CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Tentativo fallito. Nayef Aguerd (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Amine Gouiri con cross in seguito a un calcio da fermo.19:08
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Kelyann Bezahaf (Marsiglia).19:10
Rigore concesso da Aldair (Levski Sofia) per un fallo in area.19:11
Rigore per Marsiglia. Angel Gomes e'stato atterrato in area di rigore.19:11
Aldair (Levski Sofia) e' ammonito per fallo.19:12
Gol! Marsiglia 1, Levski Sofia 0. Amine Gouiri (Marsiglia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:13
Fallo di Nikola Serafimov (Levski Sofia).19:17
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Marko Grujic (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).19:18
Tiro parato. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Svetoslav Vutsov.19:19
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Jeffrey de Lange (Marsiglia).19:19
Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Álex Centelles da calcio d'angolo.19:20
Fallo di Reinaldo (Levski Sofia).19:20
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Christian Makoun (Levski Sofia).19:27
Tentativo fallito. Akram Bouras (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Armstrong Oko-Flex con cross.19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un contropiede.19:30
Tentativo fallito. Akram Bouras (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:31
Primo tempo terminato, Marsiglia 1, Levski Sofia 0.19:31
Inizia il Secondo tempo Marsiglia 1, Levski Sofia 0.19:49
Fallo di Reinaldo (Levski Sofia).19:51
Nayef Aguerd (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Rigore concesso da Álex Centelles (Levski Sofia) per un fallo in area.19:52
Rigore per Marsiglia. Keyliane Abdallah e'stato atterrato in area di rigore.19:52
Rigore parato! Amine Gouiri (Marsiglia) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato sotto la traversa.19:54
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di CJ Egan-Riley (Marsiglia).19:55
Tiro respinto. Aldair (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Álex Centelles.19:55
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).19:55
Tentativo fallito. Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:56
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).19:57
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:58
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ulisses Garcia.20:00
Tiro respinto. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Himad Abdelli.20:05
Sostituzione, Marsiglia. Neal Maupay sostituisce Amine Gouiri.20:07
Sostituzione, Levski Sofia. Everton Bala sostituisce Armstrong Oko-Flex.20:07
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Álex Centelles (Levski Sofia).20:09
Álex Centelles (Levski Sofia) e' ammonito per fallo.20:09
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).20:10
Fallo di Neal Maupay (Marsiglia).20:14
Christian Makoun (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Neal Maupay (Marsiglia) e' ammonito per fallo.20:14
Fuorigioco. Nikola Serafimov(Levski Sofia) prova il lancio lungo, ma Christian Makoun e' colto in fuorigioco.20:15
Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area.20:16
Marsiglia-Levski Sofia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio CEPAC Vélodrome di Marseille (67.354 posti).
Arbitra Nikola Dabanovic, con gli assistenti Srdan Jovanovic e Vladan Todorovic; quarto ufficiale Milos Boskovic. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Fedayi San.
Il Marsiglia è 22° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.
Il Levski Sofia è 9° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.
In casa il Marsiglia ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Levski Sofia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Marsiglia in Europa League (dalla più recente): Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1, Sturm Graz-Marsiglia 1-0, Marsiglia-Olympiakos 0-1, Beşiktaş-Marsiglia 4-1 (V-P-P-P).
Le ultime 4 partite del Levski Sofia in Europa League (dalla più recente): Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0, Viktoria Plzen-Levski Sofia 1-2, NEC-Levski Sofia 1-1, Levski Sofia-Salisburgo 0-1 (V-V-N-P).
I migliori marcatori del Marsiglia in Europa League: Amine Gouiri e Keyliane Abdallah con 1 gol.
Il miglior marcatore del Levski Sofia in Europa League: Reinaldo con 2 gol.
In panchina Bruno Génésio per il Marsiglia e Julio Velázquez per il Levski Sofia.
In Europa League Marsiglia e Levski Sofia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Marsiglia, 1 vittoria del Levski Sofia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Levski Sofia-Marsiglia 1-0 del 1° dicembre 2005 (Europa League).
Marsiglia-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Marsiglia
|Levski Sofia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|3
|1
|Gol segnati
|2
|4
|Gol subiti
|6
|3
|Gol subiti per partita
|1.5
|0.8
|Possesso palla (%)
|53.5
|49.1
|Passaggi
|2189
|1849
|Passaggi riusciti
|1906
|1551
|Precisione nei passaggi (%)
|87.1
|83.9
|Tiri
|36
|24
|Tiri in porta
|11
|10
|Tiri in porta sul totale (%)
|30.6
|41.7
|Cross
|60
|43
|Cross riusciti
|14
|15
|Duelli vinti
|199
|215
|Duelli persi
|170
|205
|Calci d'angolo a favore
|18
|11
|Calci d'angolo contro
|12
|19
|Falli subiti
|51
|55
|Falli commessi
|48
|42
|Contrasti
|65
|68
|Contrasti vinti (%)
|67.7
|61.8
|Fuorigioco
|4
|2
|Ammonizioni
|9
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Marsiglia-Levski Sofia in diretta tv e streaming
Marsiglia-Levski Sofia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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