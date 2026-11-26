Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Marsiglia-Levski Sofia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio CEPAC Vélodrome di Marseille (67.354 posti).

Arbitra Nikola Dabanovic, con gli assistenti Srdan Jovanovic e Vladan Todorovic; quarto ufficiale Milos Boskovic. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Fedayi San.

Il Marsiglia è 22° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.

Il Levski Sofia è 9° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 4 subiti.

In casa il Marsiglia ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Levski Sofia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Marsiglia in Europa League (dalla più recente): Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1, Sturm Graz-Marsiglia 1-0, Marsiglia-Olympiakos 0-1, Beşiktaş-Marsiglia 4-1 (V-P-P-P).

Le ultime 4 partite del Levski Sofia in Europa League (dalla più recente): Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0, Viktoria Plzen-Levski Sofia 1-2, NEC-Levski Sofia 1-1, Levski Sofia-Salisburgo 0-1 (V-V-N-P).

I migliori marcatori del Marsiglia in Europa League: Amine Gouiri e Keyliane Abdallah con 1 gol.

Il miglior marcatore del Levski Sofia in Europa League: Reinaldo con 2 gol.

In panchina Bruno Génésio per il Marsiglia e Julio Velázquez per il Levski Sofia.

In Europa League Marsiglia e Levski Sofia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Marsiglia, 1 vittoria del Levski Sofia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Levski Sofia-Marsiglia 1-0 del 1° dicembre 2005 (Europa League).

Marsiglia-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Olympique Marsiglia e Levski Sofia risale al dicembre 2005 in Coppa UEFA, quando la formazione bulgara si impose per 1-0.

Il Levski Sofia ha perso entrambe le precedenti trasferte europee in Francia: 2-1 contro l'Auxerre nel settembre 2005 in Coppa UEFA e 1-0 contro il Lille nell'ottobre 2010 in UEFA Europa League.

L'Olympique Marsiglia ha perso le due partite casalinghe disputate nelle maggiori competizioni europee nel 2026, contro il Liverpool a gennaio e contro l'Olympiakos a ottobre; l'OM non registra una serie negativa più lunga dal filotto di cinque sconfitte consecutive tra il settembre 2018 e il novembre 2020.

Il Levski Sofia potrebbe vincere tre partite consecutive nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra il novembre 2002 e l'ottobre 2003, mentre l'ultima volta che ci è riuscito nell'arco della stessa stagione risale al periodo tra l'agosto e il novembre 1969 in Coppa delle Coppe.

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Bruno Génésio ha perso solo due delle sue prime 19 partite casalinghe in UEFA Europa League (14V, 3N), ma è reduce da tre sconfitte consecutive in casa (due con il Lille nella stagione 2025/26 e una con il Marsiglia in questa stagione), tutte terminate con il punteggio di 1-0.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Marsiglia Levski Sofia Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 0 1 Sconfitte 3 1 Gol segnati 2 4 Gol subiti 6 3 Gol subiti per partita 1.5 0.8 Possesso palla (%) 53.5 49.1 Passaggi 2189 1849 Passaggi riusciti 1906 1551 Precisione nei passaggi (%) 87.1 83.9 Tiri 36 24 Tiri in porta 11 10 Tiri in porta sul totale (%) 30.6 41.7 Cross 60 43 Cross riusciti 14 15 Duelli vinti 199 215 Duelli persi 170 205 Calci d'angolo a favore 18 11 Calci d'angolo contro 12 19 Falli subiti 51 55 Falli commessi 48 42 Contrasti 65 68 Contrasti vinti (%) 67.7 61.8 Fuorigioco 4 2 Ammonizioni 9 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Marsiglia-Levski Sofia in diretta tv e streaming

Marsiglia-Levski Sofia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.