PREPARTITA

NEC-Rennes è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen (12.500 posti).

Arbitra Nenad Minakovic, con gli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic; quarto ufficiale Danilo Nikolic. Al VAR Momcilo Markovic, assistito da Piotr Lasyk.

Il NEC è 12° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 10 subiti.

Il Rennes è 15° con 7 punti in 5 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 4 subiti.

In casa il NEC ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Rennes ne ha fatti 3 in 3 (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del NEC in Europa League (dalla più recente): NEC-Omonia Nicosia 3-1, Dinamo Zagabria-NEC 2-4, NEC-Levski Sofia 1-1, Juventus-NEC 5-0 (V-V-N-P).

Le ultime 4 partite del Rennes in Europa League (dalla più recente): Rennes-Olympiakos 0-0, Juventus-Rennes 2-2, Rennes-OFI 2-1, Sturm Graz-Rennes 0-0 (N-N-V-N).

Il miglior marcatore del NEC in Europa League: Bryan Linssen con 4 gol.

In panchina Dick Schreuder per il NEC e Franck Haise per il Rennes.

È il primo incontro fra NEC e Rennes in Europa League.

NEC-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità NEC e Rennes non si sono mai affrontate in una competizione europea; il NEC, inoltre, non ha mai giocato contro una squadra francese.

Il Rennes ha vinto due delle quattro partite disputate contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (1N, 1P), battendo il Twente 2-1 nel settembre 2008 e il Vitesse 2-1 nel settembre 2021.

Il NEC ha conquistato tutti i sette punti ottenuti in questa edizione di UEFA Europa League rimontando da una situazione di svantaggio, inclusa la vittoria per 3-1 nell'ultimo turno contro l'Omonia Nicosia dopo essere passato in svantaggio per 1-0.

Dalla stagione 2021/22, il Rennes ha perso solo due delle 21 partite disputate nella fase a gironi delle principali competizioni europee (11V, 8N).

Tjaronn Chery del NEC ha segnato tre gol in questa UEFA Europa League; l'unico giocatore di 38 o più anni ad aver segnato più gol in una singola edizione del torneo è stato Olivier Giroud con il Lille nel 2025/26 (quattro).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

NEC Rennes Partite giocate 4 4 Vittorie 2 1 Pareggi 1 3 Sconfitte 1 0 Gol segnati 8 4 Gol subiti 9 3 Gol subiti per partita 2.2 0.8 Possesso palla (%) 51.9 54.5 Passaggi 1949 1878 Passaggi riusciti 1661 1585 Precisione nei passaggi (%) 85.2 84.4 Tiri 49 56 Tiri in porta 26 23 Tiri in porta sul totale (%) 53.1 41.1 Cross 73 89 Cross riusciti 19 22 Duelli vinti 204 227 Duelli persi 208 205 Calci d'angolo a favore 14 25 Calci d'angolo contro 8 18 Falli subiti 46 44 Falli commessi 62 44 Contrasti 78 63 Contrasti vinti (%) 66.7 65.1 Fuorigioco 5 12 Ammonizioni 5 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere NEC-Rennes in diretta tv e streaming

NEC-Rennes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.