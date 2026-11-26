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Dove si gioca la partita:
Stadio: Goffertstadion
Città: Nijmegen
Capienza: 12500 spettatori20:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).21:02
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Clement Bischoff (NEC).21:03
Tiro respinto. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area.21:03
Tentativo fallito. Bryan Linssen (NEC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:03
Tentativo fallito. Dusan Tadic (NEC) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bryan Linssen.21:03
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:05
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Gonzalo Crettaz (NEC).21:05
Tentativo fallito. Gonçalo Oliveira (Rennes) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Adrien Thomasson con cross da calcio d'angolo.21:05
Gara momentaneamente sospesa, (NEC).21:06
Gara riprende.21:06
Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).21:07
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tentativo fallito. Willum Willumsson (NEC) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Deveron Fonville con cross.21:09
Fallo di Estéban Lepaul (Rennes).21:10
Ahmetcan Kaplan (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Estéban Lepaul (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Deveron Fonville (NEC).21:13
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).21:14
Willum Willumsson (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Bryan Reynolds (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Fallo di Deveron Fonville (NEC).21:15
Deveron Fonville (NEC) e' ammonito.21:15
Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Darko Nejasmic (NEC).21:18
Fallo di Djaoui Cissé (Rennes).21:27
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Bryan Linssen (NEC).21:27
Tiro parato. Darko Nejasmic (NEC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willum Willumsson.21:29
Gol! NEC 1, Rennes 0. Bryan Linssen (NEC) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Fuorigioco. Aboubakar Nagida(Rennes) prova il lancio lungo, ma Estéban Lepaul e' colto in fuorigioco.21:33
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Bryan Linssen (NEC).21:34
Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski.21:35
Tiro respinto. Charlie Cresswell (Rennes) un tiro di destro da oltre 25 metri.21:35
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bryan Reynolds.21:36
Gol! NEC 1, Rennes 1. Adrien Thomasson (Rennes) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:36
Decisione VAR: Gol NEC 1-1 Rennes (Estéban Lepaul).21:36
Gonçalo Oliveira (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Bryan Linssen (NEC).21:39
Tentativo fallito. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Clement Bischoff.21:40
Tiro respinto. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Clement Bischoff.21:41
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Boulaye Dia.21:42
Tiro respinto. Bryan Reynolds (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Clement Bischoff (NEC) per infortunio.21:42
Gara riprende.21:43
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Djaoui Cissé.21:45
Tentativo fallito. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:47
Primo tempo terminato, NEC 1, Rennes 1.21:47
Inizia il Secondo tempo NEC 1, Rennes 1.22:03
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Willum Willumsson (NEC).22:03
Djaoui Cissé (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Tjaronn Chery (NEC).22:05
Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:05
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Willum Willumsson (NEC).22:05
Tiro respinto. Estéban Lepaul (Rennes) un colpo di testa da centro area. Assist di Sebastian Szymanski con cross.22:06
Fallo di Boulaye Dia (Rennes).22:06
Tobias Storm (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Ahmetcan Kaplan (NEC).22:07
Tiro parato. Djaoui Cissé (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aboubakar Nagida.22:13
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).22:13
Willum Willumsson (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Adrien Thomasson (Rennes) e' ammonito per fallo.22:13
Tiro respinto. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dusan Tadic con suggerimento di testa.22:14
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Tobias Storm (NEC).22:15
Tiro respinto. Gonçalo Oliveira (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adrien Thomasson.22:16
Fallo di Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).22:16
Gonzalo Crettaz (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) e' ammonito per fallo.22:16
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski con passaggio filtrante.22:18
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Abdelhamid Aït Boudlal in seguito a un contropiede.22:19
Sostituzione, NEC. Gabriel Brás sostituisce Tobias Storm.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Szymanski (Rennes) per infortunio.22:20
Gara riprende.22:21
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Dusan Tadic (NEC).22:21
Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Darko Nejasmic (NEC).22:22
Tentativo fallito. Willum Willumsson (NEC) un colpo di testa da centro area.22:26
NEC-Rennes è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen (12.500 posti).
Arbitra Nenad Minakovic, con gli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic; quarto ufficiale Danilo Nikolic. Al VAR Momcilo Markovic, assistito da Piotr Lasyk.
Il NEC è 12° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 10 subiti.
Il Rennes è 15° con 7 punti in 5 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 4 subiti.
In casa il NEC ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Rennes ne ha fatti 3 in 3 (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del NEC in Europa League (dalla più recente): NEC-Omonia Nicosia 3-1, Dinamo Zagabria-NEC 2-4, NEC-Levski Sofia 1-1, Juventus-NEC 5-0 (V-V-N-P).
Le ultime 4 partite del Rennes in Europa League (dalla più recente): Rennes-Olympiakos 0-0, Juventus-Rennes 2-2, Rennes-OFI 2-1, Sturm Graz-Rennes 0-0 (N-N-V-N).
Il miglior marcatore del NEC in Europa League: Bryan Linssen con 4 gol.
In panchina Dick Schreuder per il NEC e Franck Haise per il Rennes.
È il primo incontro fra NEC e Rennes in Europa League.
NEC-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|NEC
|Rennes
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|8
|4
|Gol subiti
|9
|3
|Gol subiti per partita
|2.2
|0.8
|Possesso palla (%)
|51.9
|54.5
|Passaggi
|1949
|1878
|Passaggi riusciti
|1661
|1585
|Precisione nei passaggi (%)
|85.2
|84.4
|Tiri
|49
|56
|Tiri in porta
|26
|23
|Tiri in porta sul totale (%)
|53.1
|41.1
|Cross
|73
|89
|Cross riusciti
|19
|22
|Duelli vinti
|204
|227
|Duelli persi
|208
|205
|Calci d'angolo a favore
|14
|25
|Calci d'angolo contro
|8
|18
|Falli subiti
|46
|44
|Falli commessi
|62
|44
|Contrasti
|78
|63
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|65.1
|Fuorigioco
|5
|12
|Ammonizioni
|5
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere NEC-Rennes in diretta tv e streaming
NEC-Rennes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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