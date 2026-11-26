PREPARTITA

OFI-Anderlecht è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion (26.400 posti).

Arbitra Kristo Tohver, con gli assistenti Silver Koiv e Sander Saga; quarto ufficiale Juri Frischer. Al VAR Manuel Schüttengruber, assistito da Marko Liiva.

L'OFI è 23° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 6 subiti.

L'Anderlecht è 9° con 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 4 subiti.

In casa l'OFI ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Anderlecht ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dell'OFI in Europa League (dalla più recente): Hapoel Be'er Sheva-OFI 0-2, OFI-Bayer Leverkusen 0-2, Rennes-OFI 2-1, OFI-Hoffenheim 2-0 (V-P-P-V).

Le ultime 4 partite dell'Anderlecht in Europa League (dalla più recente): Anderlecht-Salisburgo 2-0, Jagiellonia Białystok-Anderlecht 0-3, Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0, Anderlecht-Lione 1-2 (V-V-P-P).

Il miglior marcatore dell'OFI in Europa League: Taxiarchis Fountas con 2 gol.

I migliori marcatori dell'Anderlecht in Europa League: Marten Winkler e Mihajlo Cvetkovic con 2 gol.

In panchina Christos Kontis per l'OFI e Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes per l'Anderlecht.

È il primo incontro fra OFI e Anderlecht in Europa League.

OFI-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra OFI e Anderlecht è il primo incontro in assoluto nelle competizioni europee, mentre per l'OFI si tratta della prima sfida contro un'avversaria belga in questi tornei.

L'Anderlecht ha già affrontato una squadra greca in questa stagione, vincendo 1-0 in trasferta e 3-2 in casa contro il PAOK Salonicco nella fase di qualificazione di UEFA Europa League.

Nonostante l'OFI sia la squadra che ha subito più tiri (95) e sia seconda per tiri nello specchio concessi (33, dietro solo ai 39 del Lech Poznań) in questa edizione di UEFA Europa League, ha incassato soltanto quattro gol.

L'Anderlecht ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, battendo 3-0 lo Jagiellonia Białystok e 2-0 il Salisburgo. L'ultima volta che i belgi hanno ottenuto tre vittorie consecutive nelle principali competizioni europee senza subire gol risale al periodo tra settembre e novembre 2011.

Marten Winkler ha segnato in ciascuna delle sue ultime due presenze in UEFA Europa League con l'Anderlecht. L'ultimo giocatore a registrare una striscia più lunga di match a bersaglio nella competizione con il club belga è stato Lukasz Teodorczyk tra ottobre e novembre 2016 (tre).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

OFI Anderlecht Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 2 Gol segnati 5 6 Gol subiti 4 3 Gol subiti per partita 1.0 0.8 Possesso palla (%) 35.0 54.0 Passaggi 1259 1972 Passaggi riusciti 933 1696 Precisione nei passaggi (%) 74.1 86.0 Tiri 24 41 Tiri in porta 9 26 Tiri in porta sul totale (%) 37.5 63.4 Cross 43 66 Cross riusciti 9 19 Duelli vinti 183 184 Duelli persi 183 188 Calci d'angolo a favore 14 17 Calci d'angolo contro 35 18 Falli subiti 69 63 Falli commessi 34 61 Contrasti 57 59 Contrasti vinti (%) 54.4 50.8 Fuorigioco 6 7 Ammonizioni 6 9 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere OFI-Anderlecht in diretta tv e streaming

OFI-Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.