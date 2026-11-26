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Dove si gioca la partita:
Stadio: Pankritio Stadium
Città: Heraklion
Capienza: 26400 spettatori20:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Gara momentaneamente sospesa, Lorenzo Dickmann (OFI) per infortunio.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Marten Winkler (Anderlecht) per infortunio.21:01
Gara riprende.21:02
Tiro parato. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Thiago Nuss.21:06
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:08
Fallo di Taxiarchis Fountas (OFI).21:09
Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Tiro respinto. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area.21:10
Fallo di Konstantinos Kostoulas (OFI).21:11
Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Konstantinos Kostoulas (OFI) e' ammonito per fallo.21:11
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).21:13
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Ambros (Anderlecht) per infortunio.21:15
Gara riprende.21:16
Fallo di Lorenzo Dickmann (OFI).21:17
Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro parato. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.21:19
Gol! OFI 0, Anderlecht 1. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mihajlo Cvetkovic.21:20
Tentativo fallito. Thiago Nuss (OFI) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitrios Nikolaou.21:21
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:22
Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Anderlecht).21:25
Tentativo fallito. Nikolaos Athanasiou (OFI) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aitor Cantalapiedra con cross da calcio d'angolo.21:26
Tentativo fallito. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ali Maamar.21:27
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:27
Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).21:30
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Anderlecht).21:31
Fuorigioco. Giulian Biancone(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Tawfik Bentayeb e' colto in fuorigioco.21:32
Fuorigioco. Konstantinos Kostoulas(OFI) prova il lancio lungo, ma Aitor Cantalapiedra e' colto in fuorigioco.21:34
Tentativo fallito. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mario Stroeykens.21:36
Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).21:38
Gol! OFI 0, Anderlecht 2. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleg Reabciuk.21:39
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).21:42
Tiro parato. Ali Maamar (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oleg Reabciuk.21:42
Konstantinos Kostoulas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:43
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Nikolaou (OFI).21:44
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Oleg Reabciuk (Anderlecht).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, OFI 0, Anderlecht 2.21:46
Inizia il Secondo tempo OFI 0, Anderlecht 2.22:02
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).22:06
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).22:07
Rigore concesso da Léo Pétrot (Anderlecht) per un fallo di mano in area.22:08
Decisione VAR: rigore OFI.22:08
Gol! OFI 1, Anderlecht 2. Taxiarchis Fountas (OFI) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.22:11
Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Tawfik Bentayeb (Anderlecht).22:13
Tiro respinto. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tawfik Bentayeb.22:14
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).22:14
Tentativo fallito. Giulian Biancone (Anderlecht) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lukás Ambros con cross da calcio d'angolo.22:15
Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Giulian Biancone con passaggio filtrante.22:16
Tiro parato. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oleg Reabciuk.22:18
Fuorigioco. Christos Shielis(OFI) prova il lancio lungo, ma Taxiarchis Fountas e' colto in fuorigioco.22:20
Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Lorenzo Dickmann per infortunio.22:20
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).22:22
Ali Maamar (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:22
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).22:23
Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) e' ammonito.22:24
Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).22:25
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
OFI-Anderlecht è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion (26.400 posti).
Arbitra Kristo Tohver, con gli assistenti Silver Koiv e Sander Saga; quarto ufficiale Juri Frischer. Al VAR Manuel Schüttengruber, assistito da Marko Liiva.
L'OFI è 23° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 6 subiti.
L'Anderlecht è 9° con 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 4 subiti.
In casa l'OFI ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Anderlecht ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dell'OFI in Europa League (dalla più recente): Hapoel Be'er Sheva-OFI 0-2, OFI-Bayer Leverkusen 0-2, Rennes-OFI 2-1, OFI-Hoffenheim 2-0 (V-P-P-V).
Le ultime 4 partite dell'Anderlecht in Europa League (dalla più recente): Anderlecht-Salisburgo 2-0, Jagiellonia Białystok-Anderlecht 0-3, Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0, Anderlecht-Lione 1-2 (V-V-P-P).
Il miglior marcatore dell'OFI in Europa League: Taxiarchis Fountas con 2 gol.
I migliori marcatori dell'Anderlecht in Europa League: Marten Winkler e Mihajlo Cvetkovic con 2 gol.
In panchina Christos Kontis per l'OFI e Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes per l'Anderlecht.
È il primo incontro fra OFI e Anderlecht in Europa League.
OFI-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|OFI
|Anderlecht
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|5
|6
|Gol subiti
|4
|3
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.8
|Possesso palla (%)
|35.0
|54.0
|Passaggi
|1259
|1972
|Passaggi riusciti
|933
|1696
|Precisione nei passaggi (%)
|74.1
|86.0
|Tiri
|24
|41
|Tiri in porta
|9
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|37.5
|63.4
|Cross
|43
|66
|Cross riusciti
|9
|19
|Duelli vinti
|183
|184
|Duelli persi
|183
|188
|Calci d'angolo a favore
|14
|17
|Calci d'angolo contro
|35
|18
|Falli subiti
|69
|63
|Falli commessi
|34
|61
|Contrasti
|57
|59
|Contrasti vinti (%)
|54.4
|50.8
|Fuorigioco
|6
|7
|Ammonizioni
|6
|9
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere OFI-Anderlecht in diretta tv e streaming
OFI-Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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