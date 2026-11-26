PREPARTITA

Olympiakos-Milan è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus (33.296 posti).

Arbitra Chris Kavanagh, con gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin; quarto ufficiale Robert Jones. Al VAR Michael Salisbury, assistito da Peter Bankes.

L'Olympiakos è 6° nella classifica della fase campionato con 11 punti in 5 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 6 gol fatti e 3 subiti.

Il Milan è 28° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 9 subiti.

In casa l'Olympiakos ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Milan ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dell'Olympiakos in Europa League (dalla più recente): Rennes-Olympiakos 0-0, Olympiakos-Sparta Prague 1-0, Marsiglia-Olympiakos 0-1, Olympiakos-Jagiellonia Białystok 2-1 (N-V-V-V).

Le ultime 4 partite del Milan in Europa League (dalla più recente): Milan-Ferencváros 0-2, Bournemouth-Milan 3-0, Salisburgo-Milan 0-4, Milan-Benfica 0-2 (P-P-V-P).

I migliori marcatori dell'Olympiakos in Europa League: Roman Yaremchuk, Santiago Hezze e Armando González con 1 gol.

Il miglior marcatore del Milan in Europa League: Alphadjo Cisse con 3 gol.

In panchina Imanol Alguacil per l'Olympiakos e Ruben Filipe Marques Diogo Amorim per il Milan.

In Europa League Olympiakos e Milan si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria dell'Olympiakos, 1 vittoria del Milan e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Olympiakos-Milan 3-1 del 13 dicembre 2018 (Europa League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Milan-Olympiakos 0-3 del 25 luglio 2014.

Olympiakos-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympiakos ha vinto solo una delle quattro sfide nelle maggiori competizioni europee contro il Milan (1N, 2P), aggiudicandosi l'ultimo precedente per 3-1 nel dicembre 2018 in UEFA Europa League.

Il Milan non ha mai vinto nessuna delle sei trasferte nelle maggiori competizioni europee contro una squadra greca (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in tre di queste occasioni.

L'Olympiakos ha perso solo una delle ultime 13 partite di UEFA Europa League (8V, 4N), mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Nella fase a gironi, la squadra è imbattuta da 11 gare (7V, 4N), avendo subito appena due gol.

L'Olympiakos è imbattuto da nove gare casalinghe in UEFA Europa League (7V, 2N), avendo vinto tutte le ultime quattro: queste due serie rappresentano già i record di imbattibilità e di successi di fila in casa per il club greco nella competizione.

Il Milan ha perso tre delle quattro partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (1V), incluse le ultime due senza segnare. I rossoneri non hanno mai perso tre gare europee consecutive senza trovare la via del gol.

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque trasferte in UEFA Europa League (2V) - subendo in ciascuna sconfitta più di una rete - e queste equivalgono alle stesse gare esterne perse in tutte le precedenti 13 partite fuori casa del Diavolo nella competizione (5V, 5N).

Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Olympiakos in questo torneo (solo uno, come il Bayer Leverkusen), con la squadra del Pireo che ha inoltre registrato il più basso valore di Expected Goals contro in questa edizione del torneo (2.6).

Jota Silva dell'Olympiakos ha effettuato il maggior numero di tiri in questa edizione di UEFA Europa League (17); tuttavia, non ha ancora segnato, centrando lo specchio della porta in sole due occasioni.

Questa sfida coinvolge il centrocampista che ha creato più occasioni in questa edizione della UEFA Europa League (Chiquinho, 13) e uno dei difensori che hanno mandato più volte alla conclusione un compagno: Davide Bartesaghi, con otto passaggi che hanno portato al tiro, al pari di Nordi Mukiele, Javi Vázquez e Vladimír Coufal.

Alphadjo Cisse è il miglior marcatore del Milan in questa UEFA Europa League, avendo segnato tre dei quattro gol dei rossoneri nel torneo (il 75%); tra chi ha realizzato almeno altrettante reti, solo Oumar Diakité dello Sturm Graz (3/3 - 100%) e Dion Beljo della Dinamo Zagabria (4/5 - 80%) hanno segnato in percentuale più reti per la propria squadra.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Olympiakos Milan Partite giocate 4 4 Vittorie 3 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 3 Gol segnati 4 4 Gol subiti 1 7 Gol subiti per partita 0.2 1.8 Possesso palla (%) 55.1 53.5 Passaggi 1954 2006 Passaggi riusciti 1634 1767 Precisione nei passaggi (%) 83.6 88.1 Tiri 47 40 Tiri in porta 15 16 Tiri in porta sul totale (%) 31.9 40.0 Cross 99 72 Cross riusciti 31 24 Duelli vinti 221 196 Duelli persi 220 202 Calci d'angolo a favore 31 18 Calci d'angolo contro 15 14 Falli subiti 54 53 Falli commessi 39 50 Contrasti 68 62 Contrasti vinti (%) 66.2 62.9 Fuorigioco 7 4 Ammonizioni 6 7 Espulsioni 0 2

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Olympiakos-Milan in diretta tv e streaming

Olympiakos-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.