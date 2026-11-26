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Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori15:18
Benvenuti alla diretta del match tra Olympiakos e Milan, valevole per la 5a giornata della League Phase dell'edizione 2026 dell'Europa League.15:18
Il Milan di Ruben Amorim arriva da una schiacciante vittoria maturata per 5-1 ai danni del Frosinone in Serie A.15:18
Formazione OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Smajlović, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins, João Silva, Pedersen; González.17:51
Formazione MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñan; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse; Ramos. 17:51
Panchina Olympiacos: Iason, Georgios, Stournaras; Saliakas, Bakoulas, Carmo, Filis, Fortounis, Tiknizyan, Yaremchuk.17:54
Panchina Milan: Pittarella, Torriani; Terracciano, Tomori; Comotto, Musah, Ossola, Pulisic, Vladimirov.17:52
Le scelte di Alguacil: gioca Gonzalez in avanti con Gelson Martins a supporto. Dietro gioca Pirola. Titolare Freuler nel mezzo.17:52
Le scelte di Amorim: confermato Ramos, giocano anche Cisse e Hutchinson, in difesa riposa ancora Pavlovic.17:53
L'Olympiacos ha vinto solo una delle quattro sfide nelle maggiori competizioni europee contro il Milan (1N, 2P), aggiudicandosi l'ultimo precedente per 3-1 nel dicembre 2018 in UEFA Europa League.17:54
Il Milan non ha mai vinto nessuna delle sei trasferte nelle maggiori competizioni europee contro una squadra greca (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in tre di queste occasioni.15:21
Inizia il primo tempo di OLYMIAPOS-MILAN!18:51
Imbucata di Jashari per Rabiot, molto bravo Pirola a bloccare tutto.18:52
Conclusione ravvicinata di Gelson Martins, molto bravo Moreira a chiudere.18:54
Gestione del possesso del Milan, molto compatto l'Olympiacos che concede pochi spazi.18:57
Ci prova Pedersen con il mancino, blocca Maignan senza problemi.18:58
Tentativo di Ramos che prova ad imbucare per Moreira, ottima la chiusura di Martins.19:03
Ancora una volta pericoloso Martins che tenta la conclusione con il destro, bravo Maignan a respingere.19:07
Possesso palla prolungato del Milan, momento di stallo del match.19:12
GOL! OLYMPIACOS-Milan 1-0! Autorete di Mike MAIGNAN! Calcio d'angolo preciso, Pirola prova lo stacco, ma Maignan interviene in maniera goffa, buttandosi praticamente da solo il pallone in porta.
Guarda la scheda del giocatore Mike Maignan19:19
Occasione enorme per il Milan con Cisse che supera il portiere e conclude con il mancino, decisivo l'intervento di Pirola che salva sulla linea.19:20
Il Milan ha perso terreno, l'Olympiacos gestisce i ritmi e il possesso senza alcun problema.19:25
Cartellino giallo per Koni De Winter.19:30
Cartellino giallo per João Pedro Silva.19:30
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!19:31
Occasione enorme per Pirola che a porta praticamente vuota spara alto sopra la traversa. Si salva il Milan.19:32
Finisce il primo tempo di OLYMPIACOS-MILAN!19:32
Prima frazione che termina con l'Olympiacos avanti di un gol meritatamente, anzi, forse con qualche recriminazione. I greci infatti sbloccano grazie ad un intervento goffo di Maignan, ma sfiorano poi il raddoppio a più riprese con Martins prima e Pirola poi. Solo una fiammata di Cisse in un Milan parecchio timido.19:33
In casa Milan si scaldano ovviamente Pulisic e Musah per la seconda frazione.19:34
Sostituzione Milan: esce Pervis Estupiñán, entra Yunus Musah.19:49
Sostituzione Milan: esce Gonçalo Ramos, entra Christian Pulisic.19:49
Inizia il secondo tempo di OLYMPIACOS-MILAN!19:49
GOL! OLYMPIACOS-Milan 2-0! Rete di João Pedro Ferreira SILVA! Colpo di testa di Freuler che imbuca per Silva, perfetto nel controllo e poi nel destro incrociato che batte Maignan.19:54
Sostituzione Milan: esce Koni De Winter, entra Fikayo Tomori.19:56
GOL! Olympiacos-MILAN 2-1! Rete di Omari HUTCHINSON! Splendida percussione del fantasista rossonero che poi al limite dell'area conclude con il destro. Non può nulla Ortega. Il Milan torna a contatto.
Guarda la scheda del giocatore Omari Hutchinson20:03
Cartellino giallo per Remo Freuler.20:05
Cartellino giallo per Sankhoun Diawara.20:06
Cartellino giallo per Panagiotis Retsos.20:07
GOL! Olympiacos-MILAN 2-2! Rete di Alphadjo CISSE! Ennesimo spunto interessante di Hutchinson che crossa per Cisse, perfetto nello staccarsi e concludere di testa. Non riesce a deviare Ortega.
Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cisse20:08
Sostituzione Milan: esce Sankhoun Diawara, entra Filippo Terracciano.20:10
Sostituzione Olympiacos: esce Armando González, entra Roman Yaremchuk.20:10
Sostituzione Olympiacos: esceMarcus Pedersen, entra Manolis Saliakas.20:11
GOL! Olympiacos-MILAN 2-3! Rete di Christian PULISIC! Ancora una volta è Hutchinson a fare la differenza. Il fantasista del Milan si libera sulla sinistra, crossa di destro e pesca Pulisic, perfetto nella conclusione al volo di destro che batte Ortega.
Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic20:16
Sostituzione Olympiacos: esce Gelson Martins, entra Konstantinos Fortounis.20:16
Olympiakos-Milan è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus (33.296 posti).
Arbitra Chris Kavanagh, con gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin; quarto ufficiale Robert Jones. Al VAR Michael Salisbury, assistito da Peter Bankes.
L'Olympiakos è 6° nella classifica della fase campionato con 11 punti in 5 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 6 gol fatti e 3 subiti.
Il Milan è 28° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 9 subiti.
In casa l'Olympiakos ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Milan ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dell'Olympiakos in Europa League (dalla più recente): Rennes-Olympiakos 0-0, Olympiakos-Sparta Prague 1-0, Marsiglia-Olympiakos 0-1, Olympiakos-Jagiellonia Białystok 2-1 (N-V-V-V).
Le ultime 4 partite del Milan in Europa League (dalla più recente): Milan-Ferencváros 0-2, Bournemouth-Milan 3-0, Salisburgo-Milan 0-4, Milan-Benfica 0-2 (P-P-V-P).
I migliori marcatori dell'Olympiakos in Europa League: Roman Yaremchuk, Santiago Hezze e Armando González con 1 gol.
Il miglior marcatore del Milan in Europa League: Alphadjo Cisse con 3 gol.
In panchina Imanol Alguacil per l'Olympiakos e Ruben Filipe Marques Diogo Amorim per il Milan.
In Europa League Olympiakos e Milan si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria dell'Olympiakos, 1 vittoria del Milan e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Olympiakos-Milan 3-1 del 13 dicembre 2018 (Europa League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Milan-Olympiakos 0-3 del 25 luglio 2014.
Olympiakos-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Olympiakos
|Milan
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|3
|Gol segnati
|4
|4
|Gol subiti
|1
|7
|Gol subiti per partita
|0.2
|1.8
|Possesso palla (%)
|55.1
|53.5
|Passaggi
|1954
|2006
|Passaggi riusciti
|1634
|1767
|Precisione nei passaggi (%)
|83.6
|88.1
|Tiri
|47
|40
|Tiri in porta
|15
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|31.9
|40.0
|Cross
|99
|72
|Cross riusciti
|31
|24
|Duelli vinti
|221
|196
|Duelli persi
|220
|202
|Calci d'angolo a favore
|31
|18
|Calci d'angolo contro
|15
|14
|Falli subiti
|54
|53
|Falli commessi
|39
|50
|Contrasti
|68
|62
|Contrasti vinti (%)
|66.2
|62.9
|Fuorigioco
|7
|4
|Ammonizioni
|6
|7
|Espulsioni
|0
|2
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Olympiakos-Milan in diretta tv e streaming
Olympiakos-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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