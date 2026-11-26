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Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg
Città: Wals bei Salzburg
Capienza: 30188 spettatori17:38
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Inizia il Primo tempo.18:46
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).18:48
Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Frans Krätzig.18:48
Fuorigioco. Alioune Ndour(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Zhirayr Shaghoyan e' colto in fuorigioco.18:49
Alioune Ndour (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fallo di Tim Drexler (Salisburgo).18:54
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Valentin Zabransky (Salisburgo).18:56
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yorbe Vertessen.18:57
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Arman Nersesyan (Ararat-Armenia).18:57
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jesper Lindstrøm da calcio d'angolo.18:57
Tentativo fallito. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Frans Krätzig.18:59
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:01
Fuorigioco. Hugo Oliveira(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Zhirayr Shaghoyan e' colto in fuorigioco.19:02
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yorbe Vertessen.19:03
Fallo di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).19:03
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:04
Fuorigioco. Arman Nersesyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Alioune Ndour e' colto in fuorigioco.19:06
Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).19:07
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Tiro respinto. Gaoussou Diakite (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tim Drexler.19:08
Tentativo fallito. Leandro Morgalla (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:08
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:09
Fuorigioco. Soumaïla Diabaté(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.19:12
Fallo di mano di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:14
Gara momentaneamente sospesa, (Salisburgo).19:15
Gara riprende.19:15
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:16
Tiro parato. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:20
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).19:21
Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).19:22
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Karen Muradyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:22
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:23
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:23
Tiro respinto. Valentin Zabransky (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.19:24
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).19:24
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).19:27
Fuorigioco. Edgar Grigoryan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Alioune Ndour e' colto in fuorigioco.19:28
Gaoussou Diakite (Salisburgo) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jesper Lindstrøm.19:29
Tentativo fallito. Leandro Morgalla (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Soumaïla Diabaté.19:29
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:31
Primo tempo terminato, Salisburgo 0, Ararat-Armenia 0.19:31
Inizia il Secondo tempo Salisburgo 0, Ararat-Armenia 0.19:47
Gol! Salisburgo 1, Ararat-Armenia 0. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leandro Morgalla.19:49
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Gaoussou Diakite (Salisburgo).19:50
Gaoussou Diakite (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:50
Gol! Salisburgo 2, Ararat-Armenia 0. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Soumaïla Diabaté.19:52
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).19:54
Tiro respinto. Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:55
Fuorigioco. Karen Muradyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Alioune Ndour e' colto in fuorigioco.19:56
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area.19:57
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.19:57
Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Gaoussou Diakite.19:58
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Juan Balanta (Ararat-Armenia).19:59
Tentativo fallito. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:59
Fuorigioco. Tim Drexler(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Jesper Lindstrøm e' colto in fuorigioco.20:02
Fuorigioco. Soumaïla Diabaté(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Karim Konaté e' colto in fuorigioco.20:05
Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:06
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06
Alexandros Malis (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.20:06
Tiro respinto. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.20:07
Tentativo fallito. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:07
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).20:07
Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Alioune Ndour.20:07
Sostituzione, Ararat-Armenia. Bruno Pereira sostituisce Edgar Grigoryan.20:07
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Jesper Lindstrøm (Salisburgo).20:08
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Bruno Pereira (Ararat-Armenia).20:09
Tiro respinto. Karim Konaté (Salisburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Jesper Lindstrøm con cross.20:10
Tentativo fallito. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Valentin Zabransky da calcio d'angolo.20:10
Sostituzione, Salisburgo. Nikolas Veratschnig sostituisce Leandro Morgalla.20:10
Sostituzione, Salisburgo. Damir Redzic sostituisce Edmund Baidoo.20:10
Tentativo fallito. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Juan Balanta in seguito a un contropiede.20:12
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Valentin Zabransky (Salisburgo).20:13
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia).20:14
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14
Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.20:14
Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.20:15
Sostituzione, Ararat-Armenia. Zidane Banjaqui sostituisce Artur Serobyan.20:15
Tentativo fallito. Karim Konaté (Salisburgo) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Frans Krätzig con cross in seguito a un calcio da fermo.20:15
Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di Tim Drexler (Salisburgo).20:15
Salisburgo-Ararat-Armenia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg (30.188 posti).
Arbitra Lawrence Visser, con gli assistenti Ruben Wyns e Michele Seeldraeyers; quarto ufficiale Kevin van Damme. Al VAR Jan Boterberg, assistito da Bram van Driessche.
Il Salisburgo è 14° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 8 subiti.
L'Ararat-Armenia è 36° con 0 punti in 5 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 4 gol fatti e 16 subiti.
In casa il Salisburgo ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Ararat-Armenia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Salisburgo in Europa League (dalla più recente): Anderlecht-Salisburgo 2-0, Celje-Salisburgo 2-2, Salisburgo-Milan 0-4, Levski Sofia-Salisburgo 0-1 (P-N-P-V).
Le ultime 4 partite dell'Ararat-Armenia in Europa League (dalla più recente): Torreense-Ararat-Armenia 3-2, Ararat-Armenia-AZ Alkmaar 0-4, Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia 3-1, Ararat-Armenia-Sparta Prague 1-4 (P-P-P-P).
I migliori marcatori del Salisburgo in Europa League: Haris Tabakovic, Jesper Lindstrøm e Sota Kitano con 1 gol.
Il miglior marcatore dell'Ararat-Armenia in Europa League: Bruno Wilson con 2 gol.
In panchina Danny Röhl per il Salisburgo e Manuel Jorge da Silva Cruz per l'Ararat-Armenia.
È il primo incontro fra Salisburgo e Ararat-Armenia in Europa League.
Salisburgo-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Salisburgo
|Ararat-Armenia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|4
|Gol segnati
|3
|4
|Gol subiti
|8
|14
|Gol subiti per partita
|2.0
|3.5
|Possesso palla (%)
|52.0
|49.1
|Passaggi
|2022
|1722
|Passaggi riusciti
|1752
|1457
|Precisione nei passaggi (%)
|86.6
|84.6
|Tiri
|38
|39
|Tiri in porta
|16
|18
|Tiri in porta sul totale (%)
|42.1
|46.2
|Cross
|58
|53
|Cross riusciti
|10
|14
|Duelli vinti
|176
|191
|Duelli persi
|203
|184
|Calci d'angolo a favore
|14
|16
|Calci d'angolo contro
|14
|25
|Falli subiti
|46
|67
|Falli commessi
|64
|50
|Contrasti
|75
|67
|Contrasti vinti (%)
|74.7
|61.2
|Fuorigioco
|3
|8
|Ammonizioni
|11
|12
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Salisburgo-Ararat-Armenia in diretta tv e streaming
Salisburgo-Ararat-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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