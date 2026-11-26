PREPARTITA

Salisburgo-Ararat-Armenia è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg (30.188 posti).

Arbitra Lawrence Visser, con gli assistenti Ruben Wyns e Michele Seeldraeyers; quarto ufficiale Kevin van Damme. Al VAR Jan Boterberg, assistito da Bram van Driessche.

Il Salisburgo è 14° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 8 subiti.

L'Ararat-Armenia è 36° con 0 punti in 5 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 4 gol fatti e 16 subiti.

In casa il Salisburgo ha fatto 3 punti in 2 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Ararat-Armenia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Salisburgo in Europa League (dalla più recente): Anderlecht-Salisburgo 2-0, Celje-Salisburgo 2-2, Salisburgo-Milan 0-4, Levski Sofia-Salisburgo 0-1 (P-N-P-V).

Le ultime 4 partite dell'Ararat-Armenia in Europa League (dalla più recente): Torreense-Ararat-Armenia 3-2, Ararat-Armenia-AZ Alkmaar 0-4, Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia 3-1, Ararat-Armenia-Sparta Prague 1-4 (P-P-P-P).

I migliori marcatori del Salisburgo in Europa League: Haris Tabakovic, Jesper Lindstrøm e Sota Kitano con 1 gol.

Il miglior marcatore dell'Ararat-Armenia in Europa League: Bruno Wilson con 2 gol.

In panchina Danny Röhl per il Salisburgo e Manuel Jorge da Silva Cruz per l'Ararat-Armenia.

È il primo incontro fra Salisburgo e Ararat-Armenia in Europa League.

Salisburgo-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente del Salisburgo contro una squadra armena risale al doppio confronto nella fase di qualificazione della Coppa UEFA 2008/09: vittorie per 7-0 in casa e per 3-0 in trasferta contro l'Urartu.

Le squadre armene hanno perso tutte e cinque le precedenti partite nelle coppe europee (incluse le qualificazioni) contro avversarie austriache, con un punteggio complessivo di 16-0.

Il Salisburgo ha perso 11 delle ultime 16 partite di UEFA Europa League (4V, 1N), rimanendo a secco di gol in sette di queste gare, incluse due delle ultime tre.

L'Ararat-Armenia ha subito almeno tre gol in tutte e quattro le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione, che corrispondono anche ai loro primi quattro incontri di sempre nelle principali competizioni europee. L'ultima squadra a subire tre o più gol nelle prime cinque partite europee è stata il Dukla Banská Bystrica tra il 1984 e il 2004.

Bartosz Mazurek del Salisburgo è primo in questa stagione di UEFA Europa League per movimenti palla al piede (126), distanza totale percorsa con la palla (1454 metri), distanza in avanti percorsa con la palla (798 metri) e movimenti palla al piede in avanti (72), mentre solo Charlie Cresswell del Rennes (36) ha vinto più duelli di lui (31, al pari di Aldair del Levski Sofia e Nikki Havenaar dell'Union Saint-Gilloise).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Salisburgo Ararat-Armenia Partite giocate 4 4 Vittorie 1 0 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 4 Gol segnati 3 4 Gol subiti 8 14 Gol subiti per partita 2.0 3.5 Possesso palla (%) 52.0 49.1 Passaggi 2022 1722 Passaggi riusciti 1752 1457 Precisione nei passaggi (%) 86.6 84.6 Tiri 38 39 Tiri in porta 16 18 Tiri in porta sul totale (%) 42.1 46.2 Cross 58 53 Cross riusciti 10 14 Duelli vinti 176 191 Duelli persi 203 184 Calci d'angolo a favore 14 16 Calci d'angolo contro 14 25 Falli subiti 46 67 Falli commessi 64 50 Contrasti 75 67 Contrasti vinti (%) 74.7 61.2 Fuorigioco 3 8 Ammonizioni 11 12 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Salisburgo-Ararat-Armenia in diretta tv e streaming

Salisburgo-Ararat-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.