Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:05

PREPARTITA

Sparta Prague-AZ Alkmaar è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague (20.854 posti).

Arbitra António Nobre, con gli assistenti Nelson Filipe Vila Pereira e Francisco João Serra Jorge Pereira; quarto ufficiale Miguel Bértolo Nogueira. Al VAR André Filipe Domingues da Silva Narciso, assistito da Hélder Malheiro.

Lo Sparta Prague è 14° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 7 subiti.

L'AZ Alkmaar è 21° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 8 gol fatti e 6 subiti.

In casa lo Sparta Prague ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'AZ Alkmaar ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite dello Sparta Prague in Europa League (dalla più recente): Sparta Prague-Bournemouth 1-3, Olympiakos-Sparta Prague 1-0, Sparta Prague-Lillestrøm 1-1, Ararat-Armenia-Sparta Prague 1-4 (P-P-N-V).

Le ultime 4 partite dell'AZ Alkmaar in Europa League (dalla più recente): AZ Alkmaar-Juventus 1-2, Ararat-Armenia-AZ Alkmaar 0-4, AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva 2-1, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0 (P-V-V-P).

Il miglior marcatore dello Sparta Prague in Europa League: Tobias Guddal con 2 gol.

Il miglior marcatore dell'AZ Alkmaar in Europa League: Mexx Meerdink con 3 gol.

In panchina Lukás Bláza per lo Sparta Prague e Leeroy Echteld per l'AZ Alkmaar.

È il primo incontro fra Sparta Prague e AZ Alkmaar in Europa League.

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Sparta Prague-AZ Alkmaar 0-4 del 19 marzo 2026 (Conference League).

Sparta Prague-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità È la seconda stagione consecutiva in cui lo Sparta Praga affronta l'AZ, dopo che la squadra olandese ha vinto entrambi gli incontri degli ottavi di finale di Conference League nella stagione 2025/26 (2-1 in casa, 4-0 in trasferta).

Inclusi i turni di qualificazione, l'AZ non ha mai perso una partita europea contro avversarie ceche nei 10 precedenti incontri (6V, 4N).

Lo Sparta Praga è stato sconfitto 3-1 dal Bournemouth nell'ultima partita casalinga di UEFA Europa League; considerando anche la Coppa UEFA, lo Sparta non ha mai perso due gare interne consecutive nella competizione.

L'AZ ha interrotto una serie di nove trasferte senza vittorie in UEFA Europa League alla terza giornata, grazie al successo per 4-0 contro l'Ararat-Armenia; la squadra non vince due partite esterne consecutive in Coppa UEFA/Europa League dal dicembre 2006.

Mex Meerdink non aveva segnato in nessuna delle sue prime 18 presenze nelle principali competizioni europee con l'AZ, ma è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre, realizzando tre reti. Solo due giocatori hanno segnato in quattro partite consecutive per l'AZ: Kees Kist tra settembre e dicembre 1980 (cinque) e Vangelis Pavlidis tra marzo 2022 e marzo 2023 (quattro).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Sparta Prague AZ Alkmaar Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 2 Gol segnati 6 7 Gol subiti 6 4 Gol subiti per partita 1.5 1.0 Possesso palla (%) 48.1 57.9 Passaggi 1598 2238 Passaggi riusciti 1344 1917 Precisione nei passaggi (%) 84.1 85.7 Tiri 43 37 Tiri in porta 20 21 Tiri in porta sul totale (%) 46.5 56.8 Cross 88 45 Cross riusciti 18 13 Duelli vinti 199 197 Duelli persi 215 200 Calci d'angolo a favore 25 20 Calci d'angolo contro 27 20 Falli subiti 42 56 Falli commessi 54 55 Contrasti 56 66 Contrasti vinti (%) 53.6 54.5 Fuorigioco 4 3 Ammonizioni 9 7 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Sparta Prague-AZ Alkmaar in diretta tv e streaming

Sparta Prague-AZ Alkmaar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.