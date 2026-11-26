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Dove si gioca la partita:
Stadio: epet ARENA
Città: Praga
Capienza: 20854 spettatori20:05
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Tiro respinto. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.21:03
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:03
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Vydra.21:04
Gol! Sparta Praga 1, AZ 0. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di John Mercado con cross.21:04
Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mees de Wit.21:07
Tiro respinto. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Wassim Bouziane.21:07
Valdemar Byskov (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:13
Fallo di Bendegúz Kovács (AZ).21:14
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Wouter Goes (AZ).21:15
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Tiro respinto. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Valdemar Byskov.21:17
Wassim Bouziane (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).21:17
Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andy Irving.21:18
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).21:18
Tiro respinto. Calvin Stengs (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Wesley Hoedt.21:20
John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Wassim Bouziane (AZ).21:22
Tentativo fallito. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordy Clasie.21:23
Fuorigioco. Jari De Busser(AZ) prova il lancio lungo, ma Wassim Bouziane e' colto in fuorigioco.21:25
Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:25
Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Patrik Vydra.21:26
Gol! Sparta Praga 2, AZ 0. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jonatan Braut Brunes.21:27
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:29
Tiro parato. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jaroslav Zeleny.21:33
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:35
Valdemar Byskov (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaroslav Zeleny.21:36
Tentativo fallito. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Patrik Vydra.21:37
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:38
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Loïc Mbe Soh (Sparta Praga).21:42
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:43
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).21:44
Denso Kasius (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Josimar Alcócer (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:44
Tiro parato. Wesley Hoedt (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valdemar Byskov con cross.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Sparta Praga 2, AZ 0.21:46
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 2, AZ 0.22:02
Gol! Sparta Praga 2, AZ 1. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wassim Bouziane.22:08
Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Wassim Bouziane.22:04
Fallo di Loïc Mbe Soh (Sparta Praga).22:04
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Tiro respinto. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.22:05
Tiro respinto. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:06
Tentativo fallito. Jordy Clasie (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bendegúz Kovács.22:07
Loïc Mbe Soh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Bendegúz Kovács (AZ).22:09
Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jordy Clasie.22:11
Tentativo fallito. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Jonatan Braut Brunes in seguito a un contropiede.22:12
Sostituzione, AZ. Dave Kwakman sostituisce Wouter Goes.22:13
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Wassim Bouziane.22:13
Sostituzione, AZ. Ayoub Oufkir sostituisce Valdemar Byskov.22:13
John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).22:15
Peer Koopmeiners (AZ) e' ammonito per fallo.22:15
Tiro respinto. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ro-Zangelo Daal.22:17
Sostituzione, Sparta Praga. Ebrima Singhateh sostituisce Josimar Alcócer.22:19
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).22:20
Ayoub Oufkir (AZ) e' ammonito.22:20
Fallo di Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).22:21
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Tentativo fallito. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:22
Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).22:23
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Sivert Mannsverk.22:24
Gol! Sparta Praga 2, AZ 2. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dave Kwakman.22:25
Tentativo fallito. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:27
Sparta Prague-AZ Alkmaar è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague (20.854 posti).
Arbitra António Nobre, con gli assistenti Nelson Filipe Vila Pereira e Francisco João Serra Jorge Pereira; quarto ufficiale Miguel Bértolo Nogueira. Al VAR André Filipe Domingues da Silva Narciso, assistito da Hélder Malheiro.
Lo Sparta Prague è 14° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 7 subiti.
L'AZ Alkmaar è 21° con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 8 gol fatti e 6 subiti.
In casa lo Sparta Prague ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'AZ Alkmaar ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dello Sparta Prague in Europa League (dalla più recente): Sparta Prague-Bournemouth 1-3, Olympiakos-Sparta Prague 1-0, Sparta Prague-Lillestrøm 1-1, Ararat-Armenia-Sparta Prague 1-4 (P-P-N-V).
Le ultime 4 partite dell'AZ Alkmaar in Europa League (dalla più recente): AZ Alkmaar-Juventus 1-2, Ararat-Armenia-AZ Alkmaar 0-4, AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva 2-1, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0 (P-V-V-P).
Il miglior marcatore dello Sparta Prague in Europa League: Tobias Guddal con 2 gol.
Il miglior marcatore dell'AZ Alkmaar in Europa League: Mexx Meerdink con 3 gol.
In panchina Lukás Bláza per lo Sparta Prague e Leeroy Echteld per l'AZ Alkmaar.
È il primo incontro fra Sparta Prague e AZ Alkmaar in Europa League.
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Sparta Prague-AZ Alkmaar 0-4 del 19 marzo 2026 (Conference League).
Sparta Prague-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Sparta Prague
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|6
|7
|Gol subiti
|6
|4
|Gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Possesso palla (%)
|48.1
|57.9
|Passaggi
|1598
|2238
|Passaggi riusciti
|1344
|1917
|Precisione nei passaggi (%)
|84.1
|85.7
|Tiri
|43
|37
|Tiri in porta
|20
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.5
|56.8
|Cross
|88
|45
|Cross riusciti
|18
|13
|Duelli vinti
|199
|197
|Duelli persi
|215
|200
|Calci d'angolo a favore
|25
|20
|Calci d'angolo contro
|27
|20
|Falli subiti
|42
|56
|Falli commessi
|54
|55
|Contrasti
|56
|66
|Contrasti vinti (%)
|53.6
|54.5
|Fuorigioco
|4
|3
|Ammonizioni
|9
|7
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Sparta Prague-AZ Alkmaar in diretta tv e streaming
Sparta Prague-AZ Alkmaar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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