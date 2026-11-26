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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadium of Light
Città: Sunderland
Capienza: 48707 spettatori20:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Tiro respinto. Chris Rigg (Sunderland) un tiro di destro da fuori area.21:01
Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Noah Sadiki (Sunderland).21:04
Tiro parato. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nilson Angulo.21:06
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:06
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Noah Sadiki (Sunderland).21:07
Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:08
Tiro respinto. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anders Klynge.21:12
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Tymur Tutierov (Sunderland).21:12
Tentativo fallito. Tymur Tutierov (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Le Fée.21:14
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:14
Tiro respinto. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area. Assist di Rodrigo Conceição con cross.21:16
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:17
Tiro parato. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nilson Angulo.21:18
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).21:18
Fallo di Tymur Tutierov (Sunderland).21:19
Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:22
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Reinildo Mandava (Sunderland).21:23
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:28
Kevin Danso (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Enzo Le Fée.21:29
Tiro respinto. Nilson Angulo (Sunderland) un tiro di destro da centro area. Assist di Enzo Le Fée.21:29
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Yuki Kobayashi (Jagiellonia Bialystok).21:29
Tentativo fallito. Reinildo Mandava (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Chris Rigg con cross da calcio d'angolo.21:30
Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:33
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:36
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Chris Rigg (Sunderland).21:37
Chris Rigg (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:37
Sostituzione, Sunderland. Luke O'Nien sostituisce Omar Alderete per infortunio.21:39
Tentativo fallito. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:40
Tiro respinto. Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Anders Klynge.21:40
Fallo di mano di Chris Rigg (Sunderland).21:40
Tiro parato. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:42
Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Luke O'Nien (Sunderland).21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noah Sadiki.21:47
Primo tempo terminato, Sunderland 0, Jagiellonia Bialystok 0.21:47
Inizia il Secondo tempo Sunderland 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:04
Sostituzione, Sunderland. Thomas Meunier sostituisce Trai Hume.22:02
Sostituzione, Sunderland. Jules Ahoka sostituisce Noah Sadiki.22:02
Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).22:04
Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Gol! Sunderland 1, Jagiellonia Bialystok 0. Tymur Tutierov (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Le Fée.22:05
Gioco pericoloso di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:07
Kevin Danso (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Gioco pericoloso di Malick Fofana (Sunderland).22:07
Fallo di mano di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:08
Gol! Sunderland 1, Jagiellonia Bialystok 1. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.22:11
Tiro parato. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:19
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Robin Roefs (Sunderland).22:19
Tentativo fallito. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anders Klynge con cross da calcio d'angolo.22:20
Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:22
Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Sunderland. Chemsdine Talbi sostituisce Enzo Le Fée.22:23
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jesús Imaz sostituisce Anders Klynge.22:24
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Norbert Wojtuszek sostituisce Rodrigo Conceição.22:24
Tiro parato. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:24
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:25
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Reinildo Mandava (Sunderland).22:26
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Kevin Danso (Sunderland).22:26
Sunderland-Jagiellonia Białystok è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadium of Light di Sunderland (48.707 posti).
Arbitra Georgi Kabakov, con gli assistenti Martin Margaritov e Martin Venev; quarto ufficiale Dimitar Dimitrov. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Christian Dingert.
Il Sunderland è 11° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 5 subiti.
Il Jagiellonia Białystok è 30° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 8 subiti.
In casa il Sunderland ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Jagiellonia Białystok ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Sunderland in Europa League (dalla più recente): Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2, Lech Poznań-Sunderland 1-1, Torreense-Sunderland 1-2, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0 (P-N-V-V).
Le ultime 4 partite del Jagiellonia Białystok in Europa League (dalla più recente): Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0, Jagiellonia Białystok-Anderlecht 0-3, Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia 3-1, Olympiakos-Jagiellonia Białystok 2-1 (P-P-V-P).
In panchina Régis Le Bris per il Sunderland e Adrian Siemieniec per il Jagiellonia Białystok.
È il primo incontro fra Sunderland e Jagiellonia Białystok in Europa League.
Sunderland-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Sunderland
|Jagiellonia Białystok
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|4
|4
|Gol subiti
|4
|7
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Possesso palla (%)
|56.1
|44.4
|Passaggi
|1770
|1583
|Passaggi riusciti
|1487
|1283
|Precisione nei passaggi (%)
|84.0
|81.0
|Tiri
|67
|24
|Tiri in porta
|28
|11
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.8
|45.8
|Cross
|117
|43
|Cross riusciti
|27
|10
|Duelli vinti
|198
|198
|Duelli persi
|178
|205
|Calci d'angolo a favore
|32
|11
|Calci d'angolo contro
|13
|24
|Falli subiti
|48
|48
|Falli commessi
|55
|60
|Contrasti
|56
|78
|Contrasti vinti (%)
|73.2
|52.6
|Fuorigioco
|6
|11
|Ammonizioni
|10
|12
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Sunderland-Jagiellonia Białystok in diretta tv e streaming
Sunderland-Jagiellonia Białystok si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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