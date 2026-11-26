PREPARTITA

Sunderland-Jagiellonia Białystok è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadium of Light di Sunderland (48.707 posti).

Arbitra Georgi Kabakov, con gli assistenti Martin Margaritov e Martin Venev; quarto ufficiale Dimitar Dimitrov. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Christian Dingert.

Il Sunderland è 11° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 5 subiti.

Il Jagiellonia Białystok è 30° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 8 subiti.

In casa il Sunderland ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Jagiellonia Białystok ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Sunderland in Europa League (dalla più recente): Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2, Lech Poznań-Sunderland 1-1, Torreense-Sunderland 1-2, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0 (P-N-V-V).

Le ultime 4 partite del Jagiellonia Białystok in Europa League (dalla più recente): Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 1-0, Jagiellonia Białystok-Anderlecht 0-3, Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia 3-1, Olympiakos-Jagiellonia Białystok 2-1 (P-P-V-P).

In panchina Régis Le Bris per il Sunderland e Adrian Siemieniec per il Jagiellonia Białystok.

È il primo incontro fra Sunderland e Jagiellonia Białystok in Europa League.

Sunderland-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sunderland ha già affrontato una squadra polacca in questa edizione di UEFA Europa League, pareggiando 1-1 contro il Lech Poznań. È il primo club inglese a sfidare due formazioni polacche in una singola stagione nelle principali competizioni europee.

Lo Jagiellonia Białystok non ha mai affrontato un club inglese in nessuna competizione europea. Includendo le qualificazioni, solo una squadra polacca ha vinto in trasferta in Inghilterra in 22 tentativi (5N, 16P), con il Legia Varsavia che ha battuto il Chelsea 2-1 nell'aprile 2025 in Conference League.

Nessuna squadra ha effettuato più tiri del Sunderland in questa UEFA Europa League (84), tuttavia i Black Cats hanno la quinta peggior percentuale realizzativa (4.8%) e hanno segnato meno gol rispetto agli Expected Goals di chiunque altro (quattro gol a fronte di 9.49 xG).

Lo Jagiellonia Białystok ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League, senza mai segnare. Il club non ha mai registrato tre sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee, né è mai rimasto a secco di gol per tre gare di fila.

Anders Klynge dello Jagiellonia Białystok è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di contrasti in questa UEFA Europa League (15), oltre ad aver creato nove occasioni, almeno cinque in più di qualsiasi suo compagno di squadra.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Sunderland Jagiellonia Białystok Partite giocate 4 4 Vittorie 2 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 3 Gol segnati 4 4 Gol subiti 4 7 Gol subiti per partita 1.0 1.8 Possesso palla (%) 56.1 44.4 Passaggi 1770 1583 Passaggi riusciti 1487 1283 Precisione nei passaggi (%) 84.0 81.0 Tiri 67 24 Tiri in porta 28 11 Tiri in porta sul totale (%) 41.8 45.8 Cross 117 43 Cross riusciti 27 10 Duelli vinti 198 198 Duelli persi 178 205 Calci d'angolo a favore 32 11 Calci d'angolo contro 13 24 Falli subiti 48 48 Falli commessi 55 60 Contrasti 56 78 Contrasti vinti (%) 73.2 52.6 Fuorigioco 6 11 Ammonizioni 10 12 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Sunderland-Jagiellonia Białystok in diretta tv e streaming

Sunderland-Jagiellonia Białystok si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.