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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Dr. Magalhaes Pessoa
Città: Leiria
Capienza: 23500 spettatori20:06
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:06
Inizia il Primo tempo.21:01
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).21:02
Jota (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).21:03
Tiro respinto. Yang Hyun-Jun (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:03
Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Dane Murray (Celtic).21:04
Gara momentaneamente sospesa, Stopira (Torreense) per infortunio.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Kasper Høgh (Celtic) per infortunio.21:06
Gara riprende.21:09
Autorete di Javi Vázquez, Torreense. Torreense 0, Celtic 1..21:10
Fuorigioco. Sam Johnstone(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:12
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Stopira (Torreense).21:14
Tentativo fallito. Yang Hyun-Jun (Celtic) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:15
Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Fallo di Jota (Celtic).21:15
Tiro parato. Javi Vázquez (Torreense) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:16
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Luke McCowan (Celtic).21:17
Alejandro Alfaro (Torreense) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Dany Jean.21:20
Gol! Torreense 1, Celtic 1. Dany Jean (Torreense) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:20
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).21:22
Tiro parato. Volnei Feltes (Torreense) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.21:23
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Javi Vázquez (Torreense).21:24
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Liam Scales (Celtic).21:25
Dany Jean (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:27
Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Luke McCowan (Celtic).21:29
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Luke McCowan (Celtic).21:31
Tiro respinto. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dany Jean.21:32
Tiro parato. Jota (Celtic) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alex Oxlade-Chamberlain.21:34
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Adriel (Torreense).21:34
Fuorigioco. Jota(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:34
Dany Jean (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Jota (Celtic).21:36
Jota (Celtic) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Dany Jean (Torreense).21:37
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro parato. Yang Hyun-Jun (Celtic) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kieran Tierney con cross.21:38
Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Luke McCowan (Celtic).21:39
Fallo di Javi Vázquez (Torreense).21:41
Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Javi Vázquez (Torreense) e' ammonito per fallo.21:41
Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area.21:42
Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Luke McCowan (Celtic).21:42
Fallo di João Marques (Torreense).21:45
Jota (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tentativo fallito. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jota con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. João Marques (Torreense) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:47
Primo tempo terminato, Torreense 1, Celtic 1.21:50
Sostituzione, Celtic. Cameron Carter-Vickers sostituisce Dane Murray.22:06
Inizia il Secondo tempo Torreense 1, Celtic 1.22:08
Tiro parato. Jota (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:08
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Celtic) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Colby Donovan con cross.22:10
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Luke McCowan (Celtic).22:10
Tiro respinto. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jota.22:15
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).22:15
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Alex Oxlade-Chamberlain (Celtic).22:17
Tentativo fallito. Musa Drammeh (Torreense) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di João Marques con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:18
Fallo di Musa Drammeh (Torreense).22:18
Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Manu Pozo (Torreense).22:19
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Stopira (Torreense).22:19
Tiro respinto. Alex Oxlade-Chamberlain (Celtic) un tiro di destro da fuori area.22:20
Tiro parato. Colby Donovan (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum McGregor.22:20
Sostituzione, Celtic. Oliver Sørensen sostituisce Alex Oxlade-Chamberlain.22:21
Sostituzione, Celtic. Camilo Durán sostituisce Kasper Høgh.22:21
Tentativo fallito. Dany Jean (Torreense) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Manu Pozo.22:23
Fallo di Mohamed Ali Diadie (Torreense).22:23
Oliver Sørensen (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Mohamed Ali Diadie (Torreense) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).22:25
Jota (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Torreense-Celtic è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria (23.500 posti).
Arbitra Allard Lindhout, con gli assistenti Johan Balder e Murat Kucukerbir; quarto ufficiale Jannick van der Laan. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Dennis Higler.
Il Torreense è 18° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 10 subiti.
Il Celtic è 31° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 12 subiti.
In casa il Torreense ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Celtic ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Torreense in Europa League (dalla più recente): Torreense-Ararat-Armenia 3-2, Ferencváros-Torreense 4-1, Torreense-Sunderland 1-2, Lillestrøm-Torreense 1-2 (V-P-P-V).
Le ultime 4 partite del Celtic in Europa League (dalla più recente): Celtic-Beşiktaş 3-2, Celtic-Celta de Vigo 1-2, Benfica-Celtic 4-1, Celtic-Ferencváros 1-3 (V-P-P-P).
Il miglior marcatore del Torreense in Europa League: Manu Pozo con 2 gol.
Il miglior marcatore del Celtic in Europa League: Camilo Durán con 3 gol.
In panchina João Nuno Rodrigues Carromeu per il Torreense e Martin O'Neill per il Celtic.
È il primo incontro fra Torreense e Celtic in Europa League.
Torreense-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Torreense
|Celtic
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|7
|6
|Gol subiti
|9
|11
|Gol subiti per partita
|2.2
|2.8
|Possesso palla (%)
|39.0
|48.0
|Passaggi
|1229
|1972
|Passaggi riusciti
|934
|1704
|Precisione nei passaggi (%)
|76.0
|86.4
|Tiri
|26
|37
|Tiri in porta
|13
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.0
|56.8
|Cross
|54
|84
|Cross riusciti
|19
|20
|Duelli vinti
|186
|184
|Duelli persi
|165
|146
|Calci d'angolo a favore
|12
|24
|Calci d'angolo contro
|33
|24
|Falli subiti
|57
|35
|Falli commessi
|51
|45
|Contrasti
|49
|81
|Contrasti vinti (%)
|57.1
|61.7
|Fuorigioco
|5
|8
|Ammonizioni
|9
|5
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Torreense-Celtic in diretta tv e streaming
Torreense-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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