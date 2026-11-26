PREPARTITA

Torreense-Celtic è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria (23.500 posti).

Arbitra Allard Lindhout, con gli assistenti Johan Balder e Murat Kucukerbir; quarto ufficiale Jannick van der Laan. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Dennis Higler.

Il Torreense è 18° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 8 gol fatti e 10 subiti.

Il Celtic è 31° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 12 subiti.

In casa il Torreense ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Celtic ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Torreense in Europa League (dalla più recente): Torreense-Ararat-Armenia 3-2, Ferencváros-Torreense 4-1, Torreense-Sunderland 1-2, Lillestrøm-Torreense 1-2 (V-P-P-V).

Le ultime 4 partite del Celtic in Europa League (dalla più recente): Celtic-Beşiktaş 3-2, Celtic-Celta de Vigo 1-2, Benfica-Celtic 4-1, Celtic-Ferencváros 1-3 (V-P-P-P).

Il miglior marcatore del Torreense in Europa League: Manu Pozo con 2 gol.

Il miglior marcatore del Celtic in Europa League: Camilo Durán con 3 gol.

In panchina João Nuno Rodrigues Carromeu per il Torreense e Martin O'Neill per il Celtic.

È il primo incontro fra Torreense e Celtic in Europa League.

Torreense-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Le squadre portoghesi sono imbattute nelle ultime cinque partite casalinghe di UEFA Europa League contro avversarie scozzesi (3V, 2N), dopo la vittoria per 1-0 dei Rangers a Braga nel febbraio 2020.

Inclusi i turni di qualificazione, il Celtic ha perso tutte le ultime cinque trasferte contro squadre portoghesi, subendo 13 gol. L'ultima vittoria esterna in Portogallo risale all'aprile 2003, un 1-0 contro il Boavista durante la prima gestione di Martin O’Neill.

Il Torreense (80) e il Celtic (77) occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto per tiri subiti in questa stagione di UEFA Europa League, mentre solo l'OFI (28) e il Jagiellonia Białystok (33) hanno tentato meno tiri del Torreense (34).

Dall'inizio della stagione 2020/21, il Celtic ha subito più gol di qualsiasi altra squadra nelle principali competizioni europee (116), con i Bhoys che hanno incassato 2 o più gol in tutte e quattro le partite disputate nella stagione 2026/27.

Javi Vázquez del Torreense ha partecipato a quattro gol in questa UEFA Europa League (1G+3A). Si tratta di un record condiviso per un giocatore di una squadra non militante nella massima serie in una singola stagione, insieme a quello di Marlon King del Birmingham nel 2011/12 (2G+2A).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Torreense Celtic Partite giocate 4 4 Vittorie 2 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 3 Gol segnati 7 6 Gol subiti 9 11 Gol subiti per partita 2.2 2.8 Possesso palla (%) 39.0 48.0 Passaggi 1229 1972 Passaggi riusciti 934 1704 Precisione nei passaggi (%) 76.0 86.4 Tiri 26 37 Tiri in porta 13 21 Tiri in porta sul totale (%) 50.0 56.8 Cross 54 84 Cross riusciti 19 20 Duelli vinti 186 184 Duelli persi 165 146 Calci d'angolo a favore 12 24 Calci d'angolo contro 33 24 Falli subiti 57 35 Falli commessi 51 45 Contrasti 49 81 Contrasti vinti (%) 57.1 61.7 Fuorigioco 5 8 Ammonizioni 9 5 Espulsioni 2 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Torreense-Celtic in diretta tv e streaming

Torreense-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.