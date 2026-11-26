PREPARTITA

Union Saint-Gilloise-Lech Poznań è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven (9.016 posti).

Arbitra José María Sánchez Martínez, con gli assistenti Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín; quarto ufficiale Juan Martínez Munuera. Al VAR César Soto Grado, assistito da Javier Iglesias Villanueva.

L'Union Saint-Gilloise è 5° nella classifica della fase campionato con 11 punti in 5 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 4 subiti.

Il Lech Poznań è 34° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 14 subiti.

In casa l'Union Saint-Gilloise ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Lech Poznań ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite dell'Union Saint-Gilloise in Europa League (dalla più recente): Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise 1-2, Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva 4-0, Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1, Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3 (V-V-N-V).

Le ultime 4 partite del Lech Poznań in Europa League (dalla più recente): Benfica-Lech Poznań 3-1, Lech Poznań-Sunderland 1-1, Lech Poznań-Bayer Leverkusen 0-4, Crystal Palace-Lech Poznań 4-0 (P-N-P-P).

I migliori marcatori dell'Union Saint-Gilloise in Europa League: Guilherme Smith e Besfort Zeneli con 2 gol.

Il miglior marcatore del Lech Poznań in Europa League: Leo Bengtsson con 2 gol.

In panchina David Hubert per l'Union Saint-Gilloise e Niels Frederiksen per il Lech Poznań.

È il primo incontro fra Union Saint-Gilloise e Lech Poznań in Europa League.

Union Saint-Gilloise-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Si tratta del primo incontro in assoluto tra l'Union Saint-Gilloise e il Lech Poznań nelle competizioni europee, nonché del primo confronto tra l'USG e una squadra polacca.

L'unico precedente del Lech Poznań contro una squadra belga nelle principali competizioni europee risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21, con una vittoria casalinga per 3-1 e una sconfitta esterna per 2-1 contro lo Standard Liegi.

L'Union Saint-Gilloise è imbattuto da cinque partite nelle principali competizioni europee (4V, 1N), con le quali ha eguagliato la sua miglior striscia di imbattibilità in Europa, già registrata tra settembre e ottobre 2022.

Il Lech Poznań è la squadra che ha subito più tiri nello specchio (39) e ha concesso il valore di Expected Goals più alto (12.6) in questa edizione della UEFA Europa League, con solo l'Ararat-Armenia (14) che ha incassato più gol (12). Il portiere del Poznań Mateusz Lis ha effettuato 29 parate, 11 in più di qualsiasi altro portiere nella competizione.

Relebohile Mofokeng dell'Union Saint-Gilloise è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni in questa UEFA Europa League: 15, record assoluto per un giocatore sudafricano in una singola stagione della competizione.

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Union Saint-Gilloise Lech Poznań Partite giocate 4 4 Vittorie 3 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 3 Gol segnati 10 2 Gol subiti 2 12 Gol subiti per partita 0.5 3.0 Possesso palla (%) 46.7 43.3 Passaggi 1872 1651 Passaggi riusciti 1526 1336 Precisione nei passaggi (%) 81.5 80.9 Tiri 65 40 Tiri in porta 36 20 Tiri in porta sul totale (%) 55.4 50.0 Cross 60 45 Cross riusciti 11 8 Duelli vinti 230 144 Duelli persi 211 139 Calci d'angolo a favore 10 15 Calci d'angolo contro 18 23 Falli subiti 52 53 Falli commessi 43 30 Contrasti 92 44 Contrasti vinti (%) 60.9 38.6 Fuorigioco 4 5 Ammonizioni 7 2 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Lech Poznań in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Lech Poznań si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.