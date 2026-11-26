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Dove si gioca la partita:
Stadio: King Power at Den Dreef Stadion
Città: Leuven
Capienza: 9016 spettatori17:36
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).18:47
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guilherme Smith con cross.18:48
Fallo di Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).18:49
Yannick Agnero (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Guilherme Smith e' colto in fuorigioco.18:50
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).18:51
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Guilherme Smith.18:51
Tiro parato. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:52
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Gustav Berggren (Lech Poznan).18:53
Tentativo fallito. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:56
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Wojciech Monka (Lech Poznan).18:58
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Lech Poznan 1. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luis Palma.19:00
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:02
Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:02
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Lech Poznan 2. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:05
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Wojciech Monka (Lech Poznan).19:06
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).19:08
Tentativo fallito. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Raul Florucz con cross da calcio d'angolo.19:08
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:10
Rigore per Union Saint-Gilloise. Raul Florucz e'stato atterrato in area di rigore.19:12
Rigore concesso da Terry Yegbe (Lech Poznan) per un fallo in area.19:12
Decisione VAR: rigore Union Saint-Gilloise.19:12
Rigore parato! Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:15
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).19:16
Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:17
Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.19:18
Tentativo fallito. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luis Palma.19:19
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Wojciech Monka (Lech Poznan).19:19
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli.19:19
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:22
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).19:23
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area.19:25
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).19:27
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).19:28
Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:28
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).19:30
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).19:31
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Robert Gumny (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.19:31
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).19:32
Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Lech Poznan 2.19:33
Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 0, Lech Poznan 2.19:50
Fuorigioco. Kevin Rodríguez(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Louis Patris e' colto in fuorigioco.19:51
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:52
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli con cross.19:53
Terry Yegbe (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).19:54
Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).19:55
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Robert Gumny (Lech Poznan).19:56
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:56
Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Massiré Sylla con cross.19:57
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Lech Poznan 2. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Louis Patris.19:58
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Leo Bengtsson (Lech Poznan).20:00
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Robert Gumny (Lech Poznan).20:01
Tiro respinto. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Guilherme Smith.20:03
Gara momentaneamente sospesa, (Union Saint-Gilloise).20:04
Gara riprende.20:05
Sostituzione, Lech Poznan. Radoslaw Murawski sostituisce Gustav Berggren.20:05
Sostituzione, Lech Poznan. Daniel Håkans sostituisce Luis Palma.20:05
Fuorigioco. Yannick Agnero(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.20:06
Tiro parato. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ross Sykes.20:08
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:09
Leo Bengtsson (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).20:10
Gol! Union Saint-Gilloise 2, Lech Poznan 2. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Louis Patris in seguito a un contropiede.20:10
Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).20:12
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Besfort Zeneli.20:13
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Relebohile Mofokeng sostituisce Kevin Rodríguez.20:13
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ross Sykes.20:14
Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:14
Fuorigioco. Radoslaw Murawski(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Robert Gumny e' colto in fuorigioco.20:16
Union Saint-Gilloise-Lech Poznań è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven (9.016 posti).
Arbitra José María Sánchez Martínez, con gli assistenti Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín; quarto ufficiale Juan Martínez Munuera. Al VAR César Soto Grado, assistito da Javier Iglesias Villanueva.
L'Union Saint-Gilloise è 5° nella classifica della fase campionato con 11 punti in 5 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 4 subiti.
Il Lech Poznań è 34° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 14 subiti.
In casa l'Union Saint-Gilloise ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Lech Poznań ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite dell'Union Saint-Gilloise in Europa League (dalla più recente): Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise 1-2, Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva 4-0, Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1, Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3 (V-V-N-V).
Le ultime 4 partite del Lech Poznań in Europa League (dalla più recente): Benfica-Lech Poznań 3-1, Lech Poznań-Sunderland 1-1, Lech Poznań-Bayer Leverkusen 0-4, Crystal Palace-Lech Poznań 4-0 (P-N-P-P).
I migliori marcatori dell'Union Saint-Gilloise in Europa League: Guilherme Smith e Besfort Zeneli con 2 gol.
Il miglior marcatore del Lech Poznań in Europa League: Leo Bengtsson con 2 gol.
In panchina David Hubert per l'Union Saint-Gilloise e Niels Frederiksen per il Lech Poznań.
È il primo incontro fra Union Saint-Gilloise e Lech Poznań in Europa League.
Union Saint-Gilloise-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Union Saint-Gilloise
|Lech Poznań
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|0
|3
|Gol segnati
|10
|2
|Gol subiti
|2
|12
|Gol subiti per partita
|0.5
|3.0
|Possesso palla (%)
|46.7
|43.3
|Passaggi
|1872
|1651
|Passaggi riusciti
|1526
|1336
|Precisione nei passaggi (%)
|81.5
|80.9
|Tiri
|65
|40
|Tiri in porta
|36
|20
|Tiri in porta sul totale (%)
|55.4
|50.0
|Cross
|60
|45
|Cross riusciti
|11
|8
|Duelli vinti
|230
|144
|Duelli persi
|211
|139
|Calci d'angolo a favore
|10
|15
|Calci d'angolo contro
|18
|23
|Falli subiti
|52
|53
|Falli commessi
|43
|30
|Contrasti
|92
|44
|Contrasti vinti (%)
|60.9
|38.6
|Fuorigioco
|4
|5
|Ammonizioni
|7
|2
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Union Saint-Gilloise-Lech Poznań in diretta tv e streaming
Union Saint-Gilloise-Lech Poznań si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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