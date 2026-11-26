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Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori17:35
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Inizia il Primo tempo.18:45
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Adam Gabriel con cross.18:49
Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Cerv.18:50
Tiro parato. Manu Silva (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enzo Barrenechea.18:50
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).18:50
Tentativo fallito. Manu Silva (Benfica) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dodi Lukébakio da calcio d'angolo.18:51
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).18:52
Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manu Silva.18:54
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).18:54
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rafa.18:55
Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Daniel Banjaqui (Benfica).18:56
Tiro respinto. Souffian El Karouani (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manu Silva.18:59
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).18:59
Dodi Lukébakio (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:00
Manu Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Tiro respinto. Jakub Kaminski (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vangelis Pavlidis.19:01
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:01
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).19:01
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).19:02
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:04
Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Alessandro Circati (Benfica).19:05
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:08
Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sampson Dweh con suggerimento di testa.19:11
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).19:12
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Filip Prebsl.19:14
Gol! Viktoria Pilsen 1, Benfica 0. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Cerv.19:15
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).19:17
Dodi Lukébakio (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).19:19
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Patrik Hrosovsky con cross in seguito a un calcio da fermo.19:20
Tentativo fallito. Rafa (Benfica) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Souffian El Karouani con cross.19:21
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).19:21
Tomás Araújo (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Tentativo fallito. Manu Silva (Benfica) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.19:22
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Alessandro Circati (Benfica).19:23
Fuorigioco. Christophe Kabongo(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Adam Gabriel e' colto in fuorigioco.19:24
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:26
Dodi Lukébakio (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Gol! Viktoria Pilsen 2, Benfica 0. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christophe Kabongo.19:28
Gol! Viktoria Pilsen 3, Benfica 0. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 3, Benfica 0.19:33
Sostituzione, Benfica. Heorhiy Sudakov sostituisce Enzo Barrenechea.19:48
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 3, Benfica 0.19:48
Fallo di Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).19:48
Jakub Kaminski (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Gol! Viktoria Pilsen 4, Benfica 0. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky in seguito a un contropiede.19:49
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:50
Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.19:53
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).19:54
Fuorigioco. Manu Silva(Benfica) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.19:56
Tentativo fallito. Rafa (Benfica) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dodi Lukébakio con cross.19:57
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Manu Silva (Benfica).19:59
Tiro respinto. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Amar Memic con cross.19:59
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Alessandro Circati (Benfica).20:00
Tiro parato. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.20:00
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).20:00
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Gabriel.20:01
Sostituzione, Benfica. João Palhinha sostituisce Manu Silva.20:01
Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Rafa.20:02
Sostituzione, Benfica. Claudio Echeverri sostituisce Dodi Lukébakio.20:02
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).20:03
Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani da calcio d'angolo.20:03
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di João Palhinha (Benfica).20:06
Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).20:13
Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Amar Memic.20:13
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Stefan Pirgic sostituisce Lukás Cerv.20:13
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).20:16
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Vangelis Pavlidis (Benfica).20:16
Viktoria Plzen-Benfica è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen (12.500 posti).
Arbitra Igor Pajac, con gli assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj; quarto ufficiale Dario Bel. Al VAR Ivan Bebek, assistito da Tihomir Pejin.
Il Viktoria Plzen è 19° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
Il Benfica è 4° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 13 gol fatti e 7 subiti.
In casa il Viktoria Plzen ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Benfica ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Viktoria Plzen in Europa League (dalla più recente): Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1, Viktoria Plzen-Levski Sofia 1-2, Ferencváros-Viktoria Plzen 2-1, Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3 (V-P-P-P).
Le ultime 4 partite del Benfica in Europa League (dalla più recente): Benfica-Lech Poznań 3-1, Omonia Nicosia-Benfica 1-4, Benfica-Celtic 4-1, Milan-Benfica 0-2 (V-V-V-V).
I migliori marcatori del Viktoria Plzen in Europa League: Denis Visinsky, Christophe Kabongo e Prince Adu con 1 gol.
I migliori marcatori del Benfica in Europa League: Vangelis Pavlidis, Jhon Durán e Gianluca Prestianni con 2 gol.
In panchina Radoslav Kovac per il Viktoria Plzen e Marco Alexandre Saraiva da Silva per il Benfica.
È il primo incontro fra Viktoria Plzen e Benfica in Europa League.
Viktoria Plzen-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita
|Viktoria Plzen
|Benfica
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|3
|13
|Gol subiti
|7
|3
|Gol subiti per partita
|1.8
|0.8
|Possesso palla (%)
|45.4
|53.4
|Passaggi
|1690
|2185
|Passaggi riusciti
|1352
|1931
|Precisione nei passaggi (%)
|80.0
|88.4
|Tiri
|47
|61
|Tiri in porta
|25
|33
|Tiri in porta sul totale (%)
|53.2
|54.1
|Cross
|79
|53
|Cross riusciti
|21
|17
|Duelli vinti
|189
|171
|Duelli persi
|201
|149
|Calci d'angolo a favore
|18
|20
|Calci d'angolo contro
|12
|23
|Falli subiti
|39
|42
|Falli commessi
|47
|47
|Contrasti
|59
|68
|Contrasti vinti (%)
|62.7
|61.8
|Fuorigioco
|2
|7
|Ammonizioni
|8
|14
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Europa League e il calendario.
Dove vedere Viktoria Plzen-Benfica in diretta tv e streaming
Viktoria Plzen-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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