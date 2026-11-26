Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Viktoria Plzen-Benfica è valida per la giornata 5 della fase campionato di Europa League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen (12.500 posti).

Arbitra Igor Pajac, con gli assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj; quarto ufficiale Dario Bel. Al VAR Ivan Bebek, assistito da Tihomir Pejin.

Il Viktoria Plzen è 19° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 5 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.

Il Benfica è 4° con 12 punti in 5 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 13 gol fatti e 7 subiti.

In casa il Viktoria Plzen ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Benfica ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Viktoria Plzen in Europa League (dalla più recente): Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1, Viktoria Plzen-Levski Sofia 1-2, Ferencváros-Viktoria Plzen 2-1, Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise 0-3 (V-P-P-P).

Le ultime 4 partite del Benfica in Europa League (dalla più recente): Benfica-Lech Poznań 3-1, Omonia Nicosia-Benfica 1-4, Benfica-Celtic 4-1, Milan-Benfica 0-2 (V-V-V-V).

I migliori marcatori del Viktoria Plzen in Europa League: Denis Visinsky, Christophe Kabongo e Prince Adu con 1 gol.

I migliori marcatori del Benfica in Europa League: Vangelis Pavlidis, Jhon Durán e Gianluca Prestianni con 2 gol.

In panchina Radoslav Kovac per il Viktoria Plzen e Marco Alexandre Saraiva da Silva per il Benfica.

È il primo incontro fra Viktoria Plzen e Benfica in Europa League.

Viktoria Plzen-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutte le cinque partite del Viktoria Plzeň contro squadre portoghesi nelle principali competizioni europee si sono giocate in UEFA Europa League: nel 2012/13 contro l'Académica (1V, 1N), nel 2017/18 contro lo Sporting CP (1V, 1P) e nel 2025/26 contro l'FC Porto (1N).

Il Benfica affronterà una squadra ceca per la prima volta dalla fase a gironi della Coppa dei Campioni 1991/92, quando pareggiò 1-1 sia in casa che in trasferta contro lo Sparta Praga.

Il Viktoria Plzeň non vince da sei partite casalinghe in UEFA Europa League (4N, 2P); si tratta della loro striscia interna senza vittorie più lunga di sempre nelle principali competizioni europee.

Il Benfica ha trascorso l'87% del tempo in vantaggio nelle partite di UEFA Europa League in questa stagione, una percentuale superiore del 24% rispetto a qualsiasi altra squadra (Bournemouth, 63%). Di fatto, si tratta della percentuale più alta di tempo trascorso in una determinata situazione di punteggio da parte di qualsiasi squadra nella competizione in corso.

Gianluca Prestianni del Benfica ha partecipato a quattro gol nelle sue ultime tre partite di UEFA Europa League (2G+2A). L'unico giocatore argentino ad aver registrato più gol e assist in una singola stagione prima di compiere 21 anni è Alejandro Garnacho nel 2024/25 con il Manchester United (1G+4A).

Le statistiche delle due squadre in Europa League 2026/2027 prima della partita

Viktoria Plzen Benfica Partite giocate 4 4 Vittorie 1 4 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 0 Gol segnati 3 13 Gol subiti 7 3 Gol subiti per partita 1.8 0.8 Possesso palla (%) 45.4 53.4 Passaggi 1690 2185 Passaggi riusciti 1352 1931 Precisione nei passaggi (%) 80.0 88.4 Tiri 47 61 Tiri in porta 25 33 Tiri in porta sul totale (%) 53.2 54.1 Cross 79 53 Cross riusciti 21 17 Duelli vinti 189 171 Duelli persi 201 149 Calci d'angolo a favore 18 20 Calci d'angolo contro 12 23 Falli subiti 39 42 Falli commessi 47 47 Contrasti 59 68 Contrasti vinti (%) 62.7 61.8 Fuorigioco 2 7 Ammonizioni 8 14 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Europa League e il calendario.

Dove vedere Viktoria Plzen-Benfica in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.