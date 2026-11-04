Incontro terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.
Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
Incontro terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.
Secondo tempo terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.18:22
Fallo di mano di Bryan Reynolds (Rennes).18:21
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).18:19
Tiro parato. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:19
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:19
Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Fortounis.18:18
Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17
Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:17
Valentin Rongier (Rennes) e' ammonito per fallo.18:16
Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:16
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:14
Tiro respinto. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakar Nagida.18:14
Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Anthony Rouault (Rennes).18:13
Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.18:10
Fuorigioco. Bryan Reynolds(Rennes) prova il lancio lungo, ma Eliezer Mayenda e' colto in fuorigioco.18:09
Sostituzione, Rennes. Djaoui Cissé sostituisce Adrien Thomasson.18:09
Sostituzione, Rennes. Eliezer Mayenda sostituisce Boulaye Dia.18:09
Sostituzione, Rennes. Ludovic Blas sostituisce Mousa Al Tamari.18:08
Sostituzione, Olympiacos. Chiquinho sostituisce Gustavo Sá.18:07
Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:07
Fallo di Charlie Cresswell (Rennes).18:07
Fuorigioco. Charlie Cresswell(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.18:03
Tiro parato. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Rouault.18:01
Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Santiago Hezze con cross.17:58
Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Konstantinos Fortounis con cross.17:56
Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:55
Fallo di Mahdi Camara (Rennes).17:55
Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Fortounis in seguito a un calcio da fermo.17:53
Roman Yaremchuk (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:52
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:52
Tentativo fallito. Gustavo Sá (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.17:52
Gara riprende.17:49
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Ortega (Olympiacos) per infortunio.17:48
Sostituzione, Rennes. Valentin Rongier sostituisce Sebastian Szymanski.17:48
Sostituzione, Olympiacos. Gelson Martins sostituisce Leon Bailey.17:47
Sostituzione, Olympiacos. Roman Yaremchuk sostituisce Armando González.17:47
Tentativo fallito. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.17:47
Fallo di Marcus Pedersen (Olympiacos).17:45
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45
Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:40
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:40
Stefan Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:39
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:39
Tentativo fallito. Bryan Reynolds (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Adrien Thomasson.17:37
Inizia il Secondo tempo Rennes 0, Olympiacos 0.17:33
Sostituzione, Olympiacos. Marcus Pedersen sostituisce Manolis Saliakas.17:33
Primo tempo terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.17:17
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16
Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).17:16
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16
Tiro respinto. Konstantinos Fortounis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustavo Sá.17:16
Fuorigioco. Aboubakar Nagida(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.17:14
Fallo di Leon Bailey (Olympiacos).17:13
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13
Fuorigioco. Bryan Reynolds(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mahdi Camara e' colto in fuorigioco.17:10
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).17:09
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:09
Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:08
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:08
Fallo di Gustavo Puerta (Olympiacos).17:07
Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:07
Fallo di David Carmo (Olympiacos).17:05
Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:05
Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:03
Fallo di Mahdi Camara (Rennes).17:03
Tiro parato. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bryan Reynolds.17:01
Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:00
Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).17:00
Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.16:59
Fallo di David Carmo (Olympiacos).16:58
Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:58
Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Armando González.16:56
Tiro parato. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.16:53
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).16:52
Tentativo fallito. Gustavo Puerta (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Santiago Hezze.16:50
Tiro parato. Leon Bailey (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gustavo Sá.16:50
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Olympiacos).16:47
Tentativo fallito. Anthony Rouault (Rennes) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Sebastian Szymanski con cross in seguito a un calcio da fermo.16:47
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).16:47
Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:47
Fallo di Gustavo Sá (Olympiacos).16:45
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:45
Tentativo fallito. Konstantinos Fortounis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.16:43
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Charlie Cresswell (Rennes).16:42
Fallo di Konstantinos Fortounis (Olympiacos).16:42
Anthony Rouault (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:42
Fallo di David Carmo (Olympiacos).16:40
Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:40
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Brice Samba (Rennes).16:39
Gustavo Puerta (Olympiacos) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Konstantinos Fortounis.16:39
Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:37
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).16:37
Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).16:36
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Anthony Rouault (Rennes).16:33
Tentativo fallito. Armando González (Olympiacos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Konstantinos Fortounis con cross.16:32
Inizia il Primo tempo.16:31
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:24
Dove si gioca la partita:
Stadio: Roazhon Park
Città: Rennes
Capienza: 29376 spettatori15:24
Rennes - Olympiakos è valevole per la della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 16:30 allo stadio .
Attualmente il Rennes si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Olympiakos si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Rennes ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Olympiakos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
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