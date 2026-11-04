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Rennes-Olympiakos: 0-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Roazhon Park di Rennes
4 Novembre 2026 ore 16:30
Rennes
0
Olympiakos
0
Partita finita
Arbitro: Igor Pajac
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.18:22

    3. 90'+3'

      Fallo di mano di Bryan Reynolds (Rennes).18:21

    4. 90'+1'

      Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).18:19

    5. 90'+1'

      Tiro parato. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:19

    6. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:19

    7. 90'

      Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Fortounis.18:18

    9. 89'

      Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17

    10. 89'

      Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:17

    11. 88'

      Valentin Rongier (Rennes) e' ammonito per fallo.18:16

    12. 88'

      Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

    13. 88'

      Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:16

    15. 86'

      Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

    16. 86'

      Fallo di Valentin Rongier (Rennes).18:14

    17. 86'

      Tiro respinto. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakar Nagida.18:14

    18. 85'

      Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

    19. 85'

      Fallo di Anthony Rouault (Rennes).18:13

    21. 82'

      Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.18:10

    22. 81'

      Fuorigioco. Bryan Reynolds(Rennes) prova il lancio lungo, ma Eliezer Mayenda e' colto in fuorigioco.18:09

    23. 81'

      Sostituzione, Rennes. Djaoui Cissé sostituisce Adrien Thomasson.18:09

    24. 81'

      Sostituzione, Rennes. Eliezer Mayenda sostituisce Boulaye Dia.18:09

    25. 80'

      Sostituzione, Rennes. Ludovic Blas sostituisce Mousa Al Tamari.18:08

    27. 79'

      Sostituzione, Olympiacos. Chiquinho sostituisce Gustavo Sá.18:07

    28. 79'

      Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:07

    29. 79'

      Fallo di Charlie Cresswell (Rennes).18:07

    30. 75'

      Fuorigioco. Charlie Cresswell(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.18:03

    31. 73'

      Tiro parato. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Rouault.18:01

    33. 70'

      Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Santiago Hezze con cross.17:58

    34. 68'

      Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Konstantinos Fortounis con cross.17:56

    35. 67'

      Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:55

    36. 67'

      Fallo di Mahdi Camara (Rennes).17:55

    37. 65'

      Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Fortounis in seguito a un calcio da fermo.17:53

    39. 64'

      Roman Yaremchuk (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:52

    40. 64'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:52

    41. 64'

      Tentativo fallito. Gustavo Sá (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.17:52

    42. 61'

      Gara riprende.17:49

    43. 60'

      Gara momentaneamente sospesa, Stefan Ortega (Olympiacos) per infortunio.17:48

    45. 60'

      Sostituzione, Rennes. Valentin Rongier sostituisce Sebastian Szymanski.17:48

    46. 59'

      Sostituzione, Olympiacos. Gelson Martins sostituisce Leon Bailey.17:47

    47. 59'

      Sostituzione, Olympiacos. Roman Yaremchuk sostituisce Armando González.17:47

    48. 59'

      Tentativo fallito. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.17:47

    49. 57'

      Fallo di Marcus Pedersen (Olympiacos).17:45

    51. 57'

      Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45

    52. 52'

      Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:40

    53. 52'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:40

    54. 51'

      Stefan Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:39

    55. 51'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:39

    57. 49'

      Tentativo fallito. Bryan Reynolds (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Adrien Thomasson.17:37

    58. Inizia il Secondo tempo Rennes 0, Olympiacos 0.17:33

    59. 45'

      Sostituzione, Olympiacos. Marcus Pedersen sostituisce Manolis Saliakas.17:33

    60. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Rennes 0, Olympiacos 0.17:17

    61. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16

    63. 45'

      Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).17:16

    64. 45'

      Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16

    65. 45'

      Tiro respinto. Konstantinos Fortounis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustavo Sá.17:16

    66. 43'

      Fuorigioco. Aboubakar Nagida(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.17:14

    67. 42'

      Fallo di Leon Bailey (Olympiacos).17:13

    69. 42'

      Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13

    70. 39'

      Fuorigioco. Bryan Reynolds(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mahdi Camara e' colto in fuorigioco.17:10

    71. 39'

      Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).17:09

    72. 39'

      Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:09

    73. 37'

      Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:08

    75. 37'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).17:08

    76. 36'

      Fallo di Gustavo Puerta (Olympiacos).17:07

    77. 36'

      Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:07

    78. 34'

      Fallo di David Carmo (Olympiacos).17:05

    79. 34'

      Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:05

    81. 32'

      Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:03

    82. 32'

      Fallo di Mahdi Camara (Rennes).17:03

    83. 30'

      Tiro parato. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bryan Reynolds.17:01

    84. 29'

      Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:00

    85. 29'

      Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).17:00

    87. 28'

      Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.16:59

    88. 27'

      Fallo di David Carmo (Olympiacos).16:58

    89. 27'

      Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:58

    90. 25'

      Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Armando González.16:56

    91. 23'

      Tiro parato. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.16:53

    93. 22'

      Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).16:52

    94. 19'

      Tentativo fallito. Gustavo Puerta (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Santiago Hezze.16:50

    95. 19'

      Tiro parato. Leon Bailey (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gustavo Sá.16:50

    96. 17'

      Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Olympiacos).16:47

    97. 17'

      Tentativo fallito. Anthony Rouault (Rennes) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Sebastian Szymanski con cross in seguito a un calcio da fermo.16:47

    99. 16'

      Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).16:47

    100. 16'

      Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:47

    101. 14'

      Fallo di Gustavo Sá (Olympiacos).16:45

    102. 14'

      Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:45

    103. 12'

      Tentativo fallito. Konstantinos Fortounis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.16:43

    105. 11'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Charlie Cresswell (Rennes).16:42

    106. 11'

      Fallo di Konstantinos Fortounis (Olympiacos).16:42

    107. 11'

      Anthony Rouault (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:42

    108. 10'

      Fallo di David Carmo (Olympiacos).16:40

    109. 10'

      Boulaye Dia (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:40

    111. 9'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Brice Samba (Rennes).16:39

    112. 9'

      Gustavo Puerta (Olympiacos) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Konstantinos Fortounis.16:39

    113. 6'

      Konstantinos Fortounis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:37

    114. 6'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).16:37

    115. 5'

      Gustavo Sá (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36

    117. 5'

      Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).16:36

    118. 2'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Anthony Rouault (Rennes).16:33

    119. Tentativo fallito. Armando González (Olympiacos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Konstantinos Fortounis con cross.16:32

    120. Inizia il Primo tempo.16:31

    121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:24

    123. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Roazhon Park
      Città: Rennes
      Capienza: 29376 spettatori15:24

    Formazioni Rennes - Olympiakos

    Rennes
    Olympiakos
    TITOLARI RENNES
    • (30) BRICE SAMBA (P)
    • (18) ABOUBAKAR NAGIDA (D)
    • (5) GONÇALO OLIVEIRA (D)
    • (4) CHARLIE CRESSWELL (D)
    • (14) BRYAN REYNOLDS (D)
    • (24) ANTHONY ROUAULT (D)
    • (28) ADRIEN THOMASSON (C)
    • (45) MAHDI CAMARA (C)
    • (17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
    • (11) MOUSA AL TAMARI (A)
    • (22) BOULAYE DIA (A)
    PANCHINA RENNES
    • (70) ARNAUD NORDIN (A)
    • (10) LUDOVIC BLAS (A)
    • (90) ISSA SOUMARÉ (A)
    • (16) NICOLAS LEMAÎTRE (P)
    • (26) QUENTIN MERLIN (D)
    • (12) ELIEZER MAYENDA (A)
    • (6) DJAOUI CISSÉ (C)
    • (48) ABDELHAMID AÏT BOUDLAL (D)
    • (21) VALENTIN RONGIER (C)
    • (65) HENRICK DO MARCOLINO (A)
    • (35) ELÍAS LEGENDRE (A)
    • (60) KILIAN BELAZZOUG (P)
    ALLENATORE RENNES
    • Franck Haise
    TITOLARI OLYMPIAKOS
    • (1) STEFAN ORTEGA (P)
    • (2) MANOLIS SALIAKAS (D)
    • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
    • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (6) DAVID CARMO (D)
    • (8) GUSTAVO SÁ (C)
    • (15) GUSTAVO PUERTA (C)
    • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
    • (7) KONSTANTINOS FORTOUNIS (A)
    • (34) ARMANDO GONZÁLEZ (A)
    • (17) LEON BAILEY (A)
    PANCHINA OLYMPIAKOS
    • (27) MARCUS PEDERSEN (D)
    • (22) CHIQUINHO (C)
    • (5) LORENZO PIROLA (D)
    • (71) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
    • (91) DIMITRIOS STOURNARAS (P)
    • (20) JOTA SILVA (A)
    • (11) ROMAN YAREMCHUK (A)
    • (10) GELSON MARTINS (C)
    • (4) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
    • (19) REMO FREULER (C)
    • (89) PASCHALIS TOUFAKIS (C)
    • (92) IASON GEORGAKOPOULOS (P)
    ALLENATORE OLYMPIAKOS
    • Imanol Alguacil
    PREPARTITA

    Rennes - Olympiakos è valevole per la della competizione Europa League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 16:30 allo stadio .

    Attualmente il Rennes si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Olympiakos si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Rennes ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Olympiakos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

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