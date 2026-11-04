Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:24

PREPARTITA

Rennes - Olympiakos è valevole per la della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 16:30 allo stadio .

Attualmente il Rennes si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Olympiakos si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Rennes ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Olympiakos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.