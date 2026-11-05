Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Anderlecht - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Anderlecht - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente l'Anderlecht si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Anderlecht ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; il Salisburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

Anderlecht e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Anderlecht ha vinto 1 volta, il Salisburgo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Anderlecht-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Anderlecht e il Salisburgo si affronteranno per la terza volta, dopo il primo turno della Coppa UEFA 1997/98, quando il Salisburgo vinse 4-3 in casa prima della vittoria dell'Anderlecht per 4-2 nel ritorno.

Il Salisburgo ha perso cinque delle otto trasferte contro squadre belghe nelle competizioni europee (3V), riuscendo però a segnare in ogni occasione (16 gol realizzati).

L'Anderlecht ha interrotto una serie di sei partite senza vittorie nelle principali competizioni europee battendo lo Jagiellonia Białystok nello scorso turno (3-0); l'ultima volta che ha vinto due gare consecutive risale all'ottobre 2024 (una serie di tre).

Il Salisburgo ha vinto solo quattro delle ultime 24 partite nelle principali competizioni europee (2N, 18P) e tre delle ultime 22 giocate in trasferta (5N, 14P).

Enric Llansana ha fornito l'assist per gli ultimi due gol dell'Anderlecht in UEFA Europa League, entrambi contro lo Jagiellonia Białystok nello scorso turno. È il primo giocatore dell'Anderlecht a servire due assist in una partita di Europa League da Sven Kums contro il Fenerbahçe nell'ottobre 2018.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Anderlecht Salisburgo Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 2 1 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 4 3 Gol totali subiti 3 6 Media gol subiti per partita 1.0 2.0 Percentuale possesso palla 57.2 50.8 Numero totale di passaggi 1562 1508 Numero totale di passaggi riusciti 1348 1303 Tiri nello specchio della porta 19 13 Percentuale di tiri in porta 59.4 40.6 Numero totale di cross 56 39 Numero medio di cross riusciti 14 6 Duelli per partita vinti 139 127 Duelli per partita persi 139 158 Corner subiti 14 9 Corner guadagnati 12 10 Numero di punizioni a favore 44 34 Numero di punizioni concesse 47 44 Tackle totali 48 53 Percentuale di successo nei tackle 50.0 71.7 Fuorigiochi totali 3 2 Numero totale di cartellini gialli 5 8 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Anderlecht-Salisburgo

Anderlecht-Salisburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.