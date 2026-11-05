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LIVE Anderlecht-Salisburgo 1-0 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Lotto Park di Bruxelles
5 Novembre 2026 ore 18:45
Anderlecht
1
Salisburgo
0
Secondo tempo
Arbitro: Elchin Masiyev
  1. 20' 1-0 Ludwig Augustinsson
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lotto Park
    Città: Bruxelles
    Capienza: 28000 spettatori17:42

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. Léo Pétrot (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  7. Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).18:47

  8. 4'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Ali Maamar (Anderlecht).18:50

  9. 4'

    Fuorigioco. Yorbe Vertessen(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.18:50

  10. 6'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).18:52

  12. 7'

    Tiro parato. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Ambros con cross.18:53

  13. 7'

    Fallo di mano di Gaoussou Diakite (Salisburgo).18:53

  14. 9'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).18:55

  15. 11'

    Fallo di Ludwig Augustinsson (Anderlecht).18:57

  16. 11'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  18. 11'

    Tiro respinto. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danylo Sikan.18:57

  19. 12'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).18:57

  20. 13'

    Tiro parato. Giulian Biancone (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Danylo Sikan.18:59

  21. 13'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Christian Zawieschitzky (Salisburgo).18:59

  22. 16'

    Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:02

  24. 16'

    Danylo Sikan (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02

  25. 17'

    Fallo di mano di Enric Llansana (Anderlecht).19:03

  26. 19'

    Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).19:05

  27. 19'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  28. 20'

    Gol! Anderlecht 1, Salisburgo 0. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.19:06

  30. 21'

    Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).19:07

  31. 21'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  32. 22'

    Fallo di Danylo Sikan (Anderlecht).19:08

  33. 22'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  34. 24'

    Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  36. 24'

    Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:10

  37. 25'

    Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danylo Sikan con passaggio filtrante.19:10

  38. 28'

    Fallo di Mario Stroeykens (Anderlecht).19:14

  39. 28'

    Gaoussou Diakite (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  40. 28'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) e' ammonito per fallo.19:14

  42. 29'

    Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  43. 29'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:15

  44. 30'

    Fallo di mano di Jayden Onia-Seke (Anderlecht).19:16

  45. 32'

    Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  46. 32'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:18

  48. 33'

    Fuorigioco. Enric Llansana(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Jayden Onia-Seke e' colto in fuorigioco.19:19

  49. 34'

    Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  50. 34'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:20

  51. 35'

    Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  52. 35'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:21

  54. 35'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:21

  55. 37'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).19:23

  56. 37'

    Gaoussou Diakite (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  57. 39'

    Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).19:25

  58. 39'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  60. 40'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  61. 40'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:26

  62. 41'

    Tiro parato. Lukás Ambros (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enric Llansana.19:27

  63. 41'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Christian Zawieschitzky (Salisburgo).19:27

  64. 42'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).19:28

  66. 42'

    Leandro Morgalla (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  67. 44'

    Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.19:30

  68. 45'

    Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  69. 45'

    Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).19:31

  70. 45'

    Haris Tabakovic (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:31

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  73. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Anderlecht 1, Salisburgo 0.19:33

  74. Inizia il Secondo tempo Anderlecht 1, Salisburgo 0.19:48

  75. 46'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).19:49

  76. 47'

    Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Frans Krätzig da calcio d'angolo.19:50

  78. 48'

    Tiro respinto. Lukás Ambros (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.19:51

  79. 48'

    Tiro respinto. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:51

  80. 50'

    Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).19:53

  81. 50'

    Leandro Morgalla (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  82. 52'

    Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  84. 52'

    Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:54

  85. 53'

    Fuorigioco. Ludwig Augustinsson(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Jayden Onia-Seke e' colto in fuorigioco.19:55

  86. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, (Salisburgo).19:57

  87. 54'

    Gara riprende.19:57

  88. 59'

    Sostituzione, Salisburgo. Jesper Lindstrøm sostituisce Edmund Baidoo.20:02

  90. 59'

    Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Jayden Onia-Seke per infortunio.20:02

Formazioni Anderlecht - Salisburgo

Anderlecht
Salisburgo
TITOLARI ANDERLECHT
  • (26) COLIN COOSEMANS (P)
  • (6) LUDWIG AUGUSTINSSON (D)
  • (27) LÉO PÉTROT (D)
  • (79) ALI MAAMAR (D)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (49) JAYDEN ONIA-SEKE (C)
  • (18) LUKÁS AMBROS (C)
  • (29) MARIO STROEYKENS (C)
  • (24) ENRIC LLANSANA (C)
  • (14) DANYLO SIKAN (C)
  • (9) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
PANCHINA ANDERLECHT
  • (12) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (11) OLIVER ANTMAN (A)
  • (21) TAWFIK BENTAYEB (A)
  • (55) MARCO KANA (C)
  • (10) MARTEN WINKLER (A)
  • (5) OLEG REABCIUK (D)
  • (8) ROMEO AMANÉ (C)
  • (32) JUSTIN HEEKEREN (P)
  • (83) TRISTAN DEGREEF (C)
  • (54) KILLIAN SARDELLA (D)
  • (50) KAÏS BARRY (D)
  • (91) ADRIANO BERTACCINI (A)
ALLENATORE ANDERLECHT
  • Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes
TITOLARI SALISBURGO
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (47) VALENTIN ZABRANSKY (D)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (21) TIM DREXLER (D)
  • (39) LEANDRO MORGALLA (D)
  • (20) EDMUND BAIDOO (C)
  • (30) GAOUSSOU DIAKITE (C)
  • (15) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (32) ABUBAKR BARRY (C)
  • (11) YORBE VERTESSEN (C)
  • (9) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (41) NIKOLA SARCEVIC (P)
  • (23) DAMIR REDZIC (A)
  • (7) UMUT TOHUMCU (C)
  • (35) JESPER LINDSTRØM (C)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (91) ANRIE CHASE (D)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (33) ABOUBACAR CAMARA (C)
  • (1) CHRISTIAN FRÜCHTL (P)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Danny Röhl
PREPARTITA

Anderlecht - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Anderlecht - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente l'Anderlecht si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Anderlecht ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; il Salisburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

Anderlecht e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Anderlecht ha vinto 1 volta, il Salisburgo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Anderlecht-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Anderlecht e il Salisburgo si affronteranno per la terza volta, dopo il primo turno della Coppa UEFA 1997/98, quando il Salisburgo vinse 4-3 in casa prima della vittoria dell'Anderlecht per 4-2 nel ritorno.
  • Il Salisburgo ha perso cinque delle otto trasferte contro squadre belghe nelle competizioni europee (3V), riuscendo però a segnare in ogni occasione (16 gol realizzati).
  • L'Anderlecht ha interrotto una serie di sei partite senza vittorie nelle principali competizioni europee battendo lo Jagiellonia Białystok nello scorso turno (3-0); l'ultima volta che ha vinto due gare consecutive risale all'ottobre 2024 (una serie di tre).
  • Il Salisburgo ha vinto solo quattro delle ultime 24 partite nelle principali competizioni europee (2N, 18P) e tre delle ultime 22 giocate in trasferta (5N, 14P).
  • Enric Llansana ha fornito l'assist per gli ultimi due gol dell'Anderlecht in UEFA Europa League, entrambi contro lo Jagiellonia Białystok nello scorso turno. È il primo giocatore dell'Anderlecht a servire due assist in una partita di Europa League da Sven Kums contro il Fenerbahçe nell'ottobre 2018.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AnderlechtSalisburgo
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati43
Gol totali subiti36
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla57.250.8
Numero totale di passaggi15621508
Numero totale di passaggi riusciti13481303
Tiri nello specchio della porta1913
Percentuale di tiri in porta59.440.6
Numero totale di cross5639
Numero medio di cross riusciti146
Duelli per partita vinti139127
Duelli per partita persi139158
Corner subiti149
Corner guadagnati1210
Numero di punizioni a favore4434
Numero di punizioni concesse4744
Tackle totali4853
Percentuale di successo nei tackle50.071.7
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli58
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Anderlecht-Salisburgo
Anderlecht-Salisburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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