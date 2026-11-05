Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Lotto Park
Città: Bruxelles
Capienza: 28000 spettatori17:42
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Inizia il Primo tempo.18:46
Léo Pétrot (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).18:47
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Ali Maamar (Anderlecht).18:50
Fuorigioco. Yorbe Vertessen(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.18:50
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).18:52
Tiro parato. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Ambros con cross.18:53
Fallo di mano di Gaoussou Diakite (Salisburgo).18:53
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).18:55
Fallo di Ludwig Augustinsson (Anderlecht).18:57
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tiro respinto. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danylo Sikan.18:57
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).18:57
Tiro parato. Giulian Biancone (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Danylo Sikan.18:59
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Christian Zawieschitzky (Salisburgo).18:59
Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:02
Danylo Sikan (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di mano di Enric Llansana (Anderlecht).19:03
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).19:05
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Gol! Anderlecht 1, Salisburgo 0. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.19:06
Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).19:07
Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Danylo Sikan (Anderlecht).19:08
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:10
Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danylo Sikan con passaggio filtrante.19:10
Fallo di Mario Stroeykens (Anderlecht).19:14
Gaoussou Diakite (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Mario Stroeykens (Anderlecht) e' ammonito per fallo.19:14
Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:15
Fallo di mano di Jayden Onia-Seke (Anderlecht).19:16
Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:18
Fuorigioco. Enric Llansana(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Jayden Onia-Seke e' colto in fuorigioco.19:19
Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:20
Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:21
Edmund Baidoo (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:21
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).19:23
Gaoussou Diakite (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).19:25
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:26
Tiro parato. Lukás Ambros (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enric Llansana.19:27
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Christian Zawieschitzky (Salisburgo).19:27
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).19:28
Leandro Morgalla (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.19:30
Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).19:31
Haris Tabakovic (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Anderlecht 1, Salisburgo 0.19:33
Inizia il Secondo tempo Anderlecht 1, Salisburgo 0.19:48
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).19:49
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Frans Krätzig da calcio d'angolo.19:50
Tiro respinto. Lukás Ambros (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.19:51
Tiro respinto. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:51
Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).19:53
Leandro Morgalla (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Jayden Onia-Seke (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Leandro Morgalla (Salisburgo).19:54
Fuorigioco. Ludwig Augustinsson(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Jayden Onia-Seke e' colto in fuorigioco.19:55
Gara momentaneamente sospesa, (Salisburgo).19:57
Gara riprende.19:57
Sostituzione, Salisburgo. Jesper Lindstrøm sostituisce Edmund Baidoo.20:02
Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Jayden Onia-Seke per infortunio.20:02
Anderlecht - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Anderlecht - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente l'Anderlecht si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Anderlecht ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; il Salisburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.
Anderlecht e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Anderlecht ha vinto 1 volta, il Salisburgo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Anderlecht-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Anderlecht
|Salisburgo
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|3
|Gol totali subiti
|3
|6
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|57.2
|50.8
|Numero totale di passaggi
|1562
|1508
|Numero totale di passaggi riusciti
|1348
|1303
|Tiri nello specchio della porta
|19
|13
|Percentuale di tiri in porta
|59.4
|40.6
|Numero totale di cross
|56
|39
|Numero medio di cross riusciti
|14
|6
|Duelli per partita vinti
|139
|127
|Duelli per partita persi
|139
|158
|Corner subiti
|14
|9
|Corner guadagnati
|12
|10
|Numero di punizioni a favore
|44
|34
|Numero di punizioni concesse
|47
|44
|Tackle totali
|48
|53
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|71.7
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Anderlecht-Salisburgo
Anderlecht-Salisburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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