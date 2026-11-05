Grandissima prestazione fino a qui di Kolo Muani, e non solo per il gol e per l'assist. Il francese sta facendo la differenza anche in fase di riaggressione21:45

Le scelte di Spalletti: difesa a tre per il tecnico bianconero, con Lucumì al centro a far rifiatare Bremer e poi Gatti e Kelly. A destra straordinari per Kalulu, c'è invece Cambiaso a sinistra con Koopmeiners e Sarr in mediana. Davanti la coppia Kolo Muani Woltemade supportata da Alajbegovic20:10

Le scelte di Lee Roy Echteld: davanti a De Busser, la linea a quattro è composta da De Wit, Schouten, Goes e Kasius. In mediana c'è Koopmeiners, fratello di Teun, oggi suo avversario, con Byskov e Kwakman. Meerdink guida l'attacco con Daal e Stengs ai suoi lati20:07

Due vittorie e un pareggio invece per i bianconeri, vincenti contro NEC e Celta Vigo prima del pari interno contro il Rennais nell'ultima giornata20:00

L'AZ arriv a questo appuntamento con sei punti in classifica, frutto di delle vittorie contro Ararat Armenia e Beer Sheva. L'unica sconfitta è arrivata nella prima gara contro il Sunderland.19:58

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Juventus sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente l'AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'AZ Alkmaar ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

AZ Alkmaar e Juventus è la prima che si affrontano in campionato.

AZ Alkmaar-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità AZ e Juventus si affrontano per la prima volta nelle competizioni europee; i padroni di casa sono imbattuti nelle ultime cinque sfide europee contro squadre italiane (4V, 1N).

La Juventus è imbattuta nelle tre partite di UEFA Europa League contro squadre olandesi (2V, 1N), avendo segnato sette gol e subendone soltanto uno in questi incontri.

La Juventus ha vinto l'ultima partita disputata contro una squadra olandese nelle competizioni europee (5-0 v NEC il 17 settembre scorso) e potrebbe ottenere due successi di fila contro squadre di questa nazione in campo europeo per la prima volta dal 2024/25, contro il PSV in Champions League (3-1 e 2-1).

L'AZ è imbattuto nelle ultime 17 partite casalinghe in Europa (14V, 3N), dalla sconfitta per 4-1 contro l'Aston Villa in UEFA Conference League nell'ottobre 2023.

Dopo il successo contro il Celta Vigo (2-1), la Juventus potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila in campo europeo per la prima volta dal 2022/23, sempre in Europa League (v Nantes e Friburgo tra febbraio e marzo 2023).

La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 partite europee (6V, 3N), segnando 2 o più gol in otto di queste gare.

Solo il Benfica (10) ha segnato più gol rispetto alla Juventus (nove, come Ferencváros e Beşiktaş) in questa UEFA Europa League; i bianconeri non segnavano così tanto nelle prime tre gare in una singola edizione di una competizione europea dal 1999/2000 (13 in Coppa Uefa).

Nick Woltemade della Juventus è il miglior marcatore a pari merito in questa edizione di UEFA Europa League (3 gol) ed è inoltre il giocatore che in assoluto nella competizione ha registrato il più alto valore di xG (3.1).

La Juventus è l'unica squadra con almeno tre calciatori andati a segno almeno due volte in questa Europa League: Nick Woltemade, Randal Kolo Muani e Zeki Çelik.

Weslley Patati è il giocatore dell'AZ che ha preso parte a più reti in questa Europa League (tre - due gol e un assist); il brasiliano è anche uno dei due calciatori della squadra olandese con più dribbling tentati (10, come Ro-Zangelo Daal).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ Alkmaar Juventus Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 2 2 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 6 9 Gol totali subiti 2 3 Media gol subiti per partita 0.7 1.0 Percentuale possesso palla 58.4 51.5 Numero totale di passaggi 1656 1558 Numero totale di passaggi riusciti 1394 1370 Tiri nello specchio della porta 18 17 Percentuale di tiri in porta 60.0 53.1 Numero totale di cross 31 50 Numero medio di cross riusciti 10 16 Duelli per partita vinti 154 143 Duelli per partita persi 155 133 Corner subiti 18 8 Corner guadagnati 16 14 Numero di punizioni a favore 38 38 Numero di punizioni concesse 42 42 Tackle totali 47 56 Percentuale di successo nei tackle 57.4 53.6 Fuorigiochi totali 0 4 Numero totale di cartellini gialli 6 4 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus

AZ Alkmaar-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.