Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: AFAS Stadion
Città: Alkmaar
Capienza: 17023 spettatori19:57
Benvenuti alla sfida tra AZ e Juventus, valida per la quarta giornata della fase a campionato dell'Europa League!19:57
L'AZ arriv a questo appuntamento con sei punti in classifica, frutto di delle vittorie contro Ararat Armenia e Beer Sheva. L'unica sconfitta è arrivata nella prima gara contro il Sunderland.19:58
Due vittorie e un pareggio invece per i bianconeri, vincenti contro NEC e Celta Vigo prima del pari interno contro il Rennais nell'ultima giornata20:00
La gara sarà arbitrata dal fischietto polacco Damian Sylwestrzak20:00
FORMAZIONE UFFICIALE AZ ALKMAAR: gli olandesi si schierano con un 4-3-3: De Busser - De Wit, Schouten, Goes, Kasius - Koopmeiners, Byskov, Kwakman - Daal, Meerdink, Stengs20:03
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-4-1-2: Vicario - Gattu, Lucumì, Kelly - Kalulu, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso - Alajbegovic - Kolo Muani, Woltemade20:08
Le scelte di Lee Roy Echteld: davanti a De Busser, la linea a quattro è composta da De Wit, Schouten, Goes e Kasius. In mediana c'è Koopmeiners, fratello di Teun, oggi suo avversario, con Byskov e Kwakman. Meerdink guida l'attacco con Daal e Stengs ai suoi lati20:07
Le scelte di Spalletti: difesa a tre per il tecnico bianconero, con Lucumì al centro a far rifiatare Bremer e poi Gatti e Kelly. A destra straordinari per Kalulu, c'è invece Cambiaso a sinistra con Koopmeiners e Sarr in mediana. Davanti la coppia Kolo Muani Woltemade supportata da Alajbegovic20:10
SI PARTE! È iniziata AZ-JUVENTUS!21:04
Attacca l'AZ, discesa di Kasius sulla destra, il suo cross basso non trova compagni in mezzo all'area21:06
OCCASIONE JUVE! Buona azione dei bianconeri che combinano bene a centrocampo, Woltemade imbuca per Kolo Muani, il quale da dentro l'area incrocia bene col destro mandando di poco a lato!21:08
Prova ad avanzare l'AZ, chiude tutti gli spazi la squadra di Spalletti21:11
Attacca la Juve, Alajbegovic cerca la porta da posizione decentrata ma la sua conclusione viene respinta. La palla diventa buona per Sarr che dal limite calcia trovando una deviazione21:13
Azione insistita della Juve, i bianconeri crossano due volte al centro senza riuscire a trovare l'occasione per concludere21:16
Punizione per l'AZ; la difesa della Juve libera sul pallone scodellato al centro21:19
GOL! AZ Alkmaar-JUVENTUS 0-1! Rete di Koopmeiners! Proprio lui, il gol dell'ex! Grande azione di Kolo Muani che salta netto un avversario sulla destra e accelera, sul lato corto dell'area serve un cioccolatino a Koopmeiners che di prima intenzione infila la sfera con il sinistro all'angolino basso!
Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners21:24
Vantaggio meritato della Juve per quanto si è visto fin qui21:26
Primo cambio nell'AZ Alkmaar: infortunio per Schouten che è costretto a uscire, al suo posto entra Hoedt21:26
Prova a partire in velocità Woltemade, intervento deciso in scivolata da parte di Hoedt21:29
Ammonito Hoedt, duro intervento su Kolo Muani21:31
ALAJBEGOVIC! Il bosniaco sfiora la traversa con una botta dal limite dopo un calcio di punizione messo in mezzo e respinto dalla difesa di casa!21:33
Potenziale occasione non sfruttata dall'AZ, Byskov si incarica di una punizione dal limite ma centra in pieno la barriera21:35
Offensiva dell'AZ, De Wit scappa a sinistra e pesca nel cuore dell'area Kwakman, il quale svirgola al momento della conclusione21:38
Ancora Kwakman, il suo mancino viene deviato e poi bloccato da Vicario21:39
GOL! AZ Alkmaar-JUVENTUS 0-2! Rete di Kolo Muani! Pressing forsennato del francese che recupera palla in avanti e serve Woltemade. Il tedesco la restituisce al compagno che col sinistro fulmina De Busser!
Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani21:42
Grandissima prestazione fino a qui di Kolo Muani, e non solo per il gol e per l'assist. Il francese sta facendo la differenza anche in fase di riaggressione21:45
L'AZ non riesce a trovare varchi per colpire21:46
Ci prova Peer Koopmeiners con un colpo di testa, decisivo l'intervento di Lucumì poi abbracciato anche da Vicario21:48
Un minuto di recupero21:49
FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!21:49
Prestazione convincente della Juventus nei primi 45 minuti. I bianconeri passano in vantaggio con il mancino di Koopmeiners che, sull'assist di Kolo Muani, sblocca la gara davanti al fratello avversario Peer. Il raddoppio è firmato dal migliore in campo fin qui, Randal Kolo Muani. Il francese, dopo il passaggio vincente per Koopmeiners, realizza il gol del 2-0 su servizio di Woltemade. Una buona Juve fin qui, AZ poco determinato21:51
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di AZ-JUVENTUS!22:06
Ammonito Cambiaso22:09
Daal accelera sulla sinistra e converge, il suo tiro viene deviato in corner 22:12
AZ Alkmaar - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - Juventus sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente l'AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'AZ Alkmaar ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.
AZ Alkmaar e Juventus è la prima che si affrontano in campionato.
AZ Alkmaar-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Juventus
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|6
|9
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.0
|Percentuale possesso palla
|58.4
|51.5
|Numero totale di passaggi
|1656
|1558
|Numero totale di passaggi riusciti
|1394
|1370
|Tiri nello specchio della porta
|18
|17
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|53.1
|Numero totale di cross
|31
|50
|Numero medio di cross riusciti
|10
|16
|Duelli per partita vinti
|154
|143
|Duelli per partita persi
|155
|133
|Corner subiti
|18
|8
|Corner guadagnati
|16
|14
|Numero di punizioni a favore
|38
|38
|Numero di punizioni concesse
|42
|42
|Tackle totali
|47
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|57.4
|53.6
|Fuorigiochi totali
|0
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus
AZ Alkmaar-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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