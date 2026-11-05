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LIVE AZ Alkmaar-Juventus 0-2 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio AFAS Stadion di Alkmaar
5 Novembre 2026 ore 21:00
AZ Alkmaar
0
Juventus
2
Secondo tempo
Arbitro: Damian Sylwestrzak
  1. 19' 0-1 Teun Koopmeiners
  2. 37' 0-2 Randal Kolo Muani
0'
45'
90'
51'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: AFAS Stadion
    Città: Alkmaar
    Capienza: 17023 spettatori19:57

  3. Benvenuti alla sfida tra AZ e Juventus, valida per la quarta giornata della fase a campionato dell'Europa League!19:57

  4. L'AZ arriv a questo appuntamento con sei punti in classifica, frutto di delle vittorie contro Ararat Armenia e Beer Sheva. L'unica sconfitta è arrivata nella prima gara contro il Sunderland.19:58

  6. Due vittorie e un pareggio invece per i bianconeri, vincenti contro NEC e Celta Vigo prima del pari interno contro il Rennais nell'ultima giornata20:00

  7. La gara sarà arbitrata dal fischietto polacco Damian Sylwestrzak20:00

  8. FORMAZIONE UFFICIALE AZ ALKMAAR: gli olandesi si schierano con un 4-3-3: De Busser - De Wit, Schouten, Goes, Kasius - Koopmeiners, Byskov, Kwakman - Daal, Meerdink, Stengs20:03

  9. FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-4-1-2: Vicario - Gattu, Lucumì, Kelly - Kalulu, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso - Alajbegovic - Kolo Muani, Woltemade20:08

  10. Le scelte di Lee Roy Echteld: davanti a De Busser, la linea a quattro è composta da De Wit, Schouten, Goes e Kasius. In mediana c'è Koopmeiners, fratello di Teun, oggi suo avversario, con Byskov e Kwakman. Meerdink guida l'attacco con Daal e Stengs ai suoi lati20:07

  12. Le scelte di Spalletti: difesa a tre per il tecnico bianconero, con Lucumì al centro a far rifiatare Bremer e poi Gatti e Kelly. A destra straordinari per Kalulu, c'è invece Cambiaso a sinistra con Koopmeiners e Sarr in mediana. Davanti la coppia Kolo Muani Woltemade supportata da Alajbegovic20:10

  13. SI PARTE! È iniziata AZ-JUVENTUS!21:04

  14. 3'

    Attacca l'AZ, discesa di Kasius sulla destra, il suo cross basso non trova compagni in mezzo all'area21:06

  15. 4'

    OCCASIONE JUVE! Buona azione dei bianconeri che combinano bene a centrocampo, Woltemade imbuca per Kolo Muani, il quale da dentro l'area incrocia bene col destro mandando di poco a lato!21:08

  16. 7'

    Prova ad avanzare l'AZ, chiude tutti gli spazi la squadra di Spalletti21:11

  18. 9'

    Attacca la Juve, Alajbegovic cerca la porta da posizione decentrata ma la sua conclusione viene respinta. La palla diventa buona per Sarr che dal limite calcia trovando una deviazione21:13

  19. 12'

    Azione insistita della Juve, i bianconeri crossano due volte al centro senza riuscire a trovare l'occasione per concludere21:16

  20. 15'

    Punizione per l'AZ; la difesa della Juve libera sul pallone scodellato al centro21:19

  21. 19'

    GOL! AZ Alkmaar-JUVENTUS 0-1! Rete di Koopmeiners! Proprio lui, il gol dell'ex! Grande azione di Kolo Muani che salta netto un avversario sulla destra e accelera, sul lato corto dell'area serve un cioccolatino a Koopmeiners che di prima intenzione infila la sfera con il sinistro all'angolino basso!

    Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners21:24

    Teun Koopmeiners
  22. 20'

    Vantaggio meritato della Juve per quanto si è visto fin qui21:26

  24. 23'

    Primo cambio nell'AZ Alkmaar: infortunio per Schouten che è costretto a uscire, al suo posto entra Hoedt21:26

  25. 25'

    Prova a partire in velocità Woltemade, intervento deciso in scivolata da parte di Hoedt21:29

  26. 28'

    Ammonito Hoedt, duro intervento su Kolo Muani21:31

  27. 29'

    ALAJBEGOVIC! Il bosniaco sfiora la traversa con una botta dal limite dopo un calcio di punizione messo in mezzo e respinto dalla difesa di casa!21:33

  28. 31'

    Potenziale occasione non sfruttata dall'AZ, Byskov si incarica di una punizione dal limite ma centra in pieno la barriera21:35

  30. 34'

    Offensiva dell'AZ, De Wit scappa a sinistra e pesca nel cuore dell'area Kwakman, il quale svirgola al momento della conclusione21:38

  31. 36'

    Ancora Kwakman, il suo mancino viene deviato e poi bloccato da Vicario21:39

  32. 37'

    GOL! AZ Alkmaar-JUVENTUS 0-2! Rete di Kolo Muani! Pressing forsennato del francese che recupera palla in avanti e serve Woltemade. Il tedesco la restituisce al compagno che col sinistro fulmina De Busser!

    Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani21:42

    Randal Kolo Muani
  33. 38'

    Grandissima prestazione fino a qui di Kolo Muani, e non solo per il gol e per l'assist. Il francese sta facendo la differenza anche in fase di riaggressione21:45

  34. 41'

    L'AZ non riesce a trovare varchi per colpire21:46

  36. 45'

    Ci prova Peer Koopmeiners con un colpo di testa, decisivo l'intervento di Lucumì poi abbracciato anche da Vicario21:48

  37. 45'+1'

    Un minuto di recupero21:49

  38. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!21:49

  39. Prestazione convincente della Juventus nei primi 45 minuti. I bianconeri passano in vantaggio con il mancino di Koopmeiners che, sull'assist di Kolo Muani, sblocca la gara davanti al fratello avversario Peer. Il raddoppio è firmato dal migliore in campo fin qui, Randal Kolo Muani. Il francese, dopo il passaggio vincente per Koopmeiners, realizza il gol del 2-0 su servizio di Woltemade. Una buona Juve fin qui, AZ poco determinato21:51

  40. 46'

    SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di AZ-JUVENTUS!22:06

  42. 48'

    Ammonito Cambiaso22:09

  43. 51'

    Daal accelera sulla sinistra e converge, il suo tiro viene deviato in corner 22:12

Formazioni AZ Alkmaar - Juventus

AZ Alkmaar
Juventus
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (28) JARI DE BUSSER (P)
  • (4) LEWIS SCHOUTEN (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (30) DENSO KASIUS (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (17) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (14) CALVIN STENGS (A)
  • (11) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (9) MEXX MEERDINK (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (27) WASSIM BOUZIANE (A)
  • (8) JORDY CLASIE (C)
  • (5) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (24) AYOUB OUFKIR (A)
  • (31) RION ICHIHARA (D)
  • (18) BENDEGÚZ KOVÁCS (A)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (10) KEES SMIT (C)
  • (2) SEIYA MAIKUMA (D)
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (29) WESLEY HOEDT (D)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
TITOLARI JUVENTUS
  • (25) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (26) JHON LUCUMÍ (D)
  • (6) LLOYD KELLY (D)
  • (4) FEDERICO GATTI (D)
  • (8) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (15) PIERRE KALULU (C)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (20) ANDREA CAMBIASO (C)
  • (9) RANDAL KOLO MUANI (A)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (17) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
PANCHINA JUVENTUS
  • (48) DESTINY ELIMOGHALE (A)
  • (23) CARLO PINSOGLIO (P)
  • (51) ANTONIO MEROLA (A)
  • (18) JEFF EKHATOR (A)
  • (41) AUGUSTO OWUSU (C)
  • (43) FILIPPO PAGNUCCO (C)
  • (32) JUAN CABAL (D)
  • (3) BREMER (D)
  • (12) DOUGLAS LUIZ (C)
  • (13) JÉRÉMIE BOGA (A)
  • (33) NETO (P)
ALLENATORE JUVENTUS
  • Luciano Spalletti
PREPARTITA

AZ Alkmaar - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - Juventus sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente l'AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'AZ Alkmaar ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

AZ Alkmaar e Juventus è la prima che si affrontano in campionato.

AZ Alkmaar-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • AZ e Juventus si affrontano per la prima volta nelle competizioni europee; i padroni di casa sono imbattuti nelle ultime cinque sfide europee contro squadre italiane (4V, 1N).
  • La Juventus è imbattuta nelle tre partite di UEFA Europa League contro squadre olandesi (2V, 1N), avendo segnato sette gol e subendone soltanto uno in questi incontri.
  • La Juventus ha vinto l'ultima partita disputata contro una squadra olandese nelle competizioni europee (5-0 v NEC il 17 settembre scorso) e potrebbe ottenere due successi di fila contro squadre di questa nazione in campo europeo per la prima volta dal 2024/25, contro il PSV in Champions League (3-1 e 2-1).
  • L'AZ è imbattuto nelle ultime 17 partite casalinghe in Europa (14V, 3N), dalla sconfitta per 4-1 contro l'Aston Villa in UEFA Conference League nell'ottobre 2023.
  • Dopo il successo contro il Celta Vigo (2-1), la Juventus potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila in campo europeo per la prima volta dal 2022/23, sempre in Europa League (v Nantes e Friburgo tra febbraio e marzo 2023).
  • La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 partite europee (6V, 3N), segnando 2 o più gol in otto di queste gare.
  • Solo il Benfica (10) ha segnato più gol rispetto alla Juventus (nove, come Ferencváros e Beşiktaş) in questa UEFA Europa League; i bianconeri non segnavano così tanto nelle prime tre gare in una singola edizione di una competizione europea dal 1999/2000 (13 in Coppa Uefa).
  • Nick Woltemade della Juventus è il miglior marcatore a pari merito in questa edizione di UEFA Europa League (3 gol) ed è inoltre il giocatore che in assoluto nella competizione ha registrato il più alto valore di xG (3.1).
  • La Juventus è l'unica squadra con almeno tre calciatori andati a segno almeno due volte in questa Europa League: Nick Woltemade, Randal Kolo Muani e Zeki Çelik.
  • Weslley Patati è il giocatore dell'AZ che ha preso parte a più reti in questa Europa League (tre - due gol e un assist); il brasiliano è anche uno dei due calciatori della squadra olandese con più dribbling tentati (10, come Ro-Zangelo Daal).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ AlkmaarJuventus
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati69
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita0.71.0
Percentuale possesso palla58.451.5
Numero totale di passaggi16561558
Numero totale di passaggi riusciti13941370
Tiri nello specchio della porta1817
Percentuale di tiri in porta60.053.1
Numero totale di cross3150
Numero medio di cross riusciti1016
Duelli per partita vinti154143
Duelli per partita persi155133
Corner subiti188
Corner guadagnati1614
Numero di punizioni a favore3838
Numero di punizioni concesse4242
Tackle totali4756
Percentuale di successo nei tackle57.453.6
Fuorigiochi totali04
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus
AZ Alkmaar-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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