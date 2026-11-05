Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori20:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Fallo di Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).21:07
Timothy Weah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.21:07
Tiro parato. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Weah con passaggio filtrante.21:09
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:11
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Facundo Medina (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Amine Gouiri (Marsiglia).21:14
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:19
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Himad Abdelli (Marsiglia).21:22
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:26
Ulisses Garcia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).21:29
Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:30
Tiro parato. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Schick.21:36
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:38
Tiro respinto. Nayef Aguerd (Marsiglia) un colpo di testa da centro area. Assist di Igor Paixão con cross.21:39
Tiro respinto. CJ Egan-Riley (Marsiglia) un tiro di destro da centro area.21:39
Igor Paixão (Marsiglia) e' ammonito.21:40
Timothy Weah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).21:43
Tiro respinto. Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Jonas Hofmann.21:44
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Edmond Tapsoba.21:48
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).21:48
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Marsiglia 0.21:48
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Marsiglia 0.22:05
Fallo di Ulisses Garcia (Marsiglia).22:08
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:09
Gara riprende.22:10
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:11
Bayer Leverkusen - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Marsiglia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
Bayer Leverkusen e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.
Bayer Leverkusen-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|Marsiglia
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|0
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|1
|Gol totali subiti
|0
|6
|Media gol subiti per partita
|0.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|60.0
|57.4
|Numero totale di passaggi
|1887
|1667
|Numero totale di passaggi riusciti
|1705
|1448
|Tiri nello specchio della porta
|33
|9
|Percentuale di tiri in porta
|57.9
|30.0
|Numero totale di cross
|70
|56
|Numero medio di cross riusciti
|21
|13
|Duelli per partita vinti
|111
|164
|Duelli per partita persi
|109
|133
|Corner subiti
|11
|6
|Corner guadagnati
|21
|16
|Numero di punizioni a favore
|18
|44
|Numero di punizioni concesse
|53
|36
|Tackle totali
|38
|49
|Percentuale di successo nei tackle
|57.9
|67.3
|Fuorigiochi totali
|7
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia
Bayer Leverkusen-Marsiglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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