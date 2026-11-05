Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Marsiglia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Bayer Leverkusen e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Bayer Leverkusen-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen non ha mai affrontato il Marsiglia nelle competizioni europee e ha perso l'ultima partita europea casalinga contro una squadra francese, il 7-2 subito dal Paris Saint-Germain in Champions League nell'ottobre 2025.

Il Marsiglia ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (1V, 1N); l'unica vittoria risale all'aprile 2018, un 5-2 contro il RB Lipsia.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di UEFA Europa League (7V, 3N), con una media di 2.6 gol a partita in questi incontri.

Il Marsiglia ha perso le ultime cinque partite nelle maggiori competizioni europee, segnando un solo gol in totale. Si tratta della loro striscia di sconfitte più lunga da quella di otto partite registrata tra l'ottobre 2018 e il novembre 2020.

Il Bayer Leverkusen vanta il totale di expected goals (xG) più alto in questa edizione di UEFA Europa League (11), oltre a essere primo nella competizione per tiri totali (72) e primo a pari merito per tiri nello specchio (33).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayer Leverkusen Marsiglia Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 3 0 Numero di partite perse 0 3 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 8 1 Gol totali subiti 0 6 Media gol subiti per partita 0.0 2.0 Percentuale possesso palla 60.0 57.4 Numero totale di passaggi 1887 1667 Numero totale di passaggi riusciti 1705 1448 Tiri nello specchio della porta 33 9 Percentuale di tiri in porta 57.9 30.0 Numero totale di cross 70 56 Numero medio di cross riusciti 21 13 Duelli per partita vinti 111 164 Duelli per partita persi 109 133 Corner subiti 11 6 Corner guadagnati 21 16 Numero di punizioni a favore 18 44 Numero di punizioni concesse 53 36 Tackle totali 38 49 Percentuale di successo nei tackle 57.9 67.3 Fuorigiochi totali 7 4 Numero totale di cartellini gialli 5 6 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia

Bayer Leverkusen-Marsiglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.