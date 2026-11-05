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LIVE Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-0 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio BayArena di Leverkusen
5 Novembre 2026 ore 21:00
Bayer Leverkusen
0
Marsiglia
0
Secondo tempo
Arbitro: Orel Grinfeeld
    0'
    45'
    90'
    50'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: BayArena
      Città: Leverkusen
      Capienza: 30210 spettatori20:03

    3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

    4. Inizia il Primo tempo.21:02

    6. 5'

      Fallo di Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).21:07

    7. 5'

      Timothy Weah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

    8. 6'

      Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.21:07

    9. 7'

      Tiro parato. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Weah con passaggio filtrante.21:09

    10. 9'

      Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:11

    12. 9'

      Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

    13. 12'

      Facundo Medina (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    14. 12'

      Fallo di Amine Gouiri (Marsiglia).21:14

    15. 17'

      Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

    16. 17'

      Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:19

    18. 20'

      Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

    19. 20'

      Fallo di Himad Abdelli (Marsiglia).21:22

    20. 24'

      Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:26

    21. 24'

      Ulisses Garcia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

    22. 27'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).21:29

    24. 28'

      Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:30

    25. 34'

      Tiro parato. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Schick.21:36

    26. 36'

      Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:38

    27. 37'

      Tiro respinto. Nayef Aguerd (Marsiglia) un colpo di testa da centro area. Assist di Igor Paixão con cross.21:39

    28. 37'

      Tiro respinto. CJ Egan-Riley (Marsiglia) un tiro di destro da centro area.21:39

    30. 38'

      Igor Paixão (Marsiglia) e' ammonito.21:40

    31. 41'

      Timothy Weah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

    32. 41'

      Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).21:43

    33. 43'

      Tiro respinto. Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Jonas Hofmann.21:44

    34. 43'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:44

    36. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

    37. 45'+1'

      Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Edmond Tapsoba.21:48

    38. 45'+1'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).21:48

    39. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Marsiglia 0.21:48

    40. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Marsiglia 0.22:05

    42. 48'

      Fallo di Ulisses Garcia (Marsiglia).22:08

    43. 48'

      Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

    44. 49'

      Gara momentaneamente sospesa, Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:09

    45. 50'

      Gara riprende.22:10

    46. 51'

      Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

    48. 51'

      Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:11

    Formazioni Bayer Leverkusen - Marsiglia

    Bayer Leverkusen
    Marsiglia
    TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
    • (1) MARK FLEKKEN (P)
    • (4) JARELL QUANSAH (D)
    • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
    • (3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
    • (2) FACUNDO MEDINA (D)
    • (17) LUCAS VÁZQUEZ (C)
    • (30) IBRAHIM MAZA (C)
    • (24) ALEIX GARCÍA (C)
    • (8) ROBERT ANDRICH (C)
    • (7) JONAS HOFMANN (C)
    • (14) PATRIK SCHICK (A)
    PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
    • (36) NIKLAS LOMB (P)
    • (10) MALIK TILLMAN (C)
    • (6) EQUI FERNÁNDEZ (C)
    • (5) LOÏC BADÉ (D)
    • (9) AFONSO MOREIRA (A)
    • (28) JANIS BLASWICH (P)
    • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
    • (43) BEN HAWIGHORST (D)
    ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
    • Carles Martínez
    TITOLARI MARSIGLIA
    • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
    • (25) ULISSES GARCIA (D)
    • (21) NAYEF AGUERD (D)
    • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
    • (74) KELYANN BEZAHAF (D)
    • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
    • (22) TIMOTHY WEAH (C)
    • (8) HIMAD ABDELLI (C)
    • (19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)
    • (14) IGOR PAIXÃO (C)
    • (9) AMINE GOUIRI (A)
    PANCHINA MARSIGLIA
    • (92) THÉO VERMOT (P)
    • (44) ANTOINE VALERO (A)
    • (43) TADJIDINE MMADI (A)
    • (48) KEYLIANE ABDALLAH (A)
    • (41) IBRAHIM GOMIS (P)
    • (42) NOUHOUM KAMISSOKO (C)
    • (6) TOCHUKWU NNADI (C)
    • (46) ALEXI KOUM (D)
    • (18) BAMO MEÏTÉ (D)
    • (7) ANGEL GOMES (C)
    • (11) NEAL MAUPAY (A)
    ALLENATORE MARSIGLIA
    • Bruno Génésio
    PREPARTITA

    Bayer Leverkusen - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
    Arbitro di Bayer Leverkusen - Marsiglia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

    Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
    Il Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

    Bayer Leverkusen e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

    Bayer Leverkusen-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Bayer Leverkusen non ha mai affrontato il Marsiglia nelle competizioni europee e ha perso l'ultima partita europea casalinga contro una squadra francese, il 7-2 subito dal Paris Saint-Germain in Champions League nell'ottobre 2025.
    • Il Marsiglia ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (1V, 1N); l'unica vittoria risale all'aprile 2018, un 5-2 contro il RB Lipsia.
    • Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di UEFA Europa League (7V, 3N), con una media di 2.6 gol a partita in questi incontri.
    • Il Marsiglia ha perso le ultime cinque partite nelle maggiori competizioni europee, segnando un solo gol in totale. Si tratta della loro striscia di sconfitte più lunga da quella di otto partite registrata tra l'ottobre 2018 e il novembre 2020.
    • Il Bayer Leverkusen vanta il totale di expected goals (xG) più alto in questa edizione di UEFA Europa League (11), oltre a essere primo nella competizione per tiri totali (72) e primo a pari merito per tiri nello specchio (33).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Bayer LeverkusenMarsiglia
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte30
    Numero di partite perse03
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati81
    Gol totali subiti06
    Media gol subiti per partita0.02.0
    Percentuale possesso palla60.057.4
    Numero totale di passaggi18871667
    Numero totale di passaggi riusciti17051448
    Tiri nello specchio della porta339
    Percentuale di tiri in porta57.930.0
    Numero totale di cross7056
    Numero medio di cross riusciti2113
    Duelli per partita vinti111164
    Duelli per partita persi109133
    Corner subiti116
    Corner guadagnati2116
    Numero di punizioni a favore1844
    Numero di punizioni concesse5336
    Tackle totali3849
    Percentuale di successo nei tackle57.967.3
    Fuorigiochi totali74
    Numero totale di cartellini gialli56
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Europa League.

    Dove vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia
    Bayer Leverkusen-Marsiglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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