Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio da Luz
Città: Lisbona
Capienza: 64642 spettatori20:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Jhon Durán (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).21:03
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Manu Silva (Benfica).21:03
Tiro parato. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Claudio Echeverri.21:05
Tiro parato. Rafa (Benfica) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:07
Gol! Benfica 1, Lech Poznan 0. Rafa (Benfica) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07
Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Daniel Banjaqui.21:11
Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).21:12
Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Claudio Echeverri (Benfica).21:13
Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Rafa (Benfica).21:14
Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Schjelderup.21:15
Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).21:16
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).21:18
Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:20
Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup.21:21
Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Claudio Echeverri.21:21
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).21:22
Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup.21:26
Yannick Agnero (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).21:26
Tiro parato. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira.21:27
Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).21:29
Claudio Echeverri (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Yannick Agnero (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.21:29
Tiro parato. Souffian El Karouani (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Araújo.21:30
Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).21:34
Manu Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Tiro respinto. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area.21:35
Tiro respinto. Daniel Banjaqui (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Manu Silva.21:35
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:35
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:39
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:41
Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Fallo di Jhon Durán (Benfica).21:43
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fallo di Daniel Banjaqui (Benfica).21:44
Daniel Banjaqui (Benfica) e' ammonito per fallo.21:44
Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Tiro parato. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudio Echeverri.21:47
Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Claudio Echeverri (Benfica).21:48
Primo tempo terminato, Benfica 1, Lech Poznan 0.21:48
Inizia il Secondo tempo Benfica 1, Lech Poznan 0.22:04
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Patrik Wålemark (Lech Poznan).22:05
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).22:06
Tentativo fallito. Manu Silva (Benfica) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.22:07
Tiro respinto. Rafa (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Souffian El Karouani.22:08
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:08
Radoslaw Murawski (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Jhon Durán (Benfica).22:09
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:10
Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:12
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:13
Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Benfica - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Lech Poznań sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente il Benfica si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; il Lech Poznań ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9.
Benfica e Lech Poznań si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benfica ha vinto 2 volte, il Lech Poznań non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Benfica-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benfica
|Lech Poznań
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|10
|1
|Gol totali subiti
|2
|9
|Media gol subiti per partita
|0.7
|3.0
|Percentuale possesso palla
|52.3
|43.2
|Numero totale di passaggi
|1667
|1253
|Numero totale di passaggi riusciti
|1475
|1016
|Tiri nello specchio della porta
|21
|15
|Percentuale di tiri in porta
|51.2
|44.1
|Numero totale di cross
|34
|34
|Numero medio di cross riusciti
|15
|7
|Duelli per partita vinti
|142
|109
|Duelli per partita persi
|114
|110
|Corner subiti
|20
|17
|Corner guadagnati
|14
|12
|Numero di punizioni a favore
|31
|38
|Numero di punizioni concesse
|32
|19
|Tackle totali
|58
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|63.8
|42.4
|Fuorigiochi totali
|6
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Benfica-Lech Poznań
Benfica-Lech Poznań si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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