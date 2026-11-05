Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Benfica - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Lech Poznań sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente il Benfica si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; il Lech Poznań ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9.

Benfica e Lech Poznań si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benfica ha vinto 2 volte, il Lech Poznań non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Benfica-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il terzo incontro tra il Benfica e il Lech Poznań nelle principali competizioni europee, con la squadra portoghese che ha vinto entrambi i precedenti, 4-2 in trasferta e 4-0 in casa nella fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21.

Il Lech Poznań ha vinto il suo primo incontro in assoluto contro una squadra portoghese nella stagione 2010/11, battendo lo Sporting Braga 1-0 in UEFA Europa League, ma non ha vinto nessuna delle cinque sfide giocate contro formazioni lusitane da allora (2N 3P), rimanendo a secco di gol in quattro di queste cinque partite.

Il Benfica ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione, facendo registrare per la prima volta nella sua storia tre successi nelle prime tre gare della fase a gironi in una qualsiasi delle principali competizioni europee.

Il Lech Poznań non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite di UEFA Europa League (1N 5P) dopo il successo per 3-1 contro lo Standard Liegi nel novembre 2020.

Vangelis Pavlidis ha segnato otto gol in otto partite europee con il Benfica in questa stagione (inclusi i turni di qualificazione), andando a segno in entrambe le ultime due gare di UEFA Europa League giocate dalla squadra portoghese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Benfica Lech Poznań Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 3 0 Numero di partite perse 0 2 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 10 1 Gol totali subiti 2 9 Media gol subiti per partita 0.7 3.0 Percentuale possesso palla 52.3 43.2 Numero totale di passaggi 1667 1253 Numero totale di passaggi riusciti 1475 1016 Tiri nello specchio della porta 21 15 Percentuale di tiri in porta 51.2 44.1 Numero totale di cross 34 34 Numero medio di cross riusciti 15 7 Duelli per partita vinti 142 109 Duelli per partita persi 114 110 Corner subiti 20 17 Corner guadagnati 14 12 Numero di punizioni a favore 31 38 Numero di punizioni concesse 32 19 Tackle totali 58 33 Percentuale di successo nei tackle 63.8 42.4 Fuorigiochi totali 6 2 Numero totale di cartellini gialli 12 1 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Benfica-Lech Poznań

Benfica-Lech Poznań si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.