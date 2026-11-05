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LIVE Benfica-Lech Poznań 1-0 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Estádio da Luz di Lisbona
5 Novembre 2026 ore 21:00
Benfica
1
Lech Poznań
0
Secondo tempo
Arbitro: Martin Matosa
  1. 6' 1-0 Rafa
0'
45'
90'
53'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio da Luz
    Città: Lisbona
    Capienza: 64642 spettatori20:02

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  4. Inizia il Primo tempo.21:02

  6. Jhon Durán (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  7. Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).21:03

  8. 2'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  9. 2'

    Fallo di Manu Silva (Benfica).21:03

  10. 3'

    Tiro parato. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Claudio Echeverri.21:05

  12. 6'

    Tiro parato. Rafa (Benfica) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:07

  13. 6'

    Gol! Benfica 1, Lech Poznan 0. Rafa (Benfica) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07

  14. 10'

    Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Daniel Banjaqui.21:11

  15. 10'

    Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).21:12

  16. 10'

    Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  18. 11'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  19. 11'

    Fallo di Claudio Echeverri (Benfica).21:13

  20. 13'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  21. 13'

    Fallo di Rafa (Benfica).21:14

  22. 14'

    Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Schjelderup.21:15

  24. 15'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  25. 15'

    Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).21:16

  26. 17'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).21:18

  27. 17'

    Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  28. 18'

    Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:20

  30. 18'

    Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  31. 19'

    Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup.21:21

  32. 19'

    Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Claudio Echeverri.21:21

  33. 20'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).21:22

  34. 20'

    Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  36. 24'

    Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup.21:26

  37. 25'

    Yannick Agnero (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  38. 25'

    Fallo di Tomás Araújo (Benfica).21:26

  39. 26'

    Tiro parato. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira.21:27

  40. 27'

    Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).21:29

  42. 27'

    Claudio Echeverri (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  43. 27'

    Yannick Agnero (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.21:29

  44. 29'

    Tiro parato. Souffian El Karouani (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Araújo.21:30

  45. 33'

    Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).21:34

  46. 33'

    Manu Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  48. 33'

    Tiro respinto. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area.21:35

  49. 34'

    Tiro respinto. Daniel Banjaqui (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Manu Silva.21:35

  50. 34'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:35

  51. 38'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:39

  52. 39'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:41

  54. 41'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  55. 41'

    Fallo di Jhon Durán (Benfica).21:43

  56. 42'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  57. 42'

    Fallo di Daniel Banjaqui (Benfica).21:44

  58. 42'

    Daniel Banjaqui (Benfica) e' ammonito per fallo.21:44

  60. 44'

    Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.21:45

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  62. 45'+1'

    Tiro parato. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudio Echeverri.21:47

  63. 45'+1'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  64. 45'+1'

    Fallo di Claudio Echeverri (Benfica).21:48

  66. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Benfica 1, Lech Poznan 0.21:48

  67. Inizia il Secondo tempo Benfica 1, Lech Poznan 0.22:04

  68. 47'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Patrik Wålemark (Lech Poznan).22:05

  69. 48'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).22:06

  70. 48'

    Tentativo fallito. Manu Silva (Benfica) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.22:07

  72. 50'

    Tiro respinto. Rafa (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Souffian El Karouani.22:08

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:08

  74. 50'

    Radoslaw Murawski (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  75. 50'

    Fallo di Jhon Durán (Benfica).22:09

  76. 51'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:10

  78. 54'

    Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:12

  79. 54'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:13

  80. 54'

    Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

Formazioni Benfica - Lech Poznań

Benfica
Lech Poznań
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (58) DANIEL BANJAQUI (D)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (34) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (3) ALESSANDRO CIRCATI (D)
  • (27) RAFA (C)
  • (30) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
  • (10) HEORHIY SUDAKOV (C)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (C)
  • (16) MANU SILVA (C)
  • (22) JHON DURÁN (A)
PANCHINA BENFICA
  • (33) GABRIEL ÍNDIO (D)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (72) ANÍSIO CABRAL (A)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (A)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (6) ALEXANDER BAH (D)
  • (11) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
  • (36) JOÃO PALHINHA (C)
ALLENATORE BENFICA
  • Marco Alexandre Saraiva da Silva
TITOLARI LECH POZNAń
  • (1) MATEUSZ LIS (P)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (59) TERRY YEGBE (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (22) RADOSLAW MURAWSKI (C)
  • (21) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (11) DANIEL HÅKANS (C)
  • (10) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
PANCHINA LECH POZNAń
  • (31) WIKTOR OBREMSKI (P)
  • (56) WOJCIECH SZYMCZAK (A)
  • (90) HUBERT JANYSZKA (D)
  • (44) ERYK SLEDZINSKI (C)
  • (55) PIOTR BARTCZAK (D)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (5) GUSTAV BERGGREN (C)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
ALLENATORE LECH POZNAń
  • Niels Frederiksen
PREPARTITA

Benfica - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Lech Poznań sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente il Benfica si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; il Lech Poznań ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9.

Benfica e Lech Poznań si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benfica ha vinto 2 volte, il Lech Poznań non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Benfica-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il terzo incontro tra il Benfica e il Lech Poznań nelle principali competizioni europee, con la squadra portoghese che ha vinto entrambi i precedenti, 4-2 in trasferta e 4-0 in casa nella fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21.
  • Il Lech Poznań ha vinto il suo primo incontro in assoluto contro una squadra portoghese nella stagione 2010/11, battendo lo Sporting Braga 1-0 in UEFA Europa League, ma non ha vinto nessuna delle cinque sfide giocate contro formazioni lusitane da allora (2N 3P), rimanendo a secco di gol in quattro di queste cinque partite.
  • Il Benfica ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione, facendo registrare per la prima volta nella sua storia tre successi nelle prime tre gare della fase a gironi in una qualsiasi delle principali competizioni europee.
  • Il Lech Poznań non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite di UEFA Europa League (1N 5P) dopo il successo per 3-1 contro lo Standard Liegi nel novembre 2020.
  • Vangelis Pavlidis ha segnato otto gol in otto partite europee con il Benfica in questa stagione (inclusi i turni di qualificazione), andando a segno in entrambe le ultime due gare di UEFA Europa League giocate dalla squadra portoghese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BenficaLech Poznań
Partite giocate33
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati101
Gol totali subiti29
Media gol subiti per partita0.73.0
Percentuale possesso palla52.343.2
Numero totale di passaggi16671253
Numero totale di passaggi riusciti14751016
Tiri nello specchio della porta2115
Percentuale di tiri in porta51.244.1
Numero totale di cross3434
Numero medio di cross riusciti157
Duelli per partita vinti142109
Duelli per partita persi114110
Corner subiti2017
Corner guadagnati1412
Numero di punizioni a favore3138
Numero di punizioni concesse3219
Tackle totali5833
Percentuale di successo nei tackle63.842.4
Fuorigiochi totali62
Numero totale di cartellini gialli121
Numero totale di cartellini rossi01

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Benfica-Lech Poznań
Benfica-Lech Poznań si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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