Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
Città: Vigo
Capienza: 24791 spettatori19:56
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Inizia il Primo tempo.21:02
Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).21:08
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.21:10
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:10
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tentativo fallito. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:11
Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 0. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergio Carreira.21:13
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:15
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:16
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:17
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).21:18
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).21:20
Tentativo fallito. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:21
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:22
Tentativo fallito. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Williot Swedberg.21:24
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Louis Patris.21:26
Tiro respinto. Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng con suggerimento di testa.21:29
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:30
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:30
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:32
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:33
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).21:34
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro respinto. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area. Assist di Louis Patris con cross.21:35
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).21:35
Tentativo fallito. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.21:36
Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane con passaggio filtrante.21:36
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:40
Tentativo fallito. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:41
Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:41
Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:42
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).21:43
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).21:43
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:44
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1.21:48
Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1.22:04
Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:05
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:06
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 2. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Rodríguez.Gol confermato dopo VAR Review.22:07
Fuorigioco. Nikki Havenaar(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.22:10
Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Arbitro di Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente il Celta de Vigo si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Celta de Vigo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.
Celta de Vigo e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.
Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celta de Vigo
|Union Saint-Gilloise
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|8
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.3
|Percentuale possesso palla
|52.4
|48.7
|Numero totale di passaggi
|1699
|1455
|Numero totale di passaggi riusciti
|1512
|1180
|Tiri nello specchio della porta
|11
|33
|Percentuale di tiri in porta
|39.3
|60.0
|Numero totale di cross
|51
|47
|Numero medio di cross riusciti
|14
|9
|Duelli per partita vinti
|95
|180
|Duelli per partita persi
|113
|157
|Corner subiti
|12
|7
|Corner guadagnati
|20
|9
|Numero di punizioni a favore
|30
|37
|Numero di punizioni concesse
|32
|32
|Tackle totali
|35
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|65.7
|58.9
|Fuorigiochi totali
|4
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise
Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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