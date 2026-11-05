Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Arbitro di Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente il Celta de Vigo si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Celta de Vigo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.

Celta de Vigo e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella tra Celta Vigo e Union Saint-Gilloise sarà la prima sfida in assoluto tra i due club; per la squadra belga si tratta della seconda trasferta in Spagna in una delle principali competizioni europee, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Atlético Madrid nella scorsa edizione della Champions League.

Il Celta Vigo è imbattuto in tutti gli otto precedenti contro squadre belghe nelle competizioni europee maggiori (3V 5N); si tratta del numero più alto di sfide del club spagnolo contro formazioni di una singola nazione senza mai subire una sconfitta.

Il Celta Vigo non ha vinto nessuna delle ultime tre partite casalinghe in UEFA Europa League (1N 2P), eguagliando la sua striscia più lunga senza successi interni nelle principali competizioni europee (già registrata tra ottobre 2016 e febbraio 2017, sempre in Europa League).

L'Union Saint-Gilloise è imbattuto nelle ultime quattro partite europee, con tre vittorie e un pareggio; l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte in Europa è stata tra settembre e ottobre 2022, quando arrivò cinque gare (4V 1N).

Nella giornata precedente contro il Celtic, Javi Rodríguez è diventato solo il secondo giocatore del Celta Vigo a realizzare una doppietta in UEFA Europa League, dopo Pablo Durán contro la Dinamo Zagabria nel novembre 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Celta de Vigo Union Saint-Gilloise Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 2 Numero di partite perse 2 0 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 3 8 Gol totali subiti 4 1 Media gol subiti per partita 1.3 0.3 Percentuale possesso palla 52.4 48.7 Numero totale di passaggi 1699 1455 Numero totale di passaggi riusciti 1512 1180 Tiri nello specchio della porta 11 33 Percentuale di tiri in porta 39.3 60.0 Numero totale di cross 51 47 Numero medio di cross riusciti 14 9 Duelli per partita vinti 95 180 Duelli per partita persi 113 157 Corner subiti 12 7 Corner guadagnati 20 9 Numero di punizioni a favore 30 37 Numero di punizioni concesse 32 32 Tackle totali 35 73 Percentuale di successo nei tackle 65.7 58.9 Fuorigiochi totali 4 3 Numero totale di cartellini gialli 3 6 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise

Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.