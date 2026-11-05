Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise 1-2 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo
5 Novembre 2026 ore 21:00
Celta de Vigo
1
Union Saint-Gilloise
2
Secondo tempo
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 11' 1-0 Pablo Durán
  2. 35' 1-1 Besfort Zeneli
  3. 49' 1-2 Besfort Zeneli
0'
45'
90'
51'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
    Città: Vigo
    Capienza: 24791 spettatori19:56

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  4. Inizia il Primo tempo.21:02

  6. 7'

    Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).21:08

  7. 7'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  8. 8'

    Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.21:10

  9. 9'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:10

  10. 9'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  12. 10'

    Tentativo fallito. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:11

  13. 11'

    Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 0. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergio Carreira.21:13

  14. 14'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  15. 14'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:15

  16. 14'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:16

  18. 14'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  19. 16'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:17

  20. 16'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

  21. 16'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  22. 16'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).21:18

  24. 19'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).21:20

  25. 20'

    Tentativo fallito. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:21

  26. 21'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  27. 21'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:22

  28. 23'

    Tentativo fallito. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Williot Swedberg.21:24

  30. 25'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Louis Patris.21:26

  31. 28'

    Tiro respinto. Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng con suggerimento di testa.21:29

  32. 29'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:30

  33. 29'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  34. 29'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).21:30

  36. 29'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  37. 31'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  38. 31'

    Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:32

  39. 32'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:33

  40. 32'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  42. 33'

    Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).21:34

  43. 33'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  44. 34'

    Tiro respinto. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area. Assist di Louis Patris con cross.21:35

  45. 34'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yoel Lago (Celta Vigo).21:35

  46. 35'

    Tentativo fallito. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.21:36

  48. 35'

    Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane con passaggio filtrante.21:36

  49. 38'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:40

  50. 40'

    Tentativo fallito. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:41

  51. 40'

    Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:41

  52. 41'

    Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:42

  54. 42'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).21:43

  55. 42'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  56. 42'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  57. 42'

    Fallo di Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).21:43

  58. 43'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:44

  60. 43'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  62. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1.21:48

  63. Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 1.22:04

  64. 47'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  66. 47'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:05

  67. 48'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:06

  68. 48'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  69. 49'

    Gol! Celta Vigo 1, Union Saint-Gilloise 2. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Rodríguez.Gol confermato dopo VAR Review.22:07

  70. 52'

    Fuorigioco. Nikki Havenaar(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.22:10

Formazioni Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise

Celta de Vigo
Union Saint-Gilloise
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (3) MARCOS ALONSO (D)
  • (18) YOEL LAGO (D)
  • (20) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (17) JAVI RUEDA (C)
  • (30) HUGO BURCIO (C)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (14) ALEIX FEBAS (C)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (A)
  • (11) PABLO DURÁN (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (35) GERMAIN MILLER (D)
  • (28) ANDRÉS ANTAÑÓN (C)
  • (31) ÁNGEL ARCOS (A)
  • (22) JAVI GALÁN (D)
  • (21) SEBASTIÁN CÁCERES (D)
  • (4) ABDOULAYE FAYE (D)
  • (24) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (16) HUGO GONZÁLEZ (A)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (1) ALTAY BAYINDIR (P)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (12) HERVÉ KOFFI (P)
  • (55) NIKKI HAVENAAR (D)
  • (29) MASSIRÉ SYLLA (D)
  • (4) NOHIM CHIBANI (D)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (C)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (23) BESFORT ZENELI (A)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
  • (38) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (20) DYLAN AQUINO (A)
  • (43) DANIEL TSHILANDA (D)
  • (28) DARIUS OLARU (C)
  • (39) YOUSSEF HAMOUTAHAR (A)
  • (32) SEKOU KEITA (A)
  • (25) ILAN HURTEVENT (A)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
PREPARTITA

Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Arbitro di Celta de Vigo - Union Saint-Gilloise sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente il Celta de Vigo si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Celta de Vigo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.

Celta de Vigo e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quella tra Celta Vigo e Union Saint-Gilloise sarà la prima sfida in assoluto tra i due club; per la squadra belga si tratta della seconda trasferta in Spagna in una delle principali competizioni europee, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Atlético Madrid nella scorsa edizione della Champions League.
  • Il Celta Vigo è imbattuto in tutti gli otto precedenti contro squadre belghe nelle competizioni europee maggiori (3V 5N); si tratta del numero più alto di sfide del club spagnolo contro formazioni di una singola nazione senza mai subire una sconfitta.
  • Il Celta Vigo non ha vinto nessuna delle ultime tre partite casalinghe in UEFA Europa League (1N 2P), eguagliando la sua striscia più lunga senza successi interni nelle principali competizioni europee (già registrata tra ottobre 2016 e febbraio 2017, sempre in Europa League).
  • L'Union Saint-Gilloise è imbattuto nelle ultime quattro partite europee, con tre vittorie e un pareggio; l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte in Europa è stata tra settembre e ottobre 2022, quando arrivò cinque gare (4V 1N).
  • Nella giornata precedente contro il Celtic, Javi Rodríguez è diventato solo il secondo giocatore del Celta Vigo a realizzare una doppietta in UEFA Europa League, dopo Pablo Durán contro la Dinamo Zagabria nel novembre 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Celta de VigoUnion Saint-Gilloise
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati38
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita1.30.3
Percentuale possesso palla52.448.7
Numero totale di passaggi16991455
Numero totale di passaggi riusciti15121180
Tiri nello specchio della porta1133
Percentuale di tiri in porta39.360.0
Numero totale di cross5147
Numero medio di cross riusciti149
Duelli per partita vinti95180
Duelli per partita persi113157
Corner subiti127
Corner guadagnati209
Numero di punizioni a favore3037
Numero di punizioni concesse3232
Tackle totali3573
Percentuale di successo nei tackle65.758.9
Fuorigiochi totali43
Numero totale di cartellini gialli36
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise
Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Octopus Energy

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio