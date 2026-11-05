Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

PREPARTITA

Celtic - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Beşiktaş sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente il Celtic si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Beşiktaş si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Beşiktaş ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Celtic e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella tra Celtic e Beşiktaş sarà la prima sfida in assoluto nelle competizioni europee, nonché il terzo confronto del Celtic contro una squadra turca, dopo i due pareggi ottenuti contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di UEFA Europa League 2015/16.

Il Beşiktaş affronterà per la prima volta una squadra scozzese, mentre l'ultima trasferta europea contro una formazione britannica risale alla sconfitta per 0-4 contro il Wolverhampton nel dicembre 2019 in UEFA Europa League.

Il Celtic ha perso tutte le ultime tre partite nelle principali competizioni europee e rischia di subire quattro sconfitte consecutive in Europa per la prima volta dal dicembre 2017, quando tutti e quattro i ko arrivarono in UEFA Champions League.

Il Beşiktaş è imbattuto nelle ultime tre partite di UEFA Europa League (2V, 1N), la striscia positiva più lunga nella competizione dal filotto di quattro gare registrato tra febbraio e marzo 2017.

Junior Olaïtan ha fornito tre assist in questa edizione di UEFA Europa League, nessuno ha fatto meglio nella competizione in corso; l'ultimo giocatore del Beşiktaş a fare meglio in una singola stagione del torneo è stato Talisca nel 2016/17 (4).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Celtic Beşiktaş Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 0 2 Numero di partite perse 3 0 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 3 9 Gol totali subiti 9 5 Media gol subiti per partita 3.0 1.7 Percentuale possesso palla 51.2 53.5 Numero totale di passaggi 1597 1502 Numero totale di passaggi riusciti 1424 1253 Tiri nello specchio della porta 15 14 Percentuale di tiri in porta 55.6 42.4 Numero totale di cross 73 44 Numero medio di cross riusciti 19 10 Duelli per partita vinti 122 152 Duelli per partita persi 108 143 Corner subiti 17 13 Corner guadagnati 19 9 Numero di punizioni a favore 26 45 Numero di punizioni concesse 35 30 Tackle totali 50 47 Percentuale di successo nei tackle 60.0 61.7 Fuorigiochi totali 6 1 Numero totale di cartellini gialli 4 5 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Celtic-Beşiktaş

Celtic-Beşiktaş si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.