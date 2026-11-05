Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori20:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01
Inizia il Primo tempo.21:02
Fallo di Kassoum Ouattara (Besiktas).21:04
Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Junior Olaïtan.21:06
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Tounekti.21:09
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:10
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:12
Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da centro area.21:13
Fallo di mano di Ernest Poku (Besiktas).21:16
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:19
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).21:21
Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:23
Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Ernest Poku (Besiktas).21:25
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:27
Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:28
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).21:29
Tentativo fallito. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:30
Fuorigioco. Junior Olaïtan(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Leandro Trossard e' colto in fuorigioco.21:31
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Václav Cerny (Besiktas).21:33
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:41
Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Kassoum Ouattara (Besiktas).21:44
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Celtic 0, Besiktas 0.21:47
Inizia il Secondo tempo Celtic 0, Besiktas 0.22:03
Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ernest Poku.22:03
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:03
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:03
Tiro parato. Ernest Poku (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:04
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra.22:04
Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.22:06
Tiro parato. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin Nygren.22:07
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:08
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Rigore concesso da Jordan Lotomba (Celtic) per un fallo in area.22:09
Rigore per Besiktas. Ernest Poku e'stato atterrato in area di rigore.22:09
Rigore parato! Junior Olaïtan (Besiktas) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Gol! Celtic 0, Besiktas 1. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.22:11
Fallo di Mika Baur (Celtic).22:13
Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:13
Celtic - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Beşiktaş sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente il Celtic si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Beşiktaş si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Beşiktaş ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
Celtic e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.
Celtic-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|Beşiktaş
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|9
|Gol totali subiti
|9
|5
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.7
|Percentuale possesso palla
|51.2
|53.5
|Numero totale di passaggi
|1597
|1502
|Numero totale di passaggi riusciti
|1424
|1253
|Tiri nello specchio della porta
|15
|14
|Percentuale di tiri in porta
|55.6
|42.4
|Numero totale di cross
|73
|44
|Numero medio di cross riusciti
|19
|10
|Duelli per partita vinti
|122
|152
|Duelli per partita persi
|108
|143
|Corner subiti
|17
|13
|Corner guadagnati
|19
|9
|Numero di punizioni a favore
|26
|45
|Numero di punizioni concesse
|35
|30
|Tackle totali
|50
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|61.7
|Fuorigiochi totali
|6
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Celtic-Beşiktaş
Celtic-Beşiktaş si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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