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LIVE Celtic-Beşiktaş 0-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Celtic Park di Glasgow
5 Novembre 2026 ore 21:00
Celtic
0
Beşiktaş
1
Secondo tempo
Arbitro: Sascha Stegemann
  1. 54' 0-1 Junior Olaïtan
0'
45'
90'
55'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Celtic Park
    Città: Glasgow
    Capienza: 60411 spettatori20:01

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

  4. Inizia il Primo tempo.21:02

  6. 3'

    Fallo di Kassoum Ouattara (Besiktas).21:04

  7. 3'

    Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  8. 5'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Junior Olaïtan.21:06

  9. 8'

    Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Tounekti.21:09

  10. 9'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:10

  12. 11'

    Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:12

  13. 11'

    Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  14. 11'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da centro area.21:13

  15. 15'

    Fallo di mano di Ernest Poku (Besiktas).21:16

  16. 17'

    Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:19

  18. 17'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  19. 19'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).21:21

  20. 20'

    Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:21

  21. 22'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:23

  22. 24'

    Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  24. 24'

    Fallo di Ernest Poku (Besiktas).21:25

  25. 26'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:27

  26. 27'

    Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:28

  27. 27'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  28. 28'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da James Forrest (Celtic).21:29

  30. 29'

    Tentativo fallito. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:30

  31. 30'

    Fuorigioco. Junior Olaïtan(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Leandro Trossard e' colto in fuorigioco.21:31

  32. 32'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  33. 32'

    Fallo di Václav Cerny (Besiktas).21:33

  34. 40'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:41

  36. 42'

    Jordan Lotomba (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  37. 42'

    Fallo di Kassoum Ouattara (Besiktas).21:44

  38. 44'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  39. 44'

    Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:45

  40. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47

  42. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Celtic 0, Besiktas 0.21:47

  43. Inizia il Secondo tempo Celtic 0, Besiktas 0.22:03

  44. 46'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ernest Poku.22:03

  45. 46'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:03

  46. 46'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:03

  48. 47'

    Tiro parato. Ernest Poku (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:04

  49. 47'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra.22:04

  50. 49'

    Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.22:06

  51. 50'

    Tiro parato. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin Nygren.22:07

  52. 51'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:08

  54. 51'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  55. 52'

    Rigore concesso da Jordan Lotomba (Celtic) per un fallo in area.22:09

  56. 52'

    Rigore per Besiktas. Ernest Poku e'stato atterrato in area di rigore.22:09

  57. 54'

    Rigore parato! Junior Olaïtan (Besiktas) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11

  58. 54'

    Gol! Celtic 0, Besiktas 1. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.22:11

  60. 56'

    Fallo di Mika Baur (Celtic).22:13

  61. 56'

    Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  62. 56'

    Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  63. 56'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:13

Formazioni Celtic - Beşiktaş

Celtic
Beşiktaş
TITOLARI CELTIC
  • (26) SAM JOHNSTONE (P)
  • (20) CAMERON CARTER-VICKERS (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (3) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (C)
  • (22) MIKA BAUR (C)
  • (17) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA CELTIC
  • (1) VILJAMI SINISALO (P)
  • (11) CAMILO DURÁN (A)
  • (33) SEAN MCARDLE (C)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (19) CALLUM OSMAND (A)
  • (18) OLIVER SØRENSEN (C)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (23) HAISSEM HASSAN (A)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (21) ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (C)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
TITOLARI BEşIKTAş
  • (1) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (11) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (12) EMMANUEL AGBADOU (D)
  • (53) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (18) VÁCLAV CERNY (C)
  • (15) JUNIOR OLAÏTAN (C)
  • (17) ERNEST POKU (C)
  • (6) SALIH ÖZCAN (C)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA BEşIKTAş
  • (10) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (33) RIDVAN YILMAZ (D)
  • (8) KARTAL YILMAZ (C)
  • (35) TIAGO DJALÓ (D)
  • (80) DOGAN ALEMDAR (P)
  • (28) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (4) WILFRED NDIDI (C)
  • (90) SEMIH KILIÇSOY (A)
  • (22) TAYLAN BULUT (D)
  • (58) YASIN ÖZCAN (D)
  • (70) AHMET BIRCAN (A)
  • (29) ILHAN FAKILI (A)
ALLENATORE BEşIKTAş
  • Vincenzo Italiano
PREPARTITA

Celtic - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Beşiktaş sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente il Celtic si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Beşiktaş si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Beşiktaş ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Celtic e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quella tra Celtic e Beşiktaş sarà la prima sfida in assoluto nelle competizioni europee, nonché il terzo confronto del Celtic contro una squadra turca, dopo i due pareggi ottenuti contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di UEFA Europa League 2015/16.
  • Il Beşiktaş affronterà per la prima volta una squadra scozzese, mentre l'ultima trasferta europea contro una formazione britannica risale alla sconfitta per 0-4 contro il Wolverhampton nel dicembre 2019 in UEFA Europa League.
  • Il Celtic ha perso tutte le ultime tre partite nelle principali competizioni europee e rischia di subire quattro sconfitte consecutive in Europa per la prima volta dal dicembre 2017, quando tutti e quattro i ko arrivarono in UEFA Champions League.
  • Il Beşiktaş è imbattuto nelle ultime tre partite di UEFA Europa League (2V, 1N), la striscia positiva più lunga nella competizione dal filotto di quattro gare registrato tra febbraio e marzo 2017.
  • Junior Olaïtan ha fornito tre assist in questa edizione di UEFA Europa League, nessuno ha fatto meglio nella competizione in corso; l'ultimo giocatore del Beşiktaş a fare meglio in una singola stagione del torneo è stato Talisca nel 2016/17 (4).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CelticBeşiktaş
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse30
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati39
Gol totali subiti95
Media gol subiti per partita3.01.7
Percentuale possesso palla51.253.5
Numero totale di passaggi15971502
Numero totale di passaggi riusciti14241253
Tiri nello specchio della porta1514
Percentuale di tiri in porta55.642.4
Numero totale di cross7344
Numero medio di cross riusciti1910
Duelli per partita vinti122152
Duelli per partita persi108143
Corner subiti1713
Corner guadagnati199
Numero di punizioni a favore2645
Numero di punizioni concesse3530
Tackle totali5047
Percentuale di successo nei tackle60.061.7
Fuorigiochi totali61
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi01

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Celtic-Beşiktaş
Celtic-Beşiktaş si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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