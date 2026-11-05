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LIVE Crystal Palace-Hoffenheim 0-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Selhurst Park di Londra
5 Novembre 2026 ore 18:45
Crystal Palace
0
Hoffenheim
1
Secondo tempo
Arbitro: Horatiu Fesnic
  1. 7' 0-1 Alexander Prass
0'
45'
90'
60'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Selhurst Park
    Città: Londra
    Capienza: 25486 spettatori17:48

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. 2'

    Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).18:48

  7. 2'

    Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  8. 4'

    Fuorigioco. Honest Ahanor(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.18:50

  9. 6'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).18:51

  10. 6'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  12. 6'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.18:51

  13. 6'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).18:52

  14. 6'

    Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52

  15. 7'

    Gol! Crystal Palace 0, Hoffenheim 1. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Lemperle in seguito a un contropiede.18:53

  16. 10'

    Fuorigioco. Honest Ahanor(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.18:56

  18. 12'

    Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Avdullahu.18:57

  19. 16'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:01

  20. 16'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  21. 17'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  22. 17'

    Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).19:02

  24. 19'

    Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrej Kramaric con cross.19:05

  25. 21'

    Fuorigioco. Koki Machida(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Natnael Abraha e' colto in fuorigioco.19:06

  26. 21'

    Tiro parato. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrej Kramaric.19:07

  27. 22'

    Tiro respinto. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alexander Prass con cross.19:08

  28. 23'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Lemperle con suggerimento di testa.19:09

  30. 23'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).19:09

  31. 25'

    Tiro respinto. Natnael Abraha (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tim Lemperle.19:10

  32. 25'

    Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).19:11

  33. 25'

    Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  34. 25'

    Wouter Burger (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:11

  36. 28'

    Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino.19:13

  37. 29'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:14

  38. 29'

    Honest Ahanor (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  39. 30'

    Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton.19:16

  40. 31'

    Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daichi Kamada.19:16

  42. 31'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:17

  43. 32'

    Tim Lemperle (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17

  44. 32'

    Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).19:17

  45. 32'

    Jaydee Canvot (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:17

  46. 35'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daichi Kamada con cross.19:21

  48. 39'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.19:25

  49. 39'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).19:25

  50. 40'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).19:25

  51. 41'

    Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).19:27

  52. 41'

    Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  54. 42'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Anan Khalaili con cross.19:28

  55. 43'

    Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  56. 43'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).19:28

  57. 44'

    Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:29

  58. 44'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).19:29

  60. 45'

    Tentativo fallito. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mats Rots con cross da calcio d'angolo.19:30

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  62. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Crystal Palace 0, Hoffenheim 1.19:32

  63. Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 0, Hoffenheim 1.19:47

  64. 47'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).19:49

  66. 49'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:51

  67. 49'

    Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  68. 50'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.19:52

  69. 51'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:52

  70. 52'

    Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrej Kramaric in seguito a un contropiede.19:54

  72. 53'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Adam Wharton (Crystal Palace).19:55

  73. 54'

    Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mats Rots con cross da calcio d'angolo.19:56

  74. 55'

    Sostituzione, Crystal Palace. Óscar Mingueza sostituisce Anan Khalaili.19:57

  75. 55'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Quinten Timber.19:57

  76. 56'

    Andrej Kramaric (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  78. 56'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:58

  79. 58'

    Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  80. 58'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).20:00

  81. 58'

    Adam Wharton (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:00

  82. 60'

    Natnael Abraha (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  84. 60'

    Fallo di Honest Ahanor (Crystal Palace).20:02

  85. 60'

    Honest Ahanor (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:02

Formazioni Crystal Palace - Hoffenheim

Crystal Palace
Hoffenheim
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (6) JAYDEE CANVOT (D)
  • (21) HONEST AHANOR (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (23) QUINTEN TIMBER (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (18) DAICHI KAMADA (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (11) DWIGHT MCNEIL (A)
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (30) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (24) DARÍO OSORIO (C)
  • (43) SEBASTIAN WILLIAMS (C)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
  • (81) LUCCA BENETTON (P)
  • (65) NATHANAEL JAMES KALEMBO (D)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Pierre Sage
TITOLARI HOFFENHEIM
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (28) KOKI MACHIDA (D)
  • (5) OZAN KABAK (D)
  • (29) NATNAEL ABRAHA (D)
  • (39) MATS ROTS (D)
  • (27) ANDREJ KRAMARIC (C)
  • (18) WOUTER BURGER (C)
  • (22) ALEXANDER PRASS (C)
  • (7) LEON AVDULLAHU (C)
  • (19) TIM LEMPERLE (A)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
PANCHINA HOFFENHEIM
  • (32) CAJETAN LENZ (C)
  • (49) LION WAGENBACH (A)
  • (46) JYKESE FIELDS (A)
  • (14) ADAM DAGHIM (A)
  • (45) TIAGO POLLER (C)
  • (4) SEAN DULIC (D)
  • (36) LÚKAS PETERSSON (P)
  • (47) VALENTIN LÄSSIG (D)
  • (37) LUCA PHILIPP (P)
  • (13) BERNARDO (D)
ALLENATORE HOFFENHEIM
  • Christian Ilzer
PREPARTITA

Crystal Palace - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - Hoffenheim sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Hoffenheim si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Crystal Palace ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Hoffenheim ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Crystal Palace e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.

Crystal Palace-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Crystal Palace e l'Hoffenheim si affronteranno per la prima volta e questo rappresenta per le Eagles il debutto assoluto contro un'avversaria tedesca.
  • Includendo i turni di qualificazione, l'Hoffenheim ha perso tutte le cinque partite disputate contro squadre inglesi nelle competizioni europee, nonostante sia andato a segno in ogni incontro (sette gol fatti, 13 subiti).
  • Dopo la vittoria per 4-0 nella prima giornata contro il Lech Poznan, il Crystal Palace non ha vinto nessuna delle ultime due partite di UEFA Europa League (1N,1P). Il club non ha mai registrato una serie di tre gare consecutive senza vittorie nelle competizioni europee.
  • L'Hoffenheim ha vinto 3-0 contro il Lione nell'ultimo turno, ottenendo il successo europeo più ampio dal dicembre 2020 (4-1 contro il Gent). Tuttavia, la percentuale di vittorie in trasferta nelle competizioni europee è ferma al 19% (tre vittorie in 16 partite).
  • Yéremy Pino del Crystal Palace ha segnato in tutte le tre partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (tre gol). Prima dell'attuale edizione, aveva trovato la rete solo in tre delle sue prime 40 presenze nelle principali competizioni europee (tre gol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Crystal PalaceHoffenheim
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati85
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.71.7
Percentuale possesso palla47.854.7
Numero totale di passaggi13871393
Numero totale di passaggi riusciti11551149
Tiri nello specchio della porta1316
Percentuale di tiri in porta48.138.1
Numero totale di cross4770
Numero medio di cross riusciti1025
Duelli per partita vinti132146
Duelli per partita persi117161
Corner subiti1118
Corner guadagnati1226
Numero di punizioni a favore2122
Numero di punizioni concesse3561
Tackle totali5452
Percentuale di successo nei tackle59.361.5
Fuorigiochi totali65
Numero totale di cartellini gialli411
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Crystal Palace-Hoffenheim
Crystal Palace-Hoffenheim si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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