Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

PREPARTITA

Crystal Palace - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Selhurst Park di London.

Arbitro di Crystal Palace - Hoffenheim sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Hoffenheim si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Crystal Palace ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Hoffenheim ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Crystal Palace e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.

Crystal Palace-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Crystal Palace e l'Hoffenheim si affronteranno per la prima volta e questo rappresenta per le Eagles il debutto assoluto contro un'avversaria tedesca.

Includendo i turni di qualificazione, l'Hoffenheim ha perso tutte le cinque partite disputate contro squadre inglesi nelle competizioni europee, nonostante sia andato a segno in ogni incontro (sette gol fatti, 13 subiti).

Dopo la vittoria per 4-0 nella prima giornata contro il Lech Poznan, il Crystal Palace non ha vinto nessuna delle ultime due partite di UEFA Europa League (1N,1P). Il club non ha mai registrato una serie di tre gare consecutive senza vittorie nelle competizioni europee.

L'Hoffenheim ha vinto 3-0 contro il Lione nell'ultimo turno, ottenendo il successo europeo più ampio dal dicembre 2020 (4-1 contro il Gent). Tuttavia, la percentuale di vittorie in trasferta nelle competizioni europee è ferma al 19% (tre vittorie in 16 partite).

Yéremy Pino del Crystal Palace ha segnato in tutte le tre partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (tre gol). Prima dell'attuale edizione, aveva trovato la rete solo in tre delle sue prime 40 presenze nelle principali competizioni europee (tre gol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Crystal Palace Hoffenheim Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 8 5 Gol totali subiti 5 5 Media gol subiti per partita 1.7 1.7 Percentuale possesso palla 47.8 54.7 Numero totale di passaggi 1387 1393 Numero totale di passaggi riusciti 1155 1149 Tiri nello specchio della porta 13 16 Percentuale di tiri in porta 48.1 38.1 Numero totale di cross 47 70 Numero medio di cross riusciti 10 25 Duelli per partita vinti 132 146 Duelli per partita persi 117 161 Corner subiti 11 18 Corner guadagnati 12 26 Numero di punizioni a favore 21 22 Numero di punizioni concesse 35 61 Tackle totali 54 52 Percentuale di successo nei tackle 59.3 61.5 Fuorigiochi totali 6 5 Numero totale di cartellini gialli 4 11 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Crystal Palace-Hoffenheim

Crystal Palace-Hoffenheim si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.