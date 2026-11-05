Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Selhurst Park
Città: Londra
Capienza: 25486 spettatori17:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).18:48
Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fuorigioco. Honest Ahanor(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.18:50
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).18:51
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.18:51
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).18:52
Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52
Gol! Crystal Palace 0, Hoffenheim 1. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Lemperle in seguito a un contropiede.18:53
Fuorigioco. Honest Ahanor(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.18:56
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Avdullahu.18:57
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:01
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).19:02
Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrej Kramaric con cross.19:05
Fuorigioco. Koki Machida(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Natnael Abraha e' colto in fuorigioco.19:06
Tiro parato. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrej Kramaric.19:07
Tiro respinto. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alexander Prass con cross.19:08
Tiro parato. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Lemperle con suggerimento di testa.19:09
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).19:09
Tiro respinto. Natnael Abraha (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tim Lemperle.19:10
Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).19:11
Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Wouter Burger (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:11
Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino.19:13
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:14
Honest Ahanor (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton.19:16
Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daichi Kamada.19:16
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:17
Tim Lemperle (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).19:17
Jaydee Canvot (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.19:17
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daichi Kamada con cross.19:21
Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.19:25
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).19:25
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).19:25
Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).19:27
Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Anan Khalaili con cross.19:28
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).19:28
Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:29
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).19:29
Tentativo fallito. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mats Rots con cross da calcio d'angolo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Crystal Palace 0, Hoffenheim 1.19:32
Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 0, Hoffenheim 1.19:47
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).19:49
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:51
Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.19:52
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:52
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrej Kramaric in seguito a un contropiede.19:54
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Adam Wharton (Crystal Palace).19:55
Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mats Rots con cross da calcio d'angolo.19:56
Sostituzione, Crystal Palace. Óscar Mingueza sostituisce Anan Khalaili.19:57
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Quinten Timber.19:57
Andrej Kramaric (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).19:58
Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).20:00
Adam Wharton (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:00
Natnael Abraha (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Fallo di Honest Ahanor (Crystal Palace).20:02
Honest Ahanor (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:02
Crystal Palace - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - Hoffenheim sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Hoffenheim si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Crystal Palace ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Hoffenheim ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.
Crystal Palace e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.
Crystal Palace-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Crystal Palace
|Hoffenheim
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|5
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|47.8
|54.7
|Numero totale di passaggi
|1387
|1393
|Numero totale di passaggi riusciti
|1155
|1149
|Tiri nello specchio della porta
|13
|16
|Percentuale di tiri in porta
|48.1
|38.1
|Numero totale di cross
|47
|70
|Numero medio di cross riusciti
|10
|25
|Duelli per partita vinti
|132
|146
|Duelli per partita persi
|117
|161
|Corner subiti
|11
|18
|Corner guadagnati
|12
|26
|Numero di punizioni a favore
|21
|22
|Numero di punizioni concesse
|35
|61
|Tackle totali
|54
|52
|Percentuale di successo nei tackle
|59.3
|61.5
|Fuorigiochi totali
|6
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Crystal Palace-Hoffenheim
Crystal Palace-Hoffenheim si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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