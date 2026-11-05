Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Hapoel Be'er Sheva - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.

Arbitro di Hapoel Be'er Sheva - OFI sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'OFI si trova 25° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6; l'OFI ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Hapoel Be'er Sheva e OFI è la prima che si affrontano in campionato.

Hapoel Be'er Sheva-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra l'Hapoel Be'er Sheva e l'OFI, con i padroni di casa che hanno vinto solo una delle sei precedenti partite europee contro squadre greche (2N, 3P).

L'OFI non ha mai affrontato un'avversaria israeliana nelle competizioni europee; le squadre greche sono imbattute nelle ultime quattro trasferte contro squadre israeliane (2V, 2N).

L'Hapoel Be'er Sheva ha vinto solo una delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee (5N, 3P), un successo per 4-0 in UEFA Conference League contro l'Austria Vienna nel novembre 2022.

L'OFI ha perso le ultime due partite nelle principali competizioni europee e cercherà di evitare di arrivare per la prima volta nella sua storia a tre sconfitte consecutive.

L'OFI ha generato 1.7 Expected Goals (xG) in questa fase campionato di UEFA Europa League, il dato più basso della competizione; la squadra occupa inoltre l'ultimo posto per tiri totali tentati (17) e il penultimo per tiri nello specchio (6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Hapoel Be'er Sheva OFI Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 2 2 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 1 3 Gol totali subiti 6 4 Media gol subiti per partita 2.0 1.3 Percentuale possesso palla 52.1 34.2 Numero totale di passaggi 1598 921 Numero totale di passaggi riusciti 1338 675 Tiri nello specchio della porta 10 6 Percentuale di tiri in porta 62.5 42.9 Numero totale di cross 33 33 Numero medio di cross riusciti 7 6 Duelli per partita vinti 146 138 Duelli per partita persi 165 138 Corner subiti 11 31 Corner guadagnati 7 12 Numero di punizioni a favore 32 55 Numero di punizioni concesse 40 24 Tackle totali 57 45 Percentuale di successo nei tackle 56.1 53.3 Fuorigiochi totali 5 4 Numero totale di cartellini gialli 7 5 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Hapoel Be'er Sheva-OFI

Hapoel Be'er Sheva-OFI si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.