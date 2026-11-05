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LIVE Hapoel Be'er Sheva-OFI 0-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Arena Giulesti di Bucarest
5 Novembre 2026 ore 21:00
Hapoel Be'er Sheva
0
OFI
1
Secondo tempo
Arbitro: Edgars Malcevs
  1. 45+2' 0-1 Achilleas Poungouras
0'
45'
90'
53'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Giulesti
    Città: Bucarest
    Capienza: 14047 spettatori19:52

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  4. Inizia il Primo tempo.21:01

  6. 3'

    Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  7. 3'

    Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:03

  8. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Thiago Nuss (OFI) per infortunio.21:08

  9. 9'

    Gara riprende.21:09

  10. 11'

    Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:11

  12. 11'

    Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  13. 12'

    Tiro respinto. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matan Baltaxa.21:12

  14. 12'

    Tentativo fallito. Thiago Nuss (OFI) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:13

  15. 17'

    Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:17

  16. 17'

    Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  18. 19'

    Tentativo fallito. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amankwah Forson.21:19

  19. 19'

    Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).21:19

  20. 19'

    Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  21. 21'

    Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  22. 21'

    Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).21:21

  24. 22'

    Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).21:23

  25. 22'

    Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  26. 23'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) e' ammonito per fallo.21:23

  27. 26'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  28. 26'

    Fallo di Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva).21:26

  30. 26'

    Taxiarchis Fountas (OFI) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenzo Dickmann.21:26

  31. 26'

    Tentativo fallito. Nikolaos Athanasiou (OFI) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:26

  32. 26'

    Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  33. 26'

    Fallo di Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva).21:26

  34. 27'

    Tentativo fallito. Thanasis Androutsos (OFI) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenzo Dickmann con cross.21:27

  36. 29'

    Tentativo fallito. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:29

  37. 31'

    Tentativo fallito. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Matan Baltaxa in seguito a un contropiede.21:31

  38. 33'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva).21:33

  39. 34'

    Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:34

  40. 34'

    Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  42. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Dimitrios Nikolaou (OFI) per infortunio.21:37

  43. 38'

    Gara riprende.21:38

  44. 40'

    Tentativo fallito. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niv Yehoshua con cross.21:40

  45. 40'

    Fallo di mano di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).21:40

  46. 41'

    Fallo di Thanasis Androutsos (OFI).21:41

  48. 41'

    Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  49. 42'

    Tiro parato. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amankwah Forson con cross.21:42

  50. 42'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  51. 42'

    Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:42

  52. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  54. 45'+1'

    Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  55. 45'+1'

    Fallo di Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva).21:46

  56. 45'+2'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  57. 45'+2'

    Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:47

  58. 45'+2'

    Gol! Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1. Achilleas Poungouras (OFI) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:47

  60. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1.21:50

  61. Inizia il Secondo tempo Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1.22:05

  62. 48'

    Tentativo fallito. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Malede con cross.22:07

  63. 49'

    Tiro respinto. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lorenzo Dickmann.22:09

  64. 52'

    Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zahi Ahmed.22:11

  66. 52'

    Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  67. 52'

    Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:12

  68. 54'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  69. 54'

    Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14

Formazioni Hapoel Be'er Sheva - OFI

Hapoel Be'er Sheva
OFI
TITOLARI HAPOEL BE'ER SHEVA
  • (1) OFIR MARCIANO (P)
  • (3) MATAN BALTAXA (D)
  • (15) IDAN NACHMIAS (D)
  • (44) DJIBRIL DIOP (D)
  • (2) GUY MIZRAHI (D)
  • (9) ZAHI AHMED (C)
  • (28) NIV YEHOSHUA (C)
  • (17) AMANKWAH FORSON (C)
  • (90) ADRIÁN UGARRIZA (A)
  • (45) MUHAMMAD ABU RUMI (A)
  • (14) JONAS MALEDE (A)
PANCHINA HAPOEL BE'ER SHEVA
  • (36) YONATAN SHANI (P)
  • (4) MIGUEL VÍTOR (D)
  • (11) AMIR GANAH (A)
  • (70) JOÃO VICTOR (A)
  • (12) ITAY ROTMAN (D)
  • (5) PEDRO AMADOR (D)
  • (8) MOHAMMAD KNA'AN (A)
  • (34) MARCO WOLFF (P)
  • (20) JAVON EAST (A)
  • (66) IGOR ZLATANOVIC (A)
  • (13) OFIR DAVIDZADA (D)
ALLENATORE HAPOEL BE'ER SHEVA
  • Ran Kozuch
TITOLARI OFI
  • (1) KLIDMAN LILO (P)
  • (15) ACHILLEAS POUNGOURAS (D)
  • (43) DIMITRIOS NIKOLAOU (D)
  • (2) KRESIMIR KRIZMANIC (D)
  • (24) LORENZO DICKMANN (C)
  • (41) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)
  • (14) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (3) NIKOLAOS ATHANASIOU (C)
  • (11) TAXIARCHIS FOUNTAS (A)
  • (19) KENAN KODRO (A)
  • (18) THIAGO NUSS (A)
PANCHINA OFI
  • (71) THANASIS SITMALIDIS (A)
  • (90) PAVLOS KAINOURGIAKIS (D)
  • (5) KONSTANTINOS KOSTOULAS (D)
  • (23) MANUEL KALAFATIS (P)
  • (46) GIANNIS THEODOSOULAKIS (A)
  • (13) PANAGIOTIS KATSIKAS (P)
  • (8) GEORGIOS KANELLOPOULOS (C)
  • (16) CHRISTOS SHIELIS (D)
  • (6) ZISIS KARACHALIOS (C)
  • (17) BORJA GONZÁLEZ (D)
  • (10) AITOR CANTALAPIEDRA (A)
  • (9) AARON LEYA ISEKA (A)
ALLENATORE OFI
  • Christos Kontis
PREPARTITA

Hapoel Be'er Sheva - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.
Arbitro di Hapoel Be'er Sheva - OFI sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'OFI si trova 25° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6; l'OFI ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Hapoel Be'er Sheva e OFI è la prima che si affrontano in campionato.

Hapoel Be'er Sheva-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il primo incontro tra l'Hapoel Be'er Sheva e l'OFI, con i padroni di casa che hanno vinto solo una delle sei precedenti partite europee contro squadre greche (2N, 3P).
  • L'OFI non ha mai affrontato un'avversaria israeliana nelle competizioni europee; le squadre greche sono imbattute nelle ultime quattro trasferte contro squadre israeliane (2V, 2N).
  • L'Hapoel Be'er Sheva ha vinto solo una delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee (5N, 3P), un successo per 4-0 in UEFA Conference League contro l'Austria Vienna nel novembre 2022.
  • L'OFI ha perso le ultime due partite nelle principali competizioni europee e cercherà di evitare di arrivare per la prima volta nella sua storia a tre sconfitte consecutive.
  • L'OFI ha generato 1.7 Expected Goals (xG) in questa fase campionato di UEFA Europa League, il dato più basso della competizione; la squadra occupa inoltre l'ultimo posto per tiri totali tentati (17) e il penultimo per tiri nello specchio (6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Hapoel Be'er ShevaOFI
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati13
Gol totali subiti64
Media gol subiti per partita2.01.3
Percentuale possesso palla52.134.2
Numero totale di passaggi1598921
Numero totale di passaggi riusciti1338675
Tiri nello specchio della porta106
Percentuale di tiri in porta62.542.9
Numero totale di cross3333
Numero medio di cross riusciti76
Duelli per partita vinti146138
Duelli per partita persi165138
Corner subiti1131
Corner guadagnati712
Numero di punizioni a favore3255
Numero di punizioni concesse4024
Tackle totali5745
Percentuale di successo nei tackle56.153.3
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli75
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Hapoel Be'er Sheva-OFI
Hapoel Be'er Sheva-OFI si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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