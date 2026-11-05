Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Giulesti
Città: Bucarest
Capienza: 14047 spettatori19:52
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Inizia il Primo tempo.21:01
Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:03
Gara momentaneamente sospesa, Thiago Nuss (OFI) per infortunio.21:08
Gara riprende.21:09
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:11
Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Tiro respinto. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matan Baltaxa.21:12
Tentativo fallito. Thiago Nuss (OFI) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:13
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:17
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Tentativo fallito. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amankwah Forson.21:19
Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).21:19
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).21:21
Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).21:23
Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Nikolaos Athanasiou (OFI) e' ammonito per fallo.21:23
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Fallo di Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva).21:26
Taxiarchis Fountas (OFI) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenzo Dickmann.21:26
Tentativo fallito. Nikolaos Athanasiou (OFI) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:26
Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Fallo di Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva).21:26
Tentativo fallito. Thanasis Androutsos (OFI) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenzo Dickmann con cross.21:27
Tentativo fallito. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:29
Tentativo fallito. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Matan Baltaxa in seguito a un contropiede.21:31
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva).21:33
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:34
Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Dimitrios Nikolaou (OFI) per infortunio.21:37
Gara riprende.21:38
Tentativo fallito. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niv Yehoshua con cross.21:40
Fallo di mano di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).21:40
Fallo di Thanasis Androutsos (OFI).21:41
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Tiro parato. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amankwah Forson con cross.21:42
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:42
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva).21:46
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).21:47
Gol! Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1. Achilleas Poungouras (OFI) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:47
Primo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1.21:50
Inizia il Secondo tempo Hapoel Beer Sheva 0, OFI 1.22:05
Tentativo fallito. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Malede con cross.22:07
Tiro respinto. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lorenzo Dickmann.22:09
Tiro parato. Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zahi Ahmed.22:11
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:12
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Hapoel Be'er Sheva - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.
Arbitro di Hapoel Be'er Sheva - OFI sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'OFI si trova 25° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6; l'OFI ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
Hapoel Be'er Sheva e OFI è la prima che si affrontano in campionato.
Hapoel Be'er Sheva-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hapoel Be'er Sheva
|OFI
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|6
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.3
|Percentuale possesso palla
|52.1
|34.2
|Numero totale di passaggi
|1598
|921
|Numero totale di passaggi riusciti
|1338
|675
|Tiri nello specchio della porta
|10
|6
|Percentuale di tiri in porta
|62.5
|42.9
|Numero totale di cross
|33
|33
|Numero medio di cross riusciti
|7
|6
|Duelli per partita vinti
|146
|138
|Duelli per partita persi
|165
|138
|Corner subiti
|11
|31
|Corner guadagnati
|7
|12
|Numero di punizioni a favore
|32
|55
|Numero di punizioni concesse
|40
|24
|Tackle totali
|57
|45
|Percentuale di successo nei tackle
|56.1
|53.3
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Hapoel Be'er Sheva-OFI
Hapoel Be'er Sheva-OFI si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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