Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Vasil Levski National Stadium
Città: Sofia
Capienza: 43632 spettatori17:39
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di mano di Aldair (Levski Sofia).18:48
Tentativo fallito. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anders Klynge.18:50
Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Guilherme Montóia in seguito a un contropiede.18:52
Tiro parato. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nik Prelec.18:52
Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).18:56
Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Serginho.18:58
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).18:58
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:04
Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serginho.19:04
Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Serginho.19:09
Tiro parato. Serginho (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:11
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).19:12
Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Kristian Dimitrov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).19:12
Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Reinaldo.19:13
Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:13
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).19:13
Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Aldair con cross in seguito a un contropiede.19:19
Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serginho.19:21
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).19:21
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:25
Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anders Klynge.19:27
Tiro parato. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Serginho.19:28
Gara momentaneamente sospesa, Serginho (Levski Sofia) per infortunio.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Gara riprende.19:32
Primo tempo terminato, Levski Sofia 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:33
Sostituzione, Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex sostituisce Serginho per infortunio.19:50
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Yuki Kobayashi sostituisce Dusan Stojinovic.19:50
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Ousmane Sow sostituisce Jeremy Agbonifo.19:50
Inizia il Secondo tempo Levski Sofia 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:50
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:50
Tiro respinto. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area. Assist di Anders Klynge.19:55
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:55
Maicon (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:56
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:58
Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).19:59
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:59
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:59
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Levski Sofia).20:02
Tentativo fallito. Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Guilherme Montóia con cross da calcio d'angolo.20:03
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Marko Grujic (Levski Sofia).20:03
Levski Sofia - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Levski Sofia - Jagiellonia Białystok sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Attualmente il Levski Sofia si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Jagiellonia Białystok si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Levski Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.
Levski Sofia e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.
Levski Sofia-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Levski Sofia
|Jagiellonia Białystok
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|3
|6
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|49.5
|41.8
|Numero totale di passaggi
|1402
|1094
|Numero totale di passaggi riusciti
|1168
|878
|Tiri nello specchio della porta
|5
|9
|Percentuale di tiri in porta
|31.2
|52.9
|Numero totale di cross
|29
|30
|Numero medio di cross riusciti
|7
|6
|Duelli per partita vinti
|158
|149
|Duelli per partita persi
|156
|148
|Corner subiti
|14
|20
|Corner guadagnati
|7
|6
|Numero di punizioni a favore
|42
|41
|Numero di punizioni concesse
|34
|47
|Tackle totali
|49
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|46.3
|Fuorigiochi totali
|1
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Levski Sofia-Jagiellonia Białystok
Levski Sofia-Jagiellonia Białystok si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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