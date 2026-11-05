Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Levski Sofia - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Arbitro di Levski Sofia - Jagiellonia Białystok sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Levski Sofia si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Jagiellonia Białystok si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Levski Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Levski Sofia e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.

Levski Sofia-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro in assoluto tra il Levski Sofia e lo Jagiellonia Białystok; per il Levski Sofia si tratta della prima sfida contro un'avversaria polacca dal settembre 1977 (2-2 contro lo Slask Wroclaw in Coppa dei Campioni).

Lo Jagiellonia Białystok affronterà per la prima volta una squadra bulgara in una competizione europea.

Il Levski Sofia è l'unica squadra ad aver registrato una vittoria, un pareggio e una sconfitta e ad avere una differenza reti pari a zero in questa edizione di UEFA Europa League (tre gol fatti e tre subiti).

Lo Jagiellonia Białystok ha vinto solo una delle ultime sette trasferte nelle principali competizioni europee (3N,3P), il 4-2 contro la Fiorentina dello scorso febbraio.

Cinque dei sei gol a cui hanno partecipato i giocatori del Levski Sofia in questa UEFA Europa League portano la firma di calciatori brasiliani: Reinaldo (due gol e un assist), Everton Bala (un gol) e Maicon (un assist). L'unico giocatore non brasiliano ad aver segnato o fornito un assist per la squadra è il bulgaro Svetoslav Vutsov (un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Levski Sofia Jagiellonia Białystok Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 3 4 Gol totali subiti 3 6 Media gol subiti per partita 1.0 2.0 Percentuale possesso palla 49.5 41.8 Numero totale di passaggi 1402 1094 Numero totale di passaggi riusciti 1168 878 Tiri nello specchio della porta 5 9 Percentuale di tiri in porta 31.2 52.9 Numero totale di cross 29 30 Numero medio di cross riusciti 7 6 Duelli per partita vinti 158 149 Duelli per partita persi 156 148 Corner subiti 14 20 Corner guadagnati 7 6 Numero di punizioni a favore 42 41 Numero di punizioni concesse 34 47 Tackle totali 49 54 Percentuale di successo nei tackle 57.1 46.3 Fuorigiochi totali 1 10 Numero totale di cartellini gialli 2 9 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Levski Sofia-Jagiellonia Białystok

Levski Sofia-Jagiellonia Białystok si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.