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LIVE Levski Sofia-Jagiellonia Białystok 0-0 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia
5 Novembre 2026 ore 18:45
Levski Sofia
0
Jagiellonia Białystok
0
Secondo tempo
Arbitro: Enea Jorgji
    0'
    45'
    90'
    57'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Vasil Levski National Stadium
      Città: Sofia
      Capienza: 43632 spettatori17:39

    3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

    4. Inizia il Primo tempo.18:46

    6. 2'

      Fallo di mano di Aldair (Levski Sofia).18:48

    7. 5'

      Tentativo fallito. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anders Klynge.18:50

    8. 6'

      Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Guilherme Montóia in seguito a un contropiede.18:52

    9. 6'

      Tiro parato. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nik Prelec.18:52

    10. 10'

      Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

    12. 10'

      Fallo di Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).18:56

    13. 12'

      Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Serginho.18:58

    14. 12'

      Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).18:58

    15. 18'

      Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:04

    16. 19'

      Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serginho.19:04

    18. 23'

      Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Serginho.19:09

    19. 25'

      Tiro parato. Serginho (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:11

    20. 26'

      Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).19:12

    21. 26'

      Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

    22. 26'

      Kristian Dimitrov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

    24. 26'

      Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).19:12

    25. 28'

      Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Reinaldo.19:13

    26. 28'

      Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:13

    27. 28'

      Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).19:13

    28. 33'

      Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Aldair con cross in seguito a un contropiede.19:19

    30. 35'

      Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serginho.19:21

    31. 35'

      Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).19:21

    32. 35'

      Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

    33. 39'

      Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

    34. 39'

      Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:25

    36. 41'

      Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anders Klynge.19:27

    37. 42'

      Tiro parato. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Serginho.19:28

    38. 45'

      Gara momentaneamente sospesa, Serginho (Levski Sofia) per infortunio.19:31

    39. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

    40. 45'+1'

      Gara riprende.19:32

    42. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Levski Sofia 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:33

    43. 45'

      Sostituzione, Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex sostituisce Serginho per infortunio.19:50

    44. 45'

      Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Yuki Kobayashi sostituisce Dusan Stojinovic.19:50

    45. 45'

      Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Ousmane Sow sostituisce Jeremy Agbonifo.19:50

    46. Inizia il Secondo tempo Levski Sofia 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:50

    48. 46'

      Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

    49. 46'

      Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:50

    50. 50'

      Tiro respinto. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area. Assist di Anders Klynge.19:55

    51. 50'

      Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

    52. 50'

      Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:55

    54. 51'

      Maicon (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

    55. 51'

      Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:56

    56. 54'

      Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

    57. 54'

      Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).19:58

    58. 54'

      Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

    60. 54'

      Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).19:59

    61. 54'

      Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

    62. 54'

      Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).19:59

    63. 54'

      Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:59

    64. 57'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Levski Sofia).20:02

    66. 58'

      Tentativo fallito. Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Guilherme Montóia con cross da calcio d'angolo.20:03

    67. 58'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Marko Grujic (Levski Sofia).20:03

    Formazioni Levski Sofia - Jagiellonia Białystok

    Levski Sofia
    Jagiellonia Białystok
    TITOLARI LEVSKI SOFIA
    • (92) SVETOSLAV VUTSOV (P)
    • (50) KRISTIAN DIMITROV (D)
    • (4) CHRISTIAN MAKOUN (D)
    • (3) MAICON (D)
    • (21) ALDAIR (D)
    • (8) MARKO GRUJIC (C)
    • (19) MEHDI EL MOUBARIK (C)
    • (35) SERGINHO (C)
    • (22) MAZIRE SOULA (A)
    • (7) REINALDO (A)
    • (17) EVERTON BALA (A)
    PANCHINA LEVSKI SOFIA
    • (28) STIVAN STOYANCHOV (A)
    • (1) OGNYAN VLADIMIROV (P)
    • (27) DAVID KUSSO (A)
    • (2) HEVERTTON SANTOS (D)
    • (47) AKRAM BOURAS (C)
    • (9) JUAN ESTEBAN PEREA SANCHEZ (A)
    • (18) GASPER TRDIN (C)
    • (31) NIKOLA SERAFIMOV (D)
    • (20) ÁLEX CENTELLES (D)
    • (11) ARMSTRONG OKO-FLEX (A)
    • (78) MARTIN LUKOV (P)
    ALLENATORE LEVSKI SOFIA
    • Julio Velázquez
    TITOLARI JAGIELLONIA BIAłYSTOK
    • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
    • (27) RODRIGO CONCEIÇÃO (D)
    • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
    • (23) GUILHERME MONTÓIA (D)
    • (44) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
    • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
    • (11) JESÚS IMAZ (C)
    • (19) ANDERS KLYNGE (C)
    • (10) JEREMY AGBONIFO (A)
    • (99) NIK PRELEC (A)
    • (7) KAJETAN SZMYT (A)
    PANCHINA JAGIELLONIA BIAłYSTOK
    • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
    • (1) MICHAL PERCHEL (P)
    • (30) OUSMANE SOW (C)
    • (5) BERNARDO VITAL (D)
    • (20) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
    • (32) ALEKSANDAR CIRKOVIC (A)
    • (14) HAMPUS FINNDELL (C)
    • (21) SERGIO LOZANO (C)
    • (72) KAMIL JÓZWIAK (C)
    • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
    ALLENATORE JAGIELLONIA BIAłYSTOK
    • Adrian Siemieniec
    PREPARTITA

    Levski Sofia - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
    Arbitro di Levski Sofia - Jagiellonia Białystok sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

    Attualmente il Levski Sofia si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Jagiellonia Białystok si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    Il Levski Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

    Levski Sofia e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.

    Levski Sofia-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Sarà il primo incontro in assoluto tra il Levski Sofia e lo Jagiellonia Białystok; per il Levski Sofia si tratta della prima sfida contro un'avversaria polacca dal settembre 1977 (2-2 contro lo Slask Wroclaw in Coppa dei Campioni).
    • Lo Jagiellonia Białystok affronterà per la prima volta una squadra bulgara in una competizione europea.
    • Il Levski Sofia è l'unica squadra ad aver registrato una vittoria, un pareggio e una sconfitta e ad avere una differenza reti pari a zero in questa edizione di UEFA Europa League (tre gol fatti e tre subiti).
    • Lo Jagiellonia Białystok ha vinto solo una delle ultime sette trasferte nelle principali competizioni europee (3N,3P), il 4-2 contro la Fiorentina dello scorso febbraio.
    • Cinque dei sei gol a cui hanno partecipato i giocatori del Levski Sofia in questa UEFA Europa League portano la firma di calciatori brasiliani: Reinaldo (due gol e un assist), Everton Bala (un gol) e Maicon (un assist). L'unico giocatore non brasiliano ad aver segnato o fornito un assist per la squadra è il bulgaro Svetoslav Vutsov (un assist).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Levski SofiaJagiellonia Białystok
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse12
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati34
    Gol totali subiti36
    Media gol subiti per partita1.02.0
    Percentuale possesso palla49.541.8
    Numero totale di passaggi14021094
    Numero totale di passaggi riusciti1168878
    Tiri nello specchio della porta59
    Percentuale di tiri in porta31.252.9
    Numero totale di cross2930
    Numero medio di cross riusciti76
    Duelli per partita vinti158149
    Duelli per partita persi156148
    Corner subiti1420
    Corner guadagnati76
    Numero di punizioni a favore4241
    Numero di punizioni concesse3447
    Tackle totali4954
    Percentuale di successo nei tackle57.146.3
    Fuorigiochi totali110
    Numero totale di cartellini gialli29
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Europa League.

    Dove vedere Levski Sofia-Jagiellonia Białystok
    Levski Sofia-Jagiellonia Białystok si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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