Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Lillestrøm - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.

Arbitro di Lillestrøm - Viktoria Plzen sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Lillestrøm si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Viktoria Plzen si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lillestrøm ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; il Viktoria Plzen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Lillestrøm e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Lillestrøm-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lillestrøm e Viktoria Plzeň non si sono mai affrontate in precedenza; per il Lillestrøm si tratta comunque del secondo avversario ceco affrontato in questa edizione di UEFA Europa League, dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga dello scorso mese.

Gli unici precedenti del Viktoria Plzeň contro squadre norvegesi risalgono alle qualificazioni di UEFA Champions League 2011/12 contro il Rosenborg, in cui ha vinto sia in casa (3-2) che in trasferta (1-0).

Il Lillestrøm è reduce dalla sconfitta per 6-0 contro la Real Sociedad, la seconda più pesante della sua storia nelle competizioni europee dopo il 7-0 subito contro il VfB Lipsia nel settembre 1984 in Coppa UEFA.

Il Viktoria Plzeň ha perso tutte e tre le partite disputate in questa UEFA Europa League; in caso di ulteriore sconfitta, eguaglierebbe la sua striscia negativa più lunga nella competizione (quattro gare tra ottobre e novembre 2015).

Il Viktoria Plzeň ha effettuato più cambi nell'undici iniziale di qualsiasi altra squadra in questa UEFA Europa League (14).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lillestrøm Viktoria Plzen Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 2 3 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 2 2 Gol totali subiti 9 7 Media gol subiti per partita 3.0 2.3 Percentuale possesso palla 52.7 48.5 Numero totale di passaggi 1426 1337 Numero totale di passaggi riusciti 1212 1076 Tiri nello specchio della porta 10 14 Percentuale di tiri in porta 33.3 45.2 Numero totale di cross 35 67 Numero medio di cross riusciti 6 17 Duelli per partita vinti 131 145 Duelli per partita persi 144 153 Corner subiti 12 9 Corner guadagnati 15 12 Numero di punizioni a favore 31 32 Numero di punizioni concesse 31 37 Tackle totali 55 46 Percentuale di successo nei tackle 49.1 65.2 Fuorigiochi totali 4 1 Numero totale di cartellini gialli 4 4 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Lillestrøm-Viktoria Plzen

Lillestrøm-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.