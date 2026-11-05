Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Arasen Stadion
Città: Lillestrøm
Capienza: 11637 spettatori17:36
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Inizia il Primo tempo.18:46
Tiro parato. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vá.18:48
Gara momentaneamente sospesa, Eric Kitolano (Lillestrøm) per infortunio.18:51
Gara riprende.18:51
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Stian Kristiansen (Lillestrøm).18:54
Tentativo fallito. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexandr Sojka con cross da calcio d'angolo.18:54
Gol! Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky con passaggio filtrante.18:55
Gara momentaneamente sospesa, (Lillestrøm).18:57
Gara riprende.18:57
Tiro parato. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexandr Sojka.18:58
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:04
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).19:04
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.19:06
Tiro parato. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:06
Fallo di Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).19:08
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).19:10
Lars Ranger (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.19:10
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Prince Adu.19:11
Fuorigioco. Ylldren Ibrahimaj(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Eric Kitolano e' colto in fuorigioco.19:13
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:15
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).19:16
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Cerv con suggerimento di testa.19:16
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:17
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:17
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:17
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:19
Tiro parato. Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky.19:20
Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.19:20
Tiro parato. Yaw Paintsil (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:22
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23
Fallo di Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm).19:23
Gara momentaneamente sospesa, Lars Ranger (Lillestrøm) per infortunio.19:26
Gara riprende.19:27
Sostituzione, Lillestrøm. Sturla Ottesen sostituisce Lars Ranger per infortunio.19:30
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Cerv.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Stian Kristiansen(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Vá e' colto in fuorigioco.19:32
Primo tempo terminato, Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1.19:33
Inizia il Secondo tempo Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1.19:48
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:51
Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).19:53
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Tiro parato. Filip Ottosson (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:54
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Eric Kitolano (Lillestrøm).19:54
Tentativo fallito. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ylldren Ibrahimaj.19:55
Tentativo fallito. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sturla Ottesen con cross.19:56
Tiro respinto. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Filip Ottosson.19:58
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:58
Tiro respinto. Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:59
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amar Memic.20:02
Tentativo fallito. Sturla Ottesen (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:02
Lillestrøm - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.
Arbitro di Lillestrøm - Viktoria Plzen sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente il Lillestrøm si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Viktoria Plzen si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Lillestrøm ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; il Viktoria Plzen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.
Lillestrøm e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.
Lillestrøm-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lillestrøm
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|9
|7
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.3
|Percentuale possesso palla
|52.7
|48.5
|Numero totale di passaggi
|1426
|1337
|Numero totale di passaggi riusciti
|1212
|1076
|Tiri nello specchio della porta
|10
|14
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|45.2
|Numero totale di cross
|35
|67
|Numero medio di cross riusciti
|6
|17
|Duelli per partita vinti
|131
|145
|Duelli per partita persi
|144
|153
|Corner subiti
|12
|9
|Corner guadagnati
|15
|12
|Numero di punizioni a favore
|31
|32
|Numero di punizioni concesse
|31
|37
|Tackle totali
|55
|46
|Percentuale di successo nei tackle
|49.1
|65.2
|Fuorigiochi totali
|4
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Lillestrøm-Viktoria Plzen
Lillestrøm-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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