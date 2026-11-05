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LIVE Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Arasen Stadion di Lillestrøm
5 Novembre 2026 ore 18:45
Lillestrøm
0
Viktoria Plzen
1
Secondo tempo
Arbitro: Radoslav Gidzhenov
  1. 10' 0-1 Prince Adu
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arasen Stadion
    Città: Lillestrøm
    Capienza: 11637 spettatori17:36

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. 3'

    Tiro parato. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vá.18:48

  7. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Eric Kitolano (Lillestrøm) per infortunio.18:51

  8. 6'

    Gara riprende.18:51

  9. 8'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Stian Kristiansen (Lillestrøm).18:54

  10. 9'

    Tentativo fallito. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexandr Sojka con cross da calcio d'angolo.18:54

  12. 10'

    Gol! Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky con passaggio filtrante.18:55

  13. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lillestrøm).18:57

  14. 11'

    Gara riprende.18:57

  15. 13'

    Tiro parato. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexandr Sojka.18:58

  16. 18'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:04

  18. 19'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  19. 19'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).19:04

  20. 21'

    Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.19:06

  21. 21'

    Tiro parato. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:06

  22. 23'

    Fallo di Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).19:08

  24. 23'

    Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  25. 24'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  26. 24'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).19:10

  27. 24'

    Lars Ranger (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.19:10

  28. 26'

    Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Prince Adu.19:11

  30. 27'

    Fuorigioco. Ylldren Ibrahimaj(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Eric Kitolano e' colto in fuorigioco.19:13

  31. 29'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:15

  32. 30'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).19:16

  33. 31'

    Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Cerv con suggerimento di testa.19:16

  34. 31'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:17

  36. 32'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:17

  37. 32'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  38. 32'

    Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:17

  39. 33'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:19

  40. 34'

    Tiro parato. Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky.19:20

  42. 35'

    Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.19:20

  43. 36'

    Tiro parato. Yaw Paintsil (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:22

  44. 37'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23

  45. 37'

    Fallo di Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm).19:23

  46. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Lars Ranger (Lillestrøm) per infortunio.19:26

  48. 41'

    Gara riprende.19:27

  49. 45'

    Sostituzione, Lillestrøm. Sturla Ottesen sostituisce Lars Ranger per infortunio.19:30

  50. 45'

    Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Cerv.19:30

  51. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  52. 45'+2'

    Fuorigioco. Stian Kristiansen(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Vá e' colto in fuorigioco.19:32

  54. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1.19:33

  55. Inizia il Secondo tempo Lillestrøm 0, Viktoria Pilsen 1.19:48

  56. 49'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:51

  57. 49'

    Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  58. 50'

    Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).19:53

  60. 50'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  61. 51'

    Tiro parato. Filip Ottosson (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:54

  62. 51'

    Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  63. 51'

    Fallo di Eric Kitolano (Lillestrøm).19:54

  64. 52'

    Tentativo fallito. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ylldren Ibrahimaj.19:55

  66. 53'

    Tentativo fallito. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sturla Ottesen con cross.19:56

  67. 55'

    Tiro respinto. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Filip Ottosson.19:58

  68. 55'

    Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:58

  69. 57'

    Tiro respinto. Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:59

  70. 59'

    Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amar Memic.20:02

  72. 59'

    Tentativo fallito. Sturla Ottesen (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:02

Formazioni Lillestrøm - Viktoria Plzen

Lillestrøm
Viktoria Plzen
TITOLARI LILLESTRøM
  • (12) PONTUS DAHLBERG (P)
  • (28) RUBEN GABRIELSEN (D)
  • (2) LARS RANGER (D)
  • (26) YAW PAINTSIL (D)
  • (47) STIAN KRISTIANSEN (D)
  • (29) YLLDREN IBRAHIMAJ (C)
  • (14) GUSTAV NYHEIM (C)
  • (21) FILIP OTTOSSON (C)
  • (8) FREDRIK GULBRANDSEN (A)
  • (17) ERIC KITOLANO (A)
  • (20) VÁ (A)
PANCHINA LILLESTRøM
  • (50) LAZAR BABIC (P)
  • (25) SEUN AKANJI (A)
  • (7) LINUS ALPERUD (C)
  • (19) CAMIL JEBARA (A)
  • (16) HENRIK MELLAND (C)
  • (15) GUSTAV NORDH (A)
  • (3) STURLA OTTESEN (D)
  • (11) FREDERIK ELKÆR (D)
  • (5) SANDER FOSS (D)
  • (18) KEVIN KRYGÅRD (C)
  • (1) STEFAN HAGERUP (P)
  • (10) THOMAS LEHNE OLSEN (A)
ALLENATORE LILLESTRøM
  • Hans Erik Ødegaard
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (2) TOBIÁS PALISCÁK (D)
  • (98) FILIP PREBSL (D)
  • (40) SAMPSON DWEH (D)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (29) ADAM GABRIEL (C)
  • (14) MERCHAS DOSKI (C)
  • (80) PRINCE ADU (A)
  • (12) ALEXANDR SOJKA (A)
  • (99) AMAR MEMIC (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (11) MATEJ VYDRA (A)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (C)
  • (25) CHRISTOPHE KABONGO (A)
  • (1) DOMINIK TAPAJ (P)
  • (9) DENIS VISINSKY (C)
  • (7) SALIM LAWAL (A)
  • (18) TOMÁS LADRA (A)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (36) STEFAN PIRGIC (C)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (23) BABOUCARR FAAL (A)
  • (10) MOHAMED TOURE (A)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Radoslav Kovac
PREPARTITA

Lillestrøm - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.
Arbitro di Lillestrøm - Viktoria Plzen sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Lillestrøm si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Viktoria Plzen si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Lillestrøm ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; il Viktoria Plzen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Lillestrøm e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Lillestrøm-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lillestrøm e Viktoria Plzeň non si sono mai affrontate in precedenza; per il Lillestrøm si tratta comunque del secondo avversario ceco affrontato in questa edizione di UEFA Europa League, dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga dello scorso mese.
  • Gli unici precedenti del Viktoria Plzeň contro squadre norvegesi risalgono alle qualificazioni di UEFA Champions League 2011/12 contro il Rosenborg, in cui ha vinto sia in casa (3-2) che in trasferta (1-0).
  • Il Lillestrøm è reduce dalla sconfitta per 6-0 contro la Real Sociedad, la seconda più pesante della sua storia nelle competizioni europee dopo il 7-0 subito contro il VfB Lipsia nel settembre 1984 in Coppa UEFA.
  • Il Viktoria Plzeň ha perso tutte e tre le partite disputate in questa UEFA Europa League; in caso di ulteriore sconfitta, eguaglierebbe la sua striscia negativa più lunga nella competizione (quattro gare tra ottobre e novembre 2015).
  • Il Viktoria Plzeň ha effettuato più cambi nell'undici iniziale di qualsiasi altra squadra in questa UEFA Europa League (14).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LillestrømViktoria Plzen
Partite giocate33
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati22
Gol totali subiti97
Media gol subiti per partita3.02.3
Percentuale possesso palla52.748.5
Numero totale di passaggi14261337
Numero totale di passaggi riusciti12121076
Tiri nello specchio della porta1014
Percentuale di tiri in porta33.345.2
Numero totale di cross3567
Numero medio di cross riusciti617
Duelli per partita vinti131145
Duelli per partita persi144153
Corner subiti129
Corner guadagnati1512
Numero di punizioni a favore3132
Numero di punizioni concesse3137
Tackle totali5546
Percentuale di successo nei tackle49.165.2
Fuorigiochi totali41
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Lillestrøm-Viktoria Plzen
Lillestrøm-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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