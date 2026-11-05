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LIVE Milan-Ferencváros 0-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
5 Novembre 2026 ore 18:45
Milan
0
Ferencváros
1
Secondo tempo
Arbitro: Urs Schnyder
  1. 52' 0-1 Lenny Joseph
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori17:59

  3. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata della fase a girone dell'Europa League, si affrontano Milan e Ferencvaros.17:59

  4. Manca poco all'inizio di Milan-Ferencvaros. Direzione del match affidata all'arbitro svizzero Schnyder.17:55

  6. Formazione MILAN (4-4-1-1): Torriani - Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi - Hutchison, Musah, Jashari, Cisse - Rabiot - Ramos.17:57

  7. Formazione FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz - Omath, Gomez, Raemaekers, Cadu - Bero, A. Nagy, Corbu - Zachariassen, Joseph, Birmancevic.17:58

  8. Panchina MILAN: Bouyer, Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Comotto, Modric, Moreira, Pulisic, Camarda.18:00

  9. Panchina FERENCVAROS: Arzani, A. Varga, Bagi, Keita, Levi, Madarasz, Maiga, O. Nagy, Rommens, Yusuf, Z. Varga, Zohoré.18:01

  10. Le scelte di Amorim: Ramos al centro dell'attacco, Rabiot e Cisse e supporto, Hutchinson a destra. Diawara e De Winter i centrali in difesa, tra i pali c'è Torriani. 18:04

  12. Le scelte di Borbely: in avanti il tridente con Zachariassen, Joseph e Birmancevic. Arzani e Keita partono dalla panchina. Omath e Cadu i terzini. 18:06

  13. 1'

    Inizio primo tempo di MILAN-FERENCVAROS!18:48

  14. 4'

    OCCASIONE FERENCVAROS! Joseph in area vince un contrasto ma calcia con poca forza, blocca Torriani. 18:52

  15. 7'

    Traversone di Osvath, Terracciano anticipa Joseph e allontana. 18:55

  16. 11'

    Il Ferencvaros resta in attacco, calcio d'angolo per la squadra ungherese. 18:59

  18. 13'

    Joseph in area non controlla, poi Birmancevic spedisce il pallone sul fondo. 19:01

  19. 15'

    Rabiot svaria su tutto il fronte offensivo, il francese molto cercato dai compagni. 19:03

  20. 17'

    Zachariassen in area taglia verso il primo palo e affretta la conclusione, nessun problema per Torriani. 19:04

  21. 19'

    Jashari si abbassa tra i due centrali di difesa per avviare la manovra da dietro. 19:07

  22. 21'

    Birmancevic sfonda a sinistra, De Winter intercetta il cross. 19:09

  24. 24'

    Cisse di prima allarga verso sinistra per Bartesaghi, passaggio troppo lungo. 19:11

  25. 27'

    OCCASIONE FERENCVAROS! Il retropassaggio errato di Jashari diventa un assist per Joseph: da posizione favorevole conclusione centrale dell'attaccante, Torriani c'è. 19:17

  26. 29'

    Fallo in attacco fischiato a Bartesaghi, lieve trattenuta, anche un richiamo dell'arbitro al terzino rossonero. 19:18

  27. 32'

    Ammonito CISSE per gioco scorretto su Bero.19:20

  28. 35'

    Corbu ruba il pallone a Bartesaghi e ottiene anche una punizione dal lato destro del campo. 19:23

  30. 38'

    Ripartenza del Milan: Rabiot per Bartesaghi, spazza Osvath. 19:25

  31. 39'

    Squillo del Milan: sponda di Ramos, Cisse da centro area alza di molto la mira. 19:27

  32. 40'

    Risponde subito il Ferencvaros, Joseph impegna di nuovo Torriani con un tiro da posizione molto defilata. 19:28

  33. 41'

    Ramos si gira e calcia da fuori area dopo un recupero di Musah, tiro impreciso. 19:30

  34. 42'

    OCCASIONE FERENCVAROS! Diagonale velenoso di Joseph, parata in tuffo di Torriani. 19:33

  36. 45'

    Fine primo tempo: MILAN-FERENCVAROS 0-0! Si va al riposo senza reti. 19:33

  37. Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Milan e Ferencvaros. Ungheresi pericolosi più volte con Joseph, Torriani fa buona guardia. Per i rossoneri opportunità per Cisse al 39'. 19:37

  38. 46'

    Sostituzione MILAN: entra Pulisic esce Cisse.19:49

  39. 46'

    Sostituzione MILAN: entra Moreira esce Musah.19:49

  40. 46'

    Sostituzione MILAN: entra Gila esce Diawara.19:49

  42. 46'

    Inizio secondo tempo di MILAN-FERENCVAROS!19:50

  43. 47'

    Hutchinson alle spalle di Ramos, Rabiot arretra in mediana. 19:51

  44. 48'

    Hutchinson calcia da posizione decentrata, pallone sull'esterno della rete. 19:52

  45. 50'

    Spunto in area di Ramos, tiro deviato in corner. 19:54

  46. 51'

    Ammonito DE WINTER per gioco scorretto su Birmancevic.19:55

  48. 52'

    GOL! Milan-FERENCVAROS 0-1! Rete di Joseph. Retropassaggio azzardato di De Winter, Torriani non riesce a liberare velocemente, Joseph si avventa sulla palla e insacca a porta spalancata. 20:00

  49. 55'

    OCCASIONE MILAN! Ramos serve Hutchinson, l'inglese in area non inquadra il bersaglio. 19:59

  50. 57'

    Cross fuori misura di Terracciano, sfuma l'azione del Milan. 20:01

  51. 58'

    Tiro-cross di Moreira, Dibusz respinge con i pugni in tuffo. 20:02

Formazioni Milan - Ferencváros

Milan
Ferencváros
TITOLARI MILAN
  • (96) LORENZO TORRIANI (P)
  • (13) SANKHOUN DIAWARA (D)
  • (33) DAVIDE BARTESAGHI (D)
  • (5) KONI DE WINTER (D)
  • (42) FILIPPO TERRACCIANO (D)
  • (80) YUNUS MUSAH (C)
  • (70) ALPHADJO CISSE (C)
  • (30) ARDON JASHARI (C)
  • (20) OMARI HUTCHINSON (C)
  • (12) ADRIEN RABIOT (A)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
PANCHINA MILAN
  • (22) DIEGO MOREIRA (A)
  • (34) MARIO GILA (D)
  • (2) PERVIS ESTUPIÑÁN (D)
  • (11) CHRISTIAN PULISIC (C)
  • (28) CHRISTIAN COMOTTO (C)
  • (73) FRANCESCO CAMARDA (A)
  • (41) LÉO-PAUL BOUYER (P)
  • (14) LUKA MODRIC (C)
  • (37) MATTEO PITTARELLA (P)
  • (35) VALERI VLADIMIROV (D)
ALLENATORE MILAN
  • Ruben Filipe Marques Diogo Amorim
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (14) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (20) CADU (D)
  • (22) MATÚS BERO (C)
  • (6) ÁDÁM NAGY (C)
  • (7) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (17) MÁRIUS CORBU (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (68) ZÉTÉNY VARGA (A)
  • (18) ÁDÁM BAGI (A)
  • (54) OLIVÉR NAGY (D)
  • (5) NATHAN ZOHORÉ (D)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (15) DANIEL ARZANI (A)
  • (88) PHILIPPE ROMMENS (C)
  • (8) NABY KEÏTA (C)
  • (80) HABIB MAÏGA (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Balázs Borbély
PREPARTITA

Milan - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Milan - Ferencváros sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

Attualmente il Milan si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

Milan e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Milan-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti del Milan contro squadre ungheresi risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1967/68 contro il Györi ETO, con entrambi gli incontri terminati in pareggio (2-2 in Ungheria, 1-1 in Italia).
  • L'unica vittoria esterna del Ferencváros contro una squadra italiana risale al marzo 1965, un 2-1 contro la Roma in Coppa delle Fiere. Da allora, la squadra ungherese non ha più vinto in quattro trasferte contro avversarie italiane (2N,2P).
  • Dopo aver vinto cinque partite consecutive di Champions League tra ottobre 2024 e gennaio 2025, il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare europee (1N,4P).
  • Il Milan ha perso l'ultima gara casalinga di Europa League contro il Benfica (0-2); i rossoneri non subiscono due sconfitte interne di fila in una singola stagione nelle competizioni europee dal 2010/11 in Champions League (v Ajax e Tottenham tra il dicembre 2010 e il febbraio 2011).
  • Il Milan non ha trovato la rete in due delle tre gare disputate in questa edizione di UEFA Europa League, tra cui l'unica disputata in casa (v Benfica); i rossoneri non rimangono senza segnare per due gare interne di fila in una singola stagione in campo europeo dal 2013/14 in Champions League (v Ajax e Atlético Madrid).
  • Il Ferencváros ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa edizione di UEFA Europa League. L'ultima volta che gli ungheresi hanno ottenuto quattro successi consecutivi in una competizione europea maggiore risale alla Coppa delle Fiere 1967/68, quando arrivarono a sei vittorie di fila raggiungendo la finale.
  • Nessuna squadra ha una percentuale di cross su azione riusciti più alta rispetto al Milan (40.7% come il Torreense) in questa UEFA Europa League; per i rossoneri infatti 11 cross andati a buon fine sui 27 tentati.
  • Alphadjo Cisse è l'unico calciatore ad aver realizzato una tripletta in questa UEFA Europa League e in generale nessuno ha segnato più gol del rossonero in questa edizione della competizione; Cisse (22 ottobre 2006) è anche il più giovane tra i calciatori con almeno questo bottino di gol nel torneo in corso.
  • Nessuna squadra ha schierato più giocatori nati dal 2008 in avanti rispetto al Milan in questa UEFA Europa League: due, Christian Comotto (aprile 2008) e Francesco Camarda (marzo 2008) - a quota due anche Anderlecht e Benfica.
  • Solo quattro giocatori hanno partecipato a più di tre gol in questa edizione di Europa League; tra questi figurano due compagni di squadra del Ferencváros, Bamidele Yusuf (due gol e due assist) e Kristoffer Zachariassen (tre gol e un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MilanFerencváros
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati49
Gol totali subiti53
Media gol subiti per partita1.71.0
Percentuale possesso palla48.049.5
Numero totale di passaggi13341232
Numero totale di passaggi riusciti1176994
Tiri nello specchio della porta1417
Percentuale di tiri in porta46.753.1
Numero totale di cross4470
Numero medio di cross riusciti1617
Duelli per partita vinti150130
Duelli per partita persi154144
Corner subiti1018
Corner guadagnati1617
Numero di punizioni a favore4144
Numero di punizioni concesse4143
Tackle totali5036
Percentuale di successo nei tackle62.075.0
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli59
Numero totale di cartellini rossi20

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Milan-Ferencváros
Milan-Ferencváros si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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