Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 75817 spettatori17:59
Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata della fase a girone dell'Europa League, si affrontano Milan e Ferencvaros.17:59
Manca poco all'inizio di Milan-Ferencvaros. Direzione del match affidata all'arbitro svizzero Schnyder.17:55
Formazione MILAN (4-4-1-1): Torriani - Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi - Hutchison, Musah, Jashari, Cisse - Rabiot - Ramos.17:57
Formazione FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz - Omath, Gomez, Raemaekers, Cadu - Bero, A. Nagy, Corbu - Zachariassen, Joseph, Birmancevic.17:58
Panchina MILAN: Bouyer, Pittarella, Estupinan, Gila, Vladimirov, Comotto, Modric, Moreira, Pulisic, Camarda.18:00
Panchina FERENCVAROS: Arzani, A. Varga, Bagi, Keita, Levi, Madarasz, Maiga, O. Nagy, Rommens, Yusuf, Z. Varga, Zohoré.18:01
Le scelte di Amorim: Ramos al centro dell'attacco, Rabiot e Cisse e supporto, Hutchinson a destra. Diawara e De Winter i centrali in difesa, tra i pali c'è Torriani. 18:04
Le scelte di Borbely: in avanti il tridente con Zachariassen, Joseph e Birmancevic. Arzani e Keita partono dalla panchina. Omath e Cadu i terzini. 18:06
Inizio primo tempo di MILAN-FERENCVAROS!18:48
OCCASIONE FERENCVAROS! Joseph in area vince un contrasto ma calcia con poca forza, blocca Torriani. 18:52
Traversone di Osvath, Terracciano anticipa Joseph e allontana. 18:55
Il Ferencvaros resta in attacco, calcio d'angolo per la squadra ungherese. 18:59
Joseph in area non controlla, poi Birmancevic spedisce il pallone sul fondo. 19:01
Rabiot svaria su tutto il fronte offensivo, il francese molto cercato dai compagni. 19:03
Zachariassen in area taglia verso il primo palo e affretta la conclusione, nessun problema per Torriani. 19:04
Jashari si abbassa tra i due centrali di difesa per avviare la manovra da dietro. 19:07
Birmancevic sfonda a sinistra, De Winter intercetta il cross. 19:09
Cisse di prima allarga verso sinistra per Bartesaghi, passaggio troppo lungo. 19:11
OCCASIONE FERENCVAROS! Il retropassaggio errato di Jashari diventa un assist per Joseph: da posizione favorevole conclusione centrale dell'attaccante, Torriani c'è. 19:17
Fallo in attacco fischiato a Bartesaghi, lieve trattenuta, anche un richiamo dell'arbitro al terzino rossonero. 19:18
Ammonito CISSE per gioco scorretto su Bero.19:20
Corbu ruba il pallone a Bartesaghi e ottiene anche una punizione dal lato destro del campo. 19:23
Ripartenza del Milan: Rabiot per Bartesaghi, spazza Osvath. 19:25
Squillo del Milan: sponda di Ramos, Cisse da centro area alza di molto la mira. 19:27
Risponde subito il Ferencvaros, Joseph impegna di nuovo Torriani con un tiro da posizione molto defilata. 19:28
Ramos si gira e calcia da fuori area dopo un recupero di Musah, tiro impreciso. 19:30
OCCASIONE FERENCVAROS! Diagonale velenoso di Joseph, parata in tuffo di Torriani. 19:33
Fine primo tempo: MILAN-FERENCVAROS 0-0! Si va al riposo senza reti. 19:33
Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Milan e Ferencvaros. Ungheresi pericolosi più volte con Joseph, Torriani fa buona guardia. Per i rossoneri opportunità per Cisse al 39'. 19:37
Sostituzione MILAN: entra Pulisic esce Cisse.19:49
Sostituzione MILAN: entra Moreira esce Musah.19:49
Sostituzione MILAN: entra Gila esce Diawara.19:49
Inizio secondo tempo di MILAN-FERENCVAROS!19:50
Hutchinson alle spalle di Ramos, Rabiot arretra in mediana. 19:51
Hutchinson calcia da posizione decentrata, pallone sull'esterno della rete. 19:52
Spunto in area di Ramos, tiro deviato in corner. 19:54
Ammonito DE WINTER per gioco scorretto su Birmancevic.19:55
GOL! Milan-FERENCVAROS 0-1! Rete di Joseph. Retropassaggio azzardato di De Winter, Torriani non riesce a liberare velocemente, Joseph si avventa sulla palla e insacca a porta spalancata. 20:00
OCCASIONE MILAN! Ramos serve Hutchinson, l'inglese in area non inquadra il bersaglio. 19:59
Cross fuori misura di Terracciano, sfuma l'azione del Milan. 20:01
Tiro-cross di Moreira, Dibusz respinge con i pugni in tuffo. 20:02
Milan - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Milan - Ferencváros sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.
Attualmente il Milan si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.
Milan e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.
Milan-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Milan
|Ferencváros
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|9
|Gol totali subiti
|5
|3
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.0
|Percentuale possesso palla
|48.0
|49.5
|Numero totale di passaggi
|1334
|1232
|Numero totale di passaggi riusciti
|1176
|994
|Tiri nello specchio della porta
|14
|17
|Percentuale di tiri in porta
|46.7
|53.1
|Numero totale di cross
|44
|70
|Numero medio di cross riusciti
|16
|17
|Duelli per partita vinti
|150
|130
|Duelli per partita persi
|154
|144
|Corner subiti
|10
|18
|Corner guadagnati
|16
|17
|Numero di punizioni a favore
|41
|44
|Numero di punizioni concesse
|41
|43
|Tackle totali
|50
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|62.0
|75.0
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Milan-Ferencváros
Milan-Ferencváros si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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