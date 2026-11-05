Le scelte di Borbely: in avanti il tridente con Zachariassen, Joseph e Birmancevic. Arzani e Keita partono dalla panchina. Omath e Cadu i terzini. 18:06

Le scelte di Amorim: Ramos al centro dell'attacco, Rabiot e Cisse e supporto, Hutchinson a destra. Diawara e De Winter i centrali in difesa, tra i pali c'è Torriani. 18:04

PREPARTITA

Milan - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Ferencváros sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

Attualmente il Milan si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

Milan e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Milan-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti del Milan contro squadre ungheresi risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1967/68 contro il Györi ETO, con entrambi gli incontri terminati in pareggio (2-2 in Ungheria, 1-1 in Italia).

L'unica vittoria esterna del Ferencváros contro una squadra italiana risale al marzo 1965, un 2-1 contro la Roma in Coppa delle Fiere. Da allora, la squadra ungherese non ha più vinto in quattro trasferte contro avversarie italiane (2N,2P).

Dopo aver vinto cinque partite consecutive di Champions League tra ottobre 2024 e gennaio 2025, il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare europee (1N,4P).

Il Milan ha perso l'ultima gara casalinga di Europa League contro il Benfica (0-2); i rossoneri non subiscono due sconfitte interne di fila in una singola stagione nelle competizioni europee dal 2010/11 in Champions League (v Ajax e Tottenham tra il dicembre 2010 e il febbraio 2011).

Il Milan non ha trovato la rete in due delle tre gare disputate in questa edizione di UEFA Europa League, tra cui l'unica disputata in casa (v Benfica); i rossoneri non rimangono senza segnare per due gare interne di fila in una singola stagione in campo europeo dal 2013/14 in Champions League (v Ajax e Atlético Madrid).

Il Ferencváros ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa edizione di UEFA Europa League. L'ultima volta che gli ungheresi hanno ottenuto quattro successi consecutivi in una competizione europea maggiore risale alla Coppa delle Fiere 1967/68, quando arrivarono a sei vittorie di fila raggiungendo la finale.

Nessuna squadra ha una percentuale di cross su azione riusciti più alta rispetto al Milan (40.7% come il Torreense) in questa UEFA Europa League; per i rossoneri infatti 11 cross andati a buon fine sui 27 tentati.

Alphadjo Cisse è l'unico calciatore ad aver realizzato una tripletta in questa UEFA Europa League e in generale nessuno ha segnato più gol del rossonero in questa edizione della competizione; Cisse (22 ottobre 2006) è anche il più giovane tra i calciatori con almeno questo bottino di gol nel torneo in corso.

Nessuna squadra ha schierato più giocatori nati dal 2008 in avanti rispetto al Milan in questa UEFA Europa League: due, Christian Comotto (aprile 2008) e Francesco Camarda (marzo 2008) - a quota due anche Anderlecht e Benfica.

Solo quattro giocatori hanno partecipato a più di tre gol in questa edizione di Europa League; tra questi figurano due compagni di squadra del Ferencváros, Bamidele Yusuf (due gol e due assist) e Kristoffer Zachariassen (tre gol e un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Milan Ferencváros Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 3 Numero di partite perse 2 0 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 4 9 Gol totali subiti 5 3 Media gol subiti per partita 1.7 1.0 Percentuale possesso palla 48.0 49.5 Numero totale di passaggi 1334 1232 Numero totale di passaggi riusciti 1176 994 Tiri nello specchio della porta 14 17 Percentuale di tiri in porta 46.7 53.1 Numero totale di cross 44 70 Numero medio di cross riusciti 16 17 Duelli per partita vinti 150 130 Duelli per partita persi 154 144 Corner subiti 10 18 Corner guadagnati 16 17 Numero di punizioni a favore 41 44 Numero di punizioni concesse 41 43 Tackle totali 50 36 Percentuale di successo nei tackle 62.0 75.0 Fuorigiochi totali 3 4 Numero totale di cartellini gialli 5 9 Numero totale di cartellini rossi 2 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Milan-Ferencváros

Milan-Ferencváros si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.