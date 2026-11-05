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LIVE NEC-Omonia Nicosia 1-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Goffertstadion di Nijmegen
5 Novembre 2026 ore 18:45
NEC
1
Omonia Nicosia
1
Secondo tempo
Arbitro: Goga Kikacheishvili
  1. 23' 0-1 Loïs Diony
  2. 50' 1-1 Bryan Linssen
0'
45'
90'
60'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Goffertstadion
    Città: Nijmegen
    Capienza: 12500 spettatori17:39

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïs Diony con cross.18:47

  7. 2'

    Fuorigioco. Jean-Kévin Duverne(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Loïs Diony e' colto in fuorigioco.18:47

  8. 6'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ahmetcan Kaplan (NEC).18:51

  9. 6'

    Fallo di mano di Ayodele Thomas (NEC).18:52

  10. 11'

    Tentativo fallito. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darko Nejasmic.18:56

  12. 11'

    Fallo di Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia).18:57

  13. 11'

    Ayodele Thomas (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57

  14. 13'

    Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).18:59

  15. 13'

    Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  16. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Perr Schuurs (NEC) per infortunio.19:00

  18. 14'

    Gara riprende.19:00

  19. 15'

    Sostituzione, NEC. Willum Willumsson sostituisce Perr Schuurs per infortunio.19:01

  20. 16'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  21. 16'

    Fallo di Bryan Linssen (NEC).19:02

  22. 17'

    Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).19:03

  24. 17'

    Jamiro Monteiro (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  25. 22'

    Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:08

  26. 23'

    Gol! NEC 0, Omónia Nicosia 1. Loïs Diony (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Panagiotis Andreou.19:09

  27. 26'

    Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).19:11

  28. 29'

    Ayodele Thomas (NEC) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Clement Bischoff con cross.19:15

  30. 29'

    Tentativo fallito. Clement Bischoff (NEC) un colpo di testa dalla destra dell'area tira alto.19:15

  31. 32'

    Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  32. 32'

    Fallo di Clement Bischoff (NEC).19:17

  33. 32'

    Clement Bischoff (NEC) e' ammonito per fallo.19:17

  34. 32'

    Tentativo fallito. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Panagiotis Andreou in seguito a un calcio da fermo.19:18

  36. 33'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  37. 33'

    Fallo di Willum Willumsson (NEC).19:19

  38. 36'

    Florin Tanase (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  39. 36'

    Fallo di Jamiro Monteiro (NEC).19:21

  40. 38'

    Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  42. 38'

    Fallo di Willum Willumsson (NEC).19:23

  43. 40'

    Fallo di mano di Bryan Linssen (NEC).19:26

  44. 41'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:27

  45. 41'

    Gabriel Brás (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  46. 42'

    Tiro parato. Jamiro Monteiro (NEC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Clement Bischoff.19:28

  48. 44'

    Tiro respinto. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Clement Bischoff.19:30

  49. 45'

    Tiro respinto. Willum Willumsson (NEC) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jamiro Monteiro.19:31

  50. 45'

    Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).19:31

  51. 45'

    Tentativo fallito. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tjaronn Chery con cross.19:31

  52. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  54. 45'+2'

    Primo tempo terminato, NEC 0, Omónia Nicosia 1.19:32

  55. Inizia il Secondo tempo NEC 0, Omónia Nicosia 1.19:48

  56. 47'

    Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49

  57. 47'

    Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).19:49

  58. 50'

    Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:52

  60. 50'

    Gol! NEC 1, Omónia Nicosia 1. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tjaronn Chery con cross da calcio d'angolo.19:52

  61. 55'

    Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  62. 55'

    Fallo di Gabriel Brás (NEC).19:57

  63. 55'

    Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Willum Willumsson in seguito a un contropiede.19:57

  64. 55'

    Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jaden Montnor.19:57

  66. 56'

    Tiro parato. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamiro Monteiro.19:58

  67. 56'

    Fuorigioco. Tjaronn Chery(NEC) prova il lancio lungo, ma Bryan Linssen e' colto in fuorigioco.19:59

  68. 58'

    Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaden Montnor.20:00

  69. 60'

    Fuorigioco. Noé Lebreton(NEC) prova il lancio lungo, ma Clement Bischoff e' colto in fuorigioco.20:02

  70. 61'

    Tentativo fallito. Ayodele Thomas (NEC) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tjaronn Chery.20:03

Formazioni NEC - Omonia Nicosia

NEC
Omonia Nicosia
TITOLARI NEC
  • (1) GONZALO CRETTAZ (P)
  • (4) PERR SCHUURS (D)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
  • (22) AHMETCAN KAPLAN (D)
  • (77) AYODELE THOMAS (C)
  • (99) CLEMENT BISCHOFF (C)
  • (35) JAMIRO MONTEIRO (C)
  • (20) NOÉ LEBRETON (C)
  • (6) DARKO NEJASMIC (C)
  • (9) TJARONN CHERY (A)
  • (30) BRYAN LINSSEN (A)
PANCHINA NEC
  • (12) NIKOLAS POLSTER (P)
  • (11) WILLUM WILLUMSSON (C)
  • (14) KAJ SIERHUIS (A)
  • (3) PHILIPPE SANDLER (D)
  • (24) DEVERON FONVILLE (D)
  • (66) ALMUGERA KABAR (D)
  • (34) KEVIN KERS (A)
  • (38) JOEP GENESTE (P)
  • (10) DUSAN TADIC (A)
  • (42) YASSIN MOSLIH (D)
ALLENATORE NEC
  • Dick Schreuder
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (1) THOMAS KAMINSKI (P)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (21) MIHLALI MAYAMBELA (D)
  • (93) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (17) FLORIN TANASE (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (7) JADEN MONTNOR (C)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (99) LOÏS DIONY (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (96) ATHOS KOUNOUNIS (D)
  • (92) PANAGIOTIS CHRISTOFOROU (C)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (78) PANTELIS MICHAEL (P)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (20) LUUK BROUWERS (C)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (22) MUAMER TANKOVIC (A)
  • (40) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
PREPARTITA

NEC - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen.
Arbitro di NEC - Omonia Nicosia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente il NEC si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il NEC ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; l'Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

NEC e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

NEC-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quella contro l'Omonia Nicosia sarà la prima sfida in assoluto del NEC contro un avversario cipriota.
  • L'Omonia Nicosia ha perso tre delle quattro partite disputate contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (1V); tra queste figura la sconfitta più pesante della loro storia in Europa (10-0 contro l'Ajax in Coppa dei Campioni nell'ottobre 1979).
  • Dopo il 4-2 ottenuto contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo turno, il NEC punta a vincere due partite consecutive nelle principali competizioni europee per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in Coppa UEFA nel dicembre 2008 (2-1 contro lo Spartak Mosca e 2-0 contro l'Udinese).
  • L'Omonia Nicosia ha vinto due delle tre partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (1P) e non ha mai ottenuto tre o più vittorie in una singola edizione di una delle principali competizioni europee.
  • Tjaronn Chery del NEC ha segnato tre gol in questa edizione di UEFA Europa League; dal 2009/10, solo un giocatore di 38 anni o più ha fatto meglio in una singola stagione, ovvero Olivier Giroud con quattro reti nel 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NECOmonia Nicosia
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati55
Gol totali subiti84
Media gol subiti per partita2.71.3
Percentuale possesso palla48.240.2
Numero totale di passaggi13511304
Numero totale di passaggi riusciti11351095
Tiri nello specchio della porta1715
Percentuale di tiri in porta51.551.7
Numero totale di cross4834
Numero medio di cross riusciti144
Duelli per partita vinti15794
Duelli per partita persi159101
Corner subiti620
Corner guadagnati913
Numero di punizioni a favore3433
Numero di punizioni concesse5125
Tackle totali6331
Percentuale di successo nei tackle63.558.1
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli43
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere NEC-Omonia Nicosia
NEC-Omonia Nicosia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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