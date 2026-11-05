Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Goffertstadion
Città: Nijmegen
Capienza: 12500 spettatori17:39
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Inizia il Primo tempo.18:46
Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïs Diony con cross.18:47
Fuorigioco. Jean-Kévin Duverne(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Loïs Diony e' colto in fuorigioco.18:47
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ahmetcan Kaplan (NEC).18:51
Fallo di mano di Ayodele Thomas (NEC).18:52
Tentativo fallito. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darko Nejasmic.18:56
Fallo di Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia).18:57
Ayodele Thomas (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57
Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).18:59
Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Gara momentaneamente sospesa, Perr Schuurs (NEC) per infortunio.19:00
Gara riprende.19:00
Sostituzione, NEC. Willum Willumsson sostituisce Perr Schuurs per infortunio.19:01
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Bryan Linssen (NEC).19:02
Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).19:03
Jamiro Monteiro (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:08
Gol! NEC 0, Omónia Nicosia 1. Loïs Diony (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Panagiotis Andreou.19:09
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).19:11
Ayodele Thomas (NEC) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Clement Bischoff con cross.19:15
Tentativo fallito. Clement Bischoff (NEC) un colpo di testa dalla destra dell'area tira alto.19:15
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Clement Bischoff (NEC).19:17
Clement Bischoff (NEC) e' ammonito per fallo.19:17
Tentativo fallito. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Panagiotis Andreou in seguito a un calcio da fermo.19:18
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Willum Willumsson (NEC).19:19
Florin Tanase (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Jamiro Monteiro (NEC).19:21
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Willum Willumsson (NEC).19:23
Fallo di mano di Bryan Linssen (NEC).19:26
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:27
Gabriel Brás (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro parato. Jamiro Monteiro (NEC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Clement Bischoff.19:28
Tiro respinto. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Clement Bischoff.19:30
Tiro respinto. Willum Willumsson (NEC) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jamiro Monteiro.19:31
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).19:31
Tentativo fallito. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tjaronn Chery con cross.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, NEC 0, Omónia Nicosia 1.19:32
Inizia il Secondo tempo NEC 0, Omónia Nicosia 1.19:48
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Fallo di Florin Tanase (Omónia Nicosia).19:49
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:52
Gol! NEC 1, Omónia Nicosia 1. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tjaronn Chery con cross da calcio d'angolo.19:52
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Gabriel Brás (NEC).19:57
Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Willum Willumsson in seguito a un contropiede.19:57
Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jaden Montnor.19:57
Tiro parato. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamiro Monteiro.19:58
Fuorigioco. Tjaronn Chery(NEC) prova il lancio lungo, ma Bryan Linssen e' colto in fuorigioco.19:59
Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaden Montnor.20:00
Fuorigioco. Noé Lebreton(NEC) prova il lancio lungo, ma Clement Bischoff e' colto in fuorigioco.20:02
Tentativo fallito. Ayodele Thomas (NEC) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tjaronn Chery.20:03
NEC - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen.
Arbitro di NEC - Omonia Nicosia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente il NEC si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il NEC ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; l'Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.
NEC e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
NEC-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|NEC
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|5
|Gol totali subiti
|8
|4
|Media gol subiti per partita
|2.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|48.2
|40.2
|Numero totale di passaggi
|1351
|1304
|Numero totale di passaggi riusciti
|1135
|1095
|Tiri nello specchio della porta
|17
|15
|Percentuale di tiri in porta
|51.5
|51.7
|Numero totale di cross
|48
|34
|Numero medio di cross riusciti
|14
|4
|Duelli per partita vinti
|157
|94
|Duelli per partita persi
|159
|101
|Corner subiti
|6
|20
|Corner guadagnati
|9
|13
|Numero di punizioni a favore
|34
|33
|Numero di punizioni concesse
|51
|25
|Tackle totali
|63
|31
|Percentuale di successo nei tackle
|63.5
|58.1
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere NEC-Omonia Nicosia
NEC-Omonia Nicosia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI