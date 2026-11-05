Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

NEC - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen.

Arbitro di NEC - Omonia Nicosia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente il NEC si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il NEC ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; l'Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

NEC e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

NEC-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella contro l'Omonia Nicosia sarà la prima sfida in assoluto del NEC contro un avversario cipriota.

L'Omonia Nicosia ha perso tre delle quattro partite disputate contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (1V); tra queste figura la sconfitta più pesante della loro storia in Europa (10-0 contro l'Ajax in Coppa dei Campioni nell'ottobre 1979).

Dopo il 4-2 ottenuto contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo turno, il NEC punta a vincere due partite consecutive nelle principali competizioni europee per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in Coppa UEFA nel dicembre 2008 (2-1 contro lo Spartak Mosca e 2-0 contro l'Udinese).

L'Omonia Nicosia ha vinto due delle tre partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (1P) e non ha mai ottenuto tre o più vittorie in una singola edizione di una delle principali competizioni europee.

Tjaronn Chery del NEC ha segnato tre gol in questa edizione di UEFA Europa League; dal 2009/10, solo un giocatore di 38 anni o più ha fatto meglio in una singola stagione, ovvero Olivier Giroud con quattro reti nel 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NEC Omonia Nicosia Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 2 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 5 5 Gol totali subiti 8 4 Media gol subiti per partita 2.7 1.3 Percentuale possesso palla 48.2 40.2 Numero totale di passaggi 1351 1304 Numero totale di passaggi riusciti 1135 1095 Tiri nello specchio della porta 17 15 Percentuale di tiri in porta 51.5 51.7 Numero totale di cross 48 34 Numero medio di cross riusciti 14 4 Duelli per partita vinti 157 94 Duelli per partita persi 159 101 Corner subiti 6 20 Corner guadagnati 9 13 Numero di punizioni a favore 34 33 Numero di punizioni concesse 51 25 Tackle totali 63 31 Percentuale di successo nei tackle 63.5 58.1 Fuorigiochi totali 3 4 Numero totale di cartellini gialli 4 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere NEC-Omonia Nicosia

NEC-Omonia Nicosia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.