Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Municipal de Anoeta
Città: San Sebastián
Capienza: 40000 spettatori17:41
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).18:48
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.18:50
Gara riprende.18:51
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).18:52
Fallo di mano di Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).18:53
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).18:53
Fuorigioco. Tanner Tessmann(Lione) prova il lancio lungo, ma Keito Nakamura e' colto in fuorigioco.18:55
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).18:57
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).19:01
Zachary Athekame (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Khalis Merah (Lione).19:07
Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jon Aramburu con cross.19:09
Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:09
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).19:10
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).19:11
Gol! Real Sociedad 1, Lione 0. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ander Barrenetxea con cross.19:14
Fuorigioco. Corentin Tolisso(Lione) prova il lancio lungo, ma Kaïl Boudache e' colto in fuorigioco.19:16
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mamadou Sarr.19:17
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Corentin Tolisso (Lione).19:18
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).19:19
Fuorigioco. Tanner Tessmann(Lione) prova il lancio lungo, ma Keito Nakamura e' colto in fuorigioco.19:20
Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da fuori area.19:22
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jon Aramburu (Real Sociedad).19:22
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:23
Fallo di Keito Nakamura (Lione).19:23
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Kaïl Boudache (Lione).19:24
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Kaïl Boudache (Lione) e' ammonito per fallo.19:24
Tiro respinto. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area.19:25
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Sergio Gómez (Real Sociedad).19:27
Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:29
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Tiro respinto. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Keito Nakamura.19:30
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura con cross.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Tiro respinto. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.19:32
Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Bacher.19:32
Tiro respinto. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.19:32
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Yangel Herrera (Real Sociedad).19:32
Tentativo fallito. Felix Bacher (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaïl Boudache con cross da calcio d'angolo.19:33
Primo tempo terminato, Real Sociedad 1, Lione 0.19:34
Sostituzione, Real Sociedad. Jon Martín sostituisce Mamadou Sarr.19:49
Inizia il Secondo tempo Real Sociedad 1, Lione 0.19:50
Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:52
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.19:53
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).19:54
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Gara momentaneamente sospesa, (Real Sociedad).19:57
Gara riprende.19:57
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).19:57
Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tentativo fallito. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal con suggerimento di testa.19:58
Gol! Real Sociedad 1, Lione 1. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tanner Tessmann con passaggio filtrante.19:59
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:02
Tentativo fallito. Jon Aramburu (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:03
Real Sociedad - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.
Arbitro di Real Sociedad - Lione sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente il Real Sociedad si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Lione si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Real Sociedad ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.
Real Sociedad e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
Real Sociedad-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Sociedad
|Lione
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|5
|Gol totali subiti
|3
|6
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|58.0
|49.7
|Numero totale di passaggi
|1759
|1352
|Numero totale di passaggi riusciti
|1506
|1122
|Tiri nello specchio della porta
|14
|16
|Percentuale di tiri in porta
|48.3
|72.7
|Numero totale di cross
|44
|40
|Numero medio di cross riusciti
|7
|9
|Duelli per partita vinti
|146
|135
|Duelli per partita persi
|150
|136
|Corner subiti
|10
|20
|Corner guadagnati
|16
|18
|Numero di punizioni a favore
|35
|41
|Numero di punizioni concesse
|33
|22
|Tackle totali
|48
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|74.4
|Fuorigiochi totali
|3
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Real Sociedad-Lione
Real Sociedad-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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