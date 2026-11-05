Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Real Sociedad-Lione 1-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián
5 Novembre 2026 ore 18:45
Real Sociedad
1
Lione
1
Secondo tempo
Arbitro: Anastasios Papapetrou
  1. 28' 1-0 Orri Óskarsson
  2. 54' 1-1 Corentin Tolisso
0'
45'
90'
57'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Municipal de Anoeta
    Città: San Sebastián
    Capienza: 40000 spettatori17:41

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. 2'

    Fallo di Corentin Tolisso (Lione).18:48

  7. 2'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  8. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.18:50

  9. 5'

    Gara riprende.18:51

  10. 6'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  12. 6'

    Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).18:52

  13. 7'

    Fallo di mano di Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).18:53

  14. 7'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  15. 7'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).18:53

  16. 9'

    Fuorigioco. Tanner Tessmann(Lione) prova il lancio lungo, ma Keito Nakamura e' colto in fuorigioco.18:55

  18. 11'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).18:57

  19. 15'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).19:01

  20. 15'

    Zachary Athekame (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  21. 21'

    Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  22. 21'

    Fallo di Khalis Merah (Lione).19:07

  24. 23'

    Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jon Aramburu con cross.19:09

  25. 23'

    Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:09

  26. 23'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  27. 24'

    Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).19:10

  28. 24'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  30. 25'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).19:11

  31. 28'

    Gol! Real Sociedad 1, Lione 0. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ander Barrenetxea con cross.19:14

  32. 30'

    Fuorigioco. Corentin Tolisso(Lione) prova il lancio lungo, ma Kaïl Boudache e' colto in fuorigioco.19:16

  33. 31'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mamadou Sarr.19:17

  34. 32'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Corentin Tolisso (Lione).19:18

  36. 33'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  37. 33'

    Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).19:19

  38. 34'

    Fuorigioco. Tanner Tessmann(Lione) prova il lancio lungo, ma Keito Nakamura e' colto in fuorigioco.19:20

  39. 36'

    Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da fuori area.19:22

  40. 36'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jon Aramburu (Real Sociedad).19:22

  42. 36'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  43. 36'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:23

  44. 37'

    Fallo di Keito Nakamura (Lione).19:23

  45. 37'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  46. 38'

    Fallo di Kaïl Boudache (Lione).19:24

  48. 38'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  49. 38'

    Kaïl Boudache (Lione) e' ammonito per fallo.19:24

  50. 39'

    Tiro respinto. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area.19:25

  51. 41'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  52. 41'

    Fallo di Sergio Gómez (Real Sociedad).19:27

  54. 43'

    Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:29

  55. 43'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

  56. 44'

    Tiro respinto. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Keito Nakamura.19:30

  57. 44'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura con cross.19:30

  58. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  60. 45'+1'

    Tiro respinto. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.19:32

  61. 45'+1'

    Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Bacher.19:32

  62. 45'+1'

    Tiro respinto. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.19:32

  63. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Yangel Herrera (Real Sociedad).19:32

  64. 45'+2'

    Tentativo fallito. Felix Bacher (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaïl Boudache con cross da calcio d'angolo.19:33

  66. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Real Sociedad 1, Lione 0.19:34

  67. 45'

    Sostituzione, Real Sociedad. Jon Martín sostituisce Mamadou Sarr.19:49

  68. Inizia il Secondo tempo Real Sociedad 1, Lione 0.19:50

  69. 47'

    Fallo di Jon Aramburu (Real Sociedad).19:52

  70. 47'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  72. 48'

    Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.19:53

  73. 49'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).19:54

  74. 49'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54

  75. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Sociedad).19:57

  76. 52'

    Gara riprende.19:57

  78. 52'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).19:57

  79. 52'

    Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  80. 53'

    Tentativo fallito. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal con suggerimento di testa.19:58

  81. 54'

    Gol! Real Sociedad 1, Lione 1. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tanner Tessmann con passaggio filtrante.19:59

  82. 57'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:02

  84. 58'

    Tentativo fallito. Jon Aramburu (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:03

Formazioni Real Sociedad - Lione

Real Sociedad
Lione
TITOLARI REAL SOCIEDAD
  • (13) UNAI MARRERO (P)
  • (5) IGOR ZUBELDIA (D)
  • (17) SERGIO GÓMEZ (D)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (2) JON ARAMBURU (D)
  • (11) GONÇALO GUEDES (C)
  • (21) YANGEL HERRERA (C)
  • (7) ANDER BARRENETXEA (C)
  • (4) JON GORROTXATEGI (C)
  • (10) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
PANCHINA REAL SOCIEDAD
  • (29) ALEX MARCHAL (A)
  • (28) ALEX LEBARBIER (C)
  • (6) JON MARTÍN (D)
  • (12) JOB OCHIENG (A)
  • (15) PABLO MARÍN (C)
  • (22) HÉCTOR FORT (D)
  • (8) BEÑAT TURRIENTES (C)
  • (3) AIHEN MUÑOZ (D)
  • (24) LUKA SUCIC (C)
  • (16) JON PACHECO (D)
  • (14) TAKEFUSA KUBO (A)
  • (1) ÁLEX REMIRO (P)
ALLENATORE REAL SOCIEDAD
  • Pellegrino Matarazzo
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (13) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (20) FELIX BACHER (D)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (2) MADS BIDSTRUP (C)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (11) KEITO NAKAMURA (A)
  • (26) KAÏL BOUDACHE (A)
  • (18) KHALIS MERAH (A)
PANCHINA LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (25) JUSTIN BENGUI (P)
  • (24) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (99) NOAH NARTEY (C)
  • (32) ALEJANDRO GOMES RODRÍGUEZ (A)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (85) NOHAM KAMARA (D)
  • (44) ADIL HAMDANI (A)
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
ALLENATORE LIONE
  • Jorge Miguel Gonçalves Maciel
PREPARTITA

Real Sociedad - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.
Arbitro di Real Sociedad - Lione sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Real Sociedad si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Lione si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Real Sociedad ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.

Real Sociedad e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Real Sociedad-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Real Sociedad e Lione si sono affrontate quattro volte in competizioni europee, con due vittorie per parte.
  • Il Lione non vince da cinque partite europee contro squadre spagnole (2N,3P), dall'ultimo successo esterno per 1-0 contro il Villarreal nella UEFA Europa League 2017/18.
  • Dopo aver perso l'ultima partita casalinga di UEFA Europa League per 2-1 contro il Bournemouth, la Real Sociedad cercherà di evitare per la prima volta due sconfitte interne consecutive nella competizione.
  • Il Lione ha perso solo una delle ultime cinque trasferte di UEFA Europa League (3V,1N), anche se tale sconfitta è arrivata proprio nell'ultima gara esterna, terminata 3-0 contro l'Hoffenheim.
  • Mikel Oyarzabal ha già fornito tre assist in questa edizione di UEFA Europa League; solo Sergio Canales nel 2017/18 (sei) ne ha realizzati di più in una singola stagione con la maglia della Real Sociedad.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real SociedadLione
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati85
Gol totali subiti36
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla58.049.7
Numero totale di passaggi17591352
Numero totale di passaggi riusciti15061122
Tiri nello specchio della porta1416
Percentuale di tiri in porta48.372.7
Numero totale di cross4440
Numero medio di cross riusciti79
Duelli per partita vinti146135
Duelli per partita persi150136
Corner subiti1020
Corner guadagnati1618
Numero di punizioni a favore3541
Numero di punizioni concesse3322
Tackle totali4839
Percentuale di successo nei tackle56.274.4
Fuorigiochi totali36
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Real Sociedad-Lione
Real Sociedad-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Real Sociedad - Lione Live

Octopus Energy

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio