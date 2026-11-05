Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Real Sociedad - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Lione sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Real Sociedad si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Lione si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Real Sociedad ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.

Real Sociedad e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Real Sociedad-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Real Sociedad e Lione si sono affrontate quattro volte in competizioni europee, con due vittorie per parte.

Il Lione non vince da cinque partite europee contro squadre spagnole (2N,3P), dall'ultimo successo esterno per 1-0 contro il Villarreal nella UEFA Europa League 2017/18.

Dopo aver perso l'ultima partita casalinga di UEFA Europa League per 2-1 contro il Bournemouth, la Real Sociedad cercherà di evitare per la prima volta due sconfitte interne consecutive nella competizione.

Il Lione ha perso solo una delle ultime cinque trasferte di UEFA Europa League (3V,1N), anche se tale sconfitta è arrivata proprio nell'ultima gara esterna, terminata 3-0 contro l'Hoffenheim.

Mikel Oyarzabal ha già fornito tre assist in questa edizione di UEFA Europa League; solo Sergio Canales nel 2017/18 (sei) ne ha realizzati di più in una singola stagione con la maglia della Real Sociedad.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real Sociedad Lione Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 2 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 8 5 Gol totali subiti 3 6 Media gol subiti per partita 1.0 2.0 Percentuale possesso palla 58.0 49.7 Numero totale di passaggi 1759 1352 Numero totale di passaggi riusciti 1506 1122 Tiri nello specchio della porta 14 16 Percentuale di tiri in porta 48.3 72.7 Numero totale di cross 44 40 Numero medio di cross riusciti 7 9 Duelli per partita vinti 146 135 Duelli per partita persi 150 136 Corner subiti 10 20 Corner guadagnati 16 18 Numero di punizioni a favore 35 41 Numero di punizioni concesse 33 22 Tackle totali 48 39 Percentuale di successo nei tackle 56.2 74.4 Fuorigiochi totali 3 6 Numero totale di cartellini gialli 6 4 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Real Sociedad-Lione

Real Sociedad-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.