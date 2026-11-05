Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: epet ARENA
Città: Praga
Capienza: 20854 spettatori17:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Inizia il Primo tempo.18:46
Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Josimar Alcócer.18:48
Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).18:49
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Tentativo fallito. Lewis Cook (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:49
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ki-Jana Hoever.18:52
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).18:52
Tobias Guddal (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.18:52
Tentativo fallito. Bafodé Diakité (Bournemouth) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Brooks con cross in seguito a un calcio da fermo.18:53
Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.18:57
Tiro respinto. Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Loïc Mbe Soh.19:00
Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Suchomel.19:05
Fallo di Ryan Christie (Bournemouth).19:06
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Ryan Christie (Bournemouth) e' ammonito per fallo.19:06
Tiro parato. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:07
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lewis Cook (Bournemouth).19:09
Fuorigioco. Sivert Mannsverk(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Josimar Alcócer e' colto in fuorigioco.19:09
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).19:11
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Sparta Praga).19:13
Tiro respinto. David Brooks (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Cook.19:14
Rigore concesso da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) per un fallo di mano in area.19:14
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Sparta Praga 0, Bournemouth 0. Lewis Cook (Bournemouth) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.19:16
Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) e' ammonito.19:16
Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ebrima Singhateh con cross.19:17
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Tobias Guddal (Sparta Praga).19:20
Tiro parato. Bafodé Diakité (Bournemouth) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Brooks con cross.19:21
Gol! Sparta Praga 1, Bournemouth 0. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakub Surovcík in seguito a un contropiede.19:21
Fallo di Adam Smith (Bournemouth).19:22
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).19:23
Secondo cartellino giallo per Tobias Guddal (Sparta Praga) per fallo.19:23
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Christie.19:25
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:25
Tiro parato. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Cook con cross.19:26
Fallo di Amine Adli (Bournemouth).19:27
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Julio Soler.19:31
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Sparta Praga).19:31
Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Martin Suchomel.19:33
David Brooks (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).19:34
Primo tempo terminato, Sparta Praga 1, Bournemouth 0.19:34
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 1, Bournemouth 0.19:50
Sostituzione, Bournemouth. Tyler Adams sostituisce Adam Smith.19:49
Sostituzione, Sparta Praga. Jaroslav Zeleny sostituisce Jonatan Braut Brunes.19:49
Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da centro area. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.19:51
Fuorigioco. James Hill(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Álvaro Rodríguez e' colto in fuorigioco.19:52
Tentativo fallito. Amine Adli (Bournemouth) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:55
Tentativo fallito. James Hill (Bournemouth) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Bafodé Diakité.19:56
Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).19:59
Ryan Christie (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Amine Adli (Bournemouth).19:59
Amine Adli (Bournemouth) e' ammonito per fallo.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.20:00
Gara riprende.20:01
Gol! Sparta Praga 1, Bournemouth 1. Tyler Adams (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:01
Sparta Prague - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Bournemouth sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente lo Sparta Prague si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bournemouth si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Bournemouth ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.
Sparta Prague e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.
Sparta Prague-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sparta Prague
|Bournemouth
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|8
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.3
|Percentuale possesso palla
|50.3
|54.8
|Numero totale di passaggi
|1210
|1346
|Numero totale di passaggi riusciti
|1030
|1114
|Tiri nello specchio della porta
|17
|17
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|39.5
|Numero totale di cross
|77
|59
|Numero medio di cross riusciti
|16
|19
|Duelli per partita vinti
|150
|159
|Duelli per partita persi
|164
|152
|Corner subiti
|17
|17
|Corner guadagnati
|22
|16
|Numero di punizioni a favore
|32
|45
|Numero di punizioni concesse
|44
|42
|Tackle totali
|41
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|53.7
|58.0
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Sparta Prague-Bournemouth
Sparta Prague-Bournemouth si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI