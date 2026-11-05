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LIVE Sparta Prague-Bournemouth 1-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio epet ARENA di Praga
5 Novembre 2026 ore 18:45
Sparta Prague
1
Bournemouth
1
Secondo tempo
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 35' 1-0 Ebrima Singhateh
  2. 57' 1-1 Tyler Adams
0'
45'
90'
56'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: epet ARENA
    Città: Praga
    Capienza: 20854 spettatori17:45

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  4. Inizia il Primo tempo.18:46

  6. 2'

    Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Josimar Alcócer.18:48

  7. 3'

    Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).18:49

  8. 3'

    Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49

  9. 4'

    Tentativo fallito. Lewis Cook (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:49

  10. 6'

    Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ki-Jana Hoever.18:52

  12. 6'

    Ben Gannon-Doak (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52

  13. 6'

    Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).18:52

  14. 6'

    Tobias Guddal (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.18:52

  15. 7'

    Tentativo fallito. Bafodé Diakité (Bournemouth) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Brooks con cross in seguito a un calcio da fermo.18:53

  16. 11'

    Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.18:57

  18. 14'

    Tiro respinto. Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Loïc Mbe Soh.19:00

  19. 19'

    Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Suchomel.19:05

  20. 20'

    Fallo di Ryan Christie (Bournemouth).19:06

  21. 20'

    Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  22. 20'

    Ryan Christie (Bournemouth) e' ammonito per fallo.19:06

  24. 22'

    Tiro parato. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:07

  25. 23'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lewis Cook (Bournemouth).19:09

  26. 23'

    Fuorigioco. Sivert Mannsverk(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Josimar Alcócer e' colto in fuorigioco.19:09

  27. 25'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).19:11

  28. 27'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Sparta Praga).19:13

  30. 28'

    Tiro respinto. David Brooks (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Cook.19:14

  31. 28'

    Rigore concesso da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) per un fallo di mano in area.19:14

  32. 30'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Sparta Praga 0, Bournemouth 0. Lewis Cook (Bournemouth) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.19:16

  33. 30'

    Ki-Jana Hoever (Sparta Praga) e' ammonito.19:16

  34. 31'

    Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ebrima Singhateh con cross.19:17

  36. 34'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Tobias Guddal (Sparta Praga).19:20

  37. 35'

    Tiro parato. Bafodé Diakité (Bournemouth) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Brooks con cross.19:21

  38. 35'

    Gol! Sparta Praga 1, Bournemouth 0. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakub Surovcík in seguito a un contropiede.19:21

  39. 36'

    Fallo di Adam Smith (Bournemouth).19:22

  40. 36'

    Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  42. 37'

    Álvaro Rodríguez (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  43. 37'

    Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).19:23

  44. 37'

    Secondo cartellino giallo per Tobias Guddal (Sparta Praga) per fallo.19:23

  45. 40'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Christie.19:25

  46. 40'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:25

  48. 40'

    Tiro parato. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Cook con cross.19:26

  49. 41'

    Fallo di Amine Adli (Bournemouth).19:27

  50. 41'

    Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  51. 45'

    Ben Gannon-Doak (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  52. 45'

    Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).19:31

  54. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  55. 45'+1'

    Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Julio Soler.19:31

  56. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Sparta Praga).19:31

  57. 45'+2'

    Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Martin Suchomel.19:33

  58. 45'+3'

    David Brooks (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34

  60. 45'+3'

    Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).19:34

  61. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sparta Praga 1, Bournemouth 0.19:34

  62. Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 1, Bournemouth 0.19:50

  63. 45'

    Sostituzione, Bournemouth. Tyler Adams sostituisce Adam Smith.19:49

  64. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Jaroslav Zeleny sostituisce Jonatan Braut Brunes.19:49

  66. 47'

    Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da centro area. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.19:51

  67. 47'

    Fuorigioco. James Hill(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Álvaro Rodríguez e' colto in fuorigioco.19:52

  68. 51'

    Tentativo fallito. Amine Adli (Bournemouth) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:55

  69. 52'

    Tentativo fallito. James Hill (Bournemouth) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Bafodé Diakité.19:56

  70. 55'

    Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).19:59

  72. 55'

    Ryan Christie (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  73. 55'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  74. 55'

    Fallo di Amine Adli (Bournemouth).19:59

  75. 55'

    Amine Adli (Bournemouth) e' ammonito per fallo.20:00

  76. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.20:00

  78. 56'

    Gara riprende.20:01

  79. 57'

    Gol! Sparta Praga 1, Bournemouth 1. Tyler Adams (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:01

Formazioni Sparta Prague - Bournemouth

Sparta Prague
Bournemouth
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (22) LOÏC MBE SOH (D)
  • (25) KI-JANA HOEVER (D)
  • (6) TOBIAS GUDDAL (D)
  • (2) MARTIN SUCHOMEL (D)
  • (28) ROMAN MACEK (C)
  • (18) ANDY IRVING (C)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (27) EBRIMA SINGHATEH (A)
  • (7) JOSIMAR ALCÓCER (A)
  • (14) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (65) ŠTĚPÁN DYNTAR (P)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (38) HUGO SOCHUREK (C)
  • (15) VIKTOR VITÁLYOS (D)
  • (29) MATYÁS VOJTA (A)
  • (31) MATEJ JURÁSEK (C)
  • (26) PATRIK VYDRA (C)
  • (47) KRISZTIÁN HEGYI (P)
  • (21) JOAO GRIMALDO (A)
  • (5) SANTIAGO ENEME (C)
  • (4) JAKUB MARTINEC (D)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (D)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
TITOLARI BOURNEMOUTH
  • (20) MICHELE DI GREGORIO (P)
  • (15) ADAM SMITH (D)
  • (6) JULIO SOLER (D)
  • (18) BAFODÉ DIAKITÉ (D)
  • (5) JAMES HILL (D)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (4) LEWIS COOK (C)
  • (10) RYAN CHRISTIE (C)
  • (11) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (21) AMINE ADLI (C)
  • (30) ÁLVARO RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA BOURNEMOUTH
  • (55) MACK ALLAN (P)
  • (37) RAYAN (A)
  • (3) ADRIEN TRUFFERT (D)
  • (14) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (9) EVANILSON (A)
  • (19) JUSTIN KLUIVERT (A)
  • (16) MARCUS TAVERNIER (C)
  • (12) TYLER ADAMS (C)
ALLENATORE BOURNEMOUTH
  • Marco Rose
PREPARTITA

Sparta Prague - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Bournemouth sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente lo Sparta Prague si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bournemouth si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Bournemouth ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.

Sparta Prague e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.

Sparta Prague-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bournemouth sarà la decima squadra inglese affrontata dallo Sparta Praga nelle principali competizioni europee; i cechi hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi 17 precedenti contro formazioni inglesi (1-0 contro il Southampton nel novembre 2016 in UEFA Europa League), pareggiandone quattro e perdendone 12.
  • Il Bournemouth ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione; le Cherries puntano a diventare la seconda squadra inglese a vincere ciascuna delle prime quattro gare nelle principali competizioni europee, dopo il Liverpool nel 1964 in Coppa dei Campioni.
  • In casa, lo Sparta Praga ha vinto sei delle ultime nove partite europee, pareggiandone due e perdendone solo una, senza subire gol in quattro di questi incontri.
  • Sei degli otto gol del Bournemouth in questa UEFA Europa League sono arrivati da calcio da fermo (tre rigori, un calcio di punizione diretto, un corner, una rimessa laterale), più di qualsiasi altra squadra nella competizione in questa stagione; due rigori e un gol su punizione diretta sono stati realizzati nello scorso turno contro il Milan.
  • Justin Kluivert del Bournemouth ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro gare da titolare nelle principali competizioni europee (due con il Bournemouth, due con la Roma), il doppio rispetto a quanto fatto nelle nove precedenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sparta PragueBournemouth
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati58
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita1.00.3
Percentuale possesso palla50.354.8
Numero totale di passaggi12101346
Numero totale di passaggi riusciti10301114
Tiri nello specchio della porta1717
Percentuale di tiri in porta50.039.5
Numero totale di cross7759
Numero medio di cross riusciti1619
Duelli per partita vinti150159
Duelli per partita persi164152
Corner subiti1717
Corner guadagnati2216
Numero di punizioni a favore3245
Numero di punizioni concesse4442
Tackle totali4150
Percentuale di successo nei tackle53.758.0
Fuorigiochi totali37
Numero totale di cartellini gialli78
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sparta Prague-Bournemouth
Sparta Prague-Bournemouth si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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