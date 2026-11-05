Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Sparta Prague - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Bournemouth sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente lo Sparta Prague si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bournemouth si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Bournemouth ha segnato 8 gol e ne ha subiti 1.

Sparta Prague e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.

Sparta Prague-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bournemouth sarà la decima squadra inglese affrontata dallo Sparta Praga nelle principali competizioni europee; i cechi hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi 17 precedenti contro formazioni inglesi (1-0 contro il Southampton nel novembre 2016 in UEFA Europa League), pareggiandone quattro e perdendone 12.

Il Bournemouth ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione; le Cherries puntano a diventare la seconda squadra inglese a vincere ciascuna delle prime quattro gare nelle principali competizioni europee, dopo il Liverpool nel 1964 in Coppa dei Campioni.

In casa, lo Sparta Praga ha vinto sei delle ultime nove partite europee, pareggiandone due e perdendone solo una, senza subire gol in quattro di questi incontri.

Sei degli otto gol del Bournemouth in questa UEFA Europa League sono arrivati da calcio da fermo (tre rigori, un calcio di punizione diretto, un corner, una rimessa laterale), più di qualsiasi altra squadra nella competizione in questa stagione; due rigori e un gol su punizione diretta sono stati realizzati nello scorso turno contro il Milan.

Justin Kluivert del Bournemouth ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro gare da titolare nelle principali competizioni europee (due con il Bournemouth, due con la Roma), il doppio rispetto a quanto fatto nelle nove precedenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sparta Prague Bournemouth Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 3 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 5 8 Gol totali subiti 3 1 Media gol subiti per partita 1.0 0.3 Percentuale possesso palla 50.3 54.8 Numero totale di passaggi 1210 1346 Numero totale di passaggi riusciti 1030 1114 Tiri nello specchio della porta 17 17 Percentuale di tiri in porta 50.0 39.5 Numero totale di cross 77 59 Numero medio di cross riusciti 16 19 Duelli per partita vinti 150 159 Duelli per partita persi 164 152 Corner subiti 17 17 Corner guadagnati 22 16 Numero di punizioni a favore 32 45 Numero di punizioni concesse 44 42 Tackle totali 41 50 Percentuale di successo nei tackle 53.7 58.0 Fuorigiochi totali 3 7 Numero totale di cartellini gialli 7 8 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sparta Prague-Bournemouth

Sparta Prague-Bournemouth si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.