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LIVE Sturm Graz-Celje 1-2 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz
5 Novembre 2026 ore 21:00
Sturm Graz
1
Celje
2
Secondo tempo
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 29' 0-1 Svit Seslar
  2. 40' 1-1 Oumar Diakité
  3. 45' 1-2 Benjamin Verbic
0'
45'
90'
54'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Graz-Liebenau
    Città: Graz
    Capienza: 15323 spettatori19:56

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  4. Inizia il Primo tempo.21:01

  6. 2'

    Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simon Seidl.21:02

  7. 2'

    Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:02

  8. 3'

    Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Svit Seslar.21:03

  9. 5'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).21:05

  10. 5'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  12. 7'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  13. 7'

    Fallo di Jürgen Heil (Sturm Graz).21:07

  14. 10'

    Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:10

  15. 10'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  16. 11'

    Tiro parato. Luís Balbo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:11

  18. 11'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:11

  19. 12'

    Tiro respinto. Oumar Diakité (Sturm Graz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Simon Seidl con cross.21:12

  20. 12'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:12

  21. 12'

    Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  22. 12'

    Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).21:13

  24. 13'

    Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Svit Seslar con cross.21:13

  25. 14'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  26. 14'

    Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:14

  27. 14'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  28. 14'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:15

  30. 17'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:18

  31. 17'

    Oumar Diakité (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  32. 17'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.21:18

  33. 19'

    Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:19

  34. 21'

    Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area.21:21

  36. 23'

    Tiro parato. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Luca Weinhandl.21:23

  37. 23'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:23

  38. 24'

    Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  39. 24'

    Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).21:24

  40. 25'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  42. 25'

    Fallo di Jürgen Heil (Sturm Graz).21:25

  43. 25'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  44. 25'

    Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:26

  45. 26'

    Tiro respinto. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:26

  46. 28'

    Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jürgen Heil.21:28

  48. 28'

    Tentativo fallito. Luís Balbo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.21:28

  49. 29'

    Gol! Sturm Graz 0, Celje 1. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  50. 31'

    Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Oumar Diakité.21:31

  51. 31'

    Fallo di Svit Seslar (Celje).21:31

  52. 31'

    Jürgen Heil (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  54. 31'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).21:32

  55. 32'

    Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jürgen Heil.21:32

  56. 34'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).21:35

  57. 34'

    Arjan Malic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  58. 36'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  60. 36'

    Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:37

  61. 37'

    Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Papa Daniel.21:37

  62. 37'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ammar Helac (Sturm Graz).21:37

  63. 37'

    Tiro parato. Veton Tusha (Celje) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Verbic.21:38

  64. 37'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ammar Helac (Sturm Graz).21:38

  66. 39'

    Fuorigioco. Papa Daniel(Celje) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.21:39

  67. 40'

    Gol! Sturm Graz 1, Celje 1. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.21:40

  68. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.21:42

  69. 41'

    Gara riprende.21:42

  70. 42'

    Fallo di Pijus Sirvys (Celje).21:42

  72. 42'

    Valmir Matoshi (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  73. 43'

    Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jon Gorenc Stankovic.21:43

  74. 43'

    Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:43

  75. 43'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  76. 43'

    Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).21:44

  78. 45'

    Gol! Sturm Graz 1, Celje 2. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milot Avdyli.21:45

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  80. 45'+2'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  81. 45'+2'

    Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:47

  82. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sturm Graz 1, Celje 2.21:48

  84. Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 1, Celje 2.22:03

  85. 47'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).22:05

  86. 47'

    Luís Balbo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  87. 49'

    Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Simon Seidl con suggerimento di testa.22:06

  88. 50'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Benjamin Verbic (Celje).22:07

  90. 50'

    Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Simon Seidl con cross.22:08

  91. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Papa Daniel (Celje) per infortunio.22:08

  92. 51'

    Gara riprende.22:08

  93. 52'

    Fallo di Armandas Kucys (Celje).22:09

  94. 52'

    Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  96. 52'

    Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Simon Seidl con cross.22:10

  97. 55'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:13

Formazioni Sturm Graz - Celje

Sturm Graz
Celje
TITOLARI STURM GRAZ
  • (22) AMMAR HELAC (P)
  • (30) PAUL-FRIEDRICH KOLLER (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (2) JOSHUA QUARSHIE (D)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (28) JÜRGEN HEIL (C)
  • (39) LUCA WEINHANDL (C)
  • (27) LUÍS BALBO (C)
  • (78) VALMIR MATOSHI (A)
  • (19) SIMON SEIDL (A)
  • (14) OUMAR DIAKITÉ (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (21) PETAR PETROVIĆ (D)
  • (5) ALBERT VALLCI (D)
  • (38) JONAS PEINHART (A)
  • (11) AXEL KAYOMBO (A)
  • (25) MATE GRGIC (C)
  • (43) JACOB HÖDL (C)
  • (15) GIZO MAMAGEISHVILI (C)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (41) ELIAS LORENZ (P)
  • (40) JULIAN HALWACHS (C)
  • (1) ADAM STEJSKAL (P)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Fabio Ingolitsch
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (2) PIJUS SIRVYS (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (D)
  • (19) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (10) SVIT SESLAR (C)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (A)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (25) VETON TUSHA (A)
PANCHINA CELJE
  • (91) YAYA DUKULY (A)
  • (23) ZIGA FRELIH (P)
  • (20) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (9) BLAZ KRAMER (A)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (15) ZAN ZUZEK (D)
  • (33) LEONÁRDO KOÚTRIS (D)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (77) MATIC IVANSEK (A)
  • (31) DEJAN SUHOVRSNIK (A)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
ALLENATORE CELJE
  • Zoran Zeljkovic
PREPARTITA

Sturm Graz - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Celje sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente lo Sturm Graz si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Celje si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Lo Sturm Graz ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Celje ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Sturm Graz e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quello tra Sturm Graz e Celje sarà il primo incontro tra i due club in una competizione europea; la squadra austriaca ha vinto entrambi i precedenti contro formazioni slovene (5-1 tra andata e ritornocontro l'NS Mura nelle qualificazioni di UEFA Europa League nell'agosto 2021, con un 3-1 in trasferta e un 2-0 in casa).
  • Per il Celje si tratterà della seconda sfida europea contro un'avversaria austriaca, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in casa contro il Salisburgo nel precedente turno di UEFA Europa League.
  • Dopo aver battuto il Marsiglia per 1-0 nell'ultimo turno di UEFA Europa League, lo Sturm Graz potrebbe vincere due partite consecutive in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal febbraio 2024.
  • Il Celje non vince da quattro trasferte europee (2N 2P) e ha perso l'ultima contro il Bayer Leverkusen (0-2). La squadra non rimane a secco di gol in due trasferte consecutive dal luglio 2012 (quando arrivò a tre).
  • Lo Sturm Graz ha vinto sette delle ultime 11 partite casalinghe in Europa (2N 2P), subendo complessivamente solo quattro gol in questo parziale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sturm GrazCelje
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati12
Gol totali subiti37
Media gol subiti per partita1.02.3
Percentuale possesso palla34.751.8
Numero totale di passaggi8501682
Numero totale di passaggi riusciti5701473
Tiri nello specchio della porta108
Percentuale di tiri in porta41.740.0
Numero totale di cross2649
Numero medio di cross riusciti412
Duelli per partita vinti140119
Duelli per partita persi177116
Corner subiti1515
Corner guadagnati107
Numero di punizioni a favore2234
Numero di punizioni concesse5333
Tackle totali4850
Percentuale di successo nei tackle79.258.0
Fuorigiochi totali64
Numero totale di cartellini gialli86
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sturm Graz-Celje
Sturm Graz-Celje si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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