Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Sturm Graz - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.

Arbitro di Sturm Graz - Celje sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente lo Sturm Graz si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Celje si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Lo Sturm Graz ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Celje ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

Sturm Graz e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra Sturm Graz e Celje sarà il primo incontro tra i due club in una competizione europea; la squadra austriaca ha vinto entrambi i precedenti contro formazioni slovene (5-1 tra andata e ritornocontro l'NS Mura nelle qualificazioni di UEFA Europa League nell'agosto 2021, con un 3-1 in trasferta e un 2-0 in casa).

Per il Celje si tratterà della seconda sfida europea contro un'avversaria austriaca, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in casa contro il Salisburgo nel precedente turno di UEFA Europa League.

Dopo aver battuto il Marsiglia per 1-0 nell'ultimo turno di UEFA Europa League, lo Sturm Graz potrebbe vincere due partite consecutive in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal febbraio 2024.

Il Celje non vince da quattro trasferte europee (2N 2P) e ha perso l'ultima contro il Bayer Leverkusen (0-2). La squadra non rimane a secco di gol in due trasferte consecutive dal luglio 2012 (quando arrivò a tre).

Lo Sturm Graz ha vinto sette delle ultime 11 partite casalinghe in Europa (2N 2P), subendo complessivamente solo quattro gol in questo parziale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sturm Graz Celje Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 1 2 Gol totali subiti 3 7 Media gol subiti per partita 1.0 2.3 Percentuale possesso palla 34.7 51.8 Numero totale di passaggi 850 1682 Numero totale di passaggi riusciti 570 1473 Tiri nello specchio della porta 10 8 Percentuale di tiri in porta 41.7 40.0 Numero totale di cross 26 49 Numero medio di cross riusciti 4 12 Duelli per partita vinti 140 119 Duelli per partita persi 177 116 Corner subiti 15 15 Corner guadagnati 10 7 Numero di punizioni a favore 22 34 Numero di punizioni concesse 53 33 Tackle totali 48 50 Percentuale di successo nei tackle 79.2 58.0 Fuorigiochi totali 6 4 Numero totale di cartellini gialli 8 6 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sturm Graz-Celje

Sturm Graz-Celje si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.