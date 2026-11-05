Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Graz-Liebenau
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori19:56
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Inizia il Primo tempo.21:01
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simon Seidl.21:02
Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:02
Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Svit Seslar.21:03
Fallo di Papa Daniel (Celje).21:05
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Jürgen Heil (Sturm Graz).21:07
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:10
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tiro parato. Luís Balbo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:11
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:11
Tiro respinto. Oumar Diakité (Sturm Graz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Simon Seidl con cross.21:12
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:12
Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).21:13
Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Svit Seslar con cross.21:13
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:14
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:15
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:18
Oumar Diakité (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.21:18
Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:19
Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area.21:21
Tiro parato. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Luca Weinhandl.21:23
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:23
Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).21:24
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Jürgen Heil (Sturm Graz).21:25
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:26
Tiro respinto. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:26
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jürgen Heil.21:28
Tentativo fallito. Luís Balbo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.21:28
Gol! Sturm Graz 0, Celje 1. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Oumar Diakité.21:31
Fallo di Svit Seslar (Celje).21:31
Jürgen Heil (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).21:32
Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jürgen Heil.21:32
Fallo di Veton Tusha (Celje).21:35
Arjan Malic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:37
Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Papa Daniel.21:37
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ammar Helac (Sturm Graz).21:37
Tiro parato. Veton Tusha (Celje) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Verbic.21:38
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ammar Helac (Sturm Graz).21:38
Fuorigioco. Papa Daniel(Celje) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.21:39
Gol! Sturm Graz 1, Celje 1. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.21:42
Gara riprende.21:42
Fallo di Pijus Sirvys (Celje).21:42
Valmir Matoshi (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jon Gorenc Stankovic.21:43
Tiro respinto. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area.21:43
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).21:44
Gol! Sturm Graz 1, Celje 2. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milot Avdyli.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:47
Primo tempo terminato, Sturm Graz 1, Celje 2.21:48
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 1, Celje 2.22:03
Fallo di Veton Tusha (Celje).22:05
Luís Balbo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Simon Seidl con suggerimento di testa.22:06
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Benjamin Verbic (Celje).22:07
Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Simon Seidl con cross.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Papa Daniel (Celje) per infortunio.22:08
Gara riprende.22:08
Fallo di Armandas Kucys (Celje).22:09
Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Simon Seidl con cross.22:10
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:13
Sturm Graz - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Celje sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente lo Sturm Graz si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Celje si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Lo Sturm Graz ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Celje ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.
Sturm Graz e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Celje
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|3
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.3
|Percentuale possesso palla
|34.7
|51.8
|Numero totale di passaggi
|850
|1682
|Numero totale di passaggi riusciti
|570
|1473
|Tiri nello specchio della porta
|10
|8
|Percentuale di tiri in porta
|41.7
|40.0
|Numero totale di cross
|26
|49
|Numero medio di cross riusciti
|4
|12
|Duelli per partita vinti
|140
|119
|Duelli per partita persi
|177
|116
|Corner subiti
|15
|15
|Corner guadagnati
|10
|7
|Numero di punizioni a favore
|22
|34
|Numero di punizioni concesse
|53
|33
|Tackle totali
|48
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|79.2
|58.0
|Fuorigiochi totali
|6
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Sturm Graz-Celje
Sturm Graz-Celje si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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