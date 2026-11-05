GOL CANCELLATO DAL VAR: Wilson Isidor (Sunderland) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:07

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Sunderland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.

Arbitro di Sunderland - Dinamo Zagabria sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 61 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 9 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2 24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3 01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1

Attualmente il Sunderland si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Sunderland ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Dinamo Zagabria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Sunderland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

Sunderland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra il Sunderland e la Dinamo Zagabria; i quattro precedenti tra squadre inglesi e croate in UEFA Europa League sono in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte.

La Dinamo Zagabria ha vinto tre delle ultime sei partite nelle competizione europee contro avversarie inglesi (3P), dopo averne vinte solo due nelle prime 16.

Il Sunderland ha perso solo una delle sette partite disputate nella storia del club nelle principali competizioni europee (5V 1N), ovvero la sconfitta esterna per 2-0 contro lo Sporting CP nel novembre 1973 in Coppa delle Coppe.

La Dinamo Zagabria ha vinto solo una delle ultime otto trasferte europee (4N 3P), con una media esatta di un gol a partita in queste sfide.

Il Sunderland ha segnato solo quattro gol nella fase campionato di UEFA Europa League, nonostante abbia generato un totale di 7.7 xG; il loro scarto negativo di 3.7 xG è attualmente il peggiore della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sunderland Dinamo Zagabria Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 2 1 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 4 3 Gol totali subiti 2 4 Media gol subiti per partita 0.7 1.3 Percentuale possesso palla 54.0 45.8 Numero totale di passaggi 1315 1340 Numero totale di passaggi riusciti 1105 1115 Tiri nello specchio della porta 21 14 Percentuale di tiri in porta 38.9 43.8 Numero totale di cross 90 39 Numero medio di cross riusciti 19 7 Duelli per partita vinti 136 130 Duelli per partita persi 133 140 Corner subiti 10 10 Corner guadagnati 27 13 Numero di punizioni a favore 31 37 Numero di punizioni concesse 46 45 Tackle totali 37 49 Percentuale di successo nei tackle 73.0 73.5 Fuorigiochi totali 3 2 Numero totale di cartellini gialli 7 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sunderland-Dinamo Zagabria

Sunderland-Dinamo Zagabria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.