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LIVE Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Stadium of Light di Sunderland
5 Novembre 2026 ore 21:00
Sunderland
0
Dinamo Zagabria
2
Secondo tempo
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 22' 0-1 Luka Stojkovic
  2. 39' 0-2 Dion Beljo
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadium of Light
    Città: Sunderland
    Capienza: 48707 spettatori19:57

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  4. Inizia il Primo tempo.21:02

  6. Fallo di Jules Ahoka (Sunderland).21:02

  7. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02

  8. 2'

    Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:04

  9. 5'

    Tiro parato. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Meunier.21:06

  10. 7'

    Fuorigioco. Granit Xhaka(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.21:09

  12. 8'

    Fallo di Nilson Angulo (Sunderland).21:09

  13. 8'

    Bruno Goda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  14. 9'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Thomas Meunier (Sunderland).21:10

  15. 9'

    Tentativo fallito. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Misic da calcio d'angolo.21:11

  16. 11'

    Tiro parato. Jules Ahoka (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg con cross.21:12

  18. 16'

    Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  19. 16'

    Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:18

  20. 17'

    Tentativo fallito. Wilson Isidor (Sunderland) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nilson Angulo con cross.21:19

  21. 19'

    Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:21

  22. 19'

    Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  24. 20'

    Tiro respinto. Thomas Meunier (Sunderland) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin Danso.21:22

  25. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Wilson Isidor (Sunderland) per infortunio.21:22

  26. 21'

    Gara riprende.21:23

  27. 22'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Moris Valincic con cross.21:23

  28. 22'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Granit Xhaka (Sunderland).21:23

  30. 22'

    Gol! Sunderland 0, Dinamo Zagabria 1. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:24

  31. 24'

    Tiro respinto. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Luka Stojkovic.21:26

  32. 25'

    Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:26

  33. 25'

    Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  34. 25'

    Niko Galesic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:26

  36. 27'

    Fallo di Granit Xhaka (Sunderland).21:28

  37. 27'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  38. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:29

  39. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Granit Xhaka (Sunderland) per infortunio.21:29

  40. 28'

    Gara riprende.21:29

  42. 28'

    Granit Xhaka (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:29

  43. 30'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:32

  44. 30'

    Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  45. 31'

    Tiro parato. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg.21:33

  46. 34'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:36

  48. 34'

    Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  49. 36'

    Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  50. 36'

    Fallo di Kevin Danso (Sunderland).21:37

  51. 36'

    Kevin Danso (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:37

  52. 38'

    Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Goda.21:39

  54. 39'

    Gol! Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Stojkovic con passaggio filtrante.21:41

  55. 42'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Dayann Méthalie (Sunderland).21:44

  56. 43'

    Tentativo fallito. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto.21:45

  57. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:47

  58. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  60. 45'+1'

    Gara riprende.21:48

  61. 45'+3'

    Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).21:50

  62. 45'+3'

    Granit Xhaka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50

  63. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2.21:51

  64. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Stjepan Radeljic sostituisce Sergi Domínguez.22:05

  66. Inizia il Secondo tempo Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2.22:06

  67. 45'

    Sostituzione, Sunderland. Reinildo Mandava sostituisce Dayann Méthalie.22:05

  68. 45'

    Sostituzione, Sunderland. Enzo Le Fée sostituisce Chris Rigg.22:05

  69. 45'

    Sostituzione, Sunderland. Noah Sadiki sostituisce Jules Ahoka.22:05

  70. 45'

    Sostituzione, Sunderland. Trai Hume sostituisce Thomas Meunier.22:05

  72. 46'

    Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).22:07

  73. 46'

    Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  74. 46'

    Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.22:07

  75. 47'

    Fuorigioco. Granit Xhaka(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.22:07

  76. 47'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Wilson Isidor (Sunderland) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:07

  78. 47'

    Decisione VAR: no gol Sunderland 0-2 Dinamo Zagabria.22:07

  79. 49'

    Fuorigioco. Nilson Angulo(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.22:10

  80. 50'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).22:10

  81. 50'

    Omar Alderete (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  82. 50'

    Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  84. 50'

    Fallo di Granit Xhaka (Sunderland).22:11

  85. 52'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:12

  86. 52'

    Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  87. 53'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Stjepan Radeljic (Dinamo Zagabria).22:14

Formazioni Sunderland - Dinamo Zagabria

Sunderland
Dinamo Zagabria
TITOLARI SUNDERLAND
  • (22) ROBIN ROEFS (P)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (6) DAYANN MÉTHALIE (D)
  • (15) OMAR ALDERETE (D)
  • (34) GRANIT XHAKA (C)
  • (29) JULES AHOKA (C)
  • (11) CHRIS RIGG (C)
  • (39) MALICK FOFANA (C)
  • (10) NILSON ANGULO (C)
  • (18) WILSON ISIDOR (A)
PANCHINA SUNDERLAND
  • (28) ENZO LE FÉE (C)
  • (32) TRAI HUME (D)
  • (9) BRIAN BROBBEY (A)
  • (7) CHEMSDINE TALBI (A)
  • (17) REINILDO MANDAVA (D)
  • (48) JENSON JONES (D)
  • (40) JACK WHITTAKER (C)
  • (27) NOAH SADIKI (C)
  • (57) TYMUR TUTIEROV (A)
  • (77) TOM PROCTOR (C)
  • (13) LUKE O'NIEN (C)
  • (21) SIMON MOORE (P)
ALLENATORE SUNDERLAND
  • Régis Le Bris
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (24) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (25) MORIS VALINCIC (D)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (99) MISLAV ORSIC (C)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (80) LUKAS KACAVENDA (C)
  • (21) MATEO LISICA (C)
  • (10) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (41) SVEN SUNTA (C)
  • (23) IKER ALMENA (A)
  • (35) NOA MIKIC (D)
  • (7) DANI RODRÍGUEZ (A)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (11) ARBËR HOXHA (A)
  • (17) LUKA IVANUSEC (C)
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (14) SMAIL PREVLJAK (A)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (1) DANIJEL ZAGORAC (P)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Jerko Leko
PREPARTITA

Sunderland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.
Arbitro di Sunderland - Dinamo Zagabria sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati61
Fuorigioco14
Rigori assegnati0
Ammonizioni9
Espulsioni2
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.0

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1
18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2
24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3
01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1

Attualmente il Sunderland si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Sunderland ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Dinamo Zagabria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Sunderland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

Sunderland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il primo incontro tra il Sunderland e la Dinamo Zagabria; i quattro precedenti tra squadre inglesi e croate in UEFA Europa League sono in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte.
  • La Dinamo Zagabria ha vinto tre delle ultime sei partite nelle competizione europee contro avversarie inglesi (3P), dopo averne vinte solo due nelle prime 16.
  • Il Sunderland ha perso solo una delle sette partite disputate nella storia del club nelle principali competizioni europee (5V 1N), ovvero la sconfitta esterna per 2-0 contro lo Sporting CP nel novembre 1973 in Coppa delle Coppe.
  • La Dinamo Zagabria ha vinto solo una delle ultime otto trasferte europee (4N 3P), con una media esatta di un gol a partita in queste sfide.
  • Il Sunderland ha segnato solo quattro gol nella fase campionato di UEFA Europa League, nonostante abbia generato un totale di 7.7 xG; il loro scarto negativo di 3.7 xG è attualmente il peggiore della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SunderlandDinamo Zagabria
Partite giocate33
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati43
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita0.71.3
Percentuale possesso palla54.045.8
Numero totale di passaggi13151340
Numero totale di passaggi riusciti11051115
Tiri nello specchio della porta2114
Percentuale di tiri in porta38.943.8
Numero totale di cross9039
Numero medio di cross riusciti197
Duelli per partita vinti136130
Duelli per partita persi133140
Corner subiti1010
Corner guadagnati2713
Numero di punizioni a favore3137
Numero di punizioni concesse4645
Tackle totali3749
Percentuale di successo nei tackle73.073.5
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli73
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Sunderland-Dinamo Zagabria
Sunderland-Dinamo Zagabria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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