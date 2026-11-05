Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadium of Light
Città: Sunderland
Capienza: 48707 spettatori19:57
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Inizia il Primo tempo.21:02
Fallo di Jules Ahoka (Sunderland).21:02
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:04
Tiro parato. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Meunier.21:06
Fuorigioco. Granit Xhaka(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.21:09
Fallo di Nilson Angulo (Sunderland).21:09
Bruno Goda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Thomas Meunier (Sunderland).21:10
Tentativo fallito. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Misic da calcio d'angolo.21:11
Tiro parato. Jules Ahoka (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg con cross.21:12
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:18
Tentativo fallito. Wilson Isidor (Sunderland) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nilson Angulo con cross.21:19
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:21
Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tiro respinto. Thomas Meunier (Sunderland) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin Danso.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Wilson Isidor (Sunderland) per infortunio.21:22
Gara riprende.21:23
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Moris Valincic con cross.21:23
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Granit Xhaka (Sunderland).21:23
Gol! Sunderland 0, Dinamo Zagabria 1. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:24
Tiro respinto. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Luka Stojkovic.21:26
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:26
Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Niko Galesic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:26
Fallo di Granit Xhaka (Sunderland).21:28
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Granit Xhaka (Sunderland) per infortunio.21:29
Gara riprende.21:29
Granit Xhaka (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:32
Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro parato. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg.21:33
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:36
Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Kevin Danso (Sunderland).21:37
Kevin Danso (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:37
Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Goda.21:39
Gol! Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Stojkovic con passaggio filtrante.21:41
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Dayann Méthalie (Sunderland).21:44
Tentativo fallito. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Gara riprende.21:48
Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).21:50
Granit Xhaka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50
Primo tempo terminato, Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2.21:51
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Stjepan Radeljic sostituisce Sergi Domínguez.22:05
Inizia il Secondo tempo Sunderland 0, Dinamo Zagabria 2.22:06
Sostituzione, Sunderland. Reinildo Mandava sostituisce Dayann Méthalie.22:05
Sostituzione, Sunderland. Enzo Le Fée sostituisce Chris Rigg.22:05
Sostituzione, Sunderland. Noah Sadiki sostituisce Jules Ahoka.22:05
Sostituzione, Sunderland. Trai Hume sostituisce Thomas Meunier.22:05
Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).22:07
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.22:07
Fuorigioco. Granit Xhaka(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.22:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Wilson Isidor (Sunderland) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:07
Decisione VAR: no gol Sunderland 0-2 Dinamo Zagabria.22:07
Fuorigioco. Nilson Angulo(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Wilson Isidor e' colto in fuorigioco.22:10
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).22:10
Omar Alderete (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Granit Xhaka (Sunderland).22:11
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:12
Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Stjepan Radeljic (Dinamo Zagabria).22:14
Sunderland - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.
Arbitro di Sunderland - Dinamo Zagabria sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|61
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|9
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
|18-10-2026
|Serie B
|Sampdoria-Arezzo 1-2
|24-10-2026
|Serie A
|Napoli-Roma 3-3
|01-11-2026
|Serie A
|Lazio-Cagliari 2-1
Attualmente il Sunderland si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Sunderland ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Dinamo Zagabria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
Sunderland e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.
Sunderland-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sunderland
|Dinamo Zagabria
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|3
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|54.0
|45.8
|Numero totale di passaggi
|1315
|1340
|Numero totale di passaggi riusciti
|1105
|1115
|Tiri nello specchio della porta
|21
|14
|Percentuale di tiri in porta
|38.9
|43.8
|Numero totale di cross
|90
|39
|Numero medio di cross riusciti
|19
|7
|Duelli per partita vinti
|136
|130
|Duelli per partita persi
|133
|140
|Corner subiti
|10
|10
|Corner guadagnati
|27
|13
|Numero di punizioni a favore
|31
|37
|Numero di punizioni concesse
|46
|45
|Tackle totali
|37
|49
|Percentuale di successo nei tackle
|73.0
|73.5
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Sunderland-Dinamo Zagabria
Sunderland-Dinamo Zagabria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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