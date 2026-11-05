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LIVE Torreense-Ararat-Armenia 1-1 Europa League 2026/2027. La diretta della partita

Stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria
5 Novembre 2026 ore 21:00
Torreense
1
Ararat-Armenia
1
Secondo tempo
Arbitro: Milos Milanovic
  1. 13' 1-0 Jorge Aguirre
  2. 41' 1-1 Karen Muradyan
0'
45'
90'
53'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Dr. Magalhaes Pessoa
    Città: Leiria
    Capienza: 23500 spettatori20:06

  3. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:06

  4. Inizia il Primo tempo.21:01

  6. 2'

    Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  7. 2'

    Fallo di Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:03

  8. 5'

    Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  9. 5'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:06

  10. 7'

    Tiro respinto. Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artur Serobyan.21:08

  12. 7'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).21:08

  13. 10'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:11

  14. 10'

    Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  15. 11'

    Fallo di Manu Pozo (Torreense).21:12

  16. 11'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  18. 13'

    Gol! Torreense 1, Ararat-Armenia 0. Jorge Aguirre (Torreense) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.21:14

  19. 14'

    Fallo di Benny (Ararat-Armenia).21:15

  20. 14'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  21. 15'

    Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).21:16

  22. 15'

    Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  24. 16'

    Tentativo fallito. Javi Vázquez (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:17

  25. 19'

    Tentativo fallito. Dany Jean (Torreense) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alejandro Alfaro.21:20

  26. 22'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  27. 22'

    Fallo di Jorge Aguirre (Torreense).21:23

  28. 22'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jorge Aguirre (Torreense).21:23

  30. 25'

    Jorge Aguirre (Torreense) e' stato espulso.21:26

  31. 28'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  32. 28'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:29

  33. 32'

    Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  34. 32'

    Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).21:33

  36. 34'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).21:35

  37. 34'

    Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:35

  38. 34'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).21:35

  39. 35'

    Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area.21:36

  40. 35'

    Tiro parato. Sandro Lima (Ararat-Armenia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:36

  42. 36'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:37

  43. 36'

    Sostituzione, Torreense. Musa Drammeh sostituisce Karem Zoabi.21:37

  44. 40'

    Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.21:41

  45. 41'

    Gol! Torreense 1, Ararat-Armenia 1. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:42

  46. 43'

    Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  48. 43'

    Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).21:44

  49. 43'

    Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.21:44

  50. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  51. 45'+2'

    Tiro parato. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Balanta.21:48

  52. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ararat-Armenia).21:48

  54. 45'+2'

    Karen Muradyan (Ararat-Armenia) e' ammonito.21:48

  55. 45'+2'

    Volnei Feltes (Torreense) e' ammonito.21:48

  56. 45'+3'

    Gara riprende.21:49

  57. 45'+3'

    Fallo di Volnei Feltes (Torreense).21:49

  58. 45'+3'

    Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  60. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Torreense 1, Ararat-Armenia 1.21:50

  61. Inizia il Secondo tempo Torreense 1, Ararat-Armenia 1.22:05

  62. 46'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benny.22:06

  63. 48'

    Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:08

  64. 48'

    Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  66. 48'

    Fallo di Benny (Ararat-Armenia).22:08

  67. 48'

    Benny (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.22:08

  68. 49'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  69. 49'

    Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).22:08

  70. 50'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da João Bravim (Ararat-Armenia).22:10

  72. 51'

    Tentativo fallito. João Marques (Torreense) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Manu Pozo con cross da calcio d'angolo.22:10

  73. 53'

    Fallo di mano di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).22:12

  74. 54'

    Fuorigioco. Artur Serobyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Benny e' colto in fuorigioco.22:13

Formazioni Torreense - Ararat-Armenia

Torreense
Ararat-Armenia
TITOLARI TORREENSE
  • (1) LUCAS PAES (P)
  • (23) JAVI VÁZQUEZ (D)
  • (5) MOHAMED ALI DIADIE (D)
  • (45) JONATHAN MUTOMBO (D)
  • (4) VOLNEI FELTES (D)
  • (7) DANY JEAN (C)
  • (11) MANU POZO (C)
  • (19) KAREM ZOABI (C)
  • (8) ALEJANDRO ALFARO (C)
  • (33) JOÃO MARQUES (C)
  • (14) JORGE AGUIRRE (A)
PANCHINA TORREENSE
  • (17) MUSA DRAMMEH (A)
  • (63) DANIEL NORO (A)
  • (86) GUSTAVO RIJO (C)
  • (44) SILAS BJERRE (P)
  • (26) ANDRÉ SIMÕES (C)
  • (21) NUHA JATTA (C)
  • (29) LUIS QUINTERO (A)
  • (2) STOPIRA (D)
  • (31) ADRIEL (P)
  • (3) JUAN MARÍA ALCEDO (D)
  • (22) DAVID BRUNO (D)
  • (6) AMINE OUDRHIRI (C)
ALLENATORE TORREENSE
  • João Nuno Rodrigues Carromeu
TITOLARI ARARAT-ARMENIA
  • (98) JOÃO BRAVIM (P)
  • (43) BRUNO WILSON (D)
  • (47) ALEXANDROS MALIS (D)
  • (2) HUGO OLIVEIRA (D)
  • (16) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
  • (8) JUAN BALANTA (C)
  • (70) BENNY (C)
  • (7) ZHIRAYR SHAGHOYAN (C)
  • (77) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (91) SANDRO LIMA (A)
PANCHINA ARARAT-ARMENIA
  • (9) ARAYIK ELOYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (D)
  • (25) ALIOUNE NDOUR (A)
  • (5) LUÍS FELIPE (D)
  • (11) ZIDANE BANJAQUI (C)
  • (1) ARMAN NERSESYAN (P)
  • (20) ALWYN TERA (C)
  • (95) FRANCA (A)
  • (17) MAXENCE CARLIER (C)
  • (14) BRUNO PEREIRA (D)
  • (10) ARMEN AMBARTSUMYAN (C)
ALLENATORE ARARAT-ARMENIA
  • Manuel Jorge da Silva Cruz
PREPARTITA

Torreense - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.
Arbitro di Torreense - Ararat-Armenia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Attualmente il Torreense si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Ararat-Armenia si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Torreense ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; l'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

Torreense e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.

Torreense-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quello tra Torreense e Ararat-Armenia sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre e solo il terzo confronto tra una formazione portoghese e una armena nelle competizioni europee, dopo il successo del Santa Clara sullo Shirak per 5-3 (tra andata e ritorno) nella Coppa Intertoto UEFA 2002.
  • L'Ararat-Armenia ha perso cinque delle ultime sei trasferte europee (1N), dopo averne perse solo tre nelle prime 10 (4V 3N).
  • Solo l'OFI (17) ha tentato meno tiri totali del Torreense nella fase campionato di questa UEFA Europa League (22), con la squadra portoghese che ha anche generato il secondo valore di Expected Goals più basso (2.2).
  • L'Ararat-Armenia ha perso ciascuna delle ultime tre partite europee, registrando la striscia di sconfitte più lunga nella storia del club e subendo 11 gol nel parziale.
  • Nella fase campionato della UEFA Europa League 2026/27, l'Ararat-Armenia ha subito finora più gol di qualsiasi altra squadra (11), nonostante sia solamente ottavo per numero di tiri concessi nella competizione (53).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorreenseArarat-Armenia
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati42
Gol totali subiti711
Media gol subiti per partita2.33.7
Percentuale possesso palla38.246.0
Numero totale di passaggi8961243
Numero totale di passaggi riusciti6601036
Tiri nello specchio della porta810
Percentuale di tiri in porta53.337.0
Numero totale di cross3532
Numero medio di cross riusciti137
Duelli per partita vinti152151
Duelli per partita persi125150
Corner subiti2721
Corner guadagnati810
Numero di punizioni a favore4754
Numero di punizioni concesse3839
Tackle totali3956
Percentuale di successo nei tackle56.460.7
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli67
Numero totale di cartellini rossi10

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Torreense-Ararat-Armenia
Torreense-Ararat-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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