Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Dr. Magalhaes Pessoa
Città: Leiria
Capienza: 23500 spettatori20:06
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:06
Inizia il Primo tempo.21:01
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:03
Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:06
Tiro respinto. Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artur Serobyan.21:08
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).21:08
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:11
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Manu Pozo (Torreense).21:12
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Gol! Torreense 1, Ararat-Armenia 0. Jorge Aguirre (Torreense) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.21:14
Fallo di Benny (Ararat-Armenia).21:15
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).21:16
Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Tentativo fallito. Javi Vázquez (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:17
Tentativo fallito. Dany Jean (Torreense) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alejandro Alfaro.21:20
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Jorge Aguirre (Torreense).21:23
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jorge Aguirre (Torreense).21:23
Jorge Aguirre (Torreense) e' stato espulso.21:26
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).21:29
Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).21:33
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).21:35
Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:35
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).21:35
Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area.21:36
Tiro parato. Sandro Lima (Ararat-Armenia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:36
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:37
Sostituzione, Torreense. Musa Drammeh sostituisce Karem Zoabi.21:37
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.21:41
Gol! Torreense 1, Ararat-Armenia 1. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.21:42
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).21:44
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Tiro parato. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Balanta.21:48
Gara momentaneamente sospesa, (Ararat-Armenia).21:48
Karen Muradyan (Ararat-Armenia) e' ammonito.21:48
Volnei Feltes (Torreense) e' ammonito.21:48
Gara riprende.21:49
Fallo di Volnei Feltes (Torreense).21:49
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Primo tempo terminato, Torreense 1, Ararat-Armenia 1.21:50
Inizia il Secondo tempo Torreense 1, Ararat-Armenia 1.22:05
Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benny.22:06
Tiro respinto. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:08
Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Benny (Ararat-Armenia).22:08
Benny (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.22:08
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).22:08
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da João Bravim (Ararat-Armenia).22:10
Tentativo fallito. João Marques (Torreense) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Manu Pozo con cross da calcio d'angolo.22:10
Fallo di mano di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).22:12
Fuorigioco. Artur Serobyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Benny e' colto in fuorigioco.22:13
Torreense - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.
Arbitro di Torreense - Ararat-Armenia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.
Attualmente il Torreense si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Ararat-Armenia si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Torreense ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; l'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.
Torreense e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.
Torreense-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Torreense
|Ararat-Armenia
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|2
|Gol totali subiti
|7
|11
|Media gol subiti per partita
|2.3
|3.7
|Percentuale possesso palla
|38.2
|46.0
|Numero totale di passaggi
|896
|1243
|Numero totale di passaggi riusciti
|660
|1036
|Tiri nello specchio della porta
|8
|10
|Percentuale di tiri in porta
|53.3
|37.0
|Numero totale di cross
|35
|32
|Numero medio di cross riusciti
|13
|7
|Duelli per partita vinti
|152
|151
|Duelli per partita persi
|125
|150
|Corner subiti
|27
|21
|Corner guadagnati
|8
|10
|Numero di punizioni a favore
|47
|54
|Numero di punizioni concesse
|38
|39
|Tackle totali
|39
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|56.4
|60.7
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Europa League.
Dove vedere Torreense-Ararat-Armenia
Torreense-Ararat-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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