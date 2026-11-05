Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:06

PREPARTITA

Torreense - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.

Arbitro di Torreense - Ararat-Armenia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Attualmente il Torreense si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Ararat-Armenia si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Torreense ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; l'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

Torreense e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.

Torreense-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra Torreense e Ararat-Armenia sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre e solo il terzo confronto tra una formazione portoghese e una armena nelle competizioni europee, dopo il successo del Santa Clara sullo Shirak per 5-3 (tra andata e ritorno) nella Coppa Intertoto UEFA 2002.

L'Ararat-Armenia ha perso cinque delle ultime sei trasferte europee (1N), dopo averne perse solo tre nelle prime 10 (4V 3N).

Solo l'OFI (17) ha tentato meno tiri totali del Torreense nella fase campionato di questa UEFA Europa League (22), con la squadra portoghese che ha anche generato il secondo valore di Expected Goals più basso (2.2).

L'Ararat-Armenia ha perso ciascuna delle ultime tre partite europee, registrando la striscia di sconfitte più lunga nella storia del club e subendo 11 gol nel parziale.

Nella fase campionato della UEFA Europa League 2026/27, l'Ararat-Armenia ha subito finora più gol di qualsiasi altra squadra (11), nonostante sia solamente ottavo per numero di tiri concessi nella competizione (53).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Torreense Ararat-Armenia Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 2 3 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 4 2 Gol totali subiti 7 11 Media gol subiti per partita 2.3 3.7 Percentuale possesso palla 38.2 46.0 Numero totale di passaggi 896 1243 Numero totale di passaggi riusciti 660 1036 Tiri nello specchio della porta 8 10 Percentuale di tiri in porta 53.3 37.0 Numero totale di cross 35 32 Numero medio di cross riusciti 13 7 Duelli per partita vinti 152 151 Duelli per partita persi 125 150 Corner subiti 27 21 Corner guadagnati 8 10 Numero di punizioni a favore 47 54 Numero di punizioni concesse 38 39 Tackle totali 39 56 Percentuale di successo nei tackle 56.4 60.7 Fuorigiochi totali 3 4 Numero totale di cartellini gialli 6 7 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Europa League.

Dove vedere Torreense-Ararat-Armenia

Torreense-Ararat-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.