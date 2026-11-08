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F1, diretta live GP del Brasile: Antonelli brucia Norris al via, magia di Hamilton da 20° a 9°!

Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Interlagos. Sono in programma 71 giri. Partenza alle 18.00 domenica 8 novembre 2026

Aggiornamento:

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GIRO 11 di 71

Gara in corso

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  3. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 11. Hamilton richiama il box per poter mettere le gomme morbide, visto che non ha ritmo per rimanere con i primi.

    18:19

  2. GIRO 10. Battaglia tra Hamilton e Leclerc: alla fine ha la meglio il monegasco.

    18:18

  4. GIRO 9. Antonelli, con il suo casco giallo in onore di Senna, continua a girare ad un ritmo imprendibile per tutti.

    18:16

  5. GIRO 8. In grande difficoltá ora Lawson, passato anche da Russell.

    18:14

  6. GIRO 7. Pazzesco l'inizio di gara per Verstappen, ora all'attacco di Hulkenberg: nel frattempo Norris passa Lawson.

    18:12

  7. GIRO 6. Nessuna penalitá, come in Messico, per Verstappen, che ora é in settima posizione.

    18:11

  8. GIRO 5. Antonelli ora sta allungando, giá tre i secondi su Lawson.

    18:10

  10. GIRO 4. Verstappen e Hamilton in lotta per la nona posizione, olandese peró sotto investigazione per la partenza, con la ruota sulla linea bianca.

    18:10

  11. GIRO 3. Attenzione anche a Verstappen, ora in decima posizione alle spalle di Hamilton.

    18:07

  12. GIRO 2. Antonelli davanti a Lawson, che ha passato Norris. Hamilton nono, Leclerc quindicesimo.

    18:06

  13. GIRO 1. Hamilton con una grande partenza, il pilota ferrari ha guadagnato 10 posizioni!

    18:05

  14. PARTITI! Antonelli subito all'attacco, il campione del mondo si prende la prima posizione su Norris!

    18:04

  16. Formation lap in corso, tutto pronto per la partenza, per ora non piove.

    18:01

  17. Sará dunque una gara decisamente incerta, combattuta, con il duello Norris - Antonelli ma con Verstappen, Hamilton, Leclerc e Russell che vorranno dire la loro partendo da dietro.

    17:52

  18. Protagonista di questo weekend a San Paolo la pioggia, forte nelle qualifiche e che sta lasciando una pista bagnata per la gara. Gomme intermedie praticamente per tutti.

    17:39

  19. Pole position per Norris, in prima fila con lui Antonelli. Seconda fila di Lawson e Hulkenberg viste le molte penalitá che hanno colpito vari piloti: Hamilton e Verstappen partono dal fondo, decimo Leclerc.

    17:38

  20. Buonasera e benvenuti al Gran Premio di Formula 1 del Brasile, si corre nel circuito di Interlagos.

    17:57

Rischio pioggia a Interlagos dove sono già piovute le penalizzazioni sulla griglia di partenza del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026. Norris parte in pole davanti ad Antonelli già campione del mondo con largo anticipo, gli altri big sono tutti nelle retrovie: Russell 7°, Leclerc 14°, Hamilton 20° e Verstappen 21°. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (380 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Max Verstappen (261 pt.)
  3. Lewis Hamilton (259 pt.)
  4. George Russell (250 pt.)
  5. Charles Leclerc (245 pt.)

C’è la McLaren di Lando Norris in pole position del Gran Premio del Brasile. Al suo fianco, in una sorta di passaggio di consegne, il neo iridato da una settimana, Kimi Antonelli per una griglia di partenza rivoluzionata dalla marea di penalità che hanno arretrato Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Perez. Infatti la seconda fila vede Lawson e Hulkenberg, poi Hadjar e Bearman, con Russell c’è Alonso. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.470
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:28.095
Mercedes
2ª fila 3. Liam Lawson 1:28.321
Racing Bulls
4. Nico Hülkenberg 1:28.668
Audi
3ª fila 5. Isack Hadjar 1:28.763
Red Bull
6. Oliver Bearman 1:29.831
Haas
4ª fila 7. George Russell* 1:27.674
Mercedes
8. Fernando Alonso 1:30.311
Aston Martin
5ª fila 9. Alexander Albon 1:30.456
Williams
10. Oscar Piastri 1:30.503
McLaren
6ª fila 11. Rafael Câmara 1:31.515
Haas
12. Arvid Lindblad 1:31.687
Racing Bulls
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:31.785
Williams
14. Charles Leclerc** 1:28.289
Ferrari
8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.327
Alpine
16. Pierre Gasly 1:33.449
Alpine
9ª fila 17. Lance Stroll 1:33.653
Aston Martin
18. Valtteri Bottas 1:33.774
Cadillac
10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:41.564
Audi
20. Lewis Hamilton*** 1:30.001
Ferrari
11ª fila 21. Max Verstappen*** s.t.
Red Bull
22. Sergio Perez*** 1:34.509
Cadillac

* Russell penalizzato di 5 sostituzioni per aver sostituito il motore endotermico.
** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito il motore endotermico.
*** Hamilton, Verstappen e Perez penalizzati per aver sostituito la power unit

F1, diretta live GP del Brasile: Antonelli brucia Norris al via, magia di Hamilton da 20° a 9°! Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  3. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  4. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  5. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  6. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  8. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  9. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  10. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  11. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  12. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  13. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  14. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  15. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  16. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  17. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  19. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  20. Rafael Câmara
    TGR Haas F1 Team
  21. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
GP del Brasile - Autódromo José Carlos Pace 08/11/2026
Autódromo José Carlos Pace

Altri dati:

  • Ora inizio: 18:00
  • Circuito: Autódromo José Carlos Pace
  • Città: Sao Paulo
  • Nazione: Brasile
  • Numero di giri: 71
  • Lunghezza giro: 4.309 KM
  • Lunghezza gara: 305.879 KM

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