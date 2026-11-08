Cronaca in diretta

Pole position per Norris, in prima fila con lui Antonelli. Seconda fila di Lawson e Hulkenberg viste le molte penalitá che hanno colpito vari piloti: Hamilton e Verstappen partono dal fondo, decimo Leclerc.

Protagonista di questo weekend a San Paolo la pioggia, forte nelle qualifiche e che sta lasciando una pista bagnata per la gara. Gomme intermedie praticamente per tutti.

GIRO 10. Battaglia tra Hamilton e Leclerc: alla fine ha la meglio il monegasco.

Rischio pioggia a Interlagos dove sono già piovute le penalizzazioni sulla griglia di partenza del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026. Norris parte in pole davanti ad Antonelli già campione del mondo con largo anticipo, gli altri big sono tutti nelle retrovie: Russell 7°, Leclerc 14°, Hamilton 20° e Verstappen 21°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (380 pt.) CAMPIONE DEL MONDO Max Verstappen (261 pt.) Lewis Hamilton (259 pt.) George Russell (250 pt.) Charles Leclerc (245 pt.)

C’è la McLaren di Lando Norris in pole position del Gran Premio del Brasile. Al suo fianco, in una sorta di passaggio di consegne, il neo iridato da una settimana, Kimi Antonelli per una griglia di partenza rivoluzionata dalla marea di penalità che hanno arretrato Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Perez. Infatti la seconda fila vede Lawson e Hulkenberg, poi Hadjar e Bearman, con Russell c’è Alonso. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.470

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:28.095

Mercedes 2ª fila 3. Liam Lawson 1:28.321

Racing Bulls 4. Nico Hülkenberg 1:28.668

Audi 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:28.763

Red Bull 6. Oliver Bearman 1:29.831

Haas 4ª fila 7. George Russell* 1:27.674

Mercedes 8. Fernando Alonso 1:30.311

Aston Martin 5ª fila 9. Alexander Albon 1:30.456

Williams 10. Oscar Piastri 1:30.503

McLaren 6ª fila 11. Rafael Câmara 1:31.515

Haas 12. Arvid Lindblad 1:31.687

Racing Bulls 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:31.785

Williams 14. Charles Leclerc** 1:28.289

Ferrari 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.327

Alpine 16. Pierre Gasly 1:33.449

Alpine 9ª fila 17. Lance Stroll 1:33.653

Aston Martin 18. Valtteri Bottas 1:33.774

Cadillac 10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:41.564

Audi 20. Lewis Hamilton*** 1:30.001

Ferrari 11ª fila 21. Max Verstappen*** s.t.

Red Bull 22. Sergio Perez*** 1:34.509

Cadillac

* Russell penalizzato di 5 sostituzioni per aver sostituito il motore endotermico.

** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito il motore endotermico.

*** Hamilton, Verstappen e Perez penalizzati per aver sostituito la power unit