Rischio pioggia a Interlagos dove sono già piovute le penalizzazioni sulla griglia di partenza del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026. Norris parte in pole davanti ad Antonelli già campione del mondo con largo anticipo, gli altri big sono tutti nelle retrovie: Russell 7°, Leclerc 14°, Hamilton 20° e Verstappen 21°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (380 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Max Verstappen (261 pt.)
- Lewis Hamilton (259 pt.)
- George Russell (250 pt.)
- Charles Leclerc (245 pt.)
C’è la McLaren di Lando Norris in pole position del Gran Premio del Brasile. Al suo fianco, in una sorta di passaggio di consegne, il neo iridato da una settimana, Kimi Antonelli per una griglia di partenza rivoluzionata dalla marea di penalità che hanno arretrato Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Perez. Infatti la seconda fila vede Lawson e Hulkenberg, poi Hadjar e Bearman, con Russell c’è Alonso. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:27.470
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:28.095
Mercedes
|2ª fila
|3. Liam Lawson 1:28.321
Racing Bulls
|4. Nico Hülkenberg 1:28.668
Audi
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:28.763
Red Bull
|6. Oliver Bearman 1:29.831
Haas
|4ª fila
|7. George Russell* 1:27.674
Mercedes
|8. Fernando Alonso 1:30.311
Aston Martin
|5ª fila
|9. Alexander Albon 1:30.456
Williams
|10. Oscar Piastri 1:30.503
McLaren
|6ª fila
|11. Rafael Câmara 1:31.515
Haas
|12. Arvid Lindblad 1:31.687
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:31.785
Williams
|14. Charles Leclerc** 1:28.289
Ferrari
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:33.327
Alpine
|16. Pierre Gasly 1:33.449
Alpine
|9ª fila
|17. Lance Stroll 1:33.653
Aston Martin
|18. Valtteri Bottas 1:33.774
Cadillac
|10ª fila
|19. Gabriel Bortoleto 1:41.564
Audi
|20. Lewis Hamilton*** 1:30.001
Ferrari
|11ª fila
|21. Max Verstappen*** s.t.
Red Bull
|22. Sergio Perez*** 1:34.509
Cadillac
* Russell penalizzato di 5 sostituzioni per aver sostituito il motore endotermico.
** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito il motore endotermico.
*** Hamilton, Verstappen e Perez penalizzati per aver sostituito la power unit