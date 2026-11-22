Cronaca in diretta

Alba rovente per la F1 e non potrebbe essere altrimenti per il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026, con Max Verstappen e George Russell in prima fila dopo gli screzi delle fp3 e le frecciate dell’inglese dopo le qualifiche che hanno incoronato Antonelli come più veloce ma non in pole causa penalizzazione di 5 posti in griglia. Partirà comunque alle Ferrari, Kimi, mentre Leclerc ed Hamilton sono attesi da un tentativo di rimonta non facile dal 10° e 11° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (390 pt.) CAMPIONE DEL MONDO Max Verstappen (279 pt.) George Russell (262 pt.) Lewis Hamilton (261 pt.) Charles Leclerc (249 pt.)

Pole numero 51 in carriera per Max Verstappen che però non è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp di Las Vegas. Il giro migliore, e che giro, lo ha fatto lui, campione del mondo non a caso e per distacco. Quello inflitto da un sontuoso Antonelli a tutti quanti nel Q3. Un Kimi sornione che all’ultimo tentativo ha lasciato andare tutti quanti in una scena da auto in cosa al casello e si è preso la scia migliore. Così l’1:33.893 piazzato dal bolognese è stato un piccolo capolavoro di velocità, abilità e intelligenza tattica.

Ed invece partirà 6° Antonelli. Davanti a tutti ci sarà Max, poi Russell, Norris, Hadjar e Lindblad. Nella top ten delle qualifiche anche Piastri che però becca 10 posizioni di penalità, Lawson, Gasly e Colapinto. Davvero incredibile il flop della Ferrari eliminata con entrambi i piloti in Q2: 11° Charles, 12° Hamilton. Le rosse vanno fuori dal Q3, cosa che non succedeva da Imola nel 2024, in compagnia di Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Irriconoscibile la SF-26 sulla Strip

Il Gran Premio di Las Vegas si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 22 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:34.151

Red Bull 2. George Russell 1:34.224

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:34.244

McLaren 4. Isack Hadjar 1:34.592

Red Bull 3ª fila 5. Arvid Lindblad 1:34.668

Racing Bulls 6. Kimi Antonelli* 1:33.893

Mercedes 4ª fila 7. Liam Lawson 1:35.090

Racing Bulls 8. Pierre Gasly 1:35.105

Alpine 5ª fila 9. Franco Colapinto 1:35.314

Alpine 10. Charles Leclerc 1:35.197

Ferrari 6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:35.253

Ferrari 12. Nico Hülkenberg 1:35.460

Audi 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:35.993

Audi 14. Alexander Albon 1:36.125

Williams 8ª fila 15. Rafael Câmara 1:36.220

Haas 16. Sergio Perez 1:37.383

Cadillac 9ª fila 17. Oscar Piastri* 1:34.899

McLaren 18. Fernando Alonso 1:37.400

Aston Martin 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:37.601

Cadillac 20. Carlos Sainz* 1:35.641

Williams 11ª fila 21. Lance Stroll* 1:37.550

Aston Martin 22. Oliver Bearman* 1:48.005

Haas

Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.

penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna. Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.

penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna. Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.

penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo. Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.

penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico. Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)