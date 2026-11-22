Alba rovente per la F1 e non potrebbe essere altrimenti per il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026, con Max Verstappen e George Russell in prima fila dopo gli screzi delle fp3 e le frecciate dell’inglese dopo le qualifiche che hanno incoronato Antonelli come più veloce ma non in pole causa penalizzazione di 5 posti in griglia. Partirà comunque alle Ferrari, Kimi, mentre Leclerc ed Hamilton sono attesi da un tentativo di rimonta non facile dal 10° e 11° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (390 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Max Verstappen (279 pt.)
- George Russell (262 pt.)
- Lewis Hamilton (261 pt.)
- Charles Leclerc (249 pt.)
Pole numero 51 in carriera per Max Verstappen che però non è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp di Las Vegas. Il giro migliore, e che giro, lo ha fatto lui, campione del mondo non a caso e per distacco. Quello inflitto da un sontuoso Antonelli a tutti quanti nel Q3. Un Kimi sornione che all’ultimo tentativo ha lasciato andare tutti quanti in una scena da auto in cosa al casello e si è preso la scia migliore. Così l’1:33.893 piazzato dal bolognese è stato un piccolo capolavoro di velocità, abilità e intelligenza tattica.
Ed invece partirà 6° Antonelli. Davanti a tutti ci sarà Max, poi Russell, Norris, Hadjar e Lindblad. Nella top ten delle qualifiche anche Piastri che però becca 10 posizioni di penalità, Lawson, Gasly e Colapinto. Davvero incredibile il flop della Ferrari eliminata con entrambi i piloti in Q2: 11° Charles, 12° Hamilton. Le rosse vanno fuori dal Q3, cosa che non succedeva da Imola nel 2024, in compagnia di Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Irriconoscibile la SF-26 sulla Strip
Il Gran Premio di Las Vegas si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 22 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:34.151
Red Bull
|2. George Russell 1:34.224
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:34.244
McLaren
|4. Isack Hadjar 1:34.592
Red Bull
|3ª fila
|5. Arvid Lindblad 1:34.668
Racing Bulls
|6. Kimi Antonelli* 1:33.893
Mercedes
|4ª fila
|7. Liam Lawson 1:35.090
Racing Bulls
|8. Pierre Gasly 1:35.105
Alpine
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:35.314
Alpine
|10. Charles Leclerc 1:35.197
Ferrari
|6ª fila
|11. Lewis Hamilton 1:35.253
Ferrari
|12. Nico Hülkenberg 1:35.460
Audi
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:35.993
Audi
|14. Alexander Albon 1:36.125
Williams
|8ª fila
|15. Rafael Câmara 1:36.220
Haas
|16. Sergio Perez 1:37.383
Cadillac
|9ª fila
|17. Oscar Piastri* 1:34.899
McLaren
|18. Fernando Alonso 1:37.400
Aston Martin
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:37.601
Cadillac
|20. Carlos Sainz* 1:35.641
Williams
|11ª fila
|21. Lance Stroll* 1:37.550
Aston Martin
|22. Oliver Bearman* 1:48.005
Haas
- Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.
- Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.
- Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.
- Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.
- Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)