Cronaca in diretta

Prima fila tutta britannica con George Russell ad affiancare il connazionale, secondo solo per nove millesimi. Dietro di loro scatteranno Leclerc e Antonelli, salito in quarta posizione dopo la penalità a Verstappen per un incidente con Lawson nelle prove libere. L'olandese sarà quinto al via con Norris ad affiancarlo in terza fila. In quarta scatteranno Hadjar e Lindblad, poi Gasly e Hulkenberg.

Detto della gara in sé, ovviamente l'attenzione è tutta per Kimi Antonelli, che ha bisogno di soli due punti per ottenere matematicamente il titolo mondiale 2026, senza fare calcoli sui risultati di Russell e Hamilton.

Le vetture stanno prendendo il proprio posto in griglia, poi ci sarà l'attesa per il via del 19esimo Gran Premio della stagione.

Ci siamo, mancano poco meno di cinque minuti all'inizio della procedura di partenza. Sale l'attesa per Kimi ma anche per Lewis Hamilton che, al via, dovrà tenersi dietro Russell e sfruttare al meglio la prima pole stagionale di casa Ferrari.

Ci siamo, l’attesa è finita! Andrea Kimi Antonelli sta per abbassare la visiera per la gara più importante della sua carriera. La Formula 1 scende in pista per il GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 che può regalare al nostro ragazzo prodigio il primo titolo di campione del mondo. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (365 pt.) George Russell (242 pt.) Lewis Hamilton (241 pt.) Max Verstappen (236 pt.) Charles Leclerc (233 pt.)

Due punti, solo due punti, un 9° posto. Questo è l’obiettivo minimo di Kimi Antonelli per scrivere la storia, riportare il titolo mondiale in Italia a 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari. Per farlo Kimi partirà dalla quarta piazza, seconda fila al fianco della Ferrari di Charles Leclerc. Davanti un’altra rossa, per la prima volta in un GP, quella del vecchio leone Lewis Hamilton e poi un altro inglese quel George Russell, entrambi sono gli unici a cui la matematica dà ancora una chance contro il nostro Kimi. Ancora per poco, si spera.

Il Gran Premio del Messico si disputa sul Circuito Hermanos Rodriguez di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:16.514

Ferrari 2. George Russell 1:16.523

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:16.633

Ferrari 4. Kimi Antonelli 1:16.707

Mercedes 3ª fila 5. Max Verstappen* 1:16.692

Red Bull 6. Lando Norris 1:16.824

McLaren 4ª fila 7. Isack Hadjar 1:16.900

Red Bull 8. Arvid Lindblad 1:17.117

Racing Bulls 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:17.153

Alpine 10. Nico Hülkenberg 1:17.306

Audi 6ª fila 11. Franco Colapinto 1:17.640

Alpine 12. Oscar Piastri 1:17.646

McLaren 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:17.847

Haas 14. Carlos Sainz 1:18.885

Williams 8ª fila 15. Alexander Albon 1:18.630

Williams 16. Fernando Alonso 1:18.908

Aston Martin 9ª fila 17. Ryo Hirakawa 1:18.958

Haas 18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680

Audi 10ª fila 19. Lance Stroll 1:19.072

Aston Martin 20. Sergio Perez 1:19.105

Cadillac 11ª fila 21. Valtteri Bottas*** 1:19.852

Cadillac 22. Liam Lawson****

Racing Bulls

* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson

** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina

*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit

**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K