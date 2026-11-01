Ci siamo, l’attesa è finita! Andrea Kimi Antonelli sta per abbassare la visiera per la gara più importante della sua carriera. La Formula 1 scende in pista per il GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 che può regalare al nostro ragazzo prodigio il primo titolo di campione del mondo. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (365 pt.)
- George Russell (242 pt.)
- Lewis Hamilton (241 pt.)
- Max Verstappen (236 pt.)
- Charles Leclerc (233 pt.)
Due punti, solo due punti, un 9° posto. Questo è l’obiettivo minimo di Kimi Antonelli per scrivere la storia, riportare il titolo mondiale in Italia a 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari. Per farlo Kimi partirà dalla quarta piazza, seconda fila al fianco della Ferrari di Charles Leclerc. Davanti un’altra rossa, per la prima volta in un GP, quella del vecchio leone Lewis Hamilton e poi un altro inglese quel George Russell, entrambi sono gli unici a cui la matematica dà ancora una chance contro il nostro Kimi. Ancora per poco, si spera.
Il Gran Premio del Messico si disputa sul Circuito Hermanos Rodriguez di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lewis Hamilton 1:16.514
Ferrari
|2. George Russell 1:16.523
Mercedes
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:16.633
Ferrari
|4. Kimi Antonelli 1:16.707
Mercedes
|3ª fila
|5. Max Verstappen* 1:16.692
Red Bull
|6. Lando Norris 1:16.824
McLaren
|4ª fila
|7. Isack Hadjar 1:16.900
Red Bull
|8. Arvid Lindblad 1:17.117
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:17.153
Alpine
|10. Nico Hülkenberg 1:17.306
Audi
|6ª fila
|11. Franco Colapinto 1:17.640
Alpine
|12. Oscar Piastri 1:17.646
McLaren
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:17.847
Haas
|14. Carlos Sainz 1:18.885
Williams
|8ª fila
|15. Alexander Albon 1:18.630
Williams
|16. Fernando Alonso 1:18.908
Aston Martin
|9ª fila
|17. Ryo Hirakawa 1:18.958
Haas
|18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680
Audi
|10ª fila
|19. Lance Stroll 1:19.072
Aston Martin
|20. Sergio Perez 1:19.105
Cadillac
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas*** 1:19.852
Cadillac
|22. Liam Lawson****
Racing Bulls
* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson
** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina
*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit
**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K