Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1, diretta live GP Messico: Antonelli parte 4° per fare la storia, Hamilton in pole e Leclerc 3°

Kimi Antonelli for champion: il racconto in diretta del GP del Messico, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Mexico City. Sono in programma 71 giri. Partenza alle 21.00 domenica 1 novembre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

GIRO - di 71

Gara in corso

  1. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  2. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP

Cronaca in diretta

  1. Giro di formazione in corso, tra pochissimo la partenza del GP del Messico.

    21:02

  2. Ci siamo, mancano poco meno di cinque minuti all'inizio della procedura di partenza. Sale l'attesa per Kimi ma anche per Lewis Hamilton che, al via, dovrà tenersi dietro Russell e sfruttare al meglio la prima pole stagionale di casa Ferrari.

    20:57

  4. Risuona l'inno messicano sulla griglia di partenza, mancano meno di 15 minuti allo start.

    20:46

  5. Le vetture stanno prendendo il proprio posto in griglia, poi ci sarà l'attesa per il via del 19esimo Gran Premio della stagione.

    20:25

  6. Detto della gara in sé, ovviamente l'attenzione è tutta per Kimi Antonelli, che ha bisogno di soli due punti per ottenere matematicamente il titolo mondiale 2026, senza fare calcoli sui risultati di Russell e Hamilton.

    20:20

  7. Prima fila tutta britannica con George Russell ad affiancare il connazionale, secondo solo per nove millesimi. Dietro di loro scatteranno Leclerc e Antonelli, salito in quarta posizione dopo la penalità a Verstappen per un incidente con Lawson nelle prove libere. L'olandese sarà quinto al via con Norris ad affiancarlo in terza fila. In quarta scatteranno Hadjar e Lindblad, poi Gasly e Hulkenberg.

    20:08

  8. Terza pole position negli ultimi quattro anni per la Ferrari ma solo Sainz nel 2024 riuscì a portare a casa anche la gara della domenica. Oggi ci proverà Lewis Hamilton, ieri perfetto in qualifica e capace di agguantare la partenza al palo numero 105 in carriera, a distanza di oltre tre anni dall'ultima, ottenuta alla guida della Mercedes all'Hungaroring nel 2023.

    20:05

  10. Buonasera e benvenuti al Gran Premio di Formula 1 del Messico, si corre all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

    20:02

Ci siamo, l’attesa è finita! Andrea Kimi Antonelli sta per abbassare la visiera per la gara più importante della sua carriera. La Formula 1 scende in pista per il GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 che può regalare al nostro ragazzo prodigio il primo titolo di campione del mondo. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (365 pt.)
  2. George Russell (242 pt.)
  3. Lewis Hamilton (241 pt.)
  4. Max Verstappen (236 pt.)
  5. Charles Leclerc (233 pt.)

Due punti, solo due punti, un 9° posto. Questo è l’obiettivo minimo di Kimi Antonelli per scrivere la storia, riportare il titolo mondiale in Italia a 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari. Per farlo Kimi partirà dalla quarta piazza, seconda fila al fianco della Ferrari di Charles Leclerc. Davanti un’altra rossa, per la prima volta in un GP, quella del vecchio leone Lewis Hamilton e poi un altro inglese quel George Russell, entrambi sono gli unici a cui la matematica dà ancora una chance contro il nostro Kimi. Ancora per poco, si spera.

Il Gran Premio del Messico si disputa sul Circuito Hermanos Rodriguez di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:16.514
Ferrari
2. George Russell 1:16.523
Mercedes
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:16.633
Ferrari
4. Kimi Antonelli 1:16.707
Mercedes
3ª fila 5. Max Verstappen* 1:16.692
Red Bull
6. Lando Norris 1:16.824
McLaren
4ª fila 7. Isack Hadjar 1:16.900
Red Bull
8. Arvid Lindblad 1:17.117
Racing Bulls
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:17.153
Alpine
10. Nico Hülkenberg 1:17.306
Audi
6ª fila 11. Franco Colapinto 1:17.640
Alpine
12. Oscar Piastri 1:17.646
McLaren
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:17.847
Haas
14. Carlos Sainz 1:18.885
Williams
8ª fila 15. Alexander Albon 1:18.630
Williams
16. Fernando Alonso 1:18.908
Aston Martin
9ª fila 17. Ryo Hirakawa 1:18.958
Haas
18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680
Audi
10ª fila 19. Lance Stroll 1:19.072
Aston Martin
20. Sergio Perez 1:19.105
Cadillac
11ª fila 21. Valtteri Bottas*** 1:19.852
Cadillac
22. Liam Lawson****
Racing Bulls

* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson
** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina
*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit
**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K

F1, diretta live GP Messico: Antonelli parte 4° per fare la storia, Hamilton in pole e Leclerc 3° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  2. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  4. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  5. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  6. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  7. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  8. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  10. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  11. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  12. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  14. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  15. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  16. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  17. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  18. Ryo Hirakawa
    TGR Haas F1 Team
  19. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  20. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
GP del Messico - Autódromo Hermanos Rodríguez 01/11/2026
Autódromo Hermanos Rodríguez

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Città: Mexico City
  • Nazione: Messico
  • Numero di giri: 71
  • Lunghezza giro: 4.304 KM
  • Lunghezza gara: 305.354 KM

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio