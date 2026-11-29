Il penultimo atto del Mondiale F1 2026 si corre sul circuito di Lusail dove, per la sesta volta in questa stagione, in pole position c'è George Russell. Kimi Antonelli completa la prima fila targata Mercedes mentre la seconda è tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza fila ci sono le due Red Bull con Hadjar che ha preceduto Verstappen nelle qualifiche di ieri. Settimo posto per Leclerc subito davanti a Lindblad, poi Hamilton e Lawson completano la top ten in griglia.

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