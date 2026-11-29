C’è Antonelli in prima fila accanto al poleman Russell e una Ferrari che spera nella rimonta. La Formula 1 torna in pista per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (402 pt.)
- Max Verstappen (304 pt.)
- Lewis Hamilton (267 pt.)
- George Russell (264 pt.)
- Lando Norris (264 pt.)
La partenza al palo sarà di Russell che scatterà davanti ad un Antonelli imbufalito forse per la prima volta col muretto Mercedes. Alle loro spalle continua il gioco delle coppie: le due McLaren di Norris e Piastri, le due Red Bull con Hadjar a sorpresa davanti a Verstappen, poi la prima Ferrari di Leclerc, 7° con l’altra rossa di Hamilton solo 9° a intreccio con le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 29 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:21.695
Mercedes
|2. Kimi Antonelli 1:21.823
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:22.175
McLaren
|4. Oscar Piastri 1:22.245
McLaren
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:22.291
Red Bull
|6. Max Verstappen 1:22.332
Red Bull
|4ª fila
|7. Charles Leclerc 1:22.955
Ferrari
|8. Arvid Lindblad 1:23.032
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Lewis Hamilton 1:23.108
Ferrari
|10. Liam Lawson 1:23.134
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:23.367
Haas
|12. Pierre Gasly 1:23.568
Alpine
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:23.654
Audi
|14. Franco Colapinto 1:23.659
Alpine
|8ª fila
|15. Nico Hülkenberg 1:23.899
Audi
|16. Carlos Sainz 1:24.370
Williams
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:24.552
Williams
|18. Rafael Câmara* 1:23.863
Haas
|10ª fila
|19. Fernando Alonso 1:24.710
Aston Martin
|20. Lance Stroll 1:25.250
Aston Martin
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas 1:25.363
Cadillac
|22. Sergio Perez** 1:25.799
Cadillac
*Camara penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bortoleto
**Perez penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Camara a Las Vegas