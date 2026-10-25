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Capolavoro Antonelli ad Austin, il Mondiale è a un passo. Leclerc e Verstappen a podio. Hamilton 4°, Russell 8°

Il racconto in diretta del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito of the Americas. Sono in programma 56 giri. Partenza alle 21.00 domenica 25 ottobre 2026

Aggiornamento:

La nona sinfonia di una stagione che tra una settimana in Messico si connoterà dei colori dell’iride. Kimi Antonelli piazza un’altra meravigliosa vittoria. Ad Austin è dominio totale del pilota della Mercedes che partito dalla pole position ha trionfato al COTA davanti a Leclerc, Verstappen ed Hamilton. Solo 8° Russell, solo la matematica divide Antonelli dal suo primo titolo mondiale: la prossima in Messico basterà arrivare 9° in caso di vittoria del compagno.

Solo una sosta per Kimi che su gomme medie e poi dure ha avuto un passo costante e insostenibile per gli altri. Ci ha provato Verstappen con una strategia a due soste, aggressiva, montando due soft nei primi due stint ma nel finale Max ha pagato dazio e invece di andare a prendere Antonelli si è ritrovato passato da un ruspante Leclerc capace di venire fuori nel finale prendendosi un grande 2° posto. Ai piedi del podio Lewis Hamilton pure lui in crescendo privato, forse, del 3° posto dalla Virtual Safety Car negli ultimi giri per il ritiro di Bottas.

Completano la zona punti Norris 5° crollato nel finale dopo essere stato anche 2° con una sola sosta, Hadjar (partito 3°), Piastri, Russell, Lawson e Gasly.

Il racconto della gara

  1. Per questo appuntamento da Austin è tutto. La F1 tornerà il prossimo weekend, domenica 1° novembre, con il GP del Messico, dove Antonelli potrà laurearsi campione del mondo anche con un nono posto in caso di vittoria di Russell. Grazie per essere stati con noi!

    22:46

  2. La classifica Costruttori aggiornata: 1. Mercedes 609 punti, 2. Ferrari 474 pts, 3. Red Bull 355 pts, 4. McLaren 355 pts, 5. RB 102 pts.

    22:45

  4. La classifica Piloti aggiornata con i risultati di oggi: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 365 punti, 2. George Russell (Mercedes) 242 pts, 3. Lewis Hamilton (Ferrari) 241 pts, 4. Max Verstappen (Red Bull) 236 pts, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 233 pts.

    22:41

  5. FINITA! Kimi Antonelli vince il GP di Austin e ipoteca il titolo Mondiale! Gli basterà arrivare nono in Messico se Russell dovesse vincere la gara. Salgono sul podio anche Charles Leclerc e Max Verstappen. Poi Hamilton, Norris, Hadjar, Piastri, Russell, Lawson e Gasly per completare la Top 10.

    22:40

  6. GIRO 55. Ultimo giro in arrivo. Hamilton, furioso, non molla nulla. Senza la VSC sarebbe probabilmente arrivato alle spalle di Verstappen per poter lottare per salire sul podio assieme a Leclerc.

    22:38

  7. GIRO 54. Si riprende a correre. Verstappen ha 1.7" di ritardo da Leclerc. Hamilton ne ha 3.9 da recuperare su Max, ma ormai è praticamente impossibile.

    22:36

  8. GIRO 53. La virtual safety car resta. La gru sta facendo fatica a rimuovere la monoposto di Bottas. Che sfortuna per Hamilton, che sembrava poter infiammare questo finale di gara andando a caccia di Max.

    22:34

  10. GIRO 52. La macchina di Bottas è piantata. Deve intervenire la gru per raccoglierla e spostarla. Verstappen, ovviamente, ha la possibilità di difendersi dalla rimonta di Hamilton.

    22:32

  11. GIRO 51. Hamilton riesce a liberarsi rapidamente di Norris affondando il sorpasso in curva 1. Ora ha la possibilità di avvicinarsi a Verstappen in questi ultimi giri. Ma attenzione alla Cadillac di Bottas, che ha un problema alla sua monoposto ed è costretto a parcheggiarla a bordopista, creando una virtual safety car.

    22:30

  12. GIRO 50. Leclerc riesce a distanziare Verstappen, adesso in grande difficoltà. Hamilton è attaccato a Norris, e potrebbe, teoricamente, arrivare anche a SuperMax.

    22:29

  13. GIRO 49. Gran sorpasso di Leclerc su Verstappen! Charles si prende la seconda posizione ora cerca di togliersi la Red Bull di dosso. Hamilton, intanto, si porta a 2.3 secondi da Norris.

    22:27

  14. GIRO 48. Leclerc nella scia di Verstappen. La battaglia per la seconda posizione infiammerà questo finale di gara. Anche Hamilton potrebbe raggiungere Norris e battagliare per il quarto posto.

    22:26

  16. GIRO 47. Verstappen riesce a infilare Norris in curva 1 tirando una staccata clamorosa. Leclerc si è affiancato, senza però trovare spazio per l'affondo. Il sorpasso avviene dopo, nel terzo settore. Charles ora è sul podio.

    22:23

  17. GIRO 46. Si è formato un trenino adesso con Norris, Verstappen e Leclerc. Anche Hamilton sta tenendo un buon ritmo, ma è lontano quasi 10" dal compagno di squadra in Ferrari.

    22:22

  18. GIRO 45. Verstappen non sembra avere la velocità per attaccare concretamente Norris. alle sue spalle, Leclerc continua a recuperare e ora si porta a 1.4 secondi.

    22:20

  19. GIRO 44. Verstappen è sceso sotto il secondo nei confronti di Norris, mentre Leclerc continua ad andare fortissimo per rimontare su Supermax. Antonelli risponde e fa segnare il suo giro più veloce.

    22:19

  20. GIRO 43. Altro giro veloce fatto segnare da Leclerc, a cui è stato detto che dovrà lottare in pista con Norris per poter salire sul podio. La McLaren, al momento, è lontana poco più di 5".

    22:17

  22. GIRO 42. Hamilton riesce a passare Hadjar e risalire in quinta posizione, la stessa da cui era partito. Leclerc, intanto, fa il giro più veloce nel disperato tentativo di rimonta su Norris per il podio.

    22:15

  23. GIRO 41. Hadjar riesce a difendersi benissimo dai primi attacchi di Hamilton, che sta perdendo tanto tempo alle sue spalle.

    22:14

  24. GIRO 40. La strategia di Norris, ora secondo, è su una sosta. Verstappen e Leclerc devono andare all'attacco della McLaren. Anche Hamilton ora è molto vicino a Hadjar: il giro veloce è suo!

    22:13

  25. GIRO 39. Secondo pit-stop anche per Leclerc, che monta gomma hard come Hamilton. Charles torna in pista in quarta piazza, davanti a Hadjar, a quasi 9" da Verstappen.

    22:11

  26. GIRO 38. Hamilton perde 1.4 secondi nel doppiaggio di Sainz, reticente nel lasciargli pista libera. La sua gomma sta soffrendo tanto e viene richiamato ai box. Monta un set di hard e rientra in pista in sesta posizione, alle spalle di Hadjar.

    22:09

  28. GIRO 37. Problemi tecnici per Colapinto. Il box gli comunica di rientrare per ritirarsi. L'argentino stava comunque conducendo una gara piuttosto anonima nelle retrovie.

    22:07

  29. GIRO 36. Track-limit di Antonelli, che va molto lungo cercando di doppiare Sainz. Bloccaggio dell'anteriore sinistra.

    22:05

  30. GIRO 35. Giro veloce per Verstappen, che dovrebbe raggiungere Norris tra 3-4 tornate e tentare già l'assalto alla quarta posizione.

    22:03

  31. GIRO 34. Antonelli ha già preso un margine di 1.7 secondi su Leclerc. Deve difendersi dal tentativo di rimonta di Verstappen, che però dovrà liberarsi di Norris e Hamilton.

    22:02

  32. GIRO 33. Verstappen ora è quinto, dietro Lando Norris, ma è uscito dai box arrabbiatissimo, sbattendo più volte i pugni sul volante. Sa che, in questo momento, c'è qualcosa che non va sulla sua Red Bull. Ma alla domanda "Che cosa vuoi che facciamo con la tua ala anteriore?", la risposta è stata "Non ne ho la più pallida idea".

    22:00

  34. GIRO 32. Sorpasso di facilità irrisoria di Antonelli nei confronti di Leclerc. La differenza di motore tra Mercedes e Ferrari è clamorosa.

    21:58

  35. GIRO 31. Verstappen torna ai box per la sua seconda sosta e monta gomma gialla. Leclerc al momento guida la corsa, ma è tallonato da Antonelli.

    21:57

  36. GIRO 30. Leclerc guadagna ancora su Verstappen, che si lamenta di non avere buon feeling con la macchina in questo stint con gomma rossa. Antonelli è a un secondo da Charles.

    21:56

  37. GIRO 29. Verstappen perde tanto nel doppiaggio di Perez, e Leclerc si porta a 2.4 secondi. Ma Antonelli è lì, a contatto con la Rossa del monegasco.

    21:54

  38. GIRO 28. Leclerc continua a recuperare lentamente su Verstappen e si porta a 3". Ma attenzione alla grande risalita di Antonelli, che ha solo 1.5" da recuperare dallo stesso Leclerc.

    21:52

  40. GIRO 27. Nonostante la richiesta di un'introduzione "leggera" della gomma, Antonelli sta spingendo parecchio in questa parte iniziale dello stint ed è a soli 2" di distanza da Leclerc.

    21:50

  41. GIRO 26. Hadjar rientra in sesta posizione ed è subito in battaglia con la McLaren di Piastri. Leclerc rosicchia un altro paio di decimi nei confronti di Verstappen.

    21:49

  42. GIRO 25. Hadjar blocca Leclerc per tutto il giro prima di rientrare ai box e costringe il monegasco a perdere quasi un secondo nei confronti di Verstappen. Leclerc si era riavvicinato parecchio dopo la sosta ai box.

    21:47

  43. GIRO 24. Pit-stop per Antonelli, che monta gomma hard, come previsto, per arrivare fino in fondo. Strategia a una sola sosta contro quella impostata su due soste della Red Bull per Verstappen.

    21:45

  44. GIRO 23. Hadjar lascia spazio per Verstappen, che torna così in seconda posizione a 12.8 secondi da Antonelli.

    21:43

  46. GIRO 22. Chiamata ai box per Russell, che sconta i 5" di penalità. Monta gomma hard per provare ad arrivare fino in fondo. Rientra in pista in decima posizione.

    21:42

  47. GIRO 21. Leclerc sta facendo segnare buoni tempi con gomma gialla, sembra essere molto competitivo anche nei confronti di Verstappen, che ha gomma soft.

    21:40

  48. GIRO 20. Leclerc, che ha appena fatto il giro più veloce, si libera di Russell con qualche fatica in più rispetto a quanto fatto da Verstappen poco fa. Charles adesso è quarto. Hamilton sesto.

    21:38

  49. GIRO 19. La gomma hard sta funzionando per le McLaren, Norris passa Gasly e sale in ottava piazza. La Red Bull chiede a Hadjar di resistere altri dieci giri con gomma soft: vediamo quale sarà la strategia adottata per il secondo pilota del team austriaco.

    21:37

  50. GIRO 18. Verstappen, con gomma soft nuova, svernicia letteralmente Russell e si riprende la terza posizione alle spalle del compagno di squadra, Isack Hadjar.

    21:35

  52. GIRO 17. Antonelli sta tenendo un ritmo molto solido. E sicuramente starà guardando alle prestazioni delle McLaren con gomma bianca per valutare la chance di una sola sosta montando gomma hard.

    21:34

  53. GIRO 16. Rientra anche Norris. Le McLaren hanno scelto di montare gomma hard, probabilmente puntano a una strategia con una sola sosta.

    21:32

  54. GIRO 15. Sosta ai box anche per Piastri e Leclerc. Charles monta gomma gialla, stessa strategia di Hamilton, rientra in sesta posizione alle spalle di Verstappen.

    21:30

  55. GIRO 14. Sosta anche per Hamilton, più in difficoltà negli ultimi giri rispetto a Leclerc. Sir Lewis monta gomma media e rientra in pista in nona posizione, alle spalle di Lawson.

    21:29

  56. GIRO 13. Il primo big a tornare ai box è Verstappen: proverà una strategia con undercut. Monta una gomma soft nuova, quindi dovrà fermarsi una seconda volta.

    21:27

  58. GIRO 12. Antonelli continua a gestire con tranquillità mantenendo 2.5 secondi su Verstappen. Hamilton sembra avere qualche problema di bilanciamento e perde lentamente nei confronti di Leclerc.

    21:25

  59. GIRO 11. Situazione sostanzialmente invariata in questa tornata. Il tentativo di swap tra le due McLaren, al momento, non sta dando grandi frutti. Russell, e la sua sesta posizione (ma è penalizzato di 5"), resta a 2".

    21:24

  60. GIRO 10. Antonelli continua ad ampliare il gap nei confronti di Verstappen, ora lontano 2.8 secondi. Leclerc ha recuperato qualcosa, ora dista 1.7 secondi da Max.

    21:22

  61. GIRO 9. Le due Ferrari stanno perdendo nei confronti di Verstappen e Antonelli. Kimi ha un passo molto, molto solido. Il vantaggio su Verstappen è di 2.8 secondi.

    21:20

  62. GIRO 8. La penalità nei confronti di George Russell è confermata: sono 5". In questo momento si troverebbe alle spalle di Norris e Piastri, quindi ottavo.

    21:18

  64. GIRO 7. Piccole scaramucce tra Piastri e Norris. L'ordine di scuderia papaya promuove Norris, e lo fa salire in settima posizione per tentare la rimonta su Russell.

    21:17

  65. GIRO 6. Antonelli è in modalità gestione e conserva 2.2 secondi di margine su Verstappen. Inviato anche il distacco tra Max e Leclerc lontano 1.3 secondi. Ha perso qualcosa, invece, Hamilton.

    21:15

  66. GIRO 5. Russell è sotto investigazione per aver lasciato la pista e aver tratto vantaggio da questa manovra. Al momento è in sesta posizione, non ha recuperato nulla dalla partenza.

    21:13

  67. GIRO 4. Invariato il distacco tra i primi due. Leclerc, invece, ha un ritardo di 1.5 secondi da Verstappen, lo stesso che lo distanzia da Hamilton.

    21:11

  68. GIRO 3. Antonelli aveva provato ad allungare prendendo 2.5 secondi di margine su Verstappen, ora calati a 2.2. Kimi ha gomma gialla, mentre le Red Bull e le Ferrari sono su gomma soft.

    21:10

  70. GIRO 2. Virtual safety car per liberare la pista da qualche detrito derivante da un presumibile contatto in partenza. Ma viene tolta subito. Liberi di correre!

    21:08

  71. PARTITI! Spunto clamoroso delle due Ferrari! Leclerc infila immediatamente Hadjar e poi supera anche Verstappen nello snake. Ma SuperMax si rifà subito e si riprende la seconda posizione nella parte finale del circuito. Anche Hamilton ha superato Hadjar salendo in quarta. Antonelli sfrutta la bagarre alle sue spalle per provare ad allungare.

    21:06

  72. Giro di formazione in corso. Manca pochissimo all'inizio della gara di Austin!

    21:01

  73. Antonelli può vincere il titolo già oggi? Sì, con una vittoria, ma dipenderà anche dai risultati dei suoi diretti rivali. George Russell non dovrà arrivare oltre il nono posto e Lewis Hamilton non dovrà classificarsi tra i primi quattro.

    20:54

  74. Questa, invece, la classifica Costruttori: 1. Mercedes 578 punti, 2. Ferrari 444 pts, 3. McLaren 339 pts, 4. Red Bull 332 pts, 5. Racing Bulls 100 pts.

    12:58

  76. La classifica, come noto, è molto favorevole al pilota azzurro. Antonelli guida il mondiale con 340 punti e un vantaggio di ben 102 lunghezze sul compagno di squadra, George Russell (238). Terza posizione per Lewis Hamilton (229), quarta per Max Verstappen (221), che si è rilanciato con le due vittorie consecutive ottenute in Malesia e Singapore. Charles Leclerc è quinto (215) davanti alle McLaren di Lando Norris (201) e Oscar Piastri (138).

    12:57

  77. Il pilota bolognese scatta dalla pole position, la sua settima in questa stagione (battuto il precedente record di Ascari per pole realizzate da un pilota italiano in un singolo campionato). In prima fila, al suo fianco, c'è Max Verstappen, mentre in seconda fila si trovano l'altra Red Bull di Isack Hadjar e la Ferrari di Charles Leclerc. Terza fila per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton e George Russell, il diretto rivale di Antonelli.

    12:55

  78. È il 18esimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, quello in cui Kimi Antonelli si gioca il primo match-point per conquistare il titolo al volante della Mercedes.

    12:52

  79. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Austin.

    14:14

Se lo gioca partendo dalla pole position, Kimi Antonelli il primo match point per diventare campione del mondo. La Formula 1 scende in pista in prime time in Italia per il Gran Premio degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Austin. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (340 pt.)
  2. George Russell (238 pt.)
  3. Lewis Hamilton (229 pt.)
  4. Max Verstappen (221 pt.)
  5. Charles Leclerc (215 pt.)

Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.

Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.Il Gran Premio degli USA si disputa sul Circuit of the Americas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 25 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:34.035
Mercedes
2. Max Verstappen 1:34.214
Red Bull
2ª fila 3. Isack Hadjar 1:34.250
Red Bull
4. Charles Leclerc 1:34.267
Ferrari
3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:34.311
Ferrari
6. Lando Norris 1:34.476
McLaren
4ª fila 7. George Russell 1:34.803
Mercedes
8. Oscar Piastri 1:35.049
McLaren
5ª fila 9. Liam Lawson s.t.
Racing Bulls
10. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:35.158
Audi
12. Fernando Alonso 1:35.818
Aston Martin
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:36.031
Haas
14. Arvid Lindblad* s.t.
Racing Bulls
8ª fila 15. Esteban Ocon 1:36.531
Haas
16. Lance Stroll**** 1:36.677
Aston Martin
9ª fila 17. Carlos Sainz 1:36.770
Williams
18. Alexander Albon 1:36.967
Williams
10ª fila 19. Sergio Perez 1:37.433
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:37.523
Cadillac
11ª fila 21. Franco Colapinto** 1:35.722
Alpine
22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658
Audi

*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico
**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina
***Bortoleto 80 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina
****Stroll partirà dal fondo dello schieramento

Capolavoro Antonelli ad Austin, il Mondiale è a un passo. Leclerc e Verstappen a podio. Hamilton 4°, Russell 8° Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    01:35:16.650
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:13.078
  3. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:17.485
  4. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:18.515
  5. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:30.521
  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:34.373
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:52.674
  8. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    +00:00:54.303
  9. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    +00:01:19.183
  10. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    +00:01:27.516
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    +00:01:34.945
  12. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  14. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  15. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  16. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  17. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  19. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  20. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  21. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    RITIRATO
  22. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    RITIRATO
GP degli USA - Circuit of the Americas 25/10/2026
Circuit of the Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Circuit of the Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: USA
  • Numero di giri: 56
  • Lunghezza giro: 5.513 KM
  • Lunghezza gara: 308.432 KM

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