La nona sinfonia di una stagione che tra una settimana in Messico si connoterà dei colori dell’iride. Kimi Antonelli piazza un’altra meravigliosa vittoria. Ad Austin è dominio totale del pilota della Mercedes che partito dalla pole position ha trionfato al COTA davanti a Leclerc, Verstappen ed Hamilton. Solo 8° Russell, solo la matematica divide Antonelli dal suo primo titolo mondiale: la prossima in Messico basterà arrivare 9° in caso di vittoria del compagno.

Solo una sosta per Kimi che su gomme medie e poi dure ha avuto un passo costante e insostenibile per gli altri. Ci ha provato Verstappen con una strategia a due soste, aggressiva, montando due soft nei primi due stint ma nel finale Max ha pagato dazio e invece di andare a prendere Antonelli si è ritrovato passato da un ruspante Leclerc capace di venire fuori nel finale prendendosi un grande 2° posto. Ai piedi del podio Lewis Hamilton pure lui in crescendo privato, forse, del 3° posto dalla Virtual Safety Car negli ultimi giri per il ritiro di Bottas.

Completano la zona punti Norris 5° crollato nel finale dopo essere stato anche 2° con una sola sosta, Hadjar (partito 3°), Piastri, Russell, Lawson e Gasly.