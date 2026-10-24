Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Un giro mostruoso, visto che siamo vicini ad Halloween, per Kimi Antonelli che conquista una splendida pole position ad Austin. Il futuro campione del mondo di F1 (cosa che potrebbe anche avvenire domenica) mette tutti in riga a cominciare dal favoritissimo Verstappen e centra la settima partenza al palo della stagione cosa che non succedeva da quasi 100 giorni (97, dal Gp del Belgio).

Terzo tempo per Hadjar che stupisce con l’altra Red Bull. Ancora una disillusione per la Ferrari che dopo aver fatto tripletta nelle prove libere quando c’è da fare la differenza resta a bocca asciutta: 4° Leclerc e 5° Hamilton. Basti pensare che Charles col tempo del Q2 avrebbe conquistato la prima fila accanto a Kimi. Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi, Piastri e Norris col 6° tempo cancellato. Chiudono la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson che però saranno penalizzate.

In Q1 Norris su McLaren con un ultimo tentativo era stato il più veloce strappando il miglior tempo a Leclerc, terzo Verstappen poi Hamilton e Antonelli. Eliminati: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez, Bottas. In Q2 l’ultimo ruggito Ferrari con Leclerc, secondo Antonelli e terzo Russell. Eliminati: Gasly, Hulkenberg, Bearmna, Bortoleto, Alonso, Bearman