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Gp Austin, la magia di Antonelli è da pole position: Verstappen si inchina, Leclerc ed Hamilton battuti da Hadjar

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austin, 18° prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Austin

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Un giro mostruoso, visto che siamo vicini ad Halloween, per Kimi Antonelli che conquista una splendida pole position ad Austin. Il futuro campione del mondo di F1 (cosa che potrebbe anche avvenire domenica) mette tutti in riga a cominciare dal favoritissimo Verstappen e centra la settima partenza al palo della stagione cosa che non succedeva da quasi 100 giorni (97, dal Gp del Belgio).

Terzo tempo per Hadjar che stupisce con l’altra Red Bull. Ancora una disillusione per la Ferrari che dopo aver fatto tripletta nelle prove libere quando c’è da fare la differenza resta a bocca asciutta: 4° Leclerc e 5° Hamilton. Basti pensare che Charles col tempo del Q2 avrebbe conquistato la prima fila accanto a Kimi. Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi, Piastri e Norris col 6° tempo cancellato. Chiudono la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson che però saranno penalizzate.

In Q1 Norris su McLaren con un ultimo tentativo era stato il più veloce strappando il miglior tempo a Leclerc, terzo Verstappen poi Hamilton e Antonelli. Eliminati: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez, Bottas. In Q2 l’ultimo ruggito Ferrari con Leclerc, secondo Antonelli e terzo Russell. Eliminati: Gasly, Hulkenberg, Bearmna, Bortoleto, Alonso, Bearman

GRIGLIA DI PARTENZA

  1. La griglia di partenza del Gp di Austin

    1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:34.035
    Mercedes
    2. Max Verstappen 1:34.214
    Red Bull
    2ª fila 3. Isack Hadjar 1:34.250
    Red Bull
    4. Charles Leclerc 1:34.267
    Ferrari
    3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:34.311
    Ferrari
    6. Lando Norris 1:34.476
    McLaren
    4ª fila 7. George Russell 1:34.803
    Mercedes
    8. Oscar Piastri 1:35.049
    McLaren
    5ª fila 9. Liam Lawson* s.t.
    Racing Bulls
    10. Pierre Gasly 1:32.225
    Alpine
    6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:35.158
    Audi
    12. Fernando Alonso 1:35.818
    Aston Martin
    7ª fila 13. Oliver Bearman 1:36.031
    Haas
    14. Arvid Lindblad* s.t.
    Racing Bulls
    8ª fila 15. Esteban Ocon 1:36.531
    Haas
    16. Lance Stroll 1:36.677
    Aston Martin
    9ª fila 17. Carlos Sainz 1:36.770
    Williams
    18. Alexander Albon 1:36.967
    Williams
    10ª fila 19. Sergio Perez 1:37.433
    Cadillac
    20. Valtteri Bottas 1:37.523
    Cadillac
    11ª fila 21. Franco Colapinto** 1:35.722
    Alpine
    22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658
    Audi
  2. CIAO!
    BUONA NOTTE!

    Con la settima pole position di Antonelli e la griglia di partenza vi diamo appuntamento a domani sera con il Gran Premio di Austin che potrebbe anche laureare Kimi campione del mondo

    Non succede ma se succede… altrimenti sarà in Messico!

    00:24
  3. q3
    KIMI MOSTRUOSO!

    Un giro mostruoso, visto che siamo vicini ad Halloween, per Kimi Antonelli che conquista una splendida pole position ad Austin. Il futuro campione del mondo di F1  (cosa che potrebbe anche avvenire domenica) mette tutti in riga a cominciare dal favoritissimo Verstappen, terzo tempo per Hadjar che stupisce con l’altra Red Bull. Ancora una disillusione per la Ferrari che dopo aver fatto tripletta nelle prove libere quando c’è da fare la differenza resta a bocca asciutta: 4° Leclerc e 5° Hamilton. Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi, Piastri e Norris col 6° tempo cancellato. Chiudono la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson che però saranno penalizzate.

    00:09
  5. q3
    CHI FA LA POLE!

    Eccolo l’ultimo time attack delle qualifiche ad Austin!

    • Russell resta 5°
    • Antonelli ha mollato dopo un errore
    • Leclerc resta 4°
    • Verstappen resta 2°
    • Hadjar resta 3°
    • Hamilton sale 5° dietro Leclerc
    • Norris sale 6°
    • Piastri resta 8°
    • ANTONELLI IN POLE POSITION!!!
    00:00
  6. q3
    IL GIRO DELLA VERITA'!

    Tutti in pista, tranne Lawson, per un ultimo tentativo col cuore in gola

    Kimi ha la pole per ora

    23:59
  7. q3
    FERRARI CHE SUCCEDE?

    La Ferrari delude per ora, Leclerc ed Hamilton non hanno fatto benissimo in questo primo tentativo. Charles col tempo del Q2 sarebbe 2° ad esempio

    23:58
  8. q3
    KIMI FANTASTICO

    Che giro ha tirato fuori Antonelli, fenomeno e prossimo campione del mondo non a caso

     

    23:57
  9. q3
    PRIMO TIME ATTACK!

    Vediamo chi sta davanti dopo il primo tentativo

    1. Antonelli
    2. Verstappen
    3. Hadjar
    4. Leclerc
    5. Russell
    6. Hamilton
    7. Piastri
    8. Norris
    9. Lindblad
    10. Lawson no time
    23:54
  11. q3
    CACCIA ALLA POLE!

    Ci siamo, siamo alla resa dei conti, obiettivo pole position, favorito numero 1: Max Verstappen!

    23:51
  12. q2
    CHI VA IN Q1!

    Viviamo in divenire la fine del Q2!

    • Hulk resta 8°
    • Leclerc miglior tempo con gomma nuova!
    • Gasly 9° la mette dentro
    • Lindbland 9° mette fuori Hulk!
    • Lawson 10° mette fuori Gasly per 20 millesimi!

    • Eliminati Q2: Gasly, Hulkenberg, Bearmna, Bortoleto, Alonso, Bearman

    23:39
  13. q2
    SITUAZIONE

    Al momento eliminati Lindblad, Gasly, Colapinto, Bearman, Alonso e Bortoleto

    23:38
  14. q2
    MAX SPAVENTOSO!

    Il tempo che ha fatto Max Verstappen è incredibile, la Ferrari non ha brillato, probabilmente con gomme usate le rosse

    23:37
  15. q2
    MAX DAVANTI ALLE ROSSE!

    Subito uno-due Ferrari ma c’è Max che si mette davanti, ok anche Hadjar! Anche le Mercedes davanti alle rosse

    1. Verstappen
    2. Norris
    3. Russell
    4. Antonelli
    5. Hamilton
    6. Hadjar
    7. Leclerc
    8. Hulkenberg
    23:32
  17. q2
    OBIETTIVO TOP TEN!

    Riaperta la pit lane, ora l’obiettivo è centrare la top 10 e andare in Q3!

    23:28
  18. q1
    SAINZ OUT!

    In Q1 Norris su McLaren con un ultimo tentativo è stato il più veloce strappando il miglior tempo a Leclerc, terzo Verstappen poi Hamilton e Antonelli. Eliminati: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez, Bottas.

    23:24
  19. q1
    CHI VA IN Q2!

    Ultime battute del Q1, vediamo chi riesce ad evirare l’eliminazione

    • eliminati per ora Colapinto, Ocon, Albon, Perez, Bottas e Gasly
    • Albon resta 19°, eliminato!
    • Gasly 12°, va in Q2!
    • Colapinto 10°, va in Q2!
    • Lindblad sale 10°, è dentro!
    • Bortoleto sale 7°!
    • Norris strappa il miglior tempo a Leclerc!
    • Alonso resta 16° ma è salvo!

    • Eliminati Q1: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez, Bottas

    23:18
  20. q1

    Piastri 9°, Russell 8° e Antonelli 5° si mettono al sicuro

    23:14
  21. q1
    ELIMINATI PER ORA

    Colapinto, Ocon, ALbon, Perez, Bottas e Gasly sono eliminati per ora

    Sainz e Stroll sono i primi a rischio

    23:13
  23. q1
    KIMI A RISCHIO

    Russell scala in decima posizione tra Antonelli e Piastri

    Non benissimo la Mercedes per ora
    23:12
  24. q1
    LA PRIMA CLASSIFICA

    Vediamo come cambia la classifica dei tempi dopo i primi tentativi

    1. Leclerc
    2. Verstappen
    3. Hadjar
    4. Hamilton
    5. Norris
    6. Antonelli
    7. Russell
    8. Piastri
    23:06
  25. q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!

    Semaforo verde ad Austin, pit lane aperta: si va in pista!

    18 minuti per centrare la top 16 e andare in Q2

    Buone qualifiche a tutti!

    23:01
  26. pre
    CI SIAMO!

    Manca poco all’inizio delle qualifiche, chi farà la pole?

    • Hamilton?
    • Leclerc?
    • Verstappen?
    • Antonelli?
    • Russell, Piastri o Norris?
    22:57
  27. pre
    F1 Grand Prix of United States &#8211; Final Practice Fonte:Getty
    MOTOF1!

    Prima delle libere 3 al Cota c’è stato un momento a suo modo storico, per la prima volta la MotoGP e la F1 hanno convissuto sullo stesso circuito, in 4 hanno girato ad Austin: Bulega, Dovizioso, Savadori e Pedrosa. A quando un GP congiunto?

    La MotoGP ad Austin, ne abbiamo parlato qui

    22:47
  29. pre
    KIMI...SE

    Lo stiamo dicendo da due settimane, dalla fine di Singapore, lo sanno anche i sassi di Austin, questo è il primo week end in cui Antonelli può diventare campione del mondo di F1. Ma solo ad alcune non facili combinazioni. Anche se per Kimi sarà solo questione di tempo.

    Non succede ma se succede…

    22:35
  30. pre
    FERRARI IN PALLA!

    Non c’è due senza tre, la Ferrari ha calato il tris nella terza e ultima sessione di prove libere, stavolta con Hamilton che ha primeggiato davanti a Verstappen, Leclerc e Antonelli

    Qui il nostro report sulle fp3

    22:29
  31. CIAO!
    BENVENUTI DA AUSTIN!

    Amici di Virgilio Sport buonasera! Tra poco meno di un’ora, alle 23 semaforo verde delle qualifiche del Gran Premio di Austin, 18° prova del Mondiale di F1. C’è una Ferrari in palla, un Max caricato a molla e un Kimi in odore di titolo. Insomma ci sarà da divertirsi!

    RESTATE CON NOI!!!

    22:17

  33. Tre volte miglior tempo nelle prove libere: la Ferrari ci crede e non potrebbe essere altrimenti dopo che Leclerc prima ed Hamilton poi hanno griffato le tre sessioni di fp. Lewis ha primeggiato poche ore fa al COTA dopo la doppietta di Charles al venerdì. Le due rosse si giocano la pole ad Austin contro il solito Max Verstappen in forma e in striscia di 2/3 vittorie consecutive, contando anche la Sprint di Singapore. Occhio poi a Kimi Antonelli, quarto nelle fp3, nel primo week end che potrebbe laurearlo campione del mondo di F1

Gp Austin, la magia di Antonelli è da pole position: Verstappen si inchina, Leclerc ed Hamilton battuti da Hadjar Fonte: Getty

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