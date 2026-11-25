Cambiare orario, ma non abitudini
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Nell’intervista esclusiva che ci aveva concesso sua madre, la campionessa della Valanga Rosa Ninna Quario, non era ancora chiaro il futuro per Federica. Senza ricorrere ad altro che all’evidenza medica, Ninna Quario aveva ammesso che si procedeva giorno per giorno. L’intervista completa qui.
“Grazie per tutto quello che hai fatto. Sei stata una grande campionessa, hai dato grande lustro alla nostra federazione, agli sport invernali e allo sci alpino in tutto il mondo: ci mancherai tanto, ti saremo sempre vicini e ti auguriamo ogni cosa per la tua vita“: con queste parole Flavio Roda, presidente della Fisi, saluta Federica alla notizia del ritiro dell’olimpionica.
In carriera Federica Brignone, figlia di Maria Rosa Quario e Daniele Brignone, ha vinto tutto quello che poteva vincere:
Nessuna come lei nello sci alpino italiano. Una campionessa unica, amata e stimata per la sua resilienza e forza di volontà.
Solo ieri avevamo visto Federica sciare a Cervinia, una delle sue piste più amate vicino casa nella sua Valle d’Aosta. Brignone era tornata sugli sci sulla pista insieme al fratello Davide e allo skiman Mauro Sbardelotto per testare le sue condizioni a 91 giorni dall’operazione per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro. L’azzurra aveva usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero. Oggi l’annuncio.
Brignone lascia le competizioni, ma ci sarà comunque l’occasione per vederla un’ultima volta gareggiare sugli sci, come ha accennato la stessa campionessa: “Vorrei varcare il cancelletto di partenza un’ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando”.
Federica Brignone ha deciso di dire stop. La campionessa azzurra, vincitrice di due medaglie d’oro a Milano Cortina 2026, ha deciso di fermarsi a causa dell’infortunio al ginocchio che le crea ancora fastidi. L’annuncio è arrivato attraverso un video sul proprio profilo Instagram, in cui dichiara: “Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette”.
Federica Brignone si ritira. Con il suo saluto si chiude un’epoca dello sci alpino italiano. La campionessa ha annunciato a sorpresala propria decisione dopo aver tentato di tutto per tornare alle gare. L’annuncio sui social e da parte della FISI che ha convocato una conferenza stampa per le 17.
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