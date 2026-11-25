Federica Brignone ha deciso di dire stop. La campionessa azzurra, vincitrice di due medaglie d’oro a Milano Cortina 2026, ha deciso di fermarsi a causa dell’infortunio al ginocchio che le crea ancora fastidi. L’annuncio è arrivato attraverso un video sul proprio profilo Instagram, in cui dichiara: “Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette”.